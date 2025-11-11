A BATHING APE®（BAPE®）は、デザイナー倉石一樹を迎えた新コレクション「Performance All Weather」を発表しました。都会的なファッションエッセンスとウィンタースポーツの機能性を融合させた本コレクションは、冬のアクティブシーンに向けた新しいスタイルを提案します。Courtesy of A BATHING APE®新たに生まれ変わったカモフラージュパターンコレクションの中心となるのは、倉石氏が手掛けたふたつの新しいカ