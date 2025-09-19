この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「SnowManが好きな人にインタビュー」と題した動画で、38歳の介護福祉士さんが登場。今の仕事や日常生活、趣味について赤裸々に語った。介護福祉士さんは「今の貯金額聞いてもいいですか？」との質問に「130万くらい」と即答、お給料は「25万くらい」と現実的な数字を明かした。



インタビューでは現在の職について「特に理由はないんです」としながらも、「人の役に立ちたいなと。それっすね、理由は」と語り、仕事への思いもにじませた。お金の使い道について問われると、「牛カツ」と即答し、ちょっとした贅沢も楽しんでいる様子。



また、今は「Snow Manが大好き」と語り、「岩本くんが好きです」と明かすとともに、「彼、岩本くんに似てるってよく言われるんですよ」と周囲の反応も紹介。「Snow Manどこが好きですか？」には「9人の個性」とグループへの熱い思いを口にした。「どれくらい好きなんですか？」と聞かれると、「1年とか」と謙虚に答えつつも、推し活への情熱がうかがえた。



かつては「ローマ」の「こいつさん」を推していたが、現在は「Snow Man」の岩本くん一択と即答。「もしどちらかとデートできるとしたらどっちですか？」という問いにも「岩本さんです」と速攻で答え、答えを用意していたかのような一面も見せている。



やってみたい仕事については「美容師やってみたい」と憧れを語り、その理由として「老若男女に愛される人になりたい」と人間関係への理想も明かした。



最後に「欲しいものありますか？」には「若さが欲しい」と本音を吐露。「10歳若返るのに2000万円となったら払いますか？」に「払います」と断言し、「いくらまでだったら払いますか？」との質問には「5億くらいだと思います」と夢を込めた回答。動画は、38歳介護福祉士さんの人柄とアイドルへの熱い思い、驚きの価値観が垣間見える内容となった。