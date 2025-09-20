ソトの自己最多本塁打は2024年の41本

【MLB】メッツ ー ナショナルズ（日本時間20日・ニューヨーク）

メッツのフアン・ソト外野手は19日（日本時間20日）、本拠地でのナショナルズ戦に「2番・右翼」で先発出場。4回に自己最多を更新する42号を放った。シティフィールドではスタンディングオベーションの大歓声。「ナ・リーグ最高の選手だ！」とNYファンも沸き立っている。

5-4の4回1死二、三塁で打席が回ると、左腕ポウリンの甘く入ったスイーパーを完璧に捉えた。打った瞬間に確信する3ラン。打球速度106.9マイル（約172キロ）、飛距離419フィート（約127.7メートル）、角度36度のムーンショットをセンター最深部まで運んだ。衝撃弾に本拠地は狂喜乱舞した。

昨オフにヤンキースからFAとなり、メッツとドジャース・大谷翔平投手を上回る15年総額7億6500万ドル（約1113億円）で契約。シーズン序盤は不振で批判の声も少なくなかったが、6月は月間MVPを受賞すると、8月以降は一気にエンジン全開。この日を含めて45試合で17本塁打、41打点、18盗塁をマークしている。

年間でも42本塁打は自己最多を更新してリーグ3位、103打点は同3位、出塁率.396は同1位、OPS.930は同2位と素晴らしい数字が並ぶ。完璧な3ランを叩き込むと、本拠地ではMVPコールが巻き起こり、「GOAT」「キャリアハイなのバケモン」「4・5月が酷かったことを考えたら信じられないわ」「あの契約に相応しい」「過小評価されてる」「アメージング」と称賛の声が寄せられた。（Full-Count編集部）