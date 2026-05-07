福島県郡山市の磐越自動車道で発生したマイクロバスの事故をめぐり運転手の男性が「曲がり切れなかった」などと話していることが分かった。磐越自動車道・磐梯熱海インターチェンジ近くの上り車線では6日、部活で遠征中の高校生を乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突。新潟県の高校生、稲垣尋斗さん（17）が車外に投げ出され、亡くなった。けが人は、計20人にのぼっている。捜査関係者によると、事故現場にはブレーキをか