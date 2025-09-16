REGZA¡Ö55Z670N¡×¤¬¼ó°Ì¡ª¡¡2025Ç¯8·î¤Î4K¥Æ¥ì¥Ó¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡¡2025/9/16
¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×2025Ç¯8·î¤Î·î¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢BS¡¦CS 4K¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼ÅëºÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê4K¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡REGZA
55Z670N¡ÊTVS REGZA¡Ë
2°Ì¡¡AQUOS 4K
4T-C43GN2¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
3°Ì¡¡REGZA
43M550M¡ÊTVS REGZA¡Ë
4°Ì¡¡AQUOS 4K
4T-C50GN2¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
5°Ì¡¡REGZA
50M550M¡ÊTVS REGZA¡Ë
6°Ì¡¡BRAVIA 5
K-55XR50¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë
7°Ì¡¡REGZA
55M550M¡ÊTVS REGZA¡Ë
8°Ì¡¡VIERA
TV-55Z90A¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
9°Ì¡¡REGZA
43Z670R¡ÊTVS REGZA¡Ë
10°Ì¡¡AQUOS 4K
4T-C43GL1¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
