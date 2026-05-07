元俳優の前山剛久さん（35）が7日までにインスタグラムを更新。新たな挑戦を報告した。前山さんは3月、キャストとして勤務していたメンズラウンジを退店したことを報告し、その後はYouTubeチャンネルやSNSで「無職になった前山剛久を田舎に置き去りにしてみた」と題した動画を配信し、田舎生活に挑戦する姿を披露していた。そのシリーズが完結し、「本日より、新企画をスタートいたします！引きこもりからの田舎生活を経て、ついに