CRD「ナイキ離れは“ついてけねえわ”が本音」消費者心理を独自分析
動画「ナイキ離れ」の理由。ファン心理とすれ違う大企業のプライドにて、ラッパー・YouTuberのCRDが、自身のYouTubeチャンネルでナイキ原宿の閉店が象徴する“ナイキ離れ”の現象を独自の視点で解説した。CRDは「時代の大きな転換点だと考えざるを得ない」とコメント。その背景とファン心理の変化について、視聴者の意見や自身の考察を交えて語った。
動画内では、ナイキ閉店について語った以前の動画への150件超のコメントに全て目を通したと明かし、「ナイキが今まで好きだった人が“ちょっとついてけねえわ”となっている」とした上で、具体的な“ナイキ離れ”の理由をいくつかピックアップ。特に「その時人気だったモデルが今は定価割れし、アウトレットに並びセール対象になっている」「供給絞ってるのに新作や定番の投入が少ない」といったコメントを紹介し、その背景には「売りたいけど売れない、でも定価は下げられないというナイキ自体のジレンマがある」と分析した。
また、エアマックス95やエアフォース1など不動の名作についても需要と供給のバランスの変化を指摘。「今までレガシースニーカーの復刻販売に頼りすぎた結果、トレンドに取り残された。ナイキは新商品のヒットが必要」とし、「今後はエリオット・ヒル新社長のもとスポーツパフォーマンス、特にランニング市場に再び力を入れ、その技術の応用をファッションスニーカーに流用することが鍵となりそう」と、復活への道筋についても独自見解を述べた。「最先端の技術と見た目の良さを両立したスニーカーを出せば、ナイキはまた起死回生できる」と期待感も示した。
締めくくりには「ナイキ好きな人からすると残念な気持ちもあるだろうが、こうした声がナイキを“変える力”になる。微々たるものかもしれないが、視聴者や関係者の意見が参考になってくれることを願っている」と語り、視聴者にも「自分なりの“ナイキ離れ”の理由をぜひコメント欄で聞かせてほしい」と呼びかけた。
CRDは最後に「レガシーとイノベーション、両方あってこその”僕らのナイキ"。画期的新作に期待」として動画を締めくくった。
CRD (Rapper,Beat Maker)ラッパー兼ビートメイカーとして2007年から活動開始。2020年9月ごろからYouTubeでストリートファッションとスニーカーの話題を発信し始める。楽曲、MV、YouTube制作のほぼすべてを一人で行う。趣味は海外通販、飲酒。