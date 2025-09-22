¡Ú¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¹ð¼¨¡Û5¿Í¤¬Î©¸õÊä¡¡¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤ÏÅÞ°÷ÅêÉ¼¤Ë¸þ¤±ÅêÉ¼ÍÑ¤Ï¤¬¤¤òÈ¯Á÷¡¡4ÆüÅê³«É¼¡ÚÄ¹Ìî¡Û
ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤Î¼Ç¤¤ËÈ¼¤¦¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤¬22Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤Ï22Æü¡¢ÅÞ°÷ÅêÉ¼¤Ë¸þ¤±¤¿ÅêÉ¼ÍÑ¤Ï¤¬¤¤òÈ¯Á÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
22Æü¸áÁ°11»þÁ°¡¢Ä¹Ìî»Ô¤Î¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤Ç¤Ï¡¢ÅÞ°÷ÅêÉ¼¤Ë¸þ¤±¤¿ÅêÉ¼ÍÑ¤Î±ýÉü¤Ï¤¬¤¤Î½àÈ÷¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸©Ï¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£²ó¡¢ÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤Ä¸©Æâ¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Ê¤É¤Ï¡Ö1Ëü2827¿Í¡×¤Ç¤¹¡£Á´590É¼¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÁíºÛÁª¤Ï¡¢¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤ÈÅÞ°÷É¼¤¬295É¼¤º¤Ä¤ÇÅÞ°÷É¼¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
10·î4Æü¤ËÅê³«É¼¤ò·Þ¤¨¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡£ÅÞ°÷ÅêÉ¼¤Ï10·î3ÆüÉ¬Ãå¤Ç¤¹¤¬¡¢¸©Ï¢¤Ç¤Ï¡¢9·î30Æü¤Þ¤Ç¤ÎÅêÈ¡¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£