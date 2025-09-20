¡ÖÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡×¥Ù¡¼¥¹·ê¸«¿¿¸ã¡¡Âè1»Ò½÷»ùÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¡¡·ëº§¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëÄ¹²°À²»Ò¤ÈÆ±Æü¤Ë¹¬¤»Êó¹ð
¡¡4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡×¥Ù¡¼¥¹·ê¸«¿¿¸ã(27)¤¬20Æü¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢Âè1»Ò½÷»ùÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Æ±Æü¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥®¥¿¡¼Ä¹²°À²»Ò(30)¤¬¥Ð¥ó¥É¡ÖBIGMAMA¡×¥®¥¿¡¼¡¦¥Ü¡¼¥«¥ë¶â°æÀ¯¿Í(40)¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¬¤»¤ÊÊó¹ð¤¬Â³¤¯·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·ê¸«¤Ï¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü¡¢Âè°ì»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÊì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¯¤â°¦¤ª¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤â¤Ò¤È¤¨¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Ö¥í¤Ã»Ò¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Éã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´î¤Ó¤È½Å¤ß¤òÊú¤¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²»³Ú¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤Ï2012Ç¯¤Ë°¦ÃÎ¸©¤Î¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤é¤Ç5¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¡¢15Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡¼¤ÎÃ¦Âà¤ò·Ð¤Æ¸½¹Ô¤Î4¿ÍÁÈÊÔÀ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2022Ç¯¤«¤éNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¡£23Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥¿¥¤¥à¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¤ÇÂè65²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£