着々と日没が近づいてきているが、まだまだ日差しは強い。Fools GOLDのフィールドに集まった人々の頭上を赤とんぼが優雅に飛び交っている風景に和まされる。そんな空間にDragon Ashが降臨！ メンバーたちが現れると、頭にタオルを巻いたり、サングラスをしながら熱中症対策をしていた観客の間からものすごい歓声が上がった。

◆ライブ写真

「手叩け、中津川！」――Kj（Vo, G）の呼びかけに応えて沸き起こった激しい手拍子。1曲目「Entertain」は、一気にライブのクライマックスに到達したかのような昂揚感を噛み締めさせてくれた。“ウォーウォーウォー”と歌いながら両手を掲げる人々の姿が、なんだかとても神々しく感じる。「飛び跳ねろ！」という言葉と共に雪崩れ込んだ「For divers area」は、爆音とダンスが中津川の大地をグラグラと揺らしていた。ラウドなサウンドではあるが、「攻撃的」よりも「情熱的」という言葉がよく似合う2曲から始まったDragon Ashのライブ。大音量で彼らの音楽を浴びるのは、やっぱり最高だった。

観客のアドレナリン分泌をますます促進していた「Mix it Up」。“掌にアンプでも仕込まれているのだろうか？”と思うくらい、観客によるハンドクラップの音量がものすごかった。そしてhide with Spread Beaverのカバー「ROCKET DIVE」がスタートすると、爽やかな疾走感を帯びたサウンド。腕を振り上げながら笑顔を浮かべる人々を楽しそうに眺めながら、ステージ上のメンバーたちは演奏の熱量をグングン高めていた。

「自分で金払って、今日のために金貯めて来たんでしょ？ 遠慮しなくていい。任せておいて！」とKjが観客に呼びかけた後、さらに続いた強力な曲の連発。メキシコのトラディショナルソングを彼ら流に料理した「La Bamba」は、開放的な盛り上がりを強力に後押ししていた。「タオル出して！」と言われ、様々なアーティストグッズのタオルを掲げた観客。色とりどりのタオルが回転する様が壮観だった。そして、イントロが始まった時点で歓声が上がった「百合の咲く場所で」も、たくさんの人々が作り上げた奇跡のような風景が思い出される。途中で「着席！」と言われてその場に座った観客が、「飛び上がれ！」を合図に一斉に飛び跳ねた瞬間、フィールド全体から上がった大きな歓声。本能的な興奮が、周囲一帯を完全に支配しているのを感じた。

観客の叫びとジャンプの勢いが果てしなく高まり続けた「Fantasista」は、「腹の底から声上げろ！ 飛び跳ねろ！」というKjの言葉が完璧に具現化されていた。そして、JESSE（The BONEZ／RIZE）をゲストに迎えた「Straight Up feat. JESSE」の盛り上がりは、やはりとんでもなかった。KjとJESSEが歌声とラップを交わす度に気温が上昇したように感じたのは、おそらく錯覚ではなかったのだと思う。2つの火の玉が飛び跳ねているかのようなステージだったと言っても、あの場にいた人は納得してくれるのでは？ 興奮の連続であったそんな空間を一際美しく彩ったのが、ラストの曲「New Era」。「あなたのステップを見せてくれ！ 踊れ！」というKjの言葉を浴びた観客が、思い思いの身体の動き、叫びで心を開放していた。

全曲の演奏を終えて、ステージの前方に並んだメンバーたちを包んだ大きな拍手。彼らが去った後も興奮気味の表情を浮かべ続けている観客が多くいた。ものすごい刺激が渦巻いていたライブであった。

取材・文◎田中大

撮影◎Viola Kam (V’z Twinkle)

■セットリスト 1.Entertain

2.For divers area

3.Mix it Up

4.ROCKET DIVE

5.La Bamba

6.百合の咲く場所で

7.Fantasista

8.Straight Up feat. JESSE

9.New Era

■＜中津川 WILD WOOD 2025＞

9月20日(土) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

9月21日(日) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

open10:00 / start11:00 / 21:00終演予定

岐阜県中津川市茄子川1683-797

【Day1：9/20(土)出演者】※A-Z順

ザ・クロマニヨンズ、Def Tech、04 Limited Sazabys、Hedigan’s、HEY-SMITH、一青窈、jo0ji、JUN SKY WALKER(S)、神はサイコロを振らない、KREVA、日食なつこ、Nothing’s Carved In Stone、奥田民生、レキシ、サバシスター、SiM、土岐麻子、東京スカパラダイスオーケストラ、ヤングスキニー、レトロマイガール！！(Opening Act)

【Star Guitar】DJ 西寺郷太(NONA REEVES)、須永辰緒(sunaga t experience)

【Day2：9/21(日)出演者】※A-Z順

ACIDMAN、The BONEZ、Chilli Beans.、Dragon Ash、GLIM SPANKY、go!go!vanillas、iri、木村カエラ、Omoinotake、Original Love、Penthouse、Rei、レトロリロン、スガ シカオ with FUYU、水曜日のカンパネラ、打首獄門同好会、w.o.d.、吉澤嘉代子、Khaki (Opening Act)

