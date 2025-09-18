この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「妊娠初期でも破水は珍しくない」―羊水の匂いで早期発見がカギ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで人気の12人産んだ助産師HISAKOさんが、「【羊水が…】妊娠８週でまさかの破水！流産しなかった理由（お手紙シリーズ）」と題した動画を公開。今回は妊娠初期、わずか8週で破水してしまった視聴者からの手紙をもとに、妊娠初期破水の実態やその後のケア、流産リスクについて分かりやすく解説した。



動画冒頭、HISAKOさんは日本の妊婦のあいだでも「破水はお産の直前に起きるもの」というイメージが強い中、「妊娠初期、まだ正期産に全く至らないタイミングで破水してしまうケースも実際にある」と強調。また、「羊水の匂いを覚えておくことで早期発見に繋がる」とアドバイスし、「産院にすぐに連絡できたのは動画知識のおかげ」と寄せられた体験談を称賛した。



今回のエピソードでは、医師の検査で感染症がなかったことが判明。「妊娠中、細菌感染が破水の主な原因だが、感染がなければ回復の可能性がぐっと高まる」とし、「妊娠週数が早く、破水の穴が小さい場合はなおさら修復されやすい」と見解を述べた。



また、妊婦自身が普段からできる対策として「腸内環境と膣内フローラの健全化」を強調。「発酵食品や食物繊維の摂取、ヨーグルトで菌バランスを整えることは膣内環境アップにも直結」としつつ、「つわりが落ち着いたら歯科受診を。歯周病菌も早期破水のリスクになる」と自らの知識を交えて語った。



視聴者に向けてHISAKOさんは最後に、「羊水の匂いを知っておけば、早期に病院で診てもらって大事に至らずに済むことも多い」とし、「自身でできるケアや見極めを大切に、1週でも長く妊娠期間を乗り越えてほしい」とメッセージを発信。動画は、「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう」と笑顔で締めくくった。