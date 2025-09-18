Mrs. GREEN APPLEライブフィルム＆ドキュメンタリーのムビチケ情報公開！パンフレットや豪華グッズ付き仕様も

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEのライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD（フィヨルド）～ ON SCREEN』と、日本の音楽シーンを牽引する彼らの「今」と「その先」を追い、初めて“Mrs. GREEN APPLE”を知ることができるドキュメンタリー（タイトルは後日発表）の2作品が11月28日より同時公開。

このたび、本作の公開を記念して販売されるムビチケの情報が公開された。

■ドキュメンタリー映画のムビチケには、本編初出しカットを使用

ライブフィルムは、先日解禁されるや否や、臨場感あふれるステージパフォーマンスの様子を切り取り話題となった、美麗なキービジュアルのデザインを起用。

一方、ドキュメンタリー映画は、ムビチケ限定ビジュアルとして貴重な本編初出しカットを使用した、3人の後ろ姿が映し出されたデザインに。ミセスが光へ向かって歩み出す姿ともとれるデザインに、本編ではどのような展開が待っているのか、ますます期待が高まる仕上がりとなっている。

さらに、9月22日より、パンフレットやスペシャルグッズが付いた豪華セット仕様での販売が決定。

両作品の魅力を余すことなく凝縮した劇場パンフレットを2作品のムビチケ2枚とセットで事前販売する。

ライブフィルムは伝説のライブ『FJORD』の空気感をそのまま閉じ込めた冊子仕様、ドキュメンタリー映画はメンバーの素顔を切り取ったフォトカード仕様となっており、これらを特製ケースに収めたコレクターズアイテムとして販売。

ムビチケとセット購入した人にのみ、映画の公開前週（11月21日）から順次発送が行われる。映画公開前にパンフレットが販売されるのは異例のこと。

加えて、スペシャルグッズ「MGAムビチケアクリルフレーム（オリジナルBOX付）」の販売も決定。こちらは2作品のムビチケ2枚とのセットのみで購入が可能だ。詳細は映画の公式サイトで。

また、上映劇場は全国256館に決定。ライブフィルム＆ドキュメンタリーがすべて同じ劇場でセット鑑賞可能なことに加え、ライブフィルムは60館のIMAX(R)スクリーンも合わせた計316館にて上映される。

■映画情報

『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』

2025年11月28日（金）全国公開

(c)2025 UNIVERSAL MUSIC LLC

『ドキュメンタリー（タイトル後日発表）』

2025年11月28日（金）全国公開

(C)2025 MGA Film Partners

