À¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ÎÇ®¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÎä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤³1¥«·î¤Û¤É¤Ç¡ÖÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡×¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¿·Å¸³«¤¬À¸¤¸¤¿¡£
ÇÀ¿å¾Ê¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡¢ÊÆ²Á¹âÆ¤ò¾·¤¤¤¿¡ÖËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡×¤òÀâÌÀ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£
2022Ç¯½©¡¢À¯ÉÜ¤Ï2023Ç¯»ºÊÆ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ÎÌÜ°Â¤ò¡¢Á°Ç¯¤ò²¼²ó¤ë669Ëü¥È¥ó¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£2022Ç¯½©¤Ï¤¤¤Þ¤À¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÂþÃæ¤Ç¡¢¥³¥á¼ûÍ×¤Î²óÉü¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±À¸»ºÎÌ¤ò¸º¤é¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÇÀ¿å¾Ê¤Î¥è¥ß¤Ï³°¤ì¤¿¡£2023Ç¯°Ê¹ß¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÉü³è¤ò´Þ¤á¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤é¤Î·ÐºÑ²óÉü¤ÏµÞ·ã¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥³¥á¤Î¼ûÍ×ÎÌ¤âÁý²Ã¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë2023Ç¯½©°Ê¹ß¤Ë½Ð²ó¤Ã¤¿2023Ç¯»ºÊÆ¤ÎÎÌ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÔ½½Ê¬¤Ç¡¢2024Ç¯6·îËö»þÅÀ¤Ç¤Î¹ñÆâ¤ÎÌ±´Öºß¸ËÎÌ¤Ï153Ëü¥È¥ó¤È¤¤¤¦µÏ¿Åª¤ÊÄã¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºòÇ¯²Æ°Ê¹ß¤Ë¥³¥áÁûÆ°¤¬¸²ºß²½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯»ºÊÆ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¸»ºÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤é¤Î·ÐºÑ²óÉü¤Ê¤É¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÆÉ¤ß¸í¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¥³¥á¤ÏÂ¤ê¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¿ÇÀ¿å¾Ê
¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÀ¿å¾Ê¤Ï¡Ö¥³¥á¤ÏÂ¤ê¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ²Á¤¬¹â¤¤¤Î¤ÏÎ®ÄÌ¤ÎÌäÂê¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð¡¢ÊÆ²Á¹âÆ¤ÎºÇ½é¤Î¡È¼çÈÈ¡É¤È¤·¤ÆÁä¶Ì¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯8·î¤ËÈ¯Îá¤µ¤ì¤¿Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¤À¤Ã¤¿¡£À¯ÉÜ¤ÏÅö½é¡¢¤³¤ÎÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Ë´Ø¤¹¤ëº®Íð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥á¤ÎÇã¤¤¹þ¤ß¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ì»þÅª¤Ë¾®Çä¤ÎÅ¹Æ¬¤Ç¥³¥á¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢2024Ç¯»º¤Î¿·ÊÆ¤¬½Ð²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï°ì¸þ¤Ë²¼¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¥Ö¥í¡¼¥«¡¼Åª¤Ê¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¥³¥á¤ÎÇã¤¤Àê¤á¡¦Çä¤êÀË¤·¤ß¤ò¸¶°ø¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï¥³¥á¤È´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤·úÀß¶È¼Ô¤Ê¤É¤ÎÁÒ¸Ë¤«¤é¥³¥á¤Îºß¸Ë¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤Ç¹â³Û¤Ê¥³¥á¤Î½ÐÉÊ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ÊÆ²Á°ÂÄê¤Î¤¿¤á¤ÎÈ÷ÃßÊÆÊü½Ð¤È¤¤¤¦Á°Îã¤Î¤Ê¤¤·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡£À¯ÉÜ¤¬Êú¤¨¤ëÂçÎÌ¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤ò»Ô¾ì¤ËÊü½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥á¤ÎÎ®ÄÌ¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤ò¸£À©¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯3·î¤«¤é¤Ï¼ÂºÝ¤ËÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÎ®ÄÌ¤â»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ö¸Å¸Å¸ÅÊÆ¡×¤Ê¤É¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Î®¹Ô¸ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ÇÀ¿å¾Ê´´Éô¤Ë¤è¤ë°ÛÎã¤ÎÄÄ¼Õ
¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÊÆ²Á¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë²¼¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Îº¢¤«¤é¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÊÆ²Á¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ë¥³¥á¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤¿¡£ÇÀ¿å¾Ê¤Î»ØÅ¦¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Ë¤è¤ëÊÆ²Á²¼Íî¤ò¤ª¤½¤ì¤¿¥Ö¥í¡¼¥«¡¼Åª¶È¼Ô¤«¤é°ìµ¤¤Ë¥³¥á¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¸½¼Â¤Ë¤Ï¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢Î®ÄÌ¤ÎÌÜµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤É¤ÏÂç¤·¤¿µ¬ÌÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÃ±½ã¤Ë¥³¥á¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÇÀ¿å¾Ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡ÖËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡×¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¤½¤ì¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ºòÇ¯¤«¤éÇÀ¿å¾Ê¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡Ö¥³¥á¤ÏÂ¤ê¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¸í¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇÀ¿å¾Ê¤¬Àµ¼°¤ËÇ§¤á¤¿¤Î¤À¡£º£Ç¯¤Î8·î8Æü¤Ë¤ÏÅÏî´µ£»öÌ³¼¡´±¤ä¥³¥á¤ò½ê´É¤¹¤ë»³¸ýÌ÷ÇÀ»º¶ÉÄ¹¤Ê¤É¡¢ÇÀ¿å¾Ê´´Éô¤¬Â·¤Ã¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤Î²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤·¡Ö¥³¥á¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤ë¤È¤º¤Ã¤È¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õ¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢µÄ°÷¤é¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£¸½Ìò¤Î»öÌ³¼¡´±¤ä¶ÉÄ¹¤¿¤Á¤¬ÅÞ¤Î²ñ¹ç¤ÇÂ·¤Ã¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ÛÎã¤À¡£
¢£¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤ÎÈ¯Ã¼¤ÏÇÀ¿å¾Ê¤Ë¤¢¤ë
¤Ê¤¼ÇÀ¿å¾Ê¤Î´´Éô¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤ÆÄÄ¼Õ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥³¥á¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Ï»ö¼Â¾å¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£
ÊÆ²Á¤ÎË½Íî¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¥³¥á¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡Ö¸ºÈ¿À¯ºö¡×¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¤«¤éÄ¹¤é¤¯Â³¤¤¤¿¸å¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢²¼¤Î2018Ç¯¤Ë°ì±þ¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥³¥á¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤òÀ¯ÉÜ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯´ÉÍý¤·¤Ê¤¤¤ÈÊÆ²Á¤¬Ë½Íî¤·¡¢¥³¥á¤ÎÀ¸»º´ðÈ×¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢2018Ç¯°Ê¹ß¤â¡¢À¯ÉÜ¤¬¼ûÍ×ÎÌ¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÎ©¤Æ¤Æ¥³¥á¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ÎÌÜ°Â¤òÀßÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¯ºö¤¬ºÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥³¥á¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀ¯ÉÜ¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤Î°ì¤Ä¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÇÀ¿å¾Ê¤ÎÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡£
¢£¡ÖÊÆ²·¤ÎÍø±×Î¨¤Ï500¡óÁý¡×¾®ÀôÈ¯¸À¤ÎÀÕÇ¤
¤À¤¬¡¢¤â¤¦°ì¤ÄËº¤ì¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÂç¿Ã¤ÎÈ¯¸À¤À¡£ÊÆ²Á¹âÆ¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÅÏî´¼¡´±¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤Î»öÌ³Êý¤Ï¸ø¤ËÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¾®ÀôÇÀÁê¤Ï8·î8Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ÎÀÕÇ¤¤È¤·¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®ÀôÇÀÁê¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯5·î¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÆ²Á¹âÆ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿3Ç¯Á°¤ÎÈ½ÃÇ¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÇÀÀ¯¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÆ²Á¹âÆ¤Î¸¡¾Ú¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¾®ÀôÇÀÁê¤Ë¤âÀÕÇ¤¤ò¤È¤ë¤Ù¤ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¾®ÀôÇÀÁê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤¬ÉÔÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Ä¤Ä¡ÖÊÆ²Á¹âÆ¤Î¸¶°ø¤¬Î®ÄÌ¶È³¦¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¿¢¤¨ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ÎºÇ¤¿¤ëÎã¤¬6·î5Æü¤Î½°±¡ÇÀ¿å°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤À¡£¤³¤Î¾ì¤Ç¾®ÀôÇÀÁê¤Ï¡Ö¼ÒÌ¾¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤ëÂç¼ê²·¤Î±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Èæ500¡ó¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Î®ÄÌ¶È¼Ô¤¬ÊÆ²Á¤ò¤Ä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¢£ÊÆ²Á¹âÆ¤Î¸¶°ø¤È¤·¤ÆÌ¾¤¬µó¤¬¤Ã¤¿²·²ñ¼Ò
¤½¤Î¸å¡¢¾®ÀôÇÀÁê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤ëÂç¼ê²·¡×¤È¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿Àè¤¬¡¢Âç¼êÊÆ²·¤ÎÌÚÆÁ¿ÀÎÈ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤·¤«¤ËÆ±¼ÒÊÆ¹ò»ö¶È¤Î2025Ç¯Âè1»ÍÈ¾´ü¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Èæ487¡ó¤È¡¢Âç¤¤¯¶ÈÀÓ¤¬¿¤Ó¤¿¡£¤À¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¾®ÀôÈ¯¸À¡×¸å¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÁý±×¤ÎÇØ·Ê¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¡ØÊÆÍ¾¤ê¡Ù´Ä¶²¼¤Ç¤Î¹½Â¤Åª¤ÊÄã¼ý±×ÂÎ¼Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ô¶·¤ÎµÞÊÑ¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿·ë²Ì¤ÎÈ¿Æ°¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁý±×¤Ï¡Ö¸ÂÄêÅª¤Ê»ö¾Ý¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ²·¤ÎÂçÉý¤ÊÁý±×¤¬ÊÆ²Á¹âÆ¤Î¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²þ¤á¤Æ¼¨¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆ²Á¹âÆ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔÀµ³Î¤Ê°õ¾Ý¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¿¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¹ñ²ñ¤Î¾ì¤ÇÆÃÄê¤ÎÌ±´Ö»ö¶È¼Ô¤Î¶ÈÀÓ¤Ë¤Þ¤Ç¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®ÀôÇÀÁê¤Ï²¿¤é¤«¤ÎÂÖÅÙ¤ò¼¨¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¢£º£¸å¤â¥³¥á²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤«
2024Ç¯»ºÊÆ¤ÏÀ¸»ºÎÌ¤¬¼ûÍ×ÎÌ¤ò²¼²ó¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢º£¸å½Ð²ó¤ë2025Ç¯»ºÊÆ¤Ï½½Ê¬¤ÊÀ¸»ºÎÌ¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¿·ÊÆ¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼Å¹Æ¬¤Ê¤É¤ËÊÂ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»ºÃÏ¤«¤é¥³¥á¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ÆÃÏ¤ÎÇÀ¶¨¤¬¡¢ºòÇ¯¤ò¾å²ó¤ë²Á³Ê¤òÄó¼¨¤·¤ÆÇÀ²È¤«¤é¥³¥á¤ò½¸¤á¤ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥³¥á¤Ï³ÆÃÏ¤ÎÇÀ¶¨¤Ê¤É¤¬½¸²Ù¤·¡¢ÊÆ²·¤Ê¤É¤ÎÎ®ÄÌÌÖ¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¡£ÇÀ¶¨¤¬¥³¥á¤ò½¸¤á¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢³µ»»¶â¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²¾Ê§¤¤¶â³Û¤òÇÀ²È¤ËÄó¼¨¤·¡¢¤½¤Î²Á³Ê¤òÎ»¾µ¤·¤¿ÇÀ²È¤¬ÇÀ¶¨¤Ø¥³¥á¤ò½Ð²Ù¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥³¥áÉÔÂ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Ï¡¢ÇÀ¶¨°Ê³°¤Î¶È¼Ô¤¬³µ»»¶â¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¶â³Û¤ÇÇÀ²È¤«¤é¥³¥á¤òÇã¤¤½¸¤á¡¢ÇÀ¶¨¤Ë¤è¤ë¥³¥á½¸²ÙÎ¨¤ÏÎãÇ¯¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤é¡¢¸½ºßÇÀ¶¨¤Ç¤Ï½¸²ÙÎ¨¤Î²óÉü¤Ë¸þ¤±¤¿»Üºö¤¬¼¡¡¹¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥³¥á5¥¥í¤¬4166±ß¤Ë¡Ä
¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ë¹âÃÍ¤Î³µ»»¶âÀßÄê¤À¡£³µ»»¶â¤È¤Ï¡¢JA¤¬¥³¥á¤ò½¸²Ù¤¹¤ëºÝ¤ËÇÀ²È¤Ë»ÙÊ§¤¦Á°Ê§¤¤¶â¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¾®Çä²Á³Ê¤òº¸±¦¤¹¤ë»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¡£
¹ñÆâºÇÂç¤Î»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ë¿·³ã¸©¤Ç¤Ï¡¢¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡Ê1Åù¡¦60¥¥í¡Ë¤ËÀÇ¹þ¤ß3Ëü±ß¤Î³µ»»¶â¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯Èæ¤Ç1Ëü3000±ß¹â¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Î¼çÎÏ»ºÃÏ¤Ç¤â¡¢ºòÇ¯¤«¤é1Ëü±ß°Ê¾å¡¢³µ»»¶â¤ò¾å¤²¤ëÆ°¤¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¹âÃÍ¿å½à¤Ï¾®Çä²Á³Ê¤ØÅ¾²Ç¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤¤¤¯¤é¤Ç¾®Çä²Á³Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Î¤«¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÊý¿Ë¤ä»ºÃÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°Û¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢²¾¤Ë³µ»»¶â¤¬60¥¥í¤¢¤¿¤ê3Ëü±ß¤È¤·¤Æ»î»»¤ò¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥³¥á¤Î¾®Çä²Á³Ê¤Î¤¦¤Á¡¢À¸»º¥³¥¹¥È¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï60¡ó¤Û¤É¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÃ±½ã·×»»¤¹¤ë¤È¡¢À¸»º¼Ô¤Ë3Ëü±ß¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¾®Çä²Á³Ê¤Ï60¥¥í¤¢¤¿¤ê5Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ò5¥¥í¤ËÄ¾¤¹¤È4166±ß¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÃ±½ã¤Ë²Á³Ê¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢³µ»»¶â¤¬¤³¤Î¿å½à¤ÇÂ³¤¯¸Â¤ê¡¢5¥¥íÊÆ¤¬3000±ßÂæÁ°È¾¤ä2000±ßÂæ¤Ë¤Þ¤Ç²¼Íî¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡£
¡Ö¾®ÀôÈ¯¸À¡×¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÚÆÁ¿ÀÎÈ¤¬È¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÆ²Á¤ÏÄãÌÂ¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢À¸»º¥³¥¹¥È¤ò²ó¼ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤âÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¿ôÇ¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤ÐÊÆ²Á¤Ï¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À¸»º¥³¥¹¥È¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿²Á³ÊÀßÄê¤È¤¤¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÍý¶þ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¸½ºß¤ÎÊÆ²Á¤Ï·è¤·¤ÆÉÔÅö¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤ÏÆüËÜ¤Î¥³¥á¤Î¡È¥Ë¥å¡¼¥Î¡¼¥Þ¥ë¡É¤Ë¸þ¤±¤¿²áÅÏ´ü¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
»ÔÂ¼ ÉÒ¿¡Ê¤¤¤Á¤à¤é¡¦¤È¤·¤Î¤Ö¡Ë
ÇÀ¤È¿©¤Î¥é¥¤¥¿¡¼
1997Ç¯À¸¡¢ËÌ³¤Æ»Âç³ØÂç³Ø±¡Çî»Î¸å´ü²ÝÄøºß³ØÃæ¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤«¤é¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¡¢¡Ø½µ´©ÅìÍÎ·ÐºÑ¡Ù¤Ê¤É¤ËÇÀ¤È¿©¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµ»ö¤ò´ó¹Æ¡£ÀìÌç¤ÏÇÀ¶È·ÐºÑ³Ø¡£
