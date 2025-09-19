¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤È¤Ï¡©¡¡¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡õ¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎÀº¿À¼¨¤¹Ì¾»¨»ï
¡¡¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤ÇÌ¡²è²È¡¦³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î»ÙÃì¤È¼«Ç§¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬4¤Ä¤¢¤ë¡£¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¡¢¡Ø¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡Ù¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¤È¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢Ä¹¤¯ÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦Ê¸·Ý»¨»ï¤À¡£¤Û¤«¤Î3ËÜ¤Ï³¨ËÜ¤ä¥¢¥Ëー¥·¥ç¥ó¡¢³Ú¶Ê¤È¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤Æº£¤â»Ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ê¤»¤ÎÁÏºî¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤Ç¤ä¤Ê¤»¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡£º£¤Ë²¿¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤«¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÂè125ÏÃ¡¢¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬ÁðµÈ¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ö
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Ìø°æ¿ó¤¬¥¥åー¥ê¥ª¤«¤éÁÏ´©¤·¡¢ÊÔ½¸Ä¹¤È¤·¤ÆºÓÇÛ¤ò¿¶¤ë¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë»¨»ï¤¬¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤À¡£¼ÂºÝ¤Ï¤ä¤Ê¤»¤¬ºÇ½é¤Î»í½¸¡Ø°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ç1973Ç¯¤ËÁÏ´©¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢2003Ç¯¤ËµÙ´©¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤ä¤Ê¤»¤¬ÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ´©¹Ô¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡×¤ä¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë²ñ¼Ò¤À¤¬¡¢1966Ç¯¤Ë¤ä¤Ê¤»¤Î»í½¸¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½ÐÈÇ»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤¿¡£¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤ÎÁÏ´©¤Ï¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ë°ì»ö¶È¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤é¤ò³Ú¤·¤àÊ¸²½¤½¤Î¤â¤Î¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÂÎ¸À¤¹¤ëÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤ä¤Ê¤»¤Î¼«ÅÁ¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î°ä½ñ¡Ù¡Ê´äÇÈ¸½ÂåÊ¸¸Ë¡Ë¤Ç¡¢¤ä¤Ê¤»¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¼Ò¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á¤ËµðÂç¤Ê²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤Ï´ã¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¾®¤µ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤·¤«²á¤®¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤¬¡¢¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤Ü¤¯¤Ï»×¤¦¡£¿ô»ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¼Ò¤Ï¤³¤Î»þ¡¢Àº¿À¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î³Ë¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¹¬¤¤¤Ë¤·¤Æ¡¢»í¤äÆ¸ÏÃ¤Î¹¥¤¤ÊÄÔ¿®ÂÀÏº¼ÒÄ¹¤Îµ¤¼Á¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÈÅ¬¹ç¤·¤¿¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¸å¤Î¥¥Æ¥£¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¡¢¤Ü¤¯¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤ò¡¢¤ä¤Ê¤»¤¬¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥·¥êー¥º¡Ù¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¡Ø¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡Ù¤ÈÊÂ¤Ö»ÙÃì¤È¤Þ¤Ç¸À¤¦¡Ê¡Ø¥Ü¥¯¤È¡¢ÀµµÁ¤È¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤ò¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Î¤«¡ÙPHP½ÐÈÇ¡ËÍýÍ³¤âÊ¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤«¡£ÁÛÁü¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ê¤»¤¬¹¥¤ó¤Çºî¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿½ö¾ðÅª¤Ê»í¤È³¨¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¹¤áÄêÃå¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£2024Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸½¸¡Ø¥µ¥ó¥ê¥ª½ÐÈÇÂçÁ´ ¶µÍÜ¡¦¥á¥ë¥Ø¥ó¡¦SFÊ¸¸Ë¡Ù¡Ê¾®Ê¿Ëã°á»Ò¡¦°æ¸¶¤¢¤ä¡¦ÈøºêÌ¾ÄÅ»Ò¡¦ÆÁ±Ê²Æ»ÒÊÔ¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø½ÐÈÇ¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬»Ä¤·¤Æ¤¤¿¿ô¡¹¤Î½ÐÈÇÊª¡¢Îã¤¨¤Ð¥µ¥ó¥ê¥ªSFÊ¸¸Ë¤Ç¤¢¤êÌ¡²è»¨»ï¡Ø¥ê¥ê¥«¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡Ø¤¤¤Á¤´¿·Ê¹¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤¬´ö¿Í¤â¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÎÂçÅç¾æ»Ö¡ÊÊ¸¶µÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¶µ¼ø¡Ë¤Ë¤è¤ëÏÀÊ¸¡Ö»í¤Ï¤À¤ì¤Î¤â¤Î¤«¡©¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤Î½ö¾ð¤ÈÊÔ½¸Êý¿Ë¡×¤È¤¤¤¦¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤»¤¬¡Ø°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤Î´©¹Ô»þ¤Ë¡¢¡Ö»í¤ËÄê·¿¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æñ²ò¤Ê»í¤¬¹âµé¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¿´¤Ë¤Õ¤ì¤ë¤«¤Õ¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤ÎÁÏ´©¹æ¤Î¡ÖÊÔ½¸¸åµ¡×¤Ç¡¢¤ä¤Ê¤»¤Ï»íÃÅ¤ä»íÏÀ¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤«¤éÎ¥¤ìÁÇ¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÅç¤ÎÏÀÊ¸¤Ë°úÍÑ¤µ¤ì¤¿1975Ç¯2·î¹æ¤Î¡ÖÊÔ½¸¸åµ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤»í¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¤»í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤Ë¤«¤·¤é¤Ò¤¿¤à¤¤Ê¤â¤Î¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¤â¤Î¡×¤È½ñ¤¡¢1975Ç¯8·î¹æ¤Î¡ÖÊÔ½¸¸åµ¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤à¤·¤íÃÕÀÛ¤ÎÃæ¤Ë¿ÍÀ¸¤Î¿¿¼Â¤Ë¿¨¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¤¤¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢¿·ÀîÏÂ¹¾¤ä°ÂË¼Ä¾»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿¤¹¤Ç¤ËÁÏºî¤ÎÀ¤³¦¤ÇÌ¾¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÇ¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤âÃÕÀÛ¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºîÉ÷¤Ï°¾Àî¿®É×¤äÅÄÂ¼Î´°ì¤È¤¤¤Ã¤¿¥â¥À¥Ë¥º¥à»í¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢ÆÉ¤à¿Í¤Î¿´¤Ë¥¹¥È¥ìー¥È¤Ë¶Á¤¯¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢¤ä¤Ê¤»¤¬»Ø¸þ¤¹¤ë¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤Î½ö¾ðÀ¤Ë±è¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤ä¤¬¤ÆÆÉ¼Ô¤«¤é¤ÎÅê¹Æ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¸å¤Ë¾®¼êµÇ¤ë¤¤¤È¤·¤Æºî²È¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ëÀîÂì¤«¤ª¤ê¤ä¡¢Âè1²ó¡Ö»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤¤Î¤æ¤ê¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ËÏ¢¤ì¡¢½ö¾ðÀ¤ÏÇ»¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£¡Ø¥Ü¥¯¤È¡¢ÀµµÁ¤È¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ê¤»¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¥¯¤Ï¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤ÎÃæ¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤È¤¡¢Â¾¤ÎËÜ¤Î¥³¥ó¥Ú¤È¤Á¤¬¤Ã¤Æ¡¢Âç½°À¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂÍÑÀ¤¬¤¢¤ë»ö¤ò¤¨¤é¤Ö¾ò·ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾¯¿ô¤ÎÃÎ¼±¿Í¤Ë¤ï¤«¤ë¤è¤ê¤âÃ¯¤Ç¤â¤ï¤«¤ëÄÌÂ¯Åª¤Ê¤â¤Î¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¤Ë»È¤¦³¨¤Ï¡¢»í¤ò½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤ë³¨¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»í¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÊä¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¿¿Í¤Ë¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¡£¤³¤¦¤·¤¿¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢¤ä¤Ê¤»¤¬¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¤Î¾ðÆ°¤òÍ¶¤¦»í¤ä³¨¤òÀ¤¤Î¡¢Ãæ¤ËÆÏ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤»¤¬¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Î³¨ËÜ¤äÌ¡²è¤ÇÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¡£¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê³¨ËÜ¤Ï°ìÅÙ¤âÈãÉ¾²È¤ËË«¤á¤é¤ì¤¿»ö¤¬¤Ê¤¯¡¢´°Á´¤ËÌµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ»Ò¶¡¤¿¤Á¤À¤±¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÄÌÂ¯³¨ËÜ¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤¬Å½¤é¤ì¡¢¥Ü¥¯¤â¤½¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¡Ø¥Ü¥¯¤È¡¢ÀµµÁ¤È¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤È¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ï»¨»ï¤È³¨ËÜ¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤³¤½¤¢¤ì¡¢¤È¤â¤Ë¤ä¤Ê¤»¤¬»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ê½Ð¤·¤¿¡ÈºîÉÊ¡É¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡ØÆ£½÷»ÒÂç³ØµªÍ×¡ÙÂè43¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿»ùÆ¸Ê¸³Øºî²È¤Î¼ÆÂ¼µªÂå¤Ë¤è¤ëÏÀÊ¸¡Ö¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤Î30Ç¯―¤½¤Î½ö¾ðÀ¤Î¹ÔÊý¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤ò»Ù¤¨¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤ä²è²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ÀµÚ¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø»ä²Ö½¸¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ£¸Í¥±¥¤¥³¤¬¡¢¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Áý´©¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥Î¥ô¥¡ー¥ê¥¹¸¶ºî¤Î¡Ø¥Ò¥ä¥·¥ó¥¹¤È²Öé¬é¯¤Î¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¡×¤ËÉÕ¤±¤¿³¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¼ÆÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î½ö¾ð²è¤¬¡¢¤â¤Î¸À¤¨¤Ì¾¯½÷¤Î½¥¤¤¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ì£¸Í¥±¥¤¥³¤Î¾¯½÷¤Ï¡¢¼«¿È¤Î°Õ»Ö¤Ç¼«¸Ê¤ÎÃæ¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤í¤¦¤È¤¹¤ë¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ê¤»¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¼«¤é¤Î³¨¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿·¤¿¤Ê½ö¾ð¤ò´¶¤¸¤Æ¡×°ÂË¼¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ª¤ª¤¿·ÄÊ¸¤È¤¤¤¦¡¢1980Ç¯Âå¤Ë½ö¾ðÅª¤Ê¾¯½÷¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿²è²È¤â¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤Î½Ð¿È¼Ô¤Ç¡¢Âè1²ó¥¤¥é¥¹¥È¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ø¥µ¥ó¥ê¥ª½ÐÈÇÂçÁ´¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤ÎÏÀÊ¸¡Ö¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤ë¤³¤È¡¢¼õ¤±¤È¤ë¤³¤È―¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¶¦ÌÄ¤ÎÊýË¡¡×¤Ç¡¢ÆüËÜÂç³Ø¥¹¥Ýー¥Ä²Ê³ØÉôÀìÇ¤¹Ö»Õ¤ÎÆÁ±Ê²Æ»Ò¤Ï¡¢¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Î±þÊç»þ¤Ë¹Óºï¤ê¤ÇÌ¤½Ï¤À¤Ã¤¿³¨¤¬¡¢¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤Î»ï¾å¤Ç¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¤ä¤Ê¤»¤äÆÉ¼Ô¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã¯¤Ç¤â¼«Í³¤ËÈô¤Ó¹þ¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÆÉ¼Ô¤Î¶¦´¶¤òÆÀ¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤Ï¡¢º£¤Î¾®ÀâÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤ä²èÁüÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤Î¤è¤¦¤ÊUGC¡Ê¥æー¥¶ーÀ¸À®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ë¤Ç¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯¾õ¶·¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ê¤»¤Î´¶³Ð¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÉ¾²Á¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¯ÁÏºî¤Î¾õ¶·¤ò¡¢¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤Ï¤Ï¤ë¤«ÀÎ¤Ë»í¤È¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¤ä¤Ê¤»¤Î´¶³Ð¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤Ð¤«¤ê¤ËÌ¤Íè¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤Ï¤ä¤Ê¤»¤Ë¤È¤Ã¤Æ4ËÜ¤¢¤ë»ÙÃì¤Î1ËÜ¤À¤¬¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆºîÉÊ¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤òÀè¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤¤¤Ë°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£¡ÊÊ¸¡á¥¿¥Ë¥°¥Á¥ê¥¦¥¤¥Á¡Ë