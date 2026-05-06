こんにちは、シューフィッター佐藤靖青（旧・こまつ）です。靴の設計、リペア、フィッティングの経験と知識を生かし、革靴からスニーカーまで、知られざる靴のイロハをみなさまにお伝えしていこうと思います。ちょっといいスニーカーを買ってみようと思った時に、必ず候補に挙がるニューバランス。ネット記事でもYouTubeでもこぞって紹介され、大谷翔平をはじめとした一流アスリートも契約を結んでいます。しかし初心者には、どれ