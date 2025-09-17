大規模修繕工事が終わった後にやるべきこととは？アフターサービスの賢い活用法を解説【さくら事務所】
「マンションの大規模修繕工事が終わって、ホッと一安心…」
そう思っていませんか？実は、大規模修繕工事が終わった後にも、とても重要なプロセスが残っています。それが「アフターサービス」です。
株式会社さくら事務所の取締役副社長COO・マンションコンサルタントである山本直彌さんによると、このアフターサービスを適切に活用することで、将来的な修繕積立金の支出を抑えることができるといいます。
今回は、大規模修繕工事が終わった後にやるべきことと、アフターサービスを最大限に活用するためのポイントを解説します。
■アフターサービスは「無償」で直してもらえるチャンス！
大規模修繕工事には、施工不良などによる不具合を無償で補修してもらえる「保証」が付いています。アフターサービスとは、この保証期間が満了する前に行われる点検のことです。
しかし、無償で直してもらえるのは、保証対象となる不具合に限られます。また、住戸ごとのアンケート回答率が低いと、不具合が見過ごされてしまい、保証期間が過ぎてから修繕積立金を使って直すことになってしまうケースもあります。
■アフターサービスを最大限に活用するための3つのポイント
●ポイント1：引き継ぎをしっかり行う
大規模修繕工事のプロジェクトを担当した修繕委員会は、工事完了後に解散してしまうことが多いです。しかし、アフターサービス点検時には、当時の工事内容や保証について知っているメンバーが立ち会うことが非常に重要になります。
もし委員会を解散する場合でも、工事の内容や保証範囲を記録としてしっかりと残し、次期の役員に引き継ぎましょう。
●ポイント2：第三者の専門家を同行させる
アフターサービス点検は、施工会社とマンションの管理会社、管理組合で行うのが一般的です。しかし、専門知識がないと、不具合を見落としてしまったり、施工会社の判断が妥当かどうかわからなかったりすることがあります。
工事に携わったコンサルタント（専門家）を立ち合いに同行させることで、客観的な視点から適切な判断を仰ぐことができます。
●ポイント3：日常の記録を活用する
マンションの管理員や管理会社が日々行っている巡回点検の記録も、アフターサービス点検に活用できます。
日々の点検で記録された不具合箇所をリストアップしておき、アフターサービス点検時に施工会社に確認してもらうことで、見落としを防ぐことができます。
■まとめ
大規模修繕工事が終わっても、マンションの管理は終わりではありません。
工事後のアフターサービス点検は、マンションの資産価値を守るための重要なプロセスです。
株式会社さくら事務所では、第三者の中立的な立場でアフターサービス点検を引き受けています。
「適切な保証を受けられるのか不安」
「管理組合のメンバーだけで対応できるか心配」
などのお悩みがある方は、ぜひ一度、第三者の専門家へ相談してみてはいかがでしょうか。
