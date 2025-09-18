12人産んだ助産師HISAKO「妊娠初期でも破水は珍しくない」―羊水の匂いで早期発見がカギ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネルで人気の12人産んだ助産師HISAKOさんが、「【羊水が…】妊娠８週でまさかの破水！流産しなかった理由（お手紙シリーズ）」と題した動画を公開。今回は妊娠初期、わずか8週で破水してしまった視聴者からの手紙をもとに、妊娠初期破水の実態やその後のケア、流産リスクについて分かりやすく解説した。
動画冒頭、HISAKOさんは日本の妊婦のあいだでも「破水はお産の直前に起きるもの」というイメージが強い中、「妊娠初期、まだ正期産に全く至らないタイミングで破水してしまうケースも実際にある」と強調。また、「羊水の匂いを覚えておくことで早期発見に繋がる」とアドバイスし、「産院にすぐに連絡できたのは動画知識のおかげ」と寄せられた体験談を称賛した。
今回のエピソードでは、医師の検査で感染症がなかったことが判明。「妊娠中、細菌感染が破水の主な原因だが、感染がなければ回復の可能性がぐっと高まる」とし、「妊娠週数が早く、破水の穴が小さい場合はなおさら修復されやすい」と見解を述べた。
また、妊婦自身が普段からできる対策として「腸内環境と膣内フローラの健全化」を強調。「発酵食品や食物繊維の摂取、ヨーグルトで菌バランスを整えることは膣内環境アップにも直結」としつつ、「つわりが落ち着いたら歯科受診を。歯周病菌も早期破水のリスクになる」と自らの知識を交えて語った。
視聴者に向けてHISAKOさんは最後に、「羊水の匂いを知っておけば、早期に病院で診てもらって大事に至らずに済むことも多い」とし、「自身でできるケアや見極めを大切に、1週でも長く妊娠期間を乗り越えてほしい」とメッセージを発信。動画は、「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう」と笑顔で締めくくった。
動画冒頭、HISAKOさんは日本の妊婦のあいだでも「破水はお産の直前に起きるもの」というイメージが強い中、「妊娠初期、まだ正期産に全く至らないタイミングで破水してしまうケースも実際にある」と強調。また、「羊水の匂いを覚えておくことで早期発見に繋がる」とアドバイスし、「産院にすぐに連絡できたのは動画知識のおかげ」と寄せられた体験談を称賛した。
今回のエピソードでは、医師の検査で感染症がなかったことが判明。「妊娠中、細菌感染が破水の主な原因だが、感染がなければ回復の可能性がぐっと高まる」とし、「妊娠週数が早く、破水の穴が小さい場合はなおさら修復されやすい」と見解を述べた。
また、妊婦自身が普段からできる対策として「腸内環境と膣内フローラの健全化」を強調。「発酵食品や食物繊維の摂取、ヨーグルトで菌バランスを整えることは膣内環境アップにも直結」としつつ、「つわりが落ち着いたら歯科受診を。歯周病菌も早期破水のリスクになる」と自らの知識を交えて語った。
視聴者に向けてHISAKOさんは最後に、「羊水の匂いを知っておけば、早期に病院で診てもらって大事に至らずに済むことも多い」とし、「自身でできるケアや見極めを大切に、1週でも長く妊娠期間を乗り越えてほしい」とメッセージを発信。動画は、「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう」と笑顔で締めくくった。
関連記事
12人産んだ助産師HISAKO「2歳、3歳…何歳まででも夜間授乳してOK！やめ時に『エビデンスはない』」
12人産んだ助産師HISAKOが断言「初産で陣痛遅れは“体質じゃない”！次はスムーズに進む可能性が高い」
12人産んだ助産師HISAKO「夫65歳なのに精子年齢は20代！13人目叶わずも感謝の日々」
チャンネル情報
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数60万人