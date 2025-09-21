◆米大リーグ オリオールズ―ヤンキース（２０日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）

オリオールズの菅野智之投手が２０日（日本時間２１日）の本拠地でのヤンキース戦に先発。初回に二死一、三塁からスタントンに右翼への先制３ランを許した。さらに３回先頭のジャッジにも左翼へソロ被弾。３回までに計２本のアーチを許して、今季３０本目の被弾。初回から３回までの被弾は、メジャーワーストとなる２４本目。ナショナルズのアーヴィンの２０本塁打を超え、３回までのメジャー最多被弾を更新した。

菅野は初回、スイーパーを両サイドに決め、２死を奪ったが、ジャッジの緩い当たりは、左側にシフトしていた二塁手ホリデーが飛びつくも右前に抜けた。続くベリンジャーは低めのスプリットでバットをへし折った打球速度６８・５マイル（約１１０キロ）の緩い当たりが右前打に。アンラッキーな当たりで、２死一、三塁とすると、続くスタントンにフルカウントから、右本塁打を浴びた。決して、ジャストミートではなかったが、右翼のスコアボードを超え、逆方向へのパワーをみせつけられた格好だ。打たれた３本の安打は、全て２ストライクと追い込んでから。不本意な立ち上がりとなったが、続くチザムを見逃し三振で打ち取った。

この日は本拠地最終登板。ファン感謝ウィークに伴い、試合前には電光掲示板で、ナインの感謝のメッセージが映し出された。菅野も日本語（英語字幕）で感謝を述べた後、英語で「サンキュー・ファン！」と呼びかける映像が流れた。今季１５度目の本拠地登板となったこの日のユニホームは上下オレンジ色。今季、本拠地では５３年ぶりに復活した”オール・オレンジ”の復刻版ユニホームで、菅野が、４月１２日（ブルージェイズ）の、本拠地デビュー戦で着用したもの。ホームではここまで７勝４敗。登場曲「ミセス・グリーンアップル」の「ライラック」が流れるたびに、安定したピッチングを披露してきた。

立ち上がりに不運な３失点となったが、気持ちを切り替え、今季１１勝目を目指して、腕を振る。