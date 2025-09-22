＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」１位にアクセルＨＤ
「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日午前１１時現在で、アクセルスペースホールディングス<402A.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。
この日の東京株式市場でアクセルＨＤは４日続落。同社は前週末１９日取引終了後、農林水産省の一般競争入札である「令和７年度行政記録情報等を活用した筆ポリゴン更新効率化手法の調査・開発業務」を落札したと発表した。農水省大臣官房統計部で整備している農地一筆ごとの区画情報（筆ポリゴン）の更新を効率的に行うための調査・開発を行うもの。これが好感され、買い予想数が増加したようだ。なお、これに対する株価の反応は限られている。
出所：MINKABU PRESS
