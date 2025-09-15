2025Ç¯½©³«»Ï¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á°ìÍ÷
ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÎºÇ½ª²ó¤¬¶á¤Å¤¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ë¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤¬»Ï¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯½©(2025Ç¯9·î¡Á2025Ç¯11·îº¢)¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥¢¥Ë¥á¤Î¿ô¤Ï60ËÜ¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×Ï¢ºÜÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤Æ2016Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤¬¡¢¥·¥ê¡¼¥º8ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¤Ç¤Ä¤¤¤ËºÇ½ª¾Ï¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡ÜÏ¢ºÜ¤Î¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤â¥·¥ê¡¼¥º3ºîÌÜ¤Î¡ØSPY¡ßFAMILY Season 3¡Ù¤Ç¿·Å¸³«¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¼Â¼Ì±Ç²è¤âÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à Âè6¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Ï¡¢¿Á¤Ë¤è¤ëÃæ²ÚÅý°ì¤Ë¸þ¤±¤¿Àï¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤ò±Û¤¨¤¿¥ê¥á¥¤¥¯ºî¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¤é¤ó¤Þ1/2 Âè2´ü¡Ù¤Ç¤Ï¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ËÂ³¤¤¤Æ¥à¡¼¥¹¡¢È¬ÊõÀÆ¡¢µ×±ó»û±¦µþ¡¢¸ÞÀ£Å£¸÷¤é¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ÌÜ¼¡É½¼¨
¡¦ÃÏµå¤Î¥é¥Æ¡¼¥ë
¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä
¡¦¥®¥ë¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë
¡¦Ìµ¿¦¤Î±ÑÍº ¡ÁÊÌ¤Ë¥¹¥¥ë¤Ê¤ó¤«Í×¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤¬¡Á
¡¦±Êµ×¤Î¥æ¥¦¥°¥ì
¡¦¥¥ã¥Ã¥Ä♥¥¢¥¤
¡¦ÌîÀ¸¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤¬¸½¤ì¤¿¡ª
¡¦¤¢¤ëÆü¡¢¤ªÉ±ÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦ÁÇºàºÎ¼è²È¤Î°ÛÀ¤³¦Î¹¹Ôµ
¡¦ÌðÌî¤¯¤ó¤ÎÉáÄÌ¤ÎÆü¡¹
¡¦¤«¤¯¤ê¤è¤Î½ÉÈÓ Æõ
¡¦Let's Play ¥¯¥¨¥¹¥È¤À¤é¤±¤Î¥Þ¥¤¥é¥¤¥Õ
¡¦ÇË»ºÉÙ¹ë The Richest Man in GAME
¡¦¥³¥¢¥é³¨Æüµ
¡¦ÉÔ´ïÍÑ¤ÊÀèÇÚ¡£
¡¦»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤·
¡¦ÂÀÍÛ¤è¤ê¤ââÁ¤·¤¤À±
¡¦¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤ï¤¬¿È¤ò½õ¤±¤ë
¡¦°¿©Îá¾î¤È¶¸·ì¸ø¼ß
¡¦¸µÁÄ¡ª¥Ð¥ó¥É¥ê¤Á¤ã¤ó
¡¦¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥ó
¡¦É´À«µ®Â² 3rd Season
¡¦Ìî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·
¡¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿Ãç´ÖÃ£¤Ë¥À¥ó¥¸¥ç¥ó±üÃÏ¤Ç»¦¤µ¤ì¤«¤±¤¿¤¬¥®¥Õ¥È¡ØÌµ¸Â¥¬¥Á¥ã¡Ù¤Ç¥ì¥Ù¥ë9999¤ÎÃç´ÖÃ£¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¸µ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÀ¤³¦¤ËÉü½²¡õ¡Ø¤¶¤Þ¤¡¡ª¡Ù¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¦¤·¤ã¤Ð¤±
¡¦ºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
¡¦SANDA
¡¦ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON
¡¦²Ê³Ø¡ßËÁ¸±¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡ª Âè2¥·¥ê¡¼¥º
¡¦´é¤Ë½Ð¤Ê¤¤ÇðÅÄ¤µ¤ó¤È´é¤Ë½Ð¤ëÂÀÅÄ·¯
¡¦·ëº§»ØÎØÊª¸ì¶
¡¦SPY¡ßFAMILY Season 3
¡¦½ªËö¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°
¡¦Ì£Êý¤¬¼å¤¹¤®¤ÆÊä½õËâË¡¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿µÜÄîËâË¡»Î¡¢ÄÉÊü¤µ¤ì¤ÆºÇ¶¯¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¦ÉÔÌÇ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø Season3
¡¦¥¥ó¥°¥À¥à Âè6¥·¥ê¡¼¥º
¡¦ÅìÅçÃ°»°Ïº¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤
¡¦¤é¤ó¤Þ1/2 Âè2´ü
¡¦Í§Ã£¤ÎËå¤¬²¶¤Ë¤À¤±¥¦¥¶¤¤
¡¦DIGIMON BEATBREAK
¡¦SI-VIS: The Sound of Heroes
¡¦¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤(Âè2¥¯¡¼¥ë)
¡¦ÀÄ¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é Season2
¡¦µ¡³£¤¸¤«¤±¤Î¥Þ¥ê¡¼
¡¦¥¢¥ë¥Þ¤Á¤ã¤ó¤Ï²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤
¡¦Éã¤Ï±ÑÍº¡¢Êì¤ÏÀºÎî¡¢Ì¼¤Î»ä¤ÏÅ¾À¸¼Ô¡£
¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó Âè3´ü
¡¦¤µ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¾®¼ê»Ø¤¯¤ó
¡¦¾Ð´é¤Î¤¿¤¨¤Ê¤¤¿¦¾ì¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ç¥Ö¤È¥é¥Ö¤È²á¤Á¤È¡ª
¡¦3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸
¡¦°Å»¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë²¶¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤¬Í¦¼Ô¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¶¯¤¤¤Î¤À¤¬
¡¦ÀéºÐ¤¯¤ó¤Ï¥é¥à¥ÍÉÓ¤Î¤Ê¤«
¡¦ÊÅ²¼¤ï¤¿¤·¤òËº¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥¥ë¤Ç°ÛÀ¤³¦ÊüÏ²¥á¥·2
¡¦Ç¦¼Ô¤È¶ËÆ»
¡¦¥ï¥ó¥À¥ó¥¹
¡¦Å¾À¸°½÷¤Î¹õÎò»Ë
¡¦Î¶Â²¶-The Mourner's Eyes-
¡¦¥°¥Î¡¼¥·¥¢
¡¦ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« »Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡¿±Ê±ó¤ÎÊª¸ì TV Edition
¡¦¤Á¤ã¤ó¤ÈµÛ¤¨¤Ê¤¤µÛ·ìµ´¤Á¤ã¤ó
¡¦¥¥ß¤È±Û¤¨¤ÆÎø¤Ë¤Ê¤ë
¡¦¤¦¤´¤¯¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¯ ¥Ç¥Ã¥É¥Ð¡¼¥¹¥ê¥í¡¼¥Ç¥Ã¥É
¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É ¥¶ ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó ¥·¡¼¥º¥ó1¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É ¥ª¥Ö ¥Ï¡¼¥Ä¥é¥Ó¥å¥ë¡×
¡¦Ã²¤¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤ Âè2¥¯¡¼¥ë
¡¦°ÛÀ¤³¦¥Þ¥ó¥Á¥¥ó ¡¼HP1¤Î¤Þ¤Þ¤ÇºÇ¶¯ºÇÂ®¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¹¶Î¬¡¼
¡¦Íå¾®¹õÀïµ
¢¡ÃÏµå¤Î¥é¥Æ¡¼¥ë
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
NHK E¥Æ¥ì¡§9/5(¶â) 18:40¡Á
Á´5ÏÃ
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤Ê¾¯Ç¯¥«¥Ê¥Ç¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤Æ¤¤¿ÃÏµå¤ÎÍÅÀº¥é¥Æ¡¼¥ë¡ª
¥é¥Æ¡¼¥ë¤ÎËâË¡¤Ç¡¢¥«¥Ê¥Ç¤Ï¤¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¿È¡£³¤¤ä¿¹¤ä¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸ÂÖ·Ï¤ÇÃç´Ö¤Î¤¤¤¤â¤Î¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¾Ð¤Ã¤¿¤êÇº¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¤¤¤¤â¤Î¤¿¤Á¤Î´íµ¡¤òÃÎ¤Ã¤¿¥«¥Ê¥Ç¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¤Ü¤¯¤â¤ï¤¿¤·¤âÃÏµå¤òµß¤¦Earth Saver¡ª¤µ¤¢¡¢°ì½ï¤ËËÁ¸±¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤«¤±¤è¤¦
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¹â´ßÍÚ
´ÆÆÄ¡§¤Ê¤Ù¤·¤²
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§²Ï¿¹Àµ¼£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¥í¥Þ¥ó¡¦¥È¥Þ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§ÀÖÈø¤Ç¤³
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥È¥¥¡¼¥ó¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ï¡¼¥¯¥¹
À¸ÂÖ´Æ½¤¡§WWF¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥¯¥¤¥ºÀ©ºî¡§QuizKnock
²»³Ú¡§ÀÄÌÚ¤·¤ó¤¿¤í¤¦
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î
À½ºî¡¦Ãøºî¡§ÃÏµå¤Î¥é¥Æ¡¼¥ëÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©CLASS EARTH/Vector Vision/MIXER
¡¦¥¥ã¥¹¥È
ÃÏµå¤ÎÍÅÀº¡¦¥é¥Æ¡¼¥ë¡§ÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê
¥«¥Ê¥Ç¡§Ã«¹¾Îè²»
¥¢¥é¥Ó¥¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥á¥¹¡Ë¡§Ì¾ÄÍ²Â¿¥
¥¢¥é¥Ó¥¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥ª¥¹¡Ë¡§Ãö¸Ô·Å»Î
¥±¥Ä¥¡¡¼¥ë¡§¼·³¤¤Ò¤í¤
ED¡§¥¢¡¼¥¹¥»¥¤¥Ð¡¼¥º¡Ê¥«¥Ê¥ÇcvÃ«¹¾Îè²»¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ë¡õ¥é¥Æ¡¼¥ë¡ÊcvÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê¡Ë¡ÖÃÏµå¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×
¢¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
ABC¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡§9·î7Æü(Æü) 9:00¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
ËüÄÅÇü¡£ºã¤¨¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÁ÷¤ëÉáÄÌ¤Î¹¥ÀÄÇ¯(¼«¾Î)¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÇÌ´¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÌÀÚòÌ´¤ÎÎÏ¤Ç¡¢Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤ÈÌµÅ¨¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¡ª
¼ü¤ï¤ì¤Î¿È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤Í¤à¤òµß¤¦Ì´¤ÎÃæ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÌ´¤ÎÀ¤³¦¤Ë ¡È°Ì´¡É¤ò¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë²ø¿Í¡¦¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¤¬¸½¤ì¤¿¡ª
Çü¤ÏÌ´¤ÎÃæ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥Ù¥ë¥È¤Ç²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¤ËÊÑ¿È¡ª
Make your dream come true. Good luck¡ª
¸½¼Â¤Ø¤Î¿¯Î¬¤ò´ë¤à¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¤Î¿¯Î¬¤òÁË»ß¤»¤è¡ª
À¤³¦¤ÎÌ¿±¿¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿Çü¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¤ÎÌ´¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº
µÓËÜ¡§¹â¶¶ÍªÌé
´ÆÆÄ¡§¾åËÙÆâ²Â¼÷Ìé¡¢¤Û¤«
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡§ÅÏÊÕ½ß(¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º)
ÆÃ»£´ÆÆÄ¡§ÐÇÅÄÍÎ(ÆÃ»£¸¦µæ½ê)
²»³Ú¡§¹âÌÚÍÎ¡¢ºäÉô¹ä
¥¼¥Í¥é¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÂçÀîÉð¹¨(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¼Ç¹â·¼²ð(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¡¢Ã«Ãæ¼÷À®(Åì±Ç)¡¢Ì«ÍÛÍ´(Åì±Ç)¡¢¹âºêÁÔÂÀ(Åì±Ç)
À©ºî¡§¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦Åì±Ç¡¦ADK¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥º
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§© 2025 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç
¡¦¥¥ã¥¹¥È
ËüÄÅÇü¡§º£°æÎµÂÀÏº
¤Í¤à¡§ËÙ¸ý¿¿ÈÁ
ÉÙ»Î¸«Å´Ìé¡§»°Åè·òÂÀ
Æî±À¤Ê¤¹¤«¡§¾®´Óè½Æà
ËüÄÅÈþÏ²¡§È¬ÌÚÈþ¼ù
¥¼¥í¡§ÀîÊ¿»ü±Ñ
¥Î¥¯¥¹¡§¸ÅÀîÍºµ±
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@zeztz7toei
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¼¥Ã¥Ä #²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä #ZEZTZ
OP¡§NAQT VANE¡ÖVISIONS¡×
¿·ÈÖÁÈ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡×Í½¹ð
¢¡¥®¥ë¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§10/5(Æü) 25:00¡Á
BS11¡§10/5(Æü) 25:00¡Á
AnimeFesta¡§9/12(¶â)¡Á(¥×¥ì¥ß¥¢¥àÈÇ/¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ)
DMM TV¡§9/12(¶â)¡Á
YouTube¡§10/5(Æü) 25:00¡Á(YouTubeÈÇ)
Â¾ÇÛ¿®¡§10/8(¿å)°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ö¤ª¹¥¤¤Ê¶µ¤¨»Ò¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡×
»Ä¶ÈÂ³¤¤Î¶µ»Õ¡¦º´¡¹ÌÚ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥®¥ë¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¡Ù¡£
»ØÌ¾¥Ñ¥Í¥ë¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿²¼ÂÌÈ¢¤òÁ°¤Ë¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÌ´¤À¤È»×¤¤¾éÃÌ¤Ç°ì¿Í¤Î¶µ¤¨»Ò¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¤È¡¢
¿¿ÌëÃæ¤Î¶µ¼¼¤Ë¸½¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¡¢°ÂÖ¤ò¤Ä¤¤Ê¤¬¤éÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤Æ¡Ä
¡Ö¤µ¤Ã¤µ¤È½ª¤ï¤é¤»¤ë¤«¤é¡£²æËý¤¹¤ë¤È¤«Ìµ¤·¤Ê¡£¡×
¶µ»Õ¤È¶µ¤¨»Ò¡¢¶ØÃÇ¤Î¥«¥ó¥±¥¤¡Ä¡£
Á´¤Æ¤¬µö¤µ¤ì¤ë¡Ø¥®¥ë¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¡Ù¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡½¡½
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¥±¥ó¥Æ¥£
´ÆÆÄ¡§¤ß¤¦¤é¤µ¤Ö¤í¤¦
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¤ß¤¦¤é¤µ¤Ö¤í¤¦
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤ß¤Ê¥¥ã¥ï¤¢¤«¥Ôv
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§À¾ÅÄÈþÌï»Ò
²»¶Á´ÆÆÄ¡§»ÊÇÏÌÀÆÁ
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥¯¥í¥³¥Ç¥¤¥ë
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§studio HōKIBOSHI
À½ºî¡§×ÂÀ±¼Ò
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©¥±¥ó¥Æ¥£¡¿Suiseisha Inc.
¡¦¥¥ã¥¹¥È
À±ÌîÉñ¡§¤¢¤Þ¤¤¤ß¤ë¤¯
Êõ¾ò¿¿¶×¡§ÀéÂåÌÚÝ¦Ý¨
Æü¸þºÌ¡§²Æ¼ù´»ºÚ
º´¡¹ÌÚ¿¿¼é¡§À¾»³¥æ¥¦¥
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@af_originalMT
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥®¥ë¥Û
OP¡§µÌ¤¢¤µ¤Ò¡Ö°¦¡¦Ì´Guilty¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥®¥ë¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¡ÙPV
¢¡Ìµ¿¦¤Î±ÑÍº ¡ÁÊÌ¤Ë¥¹¥¥ë¤Ê¤ó¤«Í×¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤¬¡Á
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§10/1(¿å) 22:00¡Á
BS¥Õ¥¸¡§10/2(ÌÚ) 24:30¡Á
AT-X¡§10/6(·î) 22:30¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§9/24(¿å) 22:00¡Á
ABEMA¡§9/24(¿å) 22:00¡Á
U-NEXT¡§9/24(¿å) 22:00¡Á
¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§9/24(¿å) 22:00¡Á
Â¾ÇÛ¿®¡§10/1(¿å) 22:00°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¤½¤ì¤Ï¡¢½÷¿À¤«¤é¼ø¤±¤é¤ì¤ë¿¦¶È¤È¥¹¥¥ë¤¬¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ëÀ¤³¦¡½¡½¡£
¡Ô·õÉ±¡Õ¤È¡ÔËâÆ³²¦¡Õ¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¥¢¥ì¥ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¿¦¶È¤ò¼ø¤«¤ë¤«¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖÌµ¿¦¡×¤Îßà°õ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤«¤é¤Î¼ºË¾¤ÈÆ±¾ð¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥ì¥ë¤ÏÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¡¹¤È¿·¤¿¤ÊÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÎÏ¤Ï¤ä¤¬¤ÆÅ·Éê¤ÎºÍ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¥ë¤ò¤â¾å²ó¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¥¹¥¥ë¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡ÖÌµ¿¦¡×¤¬¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤Î·ë²Ì¡Ø±ÑÍº¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÎÏ¤òµá¤á¤Æ¤æ¤¯Êª¸ì¡½¡½¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¶åÆ¬¼·Èø
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¾åÅÄÌ´¿Í¡¢Ì¾ÉÄ½©½ï
´ÆÆÄ¡§Ìð²Ö³¾
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§ÆüÊëÃãË·
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÀéÍÕ¹§¹¬¡¢½ù³ØÊ¸
¿§ºÌÀß·×¡§¾¡ÅÄ°½ÂÀ¡¢»³ËÜ¿¿´õ
Èþ½ÑÀßÄê¡§¶â±äÏ¢
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§°ÂÅÄ¤æ¤«¤ê¡¢(³ô)¥ª¥ê¡¼¥Ö
»£±Æ´ÆÆÄ¡§²ÃÇ¼ÆÆ
ÊÔ½¸¡§Â¼°æ½¨ÌÀ¡¢(Í)²¬°Â¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
²»³Ú¡§Ä«ÈæÆà·ò¿Í
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¿¹²¼¹¿Í
²»¶Á¸ú²Ì¡§ÎÓÍ¤¼ù
Ï¿²»Ä´À°¡§ÇòÄ»ÍÛ°ì
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥À¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
²»¶ÁÀ©ºîÃ´Åö¡§ÀîÅº·û¸Þ
À©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¡§studio A-CAT
À½ºî¡¦Ãøºî¡§Ìµ¿¦¤Î±ÑÍºÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©¶åÆ¬¼·Èø/¥¢¡¼¥¹¡¦¥¹¥¿¡¼ ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È/Ìµ¿¦¤Î±ÑÍºÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥¢¥ì¥ë¡§¾®Ìî¸¾Ï
¥é¥¤¥Ê¡§Áá¸«º»¿¥
¥ê¥ê¥¢¡§¾åºä¤¹¤ß¤ì
¥¯¡¼¥Õ¥¡¡§Âçµ×ÊÝÎÜÈþ
¥Õ¥¡¥é¡§Ãæ¸¶Ëã°á
¥ì¥ª¥ó¡§¹â¶¶¿Ìé
¥¢¥¹¥Æ¥¢¡§ã¦Éô²Öô¥
¥ß¥é¡§°æ¸ýÍµ¹á
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@mushoku_eiyu
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Ìµ¿¦¤Î±ÑÍº
OP¡§²ÖÌí¡ÖReincarnation¡×
ED¡§¥¦¥¿¥Ò¥á¥É¥ê¡¼¥à ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡Ö´ñÀ×¤Ê¤ó¤«¤¤¤é¤Ê¤¤¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌµ¿¦¤Î±ÑÍº ¡ÁÊÌ¤Ë¥¹¥¥ë¤Ê¤ó¤«Í×¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤¬¡Á¡Ù¥á¥¤¥óPV
¢¡±Êµ×¤Î¥æ¥¦¥°¥ì
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
MBS/TBS·ÏÎó28¶É¥Í¥Ã¥È¡§9/25(ÌÚ) 24:26¡Á
AT-X¡§9/26(¶â) 22:30¡Á
BSÆü¥Æ¥ì¡§9/30(²Ð) 24:30¡Á
ÇÛ¿®¡§9/25(ÌÚ) 24:56¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
Íªµ×¤ÎÌ²¤ê¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿À¤³¦¤Çµáº§¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ°¦¤ÎÈà½÷¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿ÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦É±¿À¥¢¥¥é¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ÓÇÑ¤·¤¿³¹¡£¹ñ¤ÏÇÑ¤ì¡¢OWEL¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅý°ìµ¡¹½¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¿Í¡¹¡£
·ëº§¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¿·¤·¤¤¡È¥¨¥ë¥·¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ©ÅÙ¡£
¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿À¤³¦¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÍÊÑ¤ï¤ê¤¹¤ë¿Í¡¹¡£
¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ìØ³Á³¤È¤¹¤ë¥¢¥¥é¤ÎÁ°¤Ë¡¢Èà½÷¤Ï¸½¤ì¤¿¡£
¡Ö¥È¥ï¥µ¡ª¡©¡×»×¤ï¤º¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢ºÇ°¦¤ÎÈà½÷¤Ë¹ó»÷¤·¤¿¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦¥æ¥¦¥°¥ì¤À¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¡¢Èù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é´ê¤¦¤è¤¦¤Ë¼«¿È¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¢¥¥é¡Ä¡Ä¡£»ä¤È·ëº§¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×
¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤«¤é¤ÎÆÍÁ³¤Îµáº§¤Ëº¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¢¥¥é¤Ï¥æ¥¦¥°¥ì¤È¶¦¤ËÎ¹¤Ø½Ð¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
À¤³¦¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¥È¥ï¥µ¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤³¤ì¤Ï¿·»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¡ß¡ß¡ß¤È¡ß¡ß¡ß¤¬°¦¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÊª¸ì¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§Project FT
´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÄÅÅÄ¾°¹î
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¥¿¥ä¥ÞÊË
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§óîÆ£²Â»Ò
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§GONTA
Èþ½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µÜ²¬¿¿µÝ¡¢Â¿ÅÄ¼þÊ¿
¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§ÆéÅÄ¹áÂå»Ò
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§óîÆ£²Â»Ò¡¢Ä¹ÅÄ¹¥¹°¡¢¤µ¤È¤¦º»Ì¾±É
¿§ºÌÀß·×¡§º´¡¹ÌÚ°´
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Àõ°æÍ£Æà¡¢ÅÄÊÕ¹À»Ò
2Dworks¡§¸þ°æµÈ½¨
3D´ÆÆÄ¡§»ÔÀî¸µÀ®
»£±Æ´ÆÆÄ¡§»ù¶Ì½ãÌé
ÊÔ½¸¡§üâ¶¶Êâ
²»³Ú¡§ÆÀÅÄ¿¿Íµ
²»¶Á´ÆÆÄ¡§µÈÅÄ¸÷Ê¿
Ï¿²»¡§°Âã·Êâ
²»¶Á¸ú²Ì¡§¾®»³¶³Àµ
²»¶ÁÀ©ºî¡§dugout
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§P.A.WORKS
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©Project FT¡¿±Êµ×¤Î¥æ¥¦¥°¥ìÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
¡¦¥¥ã¥¹¥È
É±¿À¥¢¥¥é¡§ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯
¥æ¥¦¥°¥ì¡§ÀÐÀîÍ³°Í
²¦¿¿¼ù¥È¥ï¥µ¡§³ýÌî°¦°á
¥¢¥â¥ë¡§ÉÙÅÄÈþÍ«
¥è¥¤¥ä¥ß¡§Âô¾ë¤ß¤æ¤
¥Ï¥¯¥Ü¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê
¥ª¥Ü¥í¡§¿¹ÀîÃÒÇ·
¥è¥¯¥é¡¼¥¿¡§°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@towanoyuugure
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#±Êµ×¤Î¥æ¥¦¥°¥ì
OP¡§Uru¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×
ED¡§Hana Hope¡ÖTwo Of Us¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø±Êµ×¤Î¥æ¥¦¥°¥ì¡ÙÂè2ÃÆPV¡ÃÂè0ÏÃ¤Ï2025.09.25ÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¢¡¥¥ã¥Ã¥Ä♥¥¢¥¤
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
Disney+¡§9/26(¶â)¡Á¡ÚÆÈÀê¡Û
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
Èþ½ÑÉÊ¤òÁÀ¤¦Ææ¤Î»°¿ÍÁÈ¤Î²øÅð¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¡£
·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤Ë½êÂ°¤¹¤ë·º»ö¡¦Æâ³¤½ÓÉ×¤Ï²øÅð¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¤òÂáÊá¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¾ðÇ®¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Èà¤È¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¤Ë¤ÏÈà¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¤ÎÀµÂÎ¤Ç¤¢¤ë»°»ÐËå¤Î¼¡½÷¡¦ÍèÀ¸Æ·¤¬Îø¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ËÌ¾ò»Ê
´ÆÆÄ¡§ËöÅÄµ¹»Ë
µÓËÜ¡§¿¹¥Ï¥ä¥·
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÌùËÜÍÛÊå
²»³Ú¡§ÎÓ¤æ¤¦¤
À©ºî¡§LIDEN FILMS
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©ËÌ¾ò»Ê/¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹
¡¦¥¥ã¥¹¥È
ÍèÀ¸Æ·¡§¾®¾¾Ì¤²Ä»Ò
ÍèÀ¸Þ¥¡§¾®À¶¿å°¡Èþ
ÍèÀ¸°¦¡§²Ö¼é¤æ¤ß¤ê
Æâ³¤½ÓÉ×¡§º´Æ£ÂóÌé
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@cats_eye_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¥¢¥Ë¥á #¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤
OP¡§Ado¡ÖMAGIC¡×
ED¡§Ado¡ÖCAT'S EYE¡×
¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä♥¥¢¥¤¡Ù¡ÃËÜÍ½¹ð¡ÃÃë¤ÏµÊÃãÅ¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢Ìë¤Ï²øÅð¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¡ÄËÌ¾ò»Ê¸¶ºî¤ÎÅÁÀâÅªºîÉÊ¤ò´°Á´¿·ºî¥¢¥Ë¥á²½¡ÃDisney+ (¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë
¢¡ÌîÀ¸¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤¬¸½¤ì¤¿¡ª
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§10/4(ÅÚ) 22:30¡Á
BSÄ«Æü¡§10/5(Æü) 23:00¡Á
´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡§10/5(Æü) 24:55¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï26:24¡Á)
ABEMA¡§9/27(ÅÚ) 22:30¡Á
U-NEXT¡§9/27(ÅÚ) 22:30¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¥ß¥º¥¬¥ë¥ºÎñ2800Ç¯¡¢¡È¹õÍã¤ÎÇÆ²¦¡É¤È¿Í¡¹¤«¤é¶²¤ì¤é¤ì¤¿¡Ö¥ë¥Õ¥¡¥¹¡¦¥Þ¥Õ¥¡¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¼·±ÑÍº¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍ¦¼Ô¤¿¤Á¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤Ë¤è¤ë·ãÆ®¤ÎËö¡¢¤½¤ÎÇÆÆ»¤Ë½ªßá¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
ÇÆ²¦¤ÎÉõ°õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÂÇ«¤Î»þÂå¤¬Ë¬¤ì¤ë¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬Ž¥Ž¥Ž¥¡¢ÎÏ¤Î¶Ñ¹Õ¤¬Êø¤ì¤¿»ö¤Ç¡¢À¤³¦¤ÏËâ¿ÀÂ²¤Î¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é200Ç¯¸å¨¡¨¡¡¢Ëâ¿ÀÂ²¤ËÂÐ¹³¤¹¤Ù¤¯¿ÍÎà¤Ï¿·¤¿¤ÊÍ¦¼Ô¤Î¾¤´¤ò»î¤ß¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤Éõ°õ¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿ÇÆ²¦¥ë¥Õ¥¡¥¹¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§±êÆ¬
¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¡§YahaKo
¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡§ÍÕ·îÍã
´ÆÆÄ¡§¤Û¤ê¤¦¤Á¤æ¤¦¤ä
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§É®°Â°ì¹¬
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§³¤Ï·ß·Éñ»Ò
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾®ÎÓÂ¿²Ã»Ö¡¢¾åÌîæÆÂÀ
¿§ºÌÀß·×¡§¾®ÆüÃÖÃÎ»Ò
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§°ÂÅÄ¤æ¤«¤ê
»£±Æ´ÆÆÄ¡§»ûËÜ·ûÀµ
ÊÔ½¸¡§¾®¸ýÍýºÚ
²»¶Á´ÆÆÄ¡§µ×ÊÝ½¡°ìÏº
²»¶ÁÀ©ºî¡§ÅìËÌ¿·¼Ò
²»³Ú¡§TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥ï¥ª¥ï¡¼¥ë¥É
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©±êÆ¬/¥¢¡¼¥¹¡¦¥¹¥¿¡¼ ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È/ÌîÀ¸¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤¬¸½¤ì¤¿¡ªÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥ë¥Õ¥¡¥¹¡¦¥Þ¥Õ¥¡¡¼¥ë¡§¾®À¶¿å°¡Èþ
¥Ç¥£¡¼¥Ê¡§Çö°æÍ§Î¤
¥¢¥ê¥¨¥¹¡§¼óÆ£»ÖÆà
¥ê¡¼¥Ö¥é¡§Åì¾ëÆüº»»Ò
¥¢¥¤¥´¥±¥í¥¹¡§ÆâÅÄÄ¾ºÈ
¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥¹¡§¤«¤Ê¤¤¤ß¤«
¥¦¥£¥ë¥´¡§Âç¿¹¤³¤³¤í
¥¢¥ê¥ª¥È¡§ÉðÆâ½ÙÊå
¥á¥°¥ì¥º¡§Á°ÌîÃÒ¾¼
¥á¥é¥¯¡§Ê¿ÀîÂçÊå
¥Ù¥Í¥È¥Ê¥·¥å¡§ÌÀºäÁïÈþ
Ëâ¿À²¦¥ª¥ë¥à¡§Â®¿å¾©
¥Þ¥ë¥¹¡§ÆþÌî¼«Í³
¥æ¥Ô¥Æ¥ë¡§¾¾²¬Ä÷¾ç
Æî½½»úÀ¥°á¡§ËÙ¹¾½Ö
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@lastboss_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥Ë¥áÌîÀ¸¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤¬¸½¤ì¤¿ #lastbossanime
OP¡§´ßÅÄ¶µÃÄ&THEÌÀÀ±¥í¥±¥Ã¥Ä¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤ÆÊªÍý¤Ç²¥¤ë¡×
ED¡§Ä¹À¥Í²Ö¡Ö¥ß¥®¥Ò¥À¥ê¡×
2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ)ÊüÁ÷³«»Ï¡ªTV¥¢¥Ë¥á¡Ø#ÌîÀ¸¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤¬¸½¤ì¤¿¡ª¡ÙÂè3ÃÆPV
¢¡¤¢¤ëÆü¡¢¤ªÉ±ÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
ÊüÁ÷¡§10/1(¿å)¡Á
ÇÛ¿®¡§9/28(Æü)¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ø¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥É²óÈò¤Î»å¸ý¤ÏÎä¹ó¤Ê¥Ñ¥Ñ¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È!?¡Ù
ËâË¡¤Î¹ñ¡¦¥ª¥Ù¥ê¥¢Äë¹ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¹Ä½÷¥¢¥¿¥Ê¥·¥¢¡£
Èà½÷¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤òÌ´¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤í¤«¤éÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ë¹ÄÄë¥¯¥í¡¼¥É¤ËÎä¶ø¤µ¤ì¡¢
¥ë¥Ó¡¼µÜ¤Ç¤Ò¤È¤ê°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥¢¥¿¥Ê¥·¥¢¤Ï¡¢
¤¢¤ëÆüÌ´¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¼«Ê¬¤¬Éã¤Î¼ê¤ÇÄÉÊü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì¤Íè¤òÃÎ¤ë¡£
¡Ö¤½¤ó¤ÊÌ¤ÍèÀäÂÐ¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê--¤¤¡ª¡ª¡×
±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥¿¥Ê¥·¥¢¤Ï¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ç·è°Õ¤ò¶»¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¾®¤µ¤Ê¤ªÉ±ÍÍ¤Î±¿Ì¿½ñ¤´¹¤¨¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬º£¡¢»Ï¤Þ¤ë--¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
Ì¡²è¡§Spoon
¸¶ºî¡§Plutus
½ÐÈÇ¡§KWBOOKS(CARROTON)
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§龚±§¡¢陈°Â妮
¥Á¡¼¥Õ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§²¦晓晖
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§陈潇
¥Á¡¼¥Õ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡§²¦ÃûÆï
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§郝Çî¡¢刘ÀÄ艳¡¢邓»ÖÖÛ
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§²¦Ôí桥¡¢²«丽±Í¡¢²¦¶Õ¶Í¡¢Á½雯丝
´ë²è¡§郝Çî¡¢²¦Ôí桥¡¢²¦¶Õ¶Í¡¢²§铭璐
ÀëÅÁ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§孙¹ÀÍÎ
ÇÛ¿®¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§²¦晓±í
¥é¥¤¥Ä¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡§îº远
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§µí¹ñÃì
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§张雯
µÓËÜ¡§项¶Õ¡¢陈晓婷¡¢¼ë·Å颖¡¢²¦宽宽
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§½Å庆ºÌ¿§铅笔动Ì¡设计Í¸Â责Ç¤¸ø»Ê
µ»½Ñ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¾ÕÞáÊö
±é½Ð¡§»ËÞ²À¸¡¢赵æÜ»¶¡¢ÍûÊ¸çË¡¢¾ÕÞáÊö¡¢ÃúÊ¸ÌÀ
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§刘ÛÉÍø
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§刘ÛÉÍø¡¢èñÊ¸婕
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§吴²Â远¡¢¼þÊ¡琼
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ò²鹂±Æ
À©ºî¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÎÓ½ÓÈÁ
À©ºîÅý³ç¡§张±Ù¡¢苏颖Úµ¡¢º¸婷婷¡¢²«ÃÒÞ¾
¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È´ÆÆÄ¡§张Úï
3DCG´ÆÆÄ¡§Æ«¿¶±§
¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã´ÆÆÄ¡§²¦±Û
²»¶ÁÀ©ºî¡§¾å³¤叽咔Ê¸²½传ÇÅÍ¸Â¸ø»Ê
²»¶Á´ÆÆÄ¡§陈±«²Â
²»³Ú´ÆÆÄ¡§¼ë¿ðÊ¸
¥Ü¥¤¥¹¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§杨ÔíÏª¡¢¿É±Ù
´ÆÆÄ¡§张±Î±Î
À½ºî¡§iQIYI¡¢ KuaiKan
ÆüËÜ¸ìÈÇÀ½ºî¡§KADOKAWA
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©Beijing iQIYI Science & Technology Co., Ltd, KuaiKan World (Beijing) Technology Co., Ltd.
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥¢¥¿¥Ê¥·¥¢¡§½ôÀ±¤¹¤ß¤ì
¥¯¥í¡¼¥É¡§Á°ÌîÃÒ¾¼
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡§ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿
¥ë¡¼¥«¥¹¡§²¬ËÜ¿®É§
¥¤¥¼¥¥¨¥ë¡§ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯
¥¸¥§¥Ë¥Ã¥È¡§ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@aruhime_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤¢¤ëÉ±
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢¤ªÉ±ÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¥Æ¥£¥¶¡¼PV¡Ã2025Ç¯9·î28Æü(Æü)¤è¤êÃÏ¾åÇÈÀè¹ÔÇÛ¿®¡¦10·î1Æü(¿å)¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷·èÄê¡ª
¢¡ÁÇºàºÎ¼è²È¤Î°ÛÀ¤³¦Î¹¹Ôµ
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§10/6(·î) 24:00¡Á
BS11¡§10/6(·î) 24:00¡Á
AT-X¡§10/8(¿å) 22:30¡Á
U-NEXT¡§9/29(·î) 24:30¡Á
Â¾ÇÛ¿®¡§10/9(ÌÚ) 12:00°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
°ÛÀ¤³¦¤Ø¤ÈÅ¾À¸¤·¤¿¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¿À¾ë¥¿¥±¥ë¡£
·õ¤ÈËâË¡¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Þ¥Ç¥¦¥¹¡Ù¤Ç¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿Èà¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÇ½ÎÏ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª
¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¶¯²½¤Ë¥È¥ó¥Ç¥âËâÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤»¤ë¡ØÃµººÇ½ÎÏ¡Ù¡½¡½Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Á¡¼¥Èµé¤ÎÎÏ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¥¿¥±¥ë¤Î°ÛÀ¤³¦ÂçÎ¹¹Ô¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë!!
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ÌÚÇµ»ÒÁý½ï
¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§³¤ÅçÀéËÜ¡¢¹õ°æ¥¹¥¹¥à
Ì¡²è¡§¤È¤â¤¾
´ÆÆÄ¡§¾®¹âµÁµ¬
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§»ÔÀî½½²¯±ÒÌç
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÏÊÕ¤Þ¤æ¤ß
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹ÓËÒ±àÈþ¡¢º´Æ£²ÅÍÎ¡Ê¥¹¥¿¡¼¥í¥¤¥É¡Ë
Èþ½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥¢¥È¥ê¥¨Platz
¥µ¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¶¨ÎÏ¡§¿¹°¡µª»Ò¡¢¥«¥ë¥È¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¿§ºÌÀß·×¡§ÂçÌî²ÅÂå»Ò
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¾¾ËÜ¹À¼ù¡Ê¥¢¥È¥ê¥¨Platz¡Ë
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Ä¹Ìî¿µ°ìÏº¡Ê¥é¥¤¥È¥Õ¥Ã¥È¡Ë
ÊÔ½¸¡§Æ£ËÜÍý»Ò¡Ê²¬°Â¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë
²»³Ú¡§¹âÌÚÍÎ
²»³ÚÀ©ºî¡§ÌÐ½»Î¼²ð¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ë
²»¶Á´ÆÆÄ¡§»³ËÜ¹À»Ê
²»¶Á¸ú²Ì¡§ÌÀºÊ¶³Ê¿
Ï¿²»Ä´À°¡§ÉðÆ£²í¿Í
²»¶ÁÀ©ºî¡§Ai Addiction
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¥¸¥§¥ó¥³
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¿¥Ä¥Î¥³¥×¥í ¡ß SynergySP
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©ÌÚÇµ»ÒÁý½ï¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹¡¿ÁÇºàºÎ¼è²È¤Î°ÛÀ¤³¦Î¹¹ÔµÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥¿¥±¥ë¡§Åçùõ¿®Ä¹
¥Ó¡¼¡§°ËÆ£ºÌº»
¥Ö¥í¥é¥¤¥È¡§¾®»ÔâÃ¶×
¥¯¥ì¥¤¥¹¥È¥ó¡§¿¹ÀîÃÒÇ·
¥×¥Ë¤µ¤ó¡§º´Æ£ÁïÈþ
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@sozaisaishu
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÁÇºàºÎ¼è²È¤Î°ÛÀ¤³¦Î¹¹Ôµ
OP¡§Nornis¡Ê¥Î¥ë¥Ë¥¹¡Ë¡ÖPrologue¡×
ED¡§¤Ê¤¤´¤È¡ÖÌ´¸¸¥È¥ê¥Ã¥×¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁÇºàºÎ¼è²È¤Î°ÛÀ¤³¦Î¹¹Ôµ¡ÙPVÂè£²ÃÆ
¢¡ÌðÌî¤¯¤ó¤ÎÉáÄÌ¤ÎÆü¡¹
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡§9/30(²Ð) 25:35¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï25:29¡Á)
AT-X¡§10/1(¿å) 20:00¡Á
BS11¡§10/2(ÌÚ) 24:00¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¿Í¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛÀ¤Ê¥¯¥é¥¹°Ñ°÷¡¦µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÎÙ¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤ëÌðÌî¤¯¤ó¤¬¿´ÇÛ¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
ËèÆü¥±¥¬¤Þ¤ß¤ì¤Ç³Ø¹»¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ÖÄ¶¡¦ÉÔ±¿ÂÎ¼Á¡×¤ÎÌðÌî¤¯¤ó¡£
¤½¤ó¤ÊÌðÌî¤¯¤ó¤Î¼êÅö¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£
¸ÄÀÅª¤ÊÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯Æó¿Í¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤ÎÎø¤Ï¤É¤³¤ËÃ©¤êÃå¤¯¡©
¤½¤·¤Æ¡¢ÌðÌî¤¯¤ó¤Ë¡ØÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸³è¡Ù¤ÏË¬¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¿´ÇÛÀ½÷»Ò¤È¥±¥¬¤Þ¤ß¤ìÃË»Ò¤Î¡¢¥Ô¥å¥¢¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤¬º£¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡¼¡¼
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ÅÄÂ¼·ë°á
´ÆÆÄ¡§¾¾Èø¿¸Ê¿
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÀÖÈø¤Ç¤³
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§³¤Ã«ÉÒµ×
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Î©ÀÐÌïÀ¸
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
²»³Ú¡§ÌÚÂ¼½¨ÉË
²»³ÚÀ©ºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó²»³Ú
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§°¡ºÙ°¡Æ²
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©ÅÄÂ¼·ë°á¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡ÖÌðÌî¤¯¤ó¤ÎÉáÄÌ¤ÎÆü¡¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
ÌðÌî¹ä¡§Å·ùõÞæÊ¿
µÈÅÄÀ¶»Ò¡§´Ó°æÍ®²Â
¥á¥¤¡§¼ïùõÆØÈþ
±©¼Æ¡§ºäÂÙÅÍ
Àô¡§¹â¶¶Íû°Í
ÅÄÃæ¡§´äºêÎÊÂÀ
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@yanokun3
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÌðÌî¤¯¤ó¤ÎÉáÄÌ¤ÎÆü¡¹
OP¡§FANTASTICS¡ÖPOP LIFE¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÌðÌî¤¯¤ó¤ÎÉáÄÌ¤ÎÆü¡¹¡×PVÂè£±ÃÆ
¢¡¤«¤¯¤ê¤è¤Î½ÉÈÓ Æõ
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§10/1(¿å) 24:00¡Á
AT-X¡§10/5(Æü) 21:00¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¡È¤¢¤ä¤«¤·¡É¤¬¸«¤¨¤ë½÷»ÒÂçÀ¸¡¦ÄÅ¾ìÌÚ°ª¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢±£À¤¡Ô¤«¤¯¤ê¤è¡Õ¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞ½É¡ÒÅ·¿À²°¡Ó¤Ø¤ÈÚ¼¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÁÄÉã¤¬°ä¤·¤¿ÇüÂç¤Ê¼Ú¶â¡£±£À¤¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÈÌóÂ«¡É¡£¼Ú¶â¤Î¥«¥¿¤È¤·¤ÆÇ÷¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ¶Æá¡½¡½µ´¤Ø¤Î¡È²ÇÆþ¤ê¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬°ª¤Ï¡¢¤½¤Î±¿Ì¿¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¤ë¡£¡½¡½Æ¯¤¤¤Æ¡¢ÊÖ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¡£
¼Ú¶â¤òÊÖºÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Å·¿À²°¤Î¤«¤¿¤¹¤ß¤Ë¿©»ö½è¡ÒÍ¼¤¬¤ª¡Ó¤ò³«¤¡¢¿¿¿´¤ò¹þ¤á¤¿¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤¿¤Á¤Î¶õÊ¢¤È¿´¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤È¤¤Ë¤ÏÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÆÍ¤¿Ê¤ß¡¢°ª¤Ï±£À¤¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤Èå«¤ò°é¤à¡£
¤¢¤ÎÆü¸ò¤ï¤·¤¿¡ÈÌóÂ«¡É¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¡Òµï¾ì½ê¡Ó¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Æî¤ÎÃÏ¤Î½É¡ÒÀÞÈø²°¡Ó¤Ç¤Î»îÎý¤ò±Û¤¨¡¢¡ÒÍ¼¤¬¤ª¡Ó¤Ø¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿°ª¡£¤·¤«¤·¡¢²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ÏÂ«¤Î´Ö¡½¡½¡ÒÅ·¿À²°¡Ó¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤´íµ¡¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¼é¤ê¤¿¤¤µï¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¡£¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¡£
´öÂ¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤Èå«¤Ë°é¤Þ¤ì¡½¡½Êª¸ì¤ÏºÆ¤Ó¡¢Æ°¤½Ð¤¹¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§Í§ËãÊË
¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§Laruha
´ÆÆÄ¡§µÈºê¾ù
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¶â½ÕÃÒ»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§·Ë±ÑÌ¤
Èþ½ÑÀßÄê¡¦Èþ½Ñ¥Ü¡¼¥É¡§¹çÏ»ÅµÂå
¿§ºÌÀß·×¡§¼êÅèÌÀÈþ
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÄÄ°ÊÑ¯
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ËÜ»³Å¯
²»³Ú¡§°Ë²ìÂóÏº
²»³ÚÀ©ºî¡§¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥É¥Ã¥°
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§GONZO¡ß¥Þ¥«¥ê¥¢
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©2025 Í§ËãÊË¡¦Laruha/KADOKAWA/¤«¤¯¤ê¤è¤Î½ÉÈÓ Æõ À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
ÄÅ¾ìÌÚ°ª¡§Åì»³Æà±û
ÂçÃ¶Æá¡§¾®À¾¹î¹¬
¶ä¼¡¡§ÅÚ´ôÈ»°ì
ÇòÌë¡§ÅÄ´ÝÆÆ»Ö
¤ªÎÃ¡§²Ã·¨°¡°á
½ÕÆü¡§Ãæ·Ã¸÷¾ë
¥Á¥Ó¡§ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á
¥¢¥¤¡§½§ºê°½
¥µ¥¹¥±¡§°æ¾åÍºµ®
Íð´Ý¡§ÀÐÀî³¦¿Í
Íë½Ã¡§ÆüÌîÁï
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@kakuriyo_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤«¤¯¤ê¤è¤Î½ÉÈÓ
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤«¤¯¤ê¤è¤Î½ÉÈÓ Æõ¡×¥Æ¥£¥¶¡¼PV 🍁 2025Ç¯10·îÊüÁ÷³«»Ï
¢¡Let's Play ¥¯¥¨¥¹¥È¤À¤é¤±¤Î¥Þ¥¤¥é¥¤¥Õ
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡§10/1(¿å) 24:45¡Á
ËÌ³¤Æ»Ê¸²½ÊüÁ÷¡§10/2(ÌÚ) 24:45¡Á
´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡§10/2(ÌÚ) 26:15¡Á
ÀçÂæÊüÁ÷¡§10/3(¶â) 25:40¡Á
Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡§10/4(ÅÚ) 25:45¡Á
ÀÐÀî¥Æ¥ì¥Ó¡§10/21(²Ð) 24:45¡Á
ÇÛ¿®¡§10/2(ÌÚ) 12:00°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ú¿ÍÀ¸¡Û¤Ï¡Ú¥²¡¼¥à¡Û¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÚÁªÂò¡Û¤ÎÏ¢Â³¡½¡½¡½
22ºÐ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¼Ô¤Î¥µ¥à¡¦¥ä¥ó¥°¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÌµÎà¤Î¥²¡¼¥à¹¥¤¡£
³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥²¡¼¥à³«È¯¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÌÀ¤±Êë¤ì¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¡ØRUMINATE(¥ë¥ß¥Í¥¤¥È)¡Ù¤ò¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡ª
¤·¤«¤·¡¢Âç¿Íµ¤¥²¡¼¥à¼Â¶·¼Ô¤Î¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥í¡¼¤¬¹óÉ¾¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¤Íè¤ÏÊÄ¤¶¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢¥µ¥à¤ÎÎÙ¤ÎÉô²°¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤Æ¨¡¨¡¡ª
¥µ¥à¤Î²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ä¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Ç¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥«¥Õ¥§Å¹°÷¤Î¥ê¥ó¥¯¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¤Ê¤É¡¢¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òµ¡¤Ë¡¢¥µ¥à¤È¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤È¤Î´Ø·¸¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÆ°¤½Ð¤¹¡£
¿Æ¤«¤é²áÊÝ¸î¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¿Îø°¦·Ð¸³¥¼¥í¤Î¥µ¥à¤Ï¡¢ÃËÀ¤È¤ÎµÞÀÜ¶á¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¿´¤Î³Ì¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤¿ºÇ¹âÆñ°×ÅÙ¤Î¥²¡¼¥à¤ò¥µ¥à¤Ï¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡½¡ª¡©
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§Leeanne M. Krecic (Mongie)
´ÆÆÄ¡§ÉÚ°ÂÂçµ®
Éû´ÆÆÄ¡§¿¹»³°¦µÝ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¾¾°æ°¡Ìï
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¤¨¤Ó¤â
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§³¤Ï·Âôºé´õ
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃÓÅÄÍµÊå
¿§ºÌÀß·×¡§ÅçÊý°¡Ìð»Ò¡¢ÎëÌÚ°½Çµ
»£±Æ´ÆÆÄ¡§»³±Û¹¯»Ê
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°ËÅìÀµ»Ö¡¢ÀÐ¸«Í¥ºî
ÊÔ½¸¡§¿ÀµÜ»ÊÍ³Èþ
²»³Ú¡§¥³¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å
²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°´Ö²íÊ¸
´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¥¹¥í¥¦¥«¡¼¥Ö
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§OLM
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©Let's PlayÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥µ¥à¡¦¥ä¥ó¥°¡§²Öß·¹áºÚ
¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥í¡¼¡§ÅÚ²°¿ÀÍÕ
¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡§ÃæÂ¼Íª°ì
¥ê¥ó¥¯¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë¡§º´ÁÒ°½²»
¥ô¥£¥Ã¥¡¼¡¦¥½¥ó¥°¡§Æü³ÞÍÛ»Ò
¥â¥Ë¥«¡¦¥Þ¥Ã¥±¥ó¥¸¡¼¡§±àºêÌ¤·Ã
¥À¥é¥¹¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¡§ÅÏÊÕ¹É
¥¨¥¤¥Ö¡¦¥«¥ë¥Õ¡¼¥ó¡§ÄÔ°æ·ò¸ã
¥ª¥ê¥Ó¥¢¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥È¡§·ªºäÆîÈþ
¥¨¥É¥¬¡¼¡§¾¾ÅÄ·ò°ìÏº
¥ë¡¼¥·¡¼¡¦¥é¥¤¥È¡§½ôÀ±¤¹¤ß¤ì
¥¦¥á¥Ã¥É¡¦¥Ñ¥Æ¥ë¡§È«ÃæÍ´
¥Ç¥£¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¡§ºØ²ì¤ß¤Ä¤
¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦A¡¦¥ä¥ó¥°¡§»°Âð·òÂÀ
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@letsplay_anime/
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#lets_anime #¥ì¥Ã¥×¥ì
OP¡§µ×ÊÝÅÄÍø¿¡Ö1, 2, Play¡×
ED¡§µ×ÊÝÅÄÍø¿¡ÖLeft & Right¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ØLet's Play ¥¯¥¨¥¹¥È¤À¤é¤±¤Î¥Þ¥¤¥é¥¤¥Õ¡Ù¥á¥¤¥óPV¡Ã25Ç¯10·î1Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï
¢¡ÇË»ºÉÙ¹ë The Richest Man in GAME
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡§10/1(¿å) 25:15¡Á
BS¥Õ¥¸¡§10/3(¶â) 24:30¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¥Ú¥¤¡¦¥Á¥§¥ó¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¾å»Ê¤«¤é¤ÎÌ¿Îá¤Ç¿¼Ìë¤Þ¤Ç»Ä¶È¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÆÍÁ³¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤¬¸÷¤ê¤À¤·¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¯¤È³ØÀ¸»þÂå¤Ø¤È¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«º®Íð¤¹¤ë¥Á¥§¥ó¤ÎÁ°¤Ë¡¢ºâ»ºÊÑ´¹¥·¥¹¥Æ¥à¡¦ÄÌ¾Î¡Ö¥ê¥Ã¥Á¥§¥¹¥È¡×¤òÌ¾¾è¤ëÆæ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¸½¤ì¡¢¥Á¥§¥ó¤Ë»ñ¶â¤òÄó¶¡¤·¤Æ¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡È¼ÒÃÜ¿ÍÀ¸¡É¤òÈ´¤±½Ð¤·¡¢¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ÈÂç´î¤Ó¤¹¤ë¥Á¥§¥ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¥ê¥Ã¥Á¥§¥¹¥È¤¬¼¨¤·¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆÃ¼ì¤Ç¡¢¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡È¤¢¤ë¾ò·ï¡É¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ÀÄêÎ¼èîÍ
´ÆÆÄ¡§酈óÕÌÀ
µÓËÜ¡§°¤Ã£
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Ê¡ßè±Æ»ë
¡¦ÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ
±é½Ð¡§Á°ÅÄ°«
ËÝÌõ¡§ËÜÂ¿Í³»Þ¡¢ÎÓ¿¿»Ò¡¢²«±Ï
²»¶ÁÀ©ºî¡§ÅìËÌ¿·¼Ò
ÆüËÜÈÇÀ½ºî¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢bilibili
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§© bilibili 閱Ê¸Æ°Ì¡ ²þÊÔ¼«閱Ê¸½¸Ô¥´ú²¼µ¯óÚì¦½ñ¾®說¡ÔéÌÀ®¼óÉÙ×ÏÍ·Ù¦³«»Ï¡Õ ºî¼Ô¡§ÀÄêÎ¼èîÍ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥Ú¥¤¡¦¥Á¥§¥ó¡§¾®Ìî¸¾Ï
¥Þ¡¼¡¦¥ä¥ó¡§²¬ËÜ¿®É§
¥ê¥ó¡¦¥ï¥ó¡§¹âÌîËãÎ¤²Â
¥Û¥¦¡¦¥·¥å¥¯¡§¾®ÎÓÀé¹¸
¥³¥¦¡¦¥·¥Ï¥¯¡§ÅÚ´ôÈ»°ì
¥·¥ó¡¦¥«¥¤¥í¡§°ËÆ£ÀÅ
¥ë¥¢¥ó¡¦¥°¥¢¥ó¥¸¥§¥ó¡§ÃçÂ¼½¡¸ç
¥ê¥Ã¥Á¥§¥¹¥È¡§Ê¡»³½á
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@b8station
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÇË»ºÉÙ¹ë
OP¡§¤¤¤ì¤¤¤¹¡ÖEmpty Heart¡×
ED¡§âÃÇò¤«¤Î¤ó¡Ö¥Ô¥«¥ë¡¼¥×¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÇË»ºÉÙ¹ë The Richest Man in GAME¡ÙËÜPV¡Ú10·î1Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷³«»Ï¡Û
¢¡¥³¥¢¥é³¨Æüµ
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
YouTube¡§10/2(ÌÚ) 20:00¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¥³¥¢¥é¤µ¤ó¤ÎÄÖ¤ëÆü¾ï¤ÏÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢²¹¤«¤¯¤Æ¡½¡½¡£
¼ºÇÔ¤·¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤¿¼«Ê¬¤Ë´î¤ó¤À¤ê¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¤Û¤ó¤Î¤Á¤Ã¤Ý¤±¤Ê¤³¤È¤À¤±¤É¡£
¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿Æü¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¤âÆÃÊÌ¤ÊµÇ°Æü¤â¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆü¡¹¤¬°¦¤ª¤·¤¤¡£
º£Æü¤â¤¤¤¤Æü¡¢ÌÀÆü¤â¤¤¤¤Æü¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¤æ¤¢¤ß
´ÆÆÄ¡§²Ã¸ÍÍÀÉ×
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸¶ÀéÍÚ
À©ºî¡§studio MOTHER
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©¤æ¤¢¤ß¡¦KADOKAWA¡¿¥³¥¢¥é³¨Æüµ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥³¥¢¥é¤µ¤ó¡§ÆâÅÄºÌ
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@koalasdiary_PR
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥³¥¢¥é³¨Æüµ
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥³¥¢¥é³¨Æüµ¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼PV
¢¡ÉÔ´ïÍÑ¤ÊÀèÇÚ¡£
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§10/2(ÌÚ) 22:00¡Á
BSÆü¥Æ¥ì¡§10/2(ÌÚ) 23:00¡Á
AT-X¡§10/3(¶â) 21:30¡Á
U-NEXT¡§10/2(ÌÚ) 22:30¡Á
¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§10/2(ÌÚ) 22:30¡Á
Â¾ÇÛ¿®¡§10/5(Æü) 24:00°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
²ñ¼ÒÆâ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯åºÎï¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸·¤·¤¤ÉÝ¤¤¡£¥¥Ä¥¤¡£¡×¤ÎOL¤ÎÅ´ÎØ¡£
¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¶ì¼ê¤ÊÅ´ÎØ¤Ï¡¢º£Ç¯Æþ¼Ò¤·¤¿¿·Æþ¼Ò°÷µµÀî¤Î¶µ°é·¸¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤ë¡£
µµÀî¤Î°Ù¤Ë¡¢¶µ°é·¸¤È¤·¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¿¶Éñ¤¦Å´ÎØ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä
"ÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡Ä¡ª"
¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤ÊÇ¯¾å¾å»Ê¡ß¿·Æþ¼Ò°÷¡×¤Î¥É¥®¥Þ¥®working¡õlove¡©¥³¥á¥Ç¥£¡ª¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ÆÆÄ¡§¾®ÃÝÊâ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§°æ¾åÈþ½ï
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÆÁÅÄ¸Ï¯
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾®Ìî¹¸¡¢¸åÆ£Ë¾
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÆÁÅÄ¸Ï¯¡¢»³ÆâÎèÆà¡¢¿åÌîÍ§Èþ»Ò¡¢¾®Ìî¹¸
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¹çÏ»¹°(¥Þ¥«¥ê¥¢)
Èþ½ÑÀßÄê¡§¾®º´ÌîëÎ(¥¯¥ê¡¼¥×)¡¢»³ÃæÎ´(¥¯¥ê¡¼¥×)¡¢À¾¸¶½ÜºÈ(¥¯¥ê¡¼¥×)¡¢¤æ¡¼¤Ë¤Ã¤È(¥¯¥ê¡¼¥×)¡¢Åû°æÅµ»Ò(¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥¯¥¢)¡¢Àô´²
¿§ºÌÀß·×¡§ÅÏÉôÍ¦Êå
2D¥ï¡¼¥¯¥¹¡§À¾Â¼Å°Ìé¡¢È·Ìî¹â»Ì¡¢»ù¶ÌÍµÇ·(¥Ï¥ä¥Ö¥µ¥Õ¥£¥ë¥à)¡¢¥¿¥±¥µ¥¥ê¥Ä(¥Ï¥ä¥Ö¥µ¥Õ¥£¥ë¥à)
3DCG¡§»³ÅÄæÆ(¥Þ¥«¥ê¥¢)¡¢Aaron "The Game" Pong(¥Þ¥«¥ê¥¢)
ÆÃ¼ì¸ú²Ì¡§ÂÀÅÄÎÉÇ·
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Â¼¾åÍ¥ºî
¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÊÔ½¸¡§ÅÏîµÀéÇÈ(¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«)
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸¡§qooop
²»¶Á´ÆÆÄ¡§È¬´¬Âç¼ù(¥¯¥é¥ó¥°¥¯¥é¥ó)
²»¶Á¸ú²Ì¡§º£Ìî¹¯Ç·
Ï¿²»Ä´À°¡§ÄÇÍÕ¤Ò¤«¤ë(¥¯¥é¥ó¥°¥¯¥é¥ó)
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
²»³Ú¡§Æ£ËÜ¥³¥¦¥¸(Sus4 Inc.)
²»³ÚÀ©ºî¡§¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¿ÛË¬Ë
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥¨¥ë
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©¹©Æ£¥Þ¥³¥È/SQUARE ENIXŽ¥ÉÔ´ïÍÑ¤ÊÀèÇÚ¡£À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
Å´ÎØ°´¡§Lynn
µµÀîÐÒ¡§ºäÅÄ¾¸ã
ËÙÅÄÈþ½ï¡§Á°Åç°¡Èþ
´Ñ³¤»ûÎ§¡§ºØ²ì¤ß¤Ä¤
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@bukiyou_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÉÔ´ïÍÑ¤ÊÀèÇÚ
OP¡§angela¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤ÊI love you¡×
¡ØÉÔ´ïÍÑ¤ÊÀèÇÚ¡£¡Ù¥á¥¤¥óPV / 2025Ç¯10·îTV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷·èÄê¡ª
¢¡»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤·
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
AT-X¡§10/2(ÌÚ) 22:30¡Á
TOKYO MX¡§10/2(ÌÚ) 23:30¡Á
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§10/2(ÌÚ) 24:00¡Á
BSÆü¥Æ¥ì¡§10/2(ÌÚ) 25:00¡Á
°¦É²Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¡§10/2(ÌÚ) 25:50¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ö»ä¤Ï·¯¤ò¶ô¤Ù¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¡×
ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¿Íµû¤Î¾¯½÷¡¦¼®è½¤Ï³¤ÊÕ¤Î³¹¤ËÆÈ¤êÊë¤é¤¹ÈæÌ¾»Ò¤Î¼ê¤ò¼è¤ê¡¢Í¥¤·¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£
ÈæÌ¾»Ò¤Î»ý¤Ä·ìÆù¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤Ï¿ôÂ¿¤ÎÍÅ²ø¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Û¤É¤Ë¡Ä¡£
¼®è½¤Ï¡¢À®½Ï¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤ÇÈæÌ¾»Ò¤ò¼é¤ê¡É¤¤¤º¤ì¼«Ê¬¤¬¶ô¤Ù¤ë¡É¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë¡£
ÈæÌ¾»Ò¤Î¶»¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Ò¤È¤Ê¤é»ä¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦
ÀÚ¤Ê¤ëÁÛ¤¤¤¬Éâ¤«¤Ó-¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ÉÄÀîºÓ
Áí´ÆÆÄ¡§³ëÃ«Ä¾¹Ô
´ÆÆÄ¡§ÎëÌÚÍµÊå
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¹ÅÄ¸÷µ£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°ê»³ÁÛ
¿§ºÌÀß·×¡§¿åÌîÂ¿·Ã»Ò
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¹©Æ£µÁÎ´
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Éð¸¶·òÆó
3DCG¡§»ÖÅÄ¤¸¤·¤í
ÊÔ½¸¡§ÂíÀî»°ÃÒ
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ç¼Ã«Î½²ð
²»¶Á¸ú²Ì¡§ºØÆ£¤ß¤ÁÂå
²»³Ú¡§°æÆâ·¼Æó
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¹âÌÚ½¨¿Î
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥ê¥ó¥°¥¹
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©2024 ÉÄÀî ºÓ/KADOKAWA/¤ï¤¿¤¿¤ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
È¬É´ºÐÈæÌ¾»Ò¡§¾åÅÄÎïÆà
¶á¹¾¼®è½¡§ÀÐÀîÍ³°Í
¼ÒÈþ¸Õ¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@wttb_tv
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#watatabe
OP¡§µÈÇµ¡ÖìÓ-nie-¡×
ED¡§È¬É´ºÐÈæÌ¾»Ò(cv.¾åÅÄÎïÆà)¡Ö¥ê¥ê¥£¡×
¡Ö»à¤Ê¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÃTV¥¢¥Ë¥á¡Ö»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤·¡×¥á¥¤¥óPV¡ã2025Ç¯10·î2ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡ä
¢¡ÂÀÍÛ¤è¤ê¤ââÁ¤·¤¤À±
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TBS·ÏÎó28¶É¥Í¥Ã¥È¡§10/2(ÌÚ) 23:56¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
Ê¿¶Ñ¤è¤ê¾¯¤·´è¾æ¤Ê½÷¤Î»Ò¡¦´äÅÄºó±Ñ¤È¡¢¤«¼å¤¤ÃË¤Î»Ò¡¦¿À¾ë¸÷µ±¡£
¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¿À¾ë¤Î¾Ð´é¤Ë¤Ò¤È¤á¤Ü¤ì¤·¤¿ºó±Ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÙ¤¯¤Æ¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¸÷µ±¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¥¤¥±¥á¥ó¤ËÀ®Ä¹¡£
±ó¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ãæ³ØºÇ¸å¤ÎÂÎ°éº×¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´¤Î±ü¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿½éÎø¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¤Ë±ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤ÎâÁ¤·¤¤À±¤Ï¤º¤Ã¤È·¯¡½¡½¡£
¤¤é¤á¤¯½éÎø¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§²Ï¸¶ÏÂ²»
´ÆÆÄ¡§¾®ÎÓºÌ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÃæÀ¾¤ä¤¹¤Ò¤í
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Á½¶ÓÊö
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Â¼Ä¹Í³µª
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§±×ÅÄ¸»Ê
Èþ½ÑÀßÄê¡§ÀÄÌÚÃÒÍ³µª¡¢¥¤¥Î¥»¥æ¥¥¨
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§»á²È¤³¤Ï¤¯
¿§ºÌÀß·×¡§²£»³¤µ¤è»Ò
3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§»³Æâ°ê¿Í
²èÌÌÀß·×¡§ÅÄÂ¼¿Î
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ß·¸«ÂÙ¼£
ÆÃ¸ú¡§¸¶ÅÄûÄ»Ò(¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«)
ÊÔ½¸¡§Ã°ºÌ»Ò
²»¶Á´ÆÆÄ¡§µÈÅÄ¸÷Ê¿
²»¶Á¸ú²Ì¡§µÈß·Èþ¼÷·Ã
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥À¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
²»³Ú¡§ÅÄÞ¼²Æ³¤¡¢Ý¯°æÈþ´õ
²»³ÚÀ©ºî¡§Æü²»
¥Á¡¼¥Õ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¼Æ¹¨ÏÂ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§°ËÆ£ÂÀµ®
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ªKAI
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©²Ï¸¶ÏÂ²»¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡ÖÂÀÍÛ¤è¤ê¤ââÁ¤·¤¤À±¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
´äÅÄºó±Ñ¡§Æ£»ûÈþÆÁ
¿À¾ë¸÷µ±¡§¾®ÌîÍ§¼ù
¾®Ìî»ûæÇ¿é¡§ÍÓµÜÈÞÆá
°¾ÀîÍÛÂÀ¡§ºäÂÙÅÍ
¹áÀîÈþ¿¥¡§ÅÄÂ¼ËÓ¿´
°æÂôÍ¥¿´¡§°©ºäÎÉÂÀ
¿À¾ëÚå¡§ÇòÀÐÀ²¹á
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@tamahoshi_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÂÀÍÛ¤è¤ê¤ââÁ¤·¤¤À± #¤¿¤Þ¤Û¤·
OP¡§¿Á´ðÇî¡ÖStellar Days¡×
ED¡§ÏÂ¤Ì¤«¡ÖºÇ¿·ÏÃ¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÂÀÍÛ¤è¤ê¤ââÁ¤·¤¤À±¡×Âè2ÃÆPV |10·î2Æü¤«¤éTBS·Ï28¶É¤Ë¤ÆÁ´¹ñÆ±»þÊüÁ÷
¢¡¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤ï¤¬¿È¤ò½õ¤±¤ë
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§10/2(ÌÚ) 25:00¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
ÉáÄÌ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¦¥«¥¨¥Ç¤Ï¡¢¸«³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤Ï©ÃÏÎ¢¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ï½Ã¿Í¤ä¥¨¥ë¥Õ¡¢¥É¥é¥´¥ó¤Î¤¤¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê°ÛÀ¤³¦¡£
¥«¥¨¥Ç¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤Ë¸«³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤ËÜ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¡£
¤½¤ì¤Ï¡ÖÀ¸À®¡×¤È¾§¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤¬½ÐÍè¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÔ»×µÄ¤ÊËÜ¤À¤Ã¤¿¡ª
°ÛÀ¤³¦¤ËÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¥«¥¨¥Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¸À®¤µ¤ì¤¿¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ëÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Ä¤«ÆüËÜ¤Øµ¢¤ë¤³¤È¤òË¾¤ß¤Ê¤¬¤é½÷»Ò¹âÀ¸¤Î°ÛÀ¤³¦¤Ç¤ÎÊ³Æ®¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡½
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§´äÁ¥¾½
¥¤¥é¥¹¥È¡§¸ÍÉô½Ê
´ÆÆÄ¡§¸ÅÀîÌ¤Íè»Ò
²»¶Á´ÆÆÄ¡§º£ÀôÍº°ì
²»³Ú¡§bermei.inazawa
À©ºîÅý³ç¡§¹â¶¶ÏÂÌé
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Imagica Infos / Imageworks Studio
À©ºî¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼ÒSTUDIO KAIBA
À½ºî¡§¡Ö¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤ï¤¬¿È¤ò½õ¤±¤ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§© ´äÁ¥¾½¡¦¸ÍÉô½Ê¡¦¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¡¿¡Ö¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤ï¤¬¿È¤ò½õ¤±¤ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥«¥¨¥Ç¡§ËÜÅÏÉö
¥«¥ë¥Ç¥Î¡§¾®ÎÓ¤æ¤¦
¥¢¥¹¥ë¡§ÂçÄÍ¹ä±û
¥Ë¥Ê¡§²Ö°æÈþ½Õ
¥ì¥¤¡§¿¹»³Í³Íü²Â
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@AnimationID_PJ
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ï¤¬¿È¤ò½õ¤±¤ë
OP¡§TRiDENT¡ÖÎø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡×
ED¡§TRiDENT¡ÖMIRACRAID¡×
¡Ø¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤ï¤¬¿È¤ò½õ¤±¤ë¡Ù¥¥ã¥¹¥È¥Ü¥¤¥¹Æþ¤ê¥Æ¥£¥¶¡¼¸ø³«¡ª10·î2Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË25»þ¤«¤éTOKYO MX¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï
¢¡°¿©Îá¾î¤È¶¸·ì¸ø¼ß
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TBS¡§10/2(ÌÚ) 25:28¡Á
BS11¡§10/3(¶â) 23:00¡Á
ÇÛ¿®¡§10/2(ÌÚ) 26:00°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ö¿©¤Ù¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡ª¡×
Çì¼ß²È¤ÎÌ¼¡¦¥á¥ë¥Õ¥£¥¨¥é¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤âÍý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¼ñÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹ËâÊª¤òÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¡ª
¤½¤¦¤·¤Æ¤Ä¤¤¤¿¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¡Ö°¿©Îá¾î¡×¡½¡½¡£
¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡¢º§Ìó¼Ô¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Í·±ã²ñ¤Ç¶¸²½¤·¤¿Ëâ½Ã¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÀäÂÎÀäÌ¿¤Ê¾õ¶·¤Ë»×¤ï¤º¿È¤ò¤¹¤¯¤á¤ë¥á¥ë¥Õ¥£¥¨¥é¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¡Ö¶¸·ì¸ø¼ß¡×¤È¶²¤ì¤é¤ì¤ë¥¬¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¹¸ø¼ß¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¡£
¿¶¤ê²¼¤í¤µ¤ì¤ë·õ
ÅÝ¤ì¤ëËâ½Ã
¶â¿§¤Ë¸÷¤ëÆ·
¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ËÂ©¤ò°û¤à¥á¥ë¥Õ¥£¥¨¥é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ø¼ß¤Î´é¤ËÅ©¤ëËâ½Ã¤Î·ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä!?
ËâÊª¤òÈþÌ£¤·¤¯Ä´Íý¤¹¤ë¡Ö°¿©Îá¾î¡×¤È¿´Í¥¤·¤¡Ö¶¸·ì¸ø¼ß¡×¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¶»¥¥å¥ó¤Ê°Û¿©¡Ê°Û¿§¡Ë¥°¥ë¥á¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡ª
¡½¡½¶Ë¾å¤ÎÊª¸ì¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤ì¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§À±ÈàÊý
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¥Ú¥Ú¥í¥ó
Ì¡²è¡§¿åÊÕ¥Á¥«
´ÆÆÄ¡§ÉðÅÄËÓ³¤
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÂçÃÎ·Ä°ìÏº
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²ÃÆ£¿¿¿Í
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÂçÂìÆá²Â¡¢È¬ÌÚß·½¤Ê¿
°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µí¥ÎßÀÍ³°Ô
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µÆ±ÊÃÒ±Ñ
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ÎÁÍý¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¼µ¸Íµ×Èþ»Ò
¿§ºÌÀß·×¡§ÀÆÆ£Ëãµ
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Ê¿ÎÉ°¡Íüº»
Èþ½Ñ¥Ü¡¼¥É¡§¾®ÀîÍ§²Â»Ò
Èþ½Ñ¡§¥¹¥¿¥¸¥ªKLAS
»£±Æ´ÆÆÄ¡§²¿Ê¸³¾(°°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó)
»£±Æ¡§°°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÊÔ½¸¡§ÀÐ°æ°¡Èþ(°°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó)
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÅÄÃæÎ¼
²»¶ÁÀ©ºî¡§Ai Addiction
²»³Ú¡§Ãæ¶¶¹§¹¸
²»³ÚÀ©ºî¡§Æü²»
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§°°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©À±ÈàÊý¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö°¿©Îá¾î¤È¶¸·ì¸ø¼ß¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥á¥ë¥Õ¥£¥¨¥é¡¦¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¥ì¥¤¥É¡§ÃæÂ¼¥«¥ó¥Ê
¥¢¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¡¦¥í¥¸¥§¡¦¥É¡¦¥¬¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¹¡§ºäÂÙÅÍ
¥±¥¤¥ª¥¹¡¦¥é¥Õ¥©¥ë¥°¡§¶áÆ£Î´
¥ß¥å¥é¥ó¡¦¥»¥í¡¼¡§²¬ËÜ¿®É§
¥Þ¥¯¥·¥à¡¦¥É¡¦¥ê¥ô¥¡¥¹¥È¡¼¥ë¡¦¥ß¥ë¥É¡¦¥é¥ó¥°¥Ç¥£¥¢¥¹¡§ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿
¥¢¥ó¥Ö¥ê¡¼¡¦¥·¥ã¡¼¥ë¡§¸ÅÀî¿µ
¥¼¥Õ¡¦¥»¥ó¥¸¥ó¡§Ê¿ÀîÂçÊå
¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥ë¡§ÁýÅÄ½Ó¼ù
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@akujiki_info
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#°¿©Îá¾î
OP¡§AVAM¡Ö¥·¥å¥¬¥ê¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×
ED¡§ÅÚ´ôÈ»°ì¡Ö´õË¾¸÷ÅÙ¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø°¿©Îá¾î¤È¶¸·ì¸ø¼ß¡ÙËÜPV ┋2025Ç¯10·î2Æü¿¼Ìë1»þ28Ê¬¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¢¡¸µÁÄ¡ª¥Ð¥ó¥É¥ê¤Á¤ã¤ó
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
ÇÛ¿®¡§10/2(ÌÚ)¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼Âç½¸·ë¡¢
¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¤ÊÌ¥ÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÄË²÷¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥³¥á¥Ç¥£¡ª
¤³¤Ã¤Á¤Ë¤ª¤¤¤Ç¤è¥Ð¥ó¥É¥ê¤Á¤ã¤ó¡¡·¯¤â»ä¤â¥Ð¥ó¥É¥ê¤Á¤ã¤ó¡ª
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@bang_dream_info
¢¡¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥ó
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
AT-X¡§10/3(¶â) 20:30¡Á
¥Æ¥ìÅì¡§10/3(¶â) 25:53¡Á
BS¤è¤·¤â¤È¡§10/4(ÅÚ) 22:55¡Á
¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡§10/7(²Ð) 21:55¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
2000Ç¯Âå½éÆ¬¤ÎÅìµþ¡£À¤³¦À¬Éþ¤òÌÜÏÀ¤à¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥ó¡×¤ÎÀïÆ®°÷¡¦°ëÊÕ¡£
Èà¤Î¿¦¾ì¤ÏÀï¾ì¤À¡£¥¿¥¤¥Ä°ìËç¤Ç¡ÖÅìµþ¥¹¥®²ÖÊ´ºîÀï¡×¤ä¡ÖÉÙ»Î»³ÇúÇËºîÀï¡×¤ËÎ×¤à¤â¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥Û¡¼¥×¥Þ¥ó¤ÎÀµµÁ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î°ì·â¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤ê»´ÇÔ¡£
¥³¥ó¥×¥éóÕÌÀ´ü¡¢¾å»Ê¤ÎÌµÃã¤Ë¤â¤Ò¤¿¤¹¤éÂÑ¤¨¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤Ï¤¿¤é¤¯¿Í¡¹¤ËÊû¤°¡¢¡È¤ª»Å»ö¡É¥É¥é¥Þ¡£
¤É¤³¤«¿Í¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢°¥¤·¤¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÀïÆ®°÷¤ÎÊª¸ì¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§Çò´äµ×Ìï
Ì¡²è¡§¤¤¤Ä¤¤¿¤«¤·
´ë²è¡§µÈËÜ¶½¶È
µÓËÜ¡§¤Ï¤ê¤»
´ÆÆÄ¡§ÅÏÊÕÊâ
½õ´ÆÆÄ¡§ÅÄÃæÎ¼Êå
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§Æ£ÅÄ¤·¤²¤ë
¥³¥ó¥Æ¡§ÅÄÃæÎ¼Êå¡¢µÜËÜÂ÷¼«¡¢µÜÃÏ¾»¹¬¡¢»³ËÜ´²¡¢»³Â¼Æü¸þ¡¢µíÅè¿·°ìÏº¡¢¥½¥¬¥á¥°¥ß¡¢°ÂÉôÍ´ÆóÏº
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§±öÌîÃÒ¾Ï
¿§ºÌÀß·×¡§ÃæÌî¾°Èþ
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃæÂ¼²ÅÇî
»£±Æ´ÆÆÄ¡§²£»³Í§ºÈ
Æ°²è´ÆÆÄ¡§¿·°æÅÄÉ÷¹á
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¸þ°æÂò³¤
ÊÔ½¸¡§×¢úóÀ¶»Ö
²»³Ú¡§Àõ¸«ÉðÃË
²»³ÚÀ©ºî¡§INSPION
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¾®Àôµª²ð
²»¶ÁÀ©ºî¡§INSPION¥¨¥Ã¥¸
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡§¿¼¹¾Äª
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§studio maf
¶¨ÎÏ¡§¤è¤·¤â¤È¥Ö¥í¡¼¥É¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
À½ºî¡§¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©Çò´äµ×Ìï¡¦¤¤¤Ä¤¤¿¤«¤·/¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
°ëÊÕ·ò»Ê¡§¾åÅÄà¢»Ê
¥·¥ã¥É¡¼Âçº´¡§Î©ÌÚÊ¸É§
¥Û¡¼¥×¥Þ¥ó¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
°ëÊÕÀá»Ò¡§¸Å²ì°ª
°ëÊÕ¥¿¥«¥·¡§ÀÄ»³µÈÇ½
¥æ¥ß¥³¡§±óÌî¤Ò¤«¤ë
²°Âæ¤Î¥ª¥ä¥¸¡§ÈÄÈøÁÏÏ©
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@ganglion_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥ó
¢¡É´À«µ®Â² 3rd Season
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§10/3(¶â) 21:54¡Á
¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡§10/5(Æü) 22:48¡Á
BSÄ«Æü¡§10/6(·î) 22:54¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¡ÖÇÀ²È¤Î¾ï¼±¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÈó¾ï¼±¡×
¥Þ¥ó¥¬²È¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¼·Ç¯´Ö¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¼Â²È¤ÎÍïÇÀ¡¦Èªºî¶È¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¹ÓÀî¹°¡£
Ç¯ÃæÌµµÙ¤ÇÆ¯¤¡¢µí¤ò»ô¤¤¡¢ÌîºÚ¤òºî¤ê¡¢¥¯¥Þ¤Ë¶±¤¨¡¢¥¨¥¾¥·¥Þ¥ê¥¹¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¤ÊÆü¾ï¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£
ÆüËÜ¤ÎÍïÇÀ¡¦ÇÀ¶È¤Î¶ì¤·¤¤¸½¼Â¤òÂª¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢´À¿å¿â¤é¤·¤ÆÆ¯¤¯Âç¿Í¡Ê»þ¡¹¥³¥É¥â¡Ë¤Î¡¢¾Ð¤¤¤¿¤Ã¤×¤ê¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤À¸¤ÍÍ¤ËÑéÌÜ¤»¤è!!
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¹ÓÀî¹°
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§ß·ÅÄÍµÂÀÏº
±é½Ð¡§¾¾Â¼Ëã°ê¡¢ÀéÌîÁáÉ´¹ç
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ºî²è´ÆÆÄ¡¦ºî²è¡§¤Þ¤Ä¤â¤È¤¢¤ä¤Í
ÇØ·Êºî²è¡§¤¢¤ê
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡§¤ä¤Þ¤À¤ß¤Î¤ê
²»³Ú¡§SPECTRICK
À©ºî´Æ½¤¡§¿·³¤³Ù¿Í
ÇÀ¶È´Æ½¤¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡Á´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÃæ±û²ñ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Pie in the sky
À½ºî¡§¡ØÉ´À«µ®Â²¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§© ¹ÓÀî¹°¡¦¿·½ñ´Û¡¿¡ØÉ´À«µ®Â²¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¹ÓÀî¹°¡§ÅÄÂ¼ËÓ¿´
¥¤¥·¥¤¤µ¤ó¡§ËÜÂ¿¿¿Íü»Ò
¿ÆÉãÅÂ¡§ÀéÍÕÈË
¤ª¤«¤ó¡§¤¯¤¸¤é
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@anime_hyakusho
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#É´À«µ®Â²
ED¡§pachae¡Ö±¢¤Ë¤Ê¤êÆü¸þ¤Ë¤Ê¤ê¡×
¥¢¥Ë¥á¡ØÉ´À«µ®Â²¡Ù3rd Season PV¡Ã2025Ç¯10·î3Æü(¶â)¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È!
¢¡Ìî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
BSÄ«Æü¡§10/3(¶â) 23:00¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
Ìî¸¶¤Ò¤í¤·¤ÎÃë¥á¥·»ö¾ð¤òÉÁ¤¯¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕÌ¡²è¤ò¥¢¥Ë¥á²½¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶ºî¡§±±°æµ·¿Í
Ì¡²è¡§ÄÍ¸¶ÍÎ°ì
´ÆÆÄ¡§À¾»³»Ê
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¿¹¥Ï¥ä¥·
µÓËÜ¡§¿¹¥Ï¥ä¥·¡¢¥â¥é¥ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³ÏÆ¸÷ÂÀÏº
²»³Ú¡§Â¿ÅÄ¾´Ê¸
À©ºî¡§¥·¥ó¥¨¥¤Æ°²è
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§DLE
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©±±°æµ·¿Í¡¦ÄÍ¸¶ÍÎ°ì¡¿¡ÖÌî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
Ìî¸¶¤Ò¤í¤·¡§¿¹ÀîÃÒÇ·
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@hiroshi_lunchtv
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Ìî¸¶¤Ò¤í¤· #Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·
OP¡§Mega Shinnosuke¡Ö¤´¤Ï¤ó¿©¤Ù¥è¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡Ù¡¡¸ø¼°¥¢¥Ë¥áPV
¢¡¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿Ãç´ÖÃ£¤Ë¥À¥ó¥¸¥ç¥ó±üÃÏ¤Ç»¦¤µ¤ì¤«¤±¤¿¤¬¥®¥Õ¥È¡ØÌµ¸Â¥¬¥Á¥ã¡Ù¤Ç¥ì¥Ù¥ë9999¤ÎÃç´ÖÃ£¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¸µ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÀ¤³¦¤ËÉü½²¡õ¡Ø¤¶¤Þ¤¡¡ª¡Ù¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TBSTOKYO MX¡§10/3(¶â) 23:30¡Á
MBS¡§10/3(¶â) 26:23¡Á
CBC¡§10/3(¶â) 26:23¡Á
AT-X¡§10/4(ÅÚ) 23:30¡Á
BS11¡§10/5(Æü) 23:30¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§10/3(¶â) 24:00¡Á
U-NEXT¡§10/3(¶â) 24:00¡Á
¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§10/3(¶â) 24:00¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¤«¤Ä¤Æ½÷¿À¤¬ÁÏ¤ê¤·9¤Ä¤Î¼ïÂ²¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¼å¤¯¡¢ÓÞ¾Ð¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¨¡¨¡¿Í¼ï(¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó)¡£
¿Í¼ï¤Î¾¯Ç¯¡¦¥é¥¤¥È¤Ï¹¬±¿¤Ë¤â9¤Ä¤Î¼ïÂ²¤ÇÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ø¼ïÂ²¤Î½¸¤¤¡Ù¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¡¢¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÑ³¤¤¸¸ÁÛ¤À¤Ã¤¿¡£
Èà¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçºÇ°¤Î¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡ØÆàÍî¡Ù¤Ç¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¡£
ÆàÍî¤ÎÄì¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¸Ê¤Î²¸·Ã(¥®¥Õ¥È)¡ØÌµ¸Â¥¬¥Á¥ã¡Ù¤Î¿¿¤ÎÎÏ¤òÃÎ¤ë¡£
ÀäË¾¤Î²Ì¤Æ¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ê¡¢¥é¥¤¥È¤¬ÃÛ¤¯¤Î¤ÏºÇ¶¯¤Î²¦¹ñ¡£
Í£°ìÌµÆó¤Î²¸·Ã¡ØÌµ¸Â¥¬¥Á¥ã¡Ù¤ò¼ê¤Ë¡¢À¤³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Éü½²·à¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë!!
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ÌÀ¶À¥·¥¹¥¤
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§tef
´ÆÆÄ¡§ºùÈþ¤«¤Ä¤·
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®Ž¥µÓËÜ¡§ÂçÌîÌÚ´²
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÎëÌÚ¹¬¹¾
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§°²ÌîÍ³µª»Ò(¥¹¥¿¥¸¥ª¤Á¤å¡¼¤ê¤Ã¤×)
¿§ºÌÀß·×¡§°ÂÆ£ÃÒÈþ
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Ê¡À¤¿¸¸ã
ÊÔ½¸¡§ÀçÅÚ¿¿´õ(REAL-T)
²»¶Á´ÆÆÄ¡§´äÏ²ÈþÏÂ
²»¶Á¸ú²Ì¡§¾®»³¶³Àµ
²»³Ú¡§¹â¶¶ÎÊ
²»³ÚÀ©ºî¡§¥é¥ó¥Æ¥£¥¹
¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡§ÂçÁ°µ®»Ë
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§J.C.STAFF
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©ÌÀ¶À¥·¥¹¥¤Ž¥¥Û¥Ó¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿Ìµ¸Â¥¬¥Á¥ãÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥é¥¤¥È¡§¶Ì¾ë¿ÎºÚ
¥á¥¤¡§Ä¹Ã«Àî°éÈþ
¥Ê¥º¥Ê¡§É©Àî²ÖºÚ
¥¢¥ª¥æ¥¡§°æß·»í¿¥
¥¨¥ê¡¼¡§¿¿Ìî¤¢¤æ¤ß
¥Í¥à¥à¡§²ÆµÈ¤æ¤¦¤³
¥´¡¼¥ë¥É¡§µÜËÜ¹îºÈ
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@mugengacha9999
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Ìµ¸Â¥¬¥Á¥ã #unlimitedgacha
OP¡§Ãú¡ÖÁ®¤è¤êÍë¤ä¡¢¹¹¤ê¤ä¹â¤¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌµ¸Â¥¬¥Á¥ã¡Ù¥á¥¤¥óPV¨¢2025Ç¯10·îTOKYO MX¡¢MBS¡¢BS11Â¾¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¢¡¤·¤ã¤Ð¤±
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡§10/3(¶â) 23:30¡Á
AT-X¡§10/7(²Ð) 20:00¡Á
Amazon Prime Video¡§10/3(¶â) 24:00¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
»þ¤Ï¹¾¸Í»þÂå¡£
ÆüËÜ¶¶Í¿ô¤ÎÂçÅ¹¤Ç¤¢¤ëÄ¹ºê²°¤Î¼ã¤À¤ó¤Ê¡È°ìÂÀÏº¡É¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é¿ÈÂÎ¤¬¼å¤¯³°½Ð¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê°ìÂÀÏº¤Î¿È¤Î¼þ¤ê¤Ë¤ÏÇòÂô¤ä¸¤¿À¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÅ¤¿¤Á¤¬»Å¤¨¡¢¾ï¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°¿¤ëÌë¡¢¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤òÅð¤ó¤Ç½Ð¤«¤±¤¿°ìÂÀÏº¤Ï¿Í»¦¤·¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ÎÆü¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¹¾¸Í¤Ç¤ÏÎÄ´ñÅª¤Ê»¦¿Í»ö·ï¤¬¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ê»Ï¤á¡Ä¡Ä¡£
ÍÅ¤¿¤Á¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¡¢°ìÂÀÏº¤Î²¼¼ê¿Í¤µ¤¬¤·¤¬»Ï¤Þ¤ë--¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§È«Ãæ·Ã
´ÆÆÄ¡§ÂçÀîµ®Âç
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÂÔÅÄÆ²»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§³§Àî°¦¹áÍø
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»Ö²ìÍ´¹á
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§³§Àî°¦¹áÍø¡¢»Ö²ìÍ´¹á
ÍÅ²ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÜÀÌÚÅ¯Ïº
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾®¾ÂÍ³è½¹á¡¢¸ñ¾ÂºÚÆà¡¢È¢ÅÄ¤Ê¤Ê¤ß¡¢ÀÆÆ£Àé·Ã¡¢¥¹¥¿¡¼¥í¥¤¥É
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡¦Èþ½ÑÀßÄê¡§º´Æ£Àµ¹À
¿§ºÌÀß·×¡§¤Þ¤Ä¤ª¤¿¤±¤Õ¤ß
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Âç¿ÀÍÎ°ì
ÊÔ½¸¡§¿·µïÏÂ¹°
²»¶Á´ÆÆÄ¡§µÆÅÄ¹ÀÌ¦
²»³Ú¡§ÀÐÄÍÎè°Í
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§BN Pictures
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©È«Ãæ·Ã¡¦¿·Ä¬¼Ò¡¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¤·¤ã¤Ð¤±¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
°ìÂÀÏº(¼ã¤À¤ó¤Ê)¡§»³²¼Âçµ±
¿ÎµÈ¡§²Ìî¹¸»Ê
º´½õ¡§È¬ÂåÂó
Ö¢É÷¤Î¤¾¤¡§Ï²ÀîÂçÊå
¾¾Ç·½õ¡§»³²¼À¿°ìÏº
±ÉµÈ¡§ÅÚ²°¿ÀÍÕ
¤ª½Õ¡§¼ã»³»í²»
ÎëÉ§É±¡§´Øº¬ÌÀÎÉ
Ìî»ûË·¡§¹â¶¶¿Ìé
àÜ¡§ÉÚ²¬Èþº»»Ò
ÌÄ²È¡§¾¾±Ê¤¢¤«¤Í¡¢ÏÂµ×Ìî°¦²Â¡¢ÅÄÃæµ®»Ò
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@shabake
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤·¤ã¤Ð¤±
OP¡§¤¯¤¸¤é¡Ö¤¤¤Î¤Á¤Î¥Ñ¥ì¥ñ¥É¡×
ED¡§KAFUNÉ¡ÖÌ®Ì®¡×
¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¤·¤ã¤Ð¤±¡ÙËÜPVÂè£²ÃÆ¡ÃÁ´¹ñ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡È¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡É¤Ë¤Æ2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êËè½µ¶âÍË23»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï
¢¡ºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§10/3(¶â) 24:00¡Á
BS11¡§10/3(¶â) 24:00¡Á
·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡§10/3(¶â) 24:00¡Á
¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§10/3(¶â) 24:00¡Á
Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡§10/4(ÅÚ) 26:25¡Á
MBS¡§10/4(ÅÚ) 27:28¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß27:08¡Á)
AT-X¡§10/5(Æü) 21:30¡Á
Amazon Prime Video¡§10/3(¶â) 24:30¡Á(½é²ó¤Î¤ß2ÏÃÏ¢Â³¡¦ÃÏ¾åÇÈ¤Ë1½µ´ÖÀè¹Ô)
Â¾ÇÛ¿®¡§10/3(¶â) 24:30¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
ÉñÆ§²ñ¤Ç¤Îº§ÌóÇË´þ¡£
¤½¤ì¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¡È°ÌòÎá¾î¡É¤Ø¤ÎÃÇºá¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡½¡½
ÉñÆ§²ñ¤ÎºÇÃæ¡¢º§Ìó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÂèÆó²¦»Ò¡¦¥«¥¤¥ë¤«¤é¡¢¤¤¤¤Ê¤êÍýÉÔ¿Ô¤Êº§ÌóÇË´þ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¸ø¼ßÎá¾î¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡È¿·¤·¤¤º§Ìó¼Ô¡É¤¬¤¤¤ë¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢¤¢¤ê¤â¤·¤Ê¤¤ºá¤Þ¤ÇÃå¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¤Î¿ô¡¹¤Î·ù¤¬¤é¤»¤Ë¤â¡Èº§Ìó¼Ô¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂÑ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë²æËý¤Î¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä
¡Ö»ä¤ÎºÇ¸å¤Î¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥½¥¢¥Þ¤ò¥Ö¥ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¸«ÌÜÎï¤·¤¸ø¼ßÎá¾î¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬¡È·ý¡É¤ò°®¤ê¡¢Éñ¤¤ÍÙ¤ë¡ª¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§Ë±¥Ê¥Ê
¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§º»·î
Ì¡²è¡§¤Û¤ª¤Î¤¥½¥é
´ÆÆÄ¡§ºäËÜ°ìÌé
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÀÖÈø¤Ç¤³
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ë§²æ·ÃÍý»Ò
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹ÓÌÚ°ìÀ®
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§È¿ÅÄÀ¿Æó¡¢»ûÈø·û¼£¡¢¹°À¥ÃÒ¿Í
Èþ½ÑÀßÄê¡§Âç¸¶À¹¿Î¡¢¥Ä¥Ö¥¥±¥ó
¿§ºÌÀß·×¡§ÌîÃÏ¹°Ç¼
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÀîÅÄÅ¯Ìð
ÊÔ½¸¡§»³ÅÄÀ»¼Â
²»³Ú¡§ÄØ»³ÆüÆî»Ò
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ËÜ»³Å¯
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥é¥¤¥Ç¥ó¥Õ¥£¥ë¥à
¥á¥¤¥ó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§¥é¥¤¥Ç¥ó¥Õ¥£¥ë¥àµþÅÔ¥¹¥¿¥¸¥ª
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§© Ë±¥Ê¥Ê¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹¡¿ºÇ¤Ò¤ÈÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ë¡¦¥ô¥¡¥ó¥Ç¥£¥ß¥ª¥ó¡§À¥¸ÍËãº»Èþ
¥¸¥å¥ê¥¢¥¹¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥Ñ¥ê¥¹¥¿¥ó¡§²ÃÆ£¾Ä
¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥¨¥ë¡¦¥ô¥¡¥ó¥Ç¥£¥ß¥ª¥ó¡§ÀÐÌÓæÆÌï
¥Ê¥Ê¥«¡§ÉÙÅÄÈþÍ«
¥·¥°¥ë¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥°¥ì¥¤¥Ö¡§±ºÏÂ´õ
¥«¥¤¥ë¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥Ñ¥ê¥¹¥¿¥ó¡§ºäÂÙÅÍ
¥Æ¥ì¥Í¥Ã¥Ä¥¡¡¦¥Û¥×¥¥ó¥¹¡§²Ã·¨°¡°á
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@saihito_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤µ¤¤¤Ò¤È #MayIAsk
OP¡§CHiCO with HoneyWorks¡ÖÀï¾ì¤Î²Ú¡×
ED¡§¥·¥æ¥¤¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥§¥ê¥¢¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ÙÂè2ÃÆPV¡Ã2025Ç¯10·î3Æü(¶â)¤è¤êÊüÁ÷
¢¡SANDA
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
MBS¡§10/3(¶â) 25:53¡Á
TBS¡§10/3(¶â) 25:53¡Á
CBC¡§10/3(¶â) 25:53¡Á
BS-TBS¡§10/3(¶â) 26:30¡Á
AT-X¡§10/6(·î) 21:00¡Á
¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡§11/1(ÅÚ) 21:30¡Á
Amazon Prime Video¡§10/4(ÅÚ) 26:53¡Á¡ÚÆÈÀê¡Û
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
ÉñÂæ¤Ï¡¢Ä¶¾¯»Ò²½»þÂå¤ò·Þ¤¨¤¿¶áÌ¤Íè¤ÎÆüËÜ¡£
¹ñ¤ÎÊõ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´ÎÀÀ©¤Î³Ø±à¤Ç´ÉÍý¡¦ÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ËÌ´¤ä´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ë¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Ï´í¸±¿ÍÊª¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢ÇÓ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡½¡£
Ãæ³ØÀ¸¤Î»°ÅÄ°ì½Å¤Ï¡¢Àã¤Î¹ß¤ë12·î25Æü¤Ë¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÎÅßÂ¼»Í¿¥¤«¤éÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¡£
Èà½÷¤Ï¡¢»°ÅÄ¤¬¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ÎËöêã¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢´ê¤¤»ö¤ò³ð¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¡¢Í§Ã£¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
ÅßÂ¼¤Î´ê¤¤¤Ï¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÆÍ§¡¦¾®Ìî°ì²ñ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤³¤È¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢»°ÅÄ¤Ï¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂç¿Í¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡¼¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ÈÄ³ÀÇÃÎ±
´ÆÆÄ¡§Áú»³Êþµ×
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¤¦¤¨¤Î¤¤ß¤³
²»³Ú¡§ÅÄÃæÃÎÇ·(FPM)
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÀÐ»³Àµ½¤
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§É°³À¿Î´õ
¿§ºÌÀß·×¡§¹çÅÄº»¿¥
»£±Æ´ÆÆÄ¡§°ËÆ£¤Ò¤«¤ê
ÊÔ½¸¡§×¢À¥À¶»Ö
²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°¹¥·Ä°ìÏº
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹SARU
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©ÈÄ³ÀÇÃÎ±¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¡¿SANDAÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
»°ÅÄ°ì½Å¡§Â¼À¥Êâ
¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¡§ÅìÃÏ¹¨¼ù
ÅßÂ¼»Í¿¥¡§¾±»Ê±§²ê¹á
¾®Ìî°ì²ñ¡§±ÊÀ¥¥¢¥ó¥Ê
´ÅÌð°ì»í¡§¿·Í´¼ù
É÷ÈøÆó¸Õ¡§¾¾²¬ÈþÎ¤
Âç½Â°ìÆó»°¡§´Ø½ÓÉ§
ÌøÀ¸ÅÄ»°Ïº¡§Ê¿ÅÄ¹ÌÀ
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@sanda_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#SANDA
OP¡§yama¡Ö¥¢¥À¥ë¥È¥Á¥Ã¥¯¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡×
ED¡§ºê»³Áó»Ö¡Ö¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ØSANDA¡Ù¥á¥¤¥óPV¡Ú2025Ç¯10·î3Æü¤«¤é¡É¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥àÏÈ¡ÉÂ¾¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ªPrive Video¤Ë¤Æ10·î4Æü¤«¤éÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡ª¡Û
¢¡ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ29¶É¥Í¥Ã¥È¡§10/4(ÅÚ) 17:30¡Á(¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯)
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
Ä¶¾ïÇ½ÎÏ¡È¸ÄÀ¡É¤ò»ý¤Ä¿Í´Ö¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤³¦¡£
Æ´¤ì¤ÎNo.1¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡ÈÌµ¸ÄÀ¡É¤Î¾¯Ç¯¡¦ÎÐÃ«½Ðµ×¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Ç¥¯¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÆâ¤ËÈë¤á¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î»ñ¼Á¤ò¸«½Ð¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¤«¤é¡È¸ÄÀ¡É¥ï¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ª¡¼¥ë(OFA)¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡£
¥Ç¥¯¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼ÇÚ½Ð¤ÎÌ¾Ìç¡¦Íº±Ñ¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¡¢¡È¸ÄÀ¡É¤Ç¼Ò²ñ¤ä¿Í¡¹¤òµß¤±¤ë¡È¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼²Ê1Ç¯AÁÈ¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Ç¥¯¤¿¤Á¤ÎÍº±Ñ2Ç¯ÌÜ¤Î½Õ¡£¥Ç¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤È¡¢»àÊÁÌÚÄ¤¤È¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¤ÎÎ¨¤¤¤ëÅ¨(¥ô¥£¥é¥ó)¤Ï¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª·èÀï¤ËÆÍÆþ¤·¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç·ã¤·¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¹ì¾ÇÅà¤È¥¨¥ó¥Ç¥ô¥¡¡¼¡¢¤½¤·¤Æè¸Èû¡á¹ìÅõÌð¤¿¤Á¹ì²È¤Î°ø±ï¡¢¤ªÃã»Ò¤È¥È¥¬¤ÎÂÐÖµ¤Ï·èÃå¤ò¸«¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡¢¡È¸ÄÀ¡É¥ï¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ª¡¼¥ë¤òÁ´³«¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¯¤È¡¢¼«¿È¤ò¾è¤Ã¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¤Î°Õ¼±¤òµÕ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß´°Á´¤Ë³ÐÀÃ¤·¤¿»àÊÁÌÚ¡£
¼ãÊÖ¤ê¤ÇÁ´À¹´ü¤ÎÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥óËÜÂÎ¤È¡¢¡ÈÌµ¸ÄÀ¡É¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥ï¡¼¥É¥¹¡¼¥Ä¤òÅ»¤Ã¤¿¡È¥¢¡¼¥Þ¡¼¥É¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¡É¡£
Èà¤é¤ÎÀï¤¤¤¬·èÃå¤Ø¡½¡½¡ª
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¯¤Î¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬ºÇ¹â¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¡×¤Ï¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ÇÀ®¤·ÆÀ¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÁ´¤Æ¤¬Êø²õ¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä!?
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ËÙ±Û¹ÌÊ¿
Áí´ÆÆÄ¡§Ä¹ºê·ò»Ê
´ÆÆÄ¡§Ãæ»³Æà½ïÈþ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¹õÅÄÍÎ²ð(¥¹¥¿¥¸¥ª¥ª¥ë¥Õ¥§)
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÇÏ±Û²ÅÉ§¡¢¾®ÅÄÅèÆ·
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃÓÅÄÈËÈþ¡¢´Ý»³Í³µª»Ò(¥¢¥È¥ê¥¨¥à¥µ
¿§ºÌÀß·×¡§µÆÃÏÏÂ»Ò(Wish)
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ß·µ®»Ë
3DCG´ÆÆÄ¡§°ÂÅìÍÆÂÀ
ÊÔ½¸¡§ºäËÜµ×Èþ»Ò
²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°´Ö²íÊ¸
²»³Ú¡§ÎÓ¤æ¤¦¤
¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥º¡§¥Ü¥ó¥º
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ü¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥à
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©ËÙ±Û¹ÌÊ¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
ÎÐÃ«½Ðµ×¡§»³²¼Âçµ±
¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¡§»°Âð·òÂÀ
»àÊÁÌÚÄ¤¡§Æâ»³¹·µ±
¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¡§ÂçÄÍÌÀÉ×¡¿¿ÀÃ«¹À»Ë
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@heroaca_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#heroaca_a #¥Ò¥í¥¢¥«
OP¡§¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡ÖTHE REVO¡×
¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡ÙËÜPV¡¿OP¥Æ¡¼¥Þ¡§¡ÖTHE REVO¡×¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¿10·î4ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡¦Ëè½µÅÚÍËÍ¼Êý5:30¡¿¥Ò¥í¥¢¥«¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë
¢¡²Ê³Ø¡ßËÁ¸±¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡ª Âè2¥·¥ê¡¼¥º
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
NHK E¥Æ¥ì¡§10/4(ÅÚ) 18:25¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1500ËüÉôÄ¶¤Î¡Ö²Ê³ØÌ¡²è¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¤ÎÂè2¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¿åÉÔÂ¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¢µðÂçÃÏ¿Ì¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¢´³³ã¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¢»³¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¢¥Ê¥¤¥È¥µ¥Õ¥¡¥ê¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¢·î¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¢³¤ÌÌ¾å¾º¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Î7¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤òËÁ¸±¤¹¤ë¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ÆÆÄ¡§ºÙÅÄ²í¹°
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Â¼»³¸ù
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥Î¡¼¡¦¥®¥ë¥Ü
²»³Ú¡§µÈÀî·Ä
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¤®¤ã¤í¤Ã¤×
À©ºî¡§NHK¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º
À©ºî¡¦Ãøºî¡§NHK¡¢Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©Gomdori co., Kim Jeung-Wook, Han Hyun-Dong¡¿Mirae N¡¿Ludens Media¡¿Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡¿NHK¡¦NEP¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥¸¥ª¡§¾¾ÅÄñ¥¿å
¥Ó¥Ó¡§ß¯¤á¤°¤ß
¥±¥¤¡§ÀÐÅÄ¾´
¥Î¥¦Çî»Î¡§´äºê¤Ò¤í¤·
¥À¥¤¥ä¡§¾®¾¾Ì¤²Ä»Ò
¥Þ¡¼¥ì¡§Æâ»³Í¼¼Â
¥¥å¥ê¡§Å£µÜÍý·Ã
¥¯¥ªÇî»Î¡§Æü³ÞÍÛ»Ò
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@kagakusurvival
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#²Ê³ØËÁ¸±¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë
¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö²Ê³Ø¡ßËÁ¸±¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡ª¡×Âè2¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤è¡ª¡ÚPV¡Û
¢¡´é¤Ë½Ð¤Ê¤¤ÇðÅÄ¤µ¤ó¤È´é¤Ë½Ð¤ëÂÀÅÄ·¯
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§10/4(ÅÚ) 21:00¡Á
´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡§10/5(Æü) 25:25¡Á(Âè2²ó°Ê¹ß¤Ï26:52¡Á)
BS11¡§10/6(·î) 23:00¡Á
AT-X¡§10/7(²Ð) 21:30¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â´é¤Ë½Ð¤Ê¤¤½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡¦ÇðÅÄ¤µ¤ó¤È¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´é¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦Æ±µéÀ¸¤ÎÂÀÅÄ·¯¡£
ÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÆó¿Í¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÎ¾»×¤¤¡Ä¡©
ÇðÅÄ¤µ¤ó¤ÈÂÀÅÄ·¯¤È¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤Î¤Û¤Î¤Ü¤Î¥é¥Ö¥³¥á¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§Åì¤Õ¤æ
´ÆÆÄ¡§¿ÀÃ«ÃÒÂç
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§²£¼êÈþÃÒ»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÃæÂ¼Ä¾¿Í
Èþ½ÑÀßÄê¡§¹â¶¶ËãÊæ
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Scott MacDonald(¥¹¥¿¥¸¥ª¤Á¤å¡¼¤ê¤Ã¤×)
¿§ºÌÀß·×¡§µÜÀî¤Ï¤ì¤ß
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Â¼Ìî¤è¤â¤®»Ò(¥ì¥¢¥È¥ê¥Ã¥¯)
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÅçÂçÍ´(Å·¶é¹©Ë¼)
ÊÔ½¸¡§ÇòÀÐ¤¢¤«¤Í(À¥»³ÊÔ½¸¼¼)
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ä¹ºê¹ÔÃË
²»³Ú¡§¶¶ËÜÍ³¹áÍø¡¢Àß³ÚÅ¯Ìé
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§STUDIO POLON
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©Åì¤Õ¤æ/KADOKAWA/´é¤Ë½Ð¤Ê¤¤ÇðÅÄ¤µ¤ó¤È´é¤Ë½Ð¤ëÂÀÅÄ·¯À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
ÇðÅÄ¤µ¤ó¡§Æ£ÅÄ°«
ÂÀÅÄ·¯¡§²ÆÌÜ¶ÁÊ¿
ÅÄ½ê·¯¡§¹À¥ÍµÌé
º´ÅÄ·¯¡§ËÙ¶âÁóÊ¿
ÅÄÊ¥¤µ¤ó¡§²Ö¼é¤æ¤ß¤ê
¾®ÅÄÅç¤µ¤ó¡§Ê÷ÅÄçýÍ¥
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@kashiwada_ohta
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÇðÅÄ¤µ¤ó¤ÈÂÀÅÄ·¯
OP¡§¤Ï¤·¥á¥í¡ÖÉ´ÌÌÁê¡×
ED¡§»°·î¤Î¥Ñ¥ó¥¿¥·¥¢¡Ö¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø´é¤Ë½Ð¤Ê¤¤ÇðÅÄ¤µ¤ó¤È´é¤Ë½Ð¤ëÂÀÅÄ·¯¡ÙPVÂè£²ÃÆ
¢¡·ëº§»ØÎØÊª¸ì¶
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
AT-X¡§10/4(ÅÚ) 21:30¡Á(¢¨´Ý¸«¤¨¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó)
TOKYO MX¡§10/4(ÅÚ) 22:00¡Á
BS11¡§10/4(ÅÚ) 22:00¡Á
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§10/4(ÅÚ) 22:30¡Á
ABEMA¡§10/4(ÅÚ) 22:00¡Á
U-NEXT¡§10/4(ÅÚ) 22:00¡Á¡¿10/11(ÅÚ) 22:00¡Á(¢¨´Ý¸«¤¨¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó)
¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§10/4(ÅÚ) 22:00¡Á
ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡§10/11(ÅÚ) 22:00¡Á(¢¨´Ý¸«¤¨¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó)
Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
5¤Ä¤Î»ØÎØ¤ò½¸¤á¿¼Ê¥²¦¤È¤Î·èÀï¤ËÄ©¤ó¤À¥µ¥È¥¦¤È¥Ò¥áÃ£¤Ï¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¿¼Ê¥²¦¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤¬¡¢
¥µ¥È¥¦¤¬ÎÏ¿Ô¤¤Æ¤·¤Þ¤¤µçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
´Ö°ìÈ±¤ò¥¢¥é¥Ð¥¹¥¿¤Ëµß¤ï¤ì¡¢°ì¹Ô¤Ï°ì»þÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤³¤Ë¥Ò¥á¤ÎËå¡¦¥â¡¼¥ê¥ª¥ó¤¬ÆÍÁ³¸½¤ì¤ë¡£
¡¡ºÆ¤Ó¿¼Ê¥²¦¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤¿¤á¡¢¥µ¥È¥¦¤ÈÉ±Ã£¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÎÏ¤òÉÕ¤±¡¢å«¤ò¿¼¤á¤ë½¤¹Ô ¡½¡½
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö²Ö²Ç½¤¶È¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê»îÎý¤ò²Ý¤µ¤ì¡¢¥µ¥È¥¦¤È¥Ò¥á¤Ï¹¹¤ËÃç¤ò¿¼¤á¡¢
¥Í¥Õ¥ê¥Æ¥£¥¹¡¦¥°¥é¥Ê¡¼¥È¡¦¥µ¥Õ¥£¡¼¥ë¡¦¥¢¥ó¥Ð¥ë¤È¤Î´Ø·¸¤â¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥µ¥È¥¦Ã£¤Ï¼¡¤³¤½¿¼Ê¥²¦¤òÇË¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤òÄÏ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡ª¡©
À¤³¦¤ÎÌ¿±¿¤ò·ü¤±¤¿¡Ö²Ö²Ç½¤¶È¡× ¡½¡½
°ÛÀ¤³¦¿·º§¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬ºÆ¤Ó»Ï¤Þ¤ë
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¤á¤¤¤Ó¤¤
´ÆÆÄ¡§Ä¾Ã«¤¿¤«¤·
Éû´ÆÆÄ¡§Àõ¸«¾¾Íº
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÀÖÈø¤Ç¤³
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃçÉßº»¿¥
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Î©ÀÐÀ»
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÃçÉßº»¿¥¡¢¾®Èþ¸Í¹¬Âå¡¢¾®ÎÓÍø½¼¡¢ÀÄÌî¸ü»Ê
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÉÚ³ßºÌºÚ
¿§ºÌÀß·×¡§ËÙÆâÎ¤Æà
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¾®ºê¹°µ®
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÃÓÅÄÍµ¹Ô
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÑÁÈô
ÊÔ½¸¡§Ä¹Ã«ÀîÉñ
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ç¼Ã«Î½²ð
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Þ¥¦¥¹
²»³Ú¡§ÊõÌîÁï»Ë
²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¡¢¥¢¥Ã¥×¥É¥ê¡¼¥à
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Staple Entertainment
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©¤á¤¤¤Ó¤¤¡¿SQUARE ENIX¡¦¡Ö·ëº§»ØÎØÊª¸ì¶¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¡©MAYBE/SQUARE ENIX
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥µ¥È¥¦¡§º´Æ£¸µ
¥Ò¥á¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤
¥Í¥Õ¥ê¥Æ¥£¥¹¡§ÅçÂÞÈþÍ³Íø
¥°¥é¥Ê¡¼¥È¡§¾åÅÄÆ·
¥µ¥Õ¥£¡¼¥ë¡§²Ã·¨°¡°á
¥¢¥ó¥Ð¥ë¡§¾®¾¾Ì¤²Ä»Ò
¥Þ¥ë¥¹¡§ºäÅÄ¾¸ã
¥¢¥é¥Ð¥¹¥¿¡§ÀéÍÕÈË
¥â¡¼¥ê¥ª¥ó¡§ÉÙÅÄÈþÍ«
¿¼Ê¥²¦¡§Á°ÌîÃÒ¾¼
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@weddingringsPR
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#·ëº§»ØÎØÊª¸ì
OP¡§Sizuk¡ÖDaybreak¡×
ED¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡Öany if¡×
¢¡SPY¡ßFAMILY Season 3
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ìÅì·ÏÎó6¶É¥Í¥Ã¥È¡§10/4(ÅÚ) 23:00¡Á
BS¥Æ¥ìÅì¡§10/5(Æü) 24:30¡Á
AT-X¡§10/7(²Ð) 22:30¡Á
¥Æ¥ì¥ÓÏÂ²Î»³¡§10/17(¶â) 17:26¡Á
¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¡§10/19(Æü) 5:25¡Á
¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡§10/19(Æü) 9:30¡Á
¥Æ¥ì¥Ó¥æ¡¼Ê¡Åç¡§10/23(ÌÚ) 24:59¡Á
ÀÐÀî¥Æ¥ì¥Ó¡§10/25(ÅÚ) 16:00¡Á
¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡§10/25(ÅÚ) 21:00¡Á
»°½Å¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡§11/8(ÅÚ) 10:30¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
À¤³¦³Æ¹ñ¤¬¿åÌÌ²¼¤ÇßõÎõ¤Ê¾ðÊóÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡£
Åì¹ñ¤ÈÀ¾¹ñ¤Ï¡¢½½¿ôÇ¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÎäÀï¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
À¾¹ñ¤Î¾ðÊó¶ÉÂÐÅì²Ý¡Ò WISE ¥ï¥¤¥º ¡Ó½êÂ°¤Ç¤¢¤ëÀ¨ÏÓ¥¹¥Ñ¥¤¤Î¡Ò²«ºª¡Ó¤Ï¡¢ÅìÀ¾Ê¿ÏÂ¤ò¶¼¤«¤¹´í¸±¿ÍÊª¡¢Åì¹ñ¤Î¹ñ²ÈÅý°ìÅÞÁíºÛ¥É¥Î¥Ð¥ó¡¦¥Ç¥º¥â¥ó¥É¤ÎÆ°¸þ¤òÃµ¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤ë¶ËÈëÇ¤Ì³¤ò²Ý¤»¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÒÛæ¡Ó¡£
ÆâÍÆ¤Ï¡¢¡È°ì½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë²ÈÂ²¤òºî¤ê¡¢¥Ç¥º¥â¥ó¥É¤ÎÂ©»Ò¤¬ÄÌ¤¦Ì¾Ìç¹»¤Îº©¿Æ²ñ¤ËÀøÆþ¤»¤è¡É¡£
¡Ò²«ºª¡Ó¤Ï¡¢Àº¿À²Ê°å¥í¥¤¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÊ±¤·¡¢²ÈÂ²¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤À¤¬¡¢Èà¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿Ì¼¡¦¥¢¡¼¥Ë¥ã¤Ï¿´¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÄ¶Ç½ÎÏ¼Ô¡¢ºÊ¡¦¥è¥ë¤Ï»¦¤·²°¤À¤Ã¤¿¡ª
3¿Í¤ÎÍø³²¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¶¦¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Î²¾½é¤á¤Î²ÈÂ²¤Ë¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÏÂ÷¤µ¤ì¤¿¡½¡½¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§±óÆ£Ã£ºÈ
´ÆÆÄ¡§º£°æÍ§µª»Ò
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§»³ºêè½Çµ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÅèÅÄÏÂ¹¸
¿§ºÌÀß·×¡§¸¶¶³»Ò
Èþ½ÑÀßÄê¡§ÃÝÆâÍ®µª(ÁðÆå)¡¢¿ùËÜÃÒÈþ¡ÊUnstable¡Ë
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§±±°æ¤ß¤Ê¤ß
CG´ÆÆÄ¡§ÅÏîµ·¼ÂÀ¡Ê¥µ¥Ö¥ê¥á¥¤¥·¥ç¥ó¡Ë
»£±Æ´ÆÆÄ¡§º´µ×´ÖÍªÌé
Éû»£±Æ´ÆÆÄ¡§°ËÆ£¹¬»Ò
ÊÔ½¸¡§¾®¸ýÍýºÚ¡ÊIMAGICA¡Ë
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§(K)NoW_NAME
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤Ï¤¿¤·¤ç¤¦Æó
²»¶Á¸ú²Ì¡§½Ð±ÀÈÏ»Ò
À©ºî¡§WIT STUDIO¡ßCloverWorks
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©±óÆ£Ã£ºÈ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦SPY¡ßFAMILYÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥í¥¤¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼¡§¹¾¸ýÂóÌé
¥¢¡¼¥Ë¥ã¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼¡§¼ïùõÆØÈþ
¥è¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼¡§Áá¸«º»¿¥
¥Ü¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼¡§¾¾ÅÄ·ò°ìÏº
¥Õ¥é¥ó¥¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¡§µÈÌîÍµ¹Ô
¥·¥ë¥ô¥£¥¢¡¦¥·¥ã¡¼¥¦¥Ã¥É¡§¹ÃÈåÅÄÍµ»Ò
¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡§»³Ï©ÏÂ¹°
¥æ¡¼¥ê¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¡§¾®Ìî¸¾Ï
¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥Ç¥º¥â¥ó¥É¡§Æ£¸¶²Æ³¤
¥Ù¥Ã¥¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥ë¡§²ÃÆ£±ÑÈþÎ¤
¥Õ¥£¥ª¥Ê¡¦¥Õ¥í¥¹¥È¡§º´ÁÒ°½²»
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@spyfamily_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#SPY_FAMILY #¥¹¥Ñ¥¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼
ED¡§´öÅÄ¤ê¤é¡ÖActor¡×
¡Ú¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î²ò¶Ø¡ÛTV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙSeason 3ËÜÍ½¹ð¡¿2025.10.4 23:00¡Á ON AIR
¢¡½ªËö¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§10/4(ÅÚ) 23:30¡Á
¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§10/4(ÅÚ) 23:30¡Á
·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡§10/4(ÅÚ) 23:30¡Á
BS11¡§10/4(ÅÚ) 23:30¡Á
¥á¡Á¥Æ¥ì¡§10/4(ÅÚ) 26:30¡Á
AT-X¡§10/6(·î) 23:00¡Á
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡§10/6(·î) 25:59¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤½ªËöÀ¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¾¯½÷¡¢¥è¡¼¥³¤È¥¢¥¤¥ê¡£
Ì¾½ê¤ÎÉ÷·Ê¤Õ¤¿¤ê¤¸¤á¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Á³¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê³¹Ãæ¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤¿¤ê¡£
¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¡¦¥»¥í¡¼¤Ë¥¿¥ó¥Ç¥à¤ÇÁö¤ë2¿Í¤ÎÎ¹¤Ï¡¢
½ÂÂÚ¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¿®¹æ¤Ë¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢
¤¤¤Þ¤À¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¼«Í³¤Ê¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°Î¹¡ª
2¿Í¤Î¾¯½÷¤È1Âæ¤Î¥»¥í¡¼¤¬ÌÇ¤ó¤ÀÆüËÜ¤ò¶î¤±²ó¤ë¡¢
°Û¿§¤Î¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¡ª
À¤³¦¤â½ª¤ï¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤ÆÎ¹¤Ë½Ð¤è¤¦¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¤µ¤¤¤È¡¼±É
´ÆÆÄ¡§ÆÁËÜÁ±¿®
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§É®°Â°ì¹¬
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÌÀÄÁ±§ºî
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÍûËÞÁ±(BON.Corp)
¿§ºÌÀß·×¡§ÅÄÃæÄ¾¿Í¡¢²¬ºê½ç»Ò
¥×¥í¥Ã¥×ÀßÄê¡§ËÌ¸¶ÂçÃÏ
»£±Æ´ÆÆÄ¡§×¢²¬³Ù
3DCG´ÆÆÄ¡§ßÀÂ¼ÉÒÏº
2D¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡§¥ï¥Ä¥¸¥µ¥È¥·
ÊÔ½¸¡§ÄÚº¬·òÂÀÏº
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î
²»³Ú¡§Ëö×¢·ò°ìÏº
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Nexus
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©2025 ¤µ¤¤¤È¡¼±É/KADOKAWA/¡Ö½ªËö¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥è¡¼¥³¡§°ð³À¹¥
¥¢¥¤¥ê¡§ÉÙÅÄÈþÍ«
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@shmts_touring
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#½ªËö¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°
OP¡§Conton Candy¡ÖTouring¡×
ED¡§Myuk¡Ö¥°¥é¥¤¥É¡×
¥¢¥Ë¥á¡Ö½ªËö¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×ËÜPV¡Ã2025Ç¯10·îÊüÁ÷¡ª
¢¡Ì£Êý¤¬¼å¤¹¤®¤ÆÊä½õËâË¡¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿µÜÄîËâË¡»Î¡¢ÄÉÊü¤µ¤ì¤ÆºÇ¶¯¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¡§10/4(ÅÚ) 23:30¡Á
AT-X¡§10/5(Æü) 22:00¡Á
BSÄ«Æü¡§10/5(Æü) 25:00¡Á
ABEMA¡§10/4(ÅÚ) 24:00¡Á
U-NEXT¡§10/4(ÅÚ) 24:00¡Á
¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§10/4(ÅÚ) 24:00¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
ÆÍÁ³¤Î¡ÈÄÉÊüÀë¹ð¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ºÆ¤Ó±¿Ì¿¤Î»õ¼Ö¤¬²ö¤ê¤À¤¹¡½¡½
²¦ÂÀ»Ò ¥ì¥°¥ë¥¹¡¦¥¬¥ë¥À¥Ê¤ò±¢¤Ç»Ù¤¨¤ëµÜÄîËâË¡»Õ ¥¢¥ì¥¯¡¦¥æ¥°¥ì¥Ã¥È¡£
¼å¤¹¤®¤ë¥ì¥°¥ë¥¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡ÖÊä½õËâË¡¡×¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢ÆÍÁ³¤ÎÄÉÊüÀë¹ð¤Ç¿¦¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¥¢¥ì¥¯¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËâË¡³Ø±¡»þÂå¤Ë¤«¤Ä¤Æ¡ÈÅÁÀâ¡É¤Èëð¤ï¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ö¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ô¥ê¥ª¥É¡×¤Ç¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Î¥è¥ë¥Ï¡¦¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¥ß¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¡ª¡×
ÅÁÀâ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬ºÆ½¸·ë¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤¬Ëë¤ò¤¢¤±¤ë--
»Ï¤á¤è¤¦¡¢¿·¤·¤¤ÅÁÀâ¤ò¡£¤¢¤ÎÆü¤ÎÂ³¤¤ò¡£
½ª¤ï¤ê¤Ê¤Æü¡¹(¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ô¥ê¥ª¥É)¤ò¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¥¢¥ë¥È
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§Í¼Æå
¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡§Ìç»ÊÀã
´ÆÆÄ¡§¹â¶¶¸
½õ´ÆÆÄ¡§Ê¿ÅÄÀ¯½¡(¥ì¥¢¥È¥ê¥Ã¥¯)
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§É®°Â°ì¹¬
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§º´Æ£ÍÛ»Ò
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÎÓ¿®½¨
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§º´Æ£ÍÛ»Ò¡¢ÎÓ¿®½¨
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µ×²æ²Åµ±¡¢¥ì¥³¥á¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ºî´Æ¡§¤«¤ï¤é¤¸¤Þ¥³¥¦
¥×¥í¥Ã¥×Éð´ï¡¦¾®Êª¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»á²È²Å¹¨¡¢´Øº¬Í®·î
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§½ïÂ³³Ø
Èþ½ÑÇØ·Ê¡§ÁðÆå
Èþ½Ñ¥Ü¡¼¥É¡§¶â°æâÃ¸ç
¿§ºÌÀß·×¡§¾¡ÅÄ°½ÂÀ¡¢»³ËÜ¿¿´õ
3D´ÆÆÄ¡§½©¸µ±û(T2studio)
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÀõÀîÌÐµ±(¥ì¥¢¥È¥ê¥Ã¥¯)
²»³Ú¡§KOUICHI¡¢¹âÅÄÍã
²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ç¥£¥ª¥¹¥¿¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¥Ü¡¼¥¤
²»¶Á´ÆÆÄ¡§°¤Éô¿®¹Ô
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥ª¥ó¥ê¡¼¥É
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§·îÆú
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©¥¢¥ë¥È¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿Êä½õËâË¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥¢¥ì¥¯¡¦¥æ¥°¥ì¥Ã¥È¡§ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯
¥è¥ë¥Ï¡¦¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ä¡§µ×ÊÝ¥æ¥ê¥«
¥¯¥é¥·¥¢¡¦¥¢¥ó¥Í¥í¡¼¥¼¡§ÅÄß·çý½ã
¥ª¡¼¥Í¥¹¥È¡¦¥ì¥¤¥ó¡§¿åÃæ²í¾Ï
¥¨¥ë¥À¥¹¡¦¥ß¥Ø¥¤¥é¡§ÎÐÀî¸÷
¥ì¥°¥ë¥¹¡¦¥¬¥ë¥À¥Ê¡§°¤ÉôÆØ
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@hojomaho
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Êä½õËâË¡
OP¡§½©»³²«¿§¡ÖQuest¡×
ED¡§aruma¡Ö·çÊÒ¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÌ£Êý¤¬¼å¤¹¤®¤ÆÊä½õËâË¡¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿µÜÄîËâË¡»Õ¡¢ÄÉÊü¤µ¤ì¤ÆºÇ¶¯¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¥á¥¤¥óPVÂè1ÃÆ¡Ã10·î4Æü(ÅÚ) ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»Ï
¢¡ÉÔÌÇ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø Season3
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
NHKÁí¹ç¡§10/4(ÅÚ) 23:45¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
ÉÔÌÇ¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥·¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö¤ò½±¤¤ÌÇ¤Ü¤½¤¦¤È¤¹¤ëÅ¨ÂÐÀªÎÏ¡¢¡Ö¥Î¥Ã¥«¡¼¡×¡£
¹¶ËÉ¤ÎËö¤Ë¥Î¥Ã¥«¡¼¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ï¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥·¤Ï¤Þ¤À¿Í¡¹¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¼«¤é¤ÎÂÎ¤ò¹¤²¡¢¼ùÌÚ¤Î¤´¤È¤¯Äñ¹³¤Îº¬¤òÄ¥¤ê½ä¤é¤»¤¿¡£
¿ôÉ´Ç¯¸å¡¢¤½¤³¤Ï¸½ÂåÀ¤³¦¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¡£
¿·¤·¤¤Í§¿Í¡Ä¿·¤·¤¤²È¡Ä
Á´¤Æ¤¬Ëþ¤ÁÂ¤ê¤¿À¤³¦¤Ç¥Õ¥·¤Ï¹¬¤»¤òëð²Î¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·ÉÔ²º¤Ê±Æ¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥Õ¥·¤ËÇ÷¤ë¡£
¤½¤Î±Æ¤Ï¡¢¿Í¤Î¿´¤Î·ä´Ö¤ËÊ¬¤±Æþ¤ë½ÉÅ¨¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿´Ñ»¡¼Ô¤Î¿¿¤ÎÌÜÅª¡£
¥Õ¥·¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê»îÎý¡£Èà¤ËÂç¤¤¤Ê¤ëÁªÂò¤Î»þ¤¬Ç÷¤ë¡£
ÉÔ»à¿È¤Î¥Õ¥·¤ÎÊª¸ì¡¢¡Ö¸½À¤ÊÔ¡×¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§Âçº£ÎÉ»þ
Áí´ÆÆÄ¡§º´»³À»»Ò
´ÆÆÄ¡§²£¼êñ¥ÂÀ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Æ£ÅÄ¿»°
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÌùÌî¹ÀÆó
²»³Ú¡§ÀîùõÎ¶
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¹â»û¤¿¤±¤·
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥É¥é¥¤¥Ö¡¢STUDIO MASSKET
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©Âçº£ÎÉ»þ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò/ÉÔÌÇ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ØS3À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥Õ¥·¡§ÀîÅçÎí»Î
¥ß¥º¥Ï¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê
¥µ¥È¥ë¡§²Ö¼é¤æ¤ß¤ê
¥¢¥ª¥¥æ¡¼¥¡§ß¯¤á¤°¤ß
¥Ï¥ó¥Ê¡§ÆâÅÄºÌ
¥¿¥Þ¥¥«¥º¥à¡§Íî¹çÊ¡»Ì
¥»¥ó¥Ð¥¹¥º¥Ò¥³¡§Âô¾ëÀé½Õ
¥¢¥¤¥³¡§¸Å²ì°ª
¥«¥º¥ß¥Ä¡§³ß°æãù¿Í
¥Ü¥ó¥·¥§¥ó¡¦¥Ë¥³¥ê¡¦¥é¡¦¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥Ô¡¼¥Á¡á¥¦¥é¥ê¥¹¡§»Ò°ÂÉð¿Í
¥Þ¡¼¥Á¡§°úºäÍý³¨
¥°¡¼¥°¡¼¡§È¬ÂåÂó
¥È¥Ê¥ê¡§°ðÀî±ÑÎ¤
¥¨¥³¡§¹¶¶ÎÃ
¥«¥¤¡¦¥ì¥Ê¥ë¥É¡¦¥í¥¦¥ë¡§²ÃÀ¥¹¯Ç·
¥Ï¥¤¥í¡¦¥ê¥Ã¥Á¡§ÀÐÀî³¦¿Í
¥á¥µ¡¼¥ë¡¦¥í¥Ó¥ó¡¦¥Ð¥¹¥¿¥ë¡§µÜ²¼±É¼£
´Ñ»¡¼Ô¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@nep_fumetsu
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥Ë¥áÉÔÌÇ£³ #ÉÔÌÇ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø
OP¡§Perfume¡Ö¤Õ¤á¤Ä¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡×
ED¡§ÉÍ±²Àµ»Ö
¥¢¥Ë¥á¡ÖÉÔÌÇ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø Season3¡×PVÂè£±ÃÆ | To Your Eternity | Official Trailer 1¡Ú2025Ç¯10·îÊüÁ÷³«»Ï¡Û
¢¡¥¥ó¥°¥À¥à Âè6¥·¥ê¡¼¥º
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
NHKÁí¹ç¡§10/4(ÅÚ) 24:10¡Á
Lemino¡§10/5(Æü) 12:00¡Á
¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º¡§10/5(Æü) 12:00¡Á
Netflix¡§10/5(Æü) 12:00¡Á
Â¾ÇÛ¿®¡§10/10(¶â) 12:00°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
µª¸µÁ°¡¢Ãæ¹ñÀ¾Êý¤Î¿Á¹ñ¡£¡ÖÅ·²¼¤ÎÂç¾·³¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¸µ¡¦²¼ËÍ¤Î¿®¤Ï¡¢Ã¯¤âÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡ÖÃæ²ÚÅý°ì¡×¤Ë¤è¤ëÍðÀ¤¤Î½ª·ë¤ò´ê¤¦¿Á²¦¡¦嬴À¯¤È»Ö¤òÆ±¤¸¤¯¤·¡¢¿Á·³½êÂ°¤Î¡ÖÈô¿®Ââ¡×ÂâÄ¹¤È¤·¤ÆÀï¾ì¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢À¯Å¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿Áê¹ñ¡¦Ï¤ÉÔðê¤«¤é¹ñ¤Î¼Â¸¢¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿嬴À¯¤Ï¡¢·³Áí»ÊÎá¡¦¾»Ê¿·¯¤äË¡²È¡¦Íû»Û¤é¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Ãæ²ÚÅý°ì¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¡ÖË¡¼£¹ñ²È¡×·ú¹ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±Æ°¤»Ï¤á¤ë¡£
¿Ê¹¶¤òÌÜÏÀ¤à¿Á·³¤Ï¡¢¿·µòÅÀ¡Ö¹õÍÓµÖ¡×¤«¤éìä¹ñÀ¾Éô¤Î¹¶Î¬¤òÁÀ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¿Á¹ñ¤Ë¤è¤ëÃæ²ÚÅý°ì¤ÎÆ°¤¤ò´í¸±»ë¤·¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤¿ìä¹ñ¤ÎÅ·ºÍ·³»Õ¡¦ÍûËÒ¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤è¤ê·×²è¤òÁË¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¾»Ê¿·¯¤Ï¡¢ìä¹ñ²¦ÅÔ¡¦î¸îÂ¶á¤¯¤ÎÅÔ»Ô¡¦鄴¤ò¹¶¤á¤ë´ñºö¤òÄó°Æ¡£
ÍûËÒ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Í¥¤ì¤¿·³Î¬²È¤Ç¤¢¤ë²¦æÈ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢´¼µ³¡¢ÍÌÃ¼ÏÂÎ¨¤¤¤ë»°·³¤Ë¤è¤ëÏ¢¹ç·³¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤¿¿·À¤Âå¡¦¿®¡ÖÈô¿®Ââ¡×¡¢ÌØ×÷¡Ö³Ú²ÚÂâ¡×¡¢²¦ìÌ¡Ö¶ÌË±Ââ¡×¤¬ÆÈÎ©Í··³¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£
鄴¤ò¤á¤°¤ëßõÎõ¤ÊÀï¤¤¤¬¤¤¤è¤¤¤èËë¤ò³«¤±¤ë¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡¦´Æ½¤¡§¸¶ÂÙµ×
´ÆÆÄ¡§º£Àô¸°ì
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¹âÌÚÅÐ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°¤Éô¹±
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Åì½á°ì
¿§ºÌÀß·×¡§°¤Éô¤ß¤æ¤
»£±Æ´ÆÆÄ¡§üâÌî¹°¼ù
3DCGÀ©ºî¡§¥À¥ó¥Ç¥é¥¤¥ª¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª
ÊÔ½¸¡§Ìø·½²ð
²»³Ú¡§KOHTA YAMAMOTO¡¢ß·Ìî¹°Ç·
²»³ÚÀ©ºî¡§¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¥Ï¥Þ¥Î¥«¥º¥¾¥¦
²»¶ÁÀ©ºî¡§¿ÀÆî¥¹¥¿¥¸¥ª
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¤Ô¤¨¤í¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª ¥µ¥¤¥ó¥Ý¥¹¥È
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©¸¶ÂÙµ×¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¥ó¥°¥À¥àÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¿®¡§¿¹ÅÄÀ®°ì
嬴À¯¡§Ê¡»³½á
²ÏÎ»ìº¡§Å£µÜÍý·Ã
æµ瘣¡§Æü³ÞÍÛ»Ò
²¦ìÌ¡§ºÙÃ«²ÂÀµ
ÌØ×÷¡§ÌîÅçÍµ»Ë
²¦æÈ¡§ËÙÆâ¸Íº
ÍÌÃ¼ÏÂ¡§±àºêÌ¤·Ã
´¼µ³¡§°ËÆ£·òÂÀÏº
ÍûËÒ¡§¿¹ÀîÃÒÇ·
µª×Â¡§ÀÐ°æ¹¯»Ì
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@kingdom_animePR
OP¡§¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡ÖÀ¸¤¤Æ¡¢»¸¡¹¡×
ED¡§Í§À®¶õ¡ÖÒöÓ¬¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×Âè£¶¥·¥ê¡¼¥ºËÜÍ½¹ðÂè£±ÃÆ|2025Ç¯10·îÊüÁ÷Í½Äê¡ª
¢¡ÅìÅçÃ°»°Ïº¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§10/4(ÅÚ) 24:30¡Á
ABEMA¡§10/4(ÅÚ) 24:30¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§10/4(ÅÚ) 24:30¡Á
Â¾ÇÛ¿®¡§10/8(¿å) 12:00°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ËËÜµ¤¤Ç¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿40ºÐ¡¦ÅìÅçÃ°»°Ïº¤Ï¡¢À¤´Ö¤òÁû¤¬¤¹¡Øµ¶¥·¥ç¥Ã¥«¡¼»ö·ï¡Ù¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼1¹æ¤Î¤ªÌÌ¤òÈï¤Ã¤¿¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¤È¤·¤Æ°¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¼ÆÅÄ¥è¥¯¥µ¥ë
¶¨ÎÏ¡§ÀÐ¿¹¥×¥í¡¢Åì±Ç
´ÆÆÄ¡§ÃÓÅºÎ´Çî
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÂÔÅÄÆ²»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Cindy H. Yamauchi
¥¡¼¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§À¶¿å¿ÂÀÏº
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»á²È²Å¹¨
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§½ÂÃ«¹¬¹°(ÀÐ³À¥×¥í)¡¢²ñÄÅ°½Çµ(ÀÐ³À¥×¥í)
Èþ½Ñ´Æ½¤¡§º´Æ£¾¡(ÀÐ³À¥×¥í)
Èþ½Ñ´ÆÆÄÊäº´¡§Àîùõ¤«¤Ê¤¨(ÀÐ³À¥×¥í)
Èþ½ÑÀßÄê¡§Ã«ÆâÍ¥Êæ
¿§ºÌÀß·×¡§²¬Î¼»Ò
»£±Æ´ÆÆÄ¡§üâÄÅ½ãÊ¿
»£±Æ´ÆÆÄÊäº´¡§ÎëÌÚÃÒ¾¼
ÊÔ½¸¡§ºäËÜµ×Èþ»Ò
²»¶Á´ÆÆÄ¡§»³¸ýµ®Ç·(¤â¤Ö¤ï¤Ö)
²»¶Á¸ú²Ì¡§¾®»³¶³Àµ
²»³Ú¡§TeddyLoid
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§²£ÅÄ¹¬²ð
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥é¥¤¥Ç¥ó¥Õ¥£¥ë¥à
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©¼ÆÅÄ¥è¥¯¥µ¥ë¡¿¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡¦Tojima Rider Project
©ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç
¡¦¥¥ã¥¹¥È
ÅìÅçÃ°»°Ïº¡§¾®À¾¹î¹¬
²¬ÅÄ¥æ¥ê¥³¡§³ýÌî°¦°á
ÅçÂ¼°ìÍÕ¡§ÎëÂ¼·ò°ì
ÅçÂ¼»°ÍÕ¡§ÀÆÆ£ÁÔÇÏ
¥æ¥«¥ê¥¹¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤
ÃæÈøÈ¬Ïº¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@tojima_rider
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÅìÅç¥é¥¤¥À¡¼
OP¡§TeddyLoid feat. Shigeru Matsuzaki¡õTOPHAMHAT-KYO¡ÖWanna be¡×
¥¢¥Ë¥á¡ØÅìÅçÃ°»°Ïº¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ÙÂè3ÃÆPV¡Ã2025Ç¯10·î4ÆüÊüÁ÷
¢¡¤é¤ó¤Þ1/2 Âè2´ü
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡§10/4(ÅÚ) 24:55¡Á
Netflix¡§10/4(ÅÚ)¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
Áá²µ½÷ÍðÇÏ¤È¡¢Å·Æ»Æ»¾ì»°½÷¤ÎÅ·Æ»¤¢¤«¤Í¤Ï¿Æ¤¬·è¤á¤¿µöº§Æ±»Î¡£
¤·¤«¤·ÍðÇÏ¤Ë¤Ï¤¢¤ëÇº¤ß¤¬¡Ä¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Î½¤¹ÔÃæ¡¢ÅÁÀâ¤Î½¤¹Ô¾ì¡Ö¼öÀô¶¿¡×¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿å¤ò¤«¤Ö¤ë¤È½÷¤Ë¡¢¤ªÅò¤ò¤«¤Ö¤ë¤ÈÃË¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡©
ÍðÇÏ¤È¤¢¤«¤Í¡¢¤½¤·¤Æ¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¥É¥¿¥Ð¥¿³ÊÆ®¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡¢¤³¤³¤Ë³«Ëë¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¹â¶¶Î±Èþ»Ò
´ÆÆÄ¡§±§ÅÄ¹ÝÇ·²ð
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¤¦¤¨¤Î¤¤ß¤³
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ã«¸ý¹¨Èþ
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§µÈ²¬µ£¡¢óîÆ£²Â»Ò¡¢ÂçÄÅÄ¾¡¢ÀîÂ¼¹¬Í´
¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§ÆâÆ£Ä¾¡¢ÀÄÌÚÎ¤»Þ¡¢·ªÈø¾»¹°
POP ¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¡§ËÌÂ¼¤ß¤Ê¤ß
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÂçÀîÀéÍµ¡¢ÎÓÎµÂÀ
¿§ºÌÀß·×¡§³ÀÅÄÍ³µª»Ò
»£±Æ´ÆÆÄ¡§²ÃÇ¼ÆÆ
ÊÔ½¸¡§Ìø·½²ð
²»¶Á´ÆÆÄ¡§±§ÅÄ¹ÝÇ·²ð
²»¶Á¸ú²Ì¡§Ä¹Ã«ÀîÂîÌé
Áª¶Ê¡§³ý¸¶Ëüµ¯»Ò
²»¶ÁÀ©ºî¡§dugout
²»³Ú¡§ÏÂÅÄ·°
´ë²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¾®³Ø´Û½¸±Ñ¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
À©ºî¡§MAPPA
À½ºî¡§¡Ö¤é¤ó¤Þ 1/2¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©¹â¶¶Î±Èþ»Ò¡¦¾®³Ø´Û¡¿¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
Áá²µ½÷ÍðÇÏ¡§»³¸ý¾¡Ê¿
¤é¤ó¤Þ¡§ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß
Å·Æ»¤¢¤«¤Í¡§Æüüâ¤Î¤ê»Ò
Å·Æ»¤Ê¤Ó¤¡§¹â»³¤ß¤Ê¤ß
Å·Æ»¤«¤¹¤ß¡§°æ¾å´îµ×»Ò
Å·Æ»Áá±À¡§ÂçÄÍÌÀÉ×
Áá²µ½÷¸¼ÇÏ¡§¥Á¥ç¡¼
¶ÁÎÉ²ç¡§»³»û¹¨°ì
¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡§º´µ×´Ö¥ì¥¤
¥à¡¼¥¹¡§´Ø½ÓÉ§
µ×±ó»û±¦µþ¡§Ì¾ÄÍ²Â¿¥
¶åÇ½ÂÓÅá¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
¶åÇ½¾®ÂÀÅá¡§º´ÁÒ°½²»
È¬ÊõÀÆ¡§°æ¾åÏÂÉ§
¥³¥í¥ó¡§¿¿»³°¡»Ò
¾®ÇµÅìÉ÷¡§¿¹ÀîÃÒÇ·
»°Àé±¡Äë¡§µÜÌî¿¿¼é
ÇòÄ»¤¢¤º¤µ¡§ÍªÌÚÊË
¸ÞÀ£Å£¸÷¡§ÀÐÅÄ¾´
¤¤¤Á¤í¤¦¡§´ØÃÒ°ì
¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§½ïÊý¸°ì
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@ranma_pr
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤é¤ó¤Þ¥¢¥Ë¥á
OP¡§¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡Ö¥¦¥©¡¼¥¢¥¤¥Ë¡¼¡×
ED¡§¤Ë¤·¤Ê¡Ö¥Ñ¥ó¥À¥¬¡¼¥ë¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×Âè2´üÂè1ÃÆPV ¡¿ "Ranma1/2" Season 2 Trailer 1
¢¡Í§Ã£¤ÎËå¤¬²¶¤Ë¤À¤±¥¦¥¶¤¤
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¡§10/4(ÅÚ) 25:30¡Á
BS11¡§10/5(Æü) 24:30¡Á
AT-X¡§10/6(·î) 22:00¡Á
ABEMA¡§10/4(ÅÚ) 26:00¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§10/4(ÅÚ) 26:00¡Á
U-NEXT¡§10/4(ÅÚ) 26:00¡Á
¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§10/4(ÅÚ) 26:00¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
Æë¤ì¹ç¤¤ÌµÍÑ¡¢Èà½÷ÉÔÍ×¡¢ÀÄ½Õ¤Î°ìÀÚ¤òÈó¸úÎ¨¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¹â¹»À¸¡¦ÂçÀ±ÌÀ¾È¡£
Èà¤Î²È¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¿ÆÍ§¤ÎËå¡¦¾®Æü¸þºÌ±©¤¬Æþ¤ê¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Àêµò¤µ¤ì¤ë¥Ù¥Ã¥É¡ª ÆÍÁ³¤ÎÀ£»ß¤á¿§»Å³Ý¤±¡ª ¿á¤¹Ó¤ì¤ë¥¦¥¶Íí¤ß¤ÎÍò!!
³Ø¹»¤Ç¤ÏÀ¶Á¿¤ÊÍ¥ÅùÀ¸¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤ÎºÌ±©¤Ï¡¢ÌÀ¾È¤Ë¤À¤±¤ä¤¿¤é¤È¥¦¥¶¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó·Ï¥¦¥¶¤«¤ï½÷»Ò¡¦ºÌ±©¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÌÀ¾È¤ÎÁ°¤Ë¡¢±öÂÐ±þ½÷»Ò¡¦¿¿Çò¤¬½Ð¸½¡£
¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÌÀ¾È¡¢ºÌ±©¡¢¤½¤·¤ÆÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤Ï·ãÊÑ¤·¡½¡½!?
¥¦¥¶¤«¤ï½÷»Ò¤¬(Íê¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ë)´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡¡ÌåÀäÉ¬»ê¤Î¤¤¤Á¤ã¥¦¥¶ÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á¡¢³«Ëë¡ú
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§»°²Ï¤´¡¼¤¹¤È
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¥È¥Þ¥ê
´ÆÆÄ¡§¸Å²ì°ì¿Ã
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§ÂÔÅÄÆ²»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§º´Æ£¾¡¹Ô
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¾®ß·ÏÂÂ§
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥ì¥³¥á¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó
Èþ½ÑÀßÄê¡§ÀÐ¸¶¹¾è½Æà
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÍËÜÈÞºº·Ã
¿§ºÌÀß·×¡§çÕ¶¶Èþ¹á(J.C.STAFF)
3D¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÎÓ¾¼É×
2D¥ï¡¼¥¯¥¹¡§¤æ¤áÂÀ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼
»£±Æ´ÆÆÄ¡§²ÃÇ¼ÆÆ
¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÊÔ½¸¡§ËÒ¿®¸ø(¥¿¥Ð¥Ã¥¯)
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¶¿Ê¸Íµµ®
¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡§Çñ°ìÊ¿
²»¶ÁÀ©ºî¡§¿ÀÆî¥¹¥¿¥¸¥ª
²»³Ú¡§ÅÄÃæÄÅµ×Èþ¡¢ß·ÅÄ²ÂÊâ¡¢º´µ×´ÖÁÕ¡¢ÃæÂ¼ÇÃÆà½Å
²»³ÚÀ©ºî¡§Æü²»
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§BLADE
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©»°²Ï¤´¡¼¤¹¤È¡¦SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¿¡Ö¤¤¤â¥¦¥¶¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
ÂçÀ±ÌÀ¾È¡§ÀÐÃ«½Õµ®
¾®Æü¸þºÌ±©¡§ÎëÂå¼ÓµÝ
·î¥Î¿¹¿¿Çò¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê
¾®Æü¸þ²µÇÏ¡§ÀÆÆ£ÁÔÇÏ
±ÆÀÐèÁ¡§²Öß·¹áºÚ
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@imouza_pr
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤¤¤â¥¦¥¶
OP¡§ÀÖ¸«¤«¤ë¤Ó¡Ö¥¦¥¶²Ä°¦¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¡ª¡×
ED¡§¤³¤Ï¤Ê¤é¤à¡ÖÀ±¤Î¸ÝÆ°¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÍ§Ã£¤ÎËå¤¬²¶¤Ë¤À¤±¥¦¥¶¤¤¡×ËÜPV¡Ã 2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ)ÊüÁ÷³«»Ï¡ù
¢¡DIGIMON BEATBREAK
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡§10/5(Æü) 9:00¡Á
¤Û¤«
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¿Í´Ö¤Î»×¹Í¤ä´¶¾ð¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Öe-¥Ñ¥ë¥¹¡×¤Ï¡¢AI¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ö¥µ¥Ý¥¿¥Þ¡×¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤È¯Å¸¤ò¿ë¤²¤ë¤½¤Î±¢¤Ç¡¢¶²¤ë¤Ù¤²øÊª¤¬¸½¤ì¤ë¡£e-¥Ñ¥ë¥¹¤ò¶ô¤é¤Ã¤Æ¿Ê²½¤¹¤ëÀ¸Ì¿ÂÎ¡Ö¥Ç¥¸¥â¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
Å·ÇÏ¥È¥â¥í¥¦¤Ï¡¢¥µ¥Ý¥¿¥Þ¤«¤éÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¥²¥Ã¥³¡¼¥â¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÈóÆü¾ï¤Ø¤È´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¾Þ¶â²Ô¤®¤òÀ¸¶È¤È¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥É¡¼¥ó¡×¤ÎÂô¾ë¥¥ç¥¦¤¿¤Á¤È¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥È¥â¥í¥¦¤Ï·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤¹¤ë¡£
¿Í´Ö¤È¥Ç¥¸¥â¥ó¤¬ÉÁ¤¯¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤È¤Ï¨¡¨¡
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶°Æ¡§ËÜ¶¿¤¢¤¤è¤·
¥·¥ê¡¼¥º¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§µÜ¸µ¹¨¾´
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§»³¸ýÎ¼ÂÀ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾®ÅçÎ´´²
¥Ç¥¸¥â¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÏÊÕ¤±¤ó¤¸
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥¸¥â¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Àõ¾Â¾¼¹°
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¿À°½¹á
¿§ºÌÀß·×¡§²£»³¤µ¤è»Ò
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÂçÁ¾º¬Íª²ð
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÀÐ»³ÃÒÇ·
ÊÔ½¸¡§À¾Â¼±Ñ°ì
²»³Ú¡§²³¶¹´Ö¤¢¤ê¤µ
À©ºî¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÆÉÇä¹¹ð¼Ò¡¢Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©ËÜ¶¿¤¢¤¤è¤·¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¡¦¥¥ã¥¹¥È
Å·ÇÏ¥È¥â¥í¥¦¡§ÆþÌî¼«Í³
¥²¥Ã¥³¡¼¥â¥ó¡§ß¯¤á¤°¤ß
ºéÌë¥ì¡¼¥Ê¡§¹õÂô¤È¤â¤è
¥×¥ê¥¹¥Æ¥£¥â¥ó¡§ÅÄÂ¼ËÓ¿´
µ×±ó»û¥Þ¥³¥È¡§´Øº¬Íºé
¥¥í¥×¥â¥ó¡§µ×ÌîÈþºé
Âô¾ë¥¥ç¥¦¡§°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿
¥à¥é¥µ¥á¥â¥ó¡§ßÀÌîÂçµ±
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@digimon_tv
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Ó¡¼¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯ #BEATBREAK
OP¡§MADKID¡ÖMad Pulse¡×
ED¡§ÉÚ²¬°¦¡Öbeat up¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡×¥á¥¤¥óPV¡Ã2025Ç¯10·î5ÆüÊüÁ÷³«»Ï
¢¡SI-VIS: The Sound of Heroes
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡§10/5(Æü) 9:30¡Á
¤Û¤«
ÇÛ¿®¡§10/7(²Ð) 12:00°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¥ê¡¼¥À¡¼¡¦YOSUKE¤òÃæ¿´¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿ÃË½÷º®À®¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖSI-VIS¡×¡£
°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤Ç¹ñÆâ³°¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ò¤âÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¿¿¤Î´é¤Ï¡¢À¤³¦¤ò¾ÃÌÇ¤µ¤»¤ëÆæ¤ÎºÒ³²¡Ö¥ß¥é¡¼¥¸¥å¡×¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖSI-VIS¡×¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤òÇ®¶¸¤µ¤»¡¢¤½¤ÎÎÏ¤ò½¸¤á¤ÆÀï¤¦¡£
¤À¤¬É½¸þ¤¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ë¸«¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Èà¤é¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ÆÆÄ¡§µÈÅÄÂçÊå
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§´Ý¸Í»ËÌÀ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§º¸
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÂçÄÐºÚÊæ¡¢Æ£°æÆàÈþ
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹â¶¶Èþ¹á¡¢»³ÃæÀµÇî
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÈøÇ·¾åÃÎµ×
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÂçÅìÉ´¹ç·Ã
¥¢¥¯¥·¥ç¥óºî²è´ÆÆÄ¡§Ê¿»³µ®¾Ï
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ËÒÌî¹§Íº
¿§ºÌÀß·×¡§ËÙÀî²ÂÅµ
»£±Æ´ÆÆÄ¡§»°¾åñ¥ÂÀ
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¹â¶¶¾¿Í
ÊÔ½¸¡§¿ÀµÜ»ÊÍ³Èþ
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ì¾ÁÒÌ÷
²»³Ú¡§ËÓ·î¼þÊ¿
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥ô¥©¥ë¥ó
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©2025 ¥Ï¥ë¥â¥Ë¥¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
¡¦¥¥ã¥¹¥È
YOSUKE¡§Ï²ÀîÂçÊå
¥»¥¤¥ì¡¼¥ó¡§º´ÁÒ°½²»
¦Ì¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤
¥½¥¦¥¸¡§Åçùõ¿®Ä¹
JUNE¡§ÀÆÆ£ÁÔÇÏ
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@sivis_official
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥·¡¼¥ô¥£¥¹
TV¥¢¥Ë¥á¡ØSI-VIS: The Sound of Heroes¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼PV¡Ã2025Ç¯10·î5Æü¡ÊÆü¡ËÄ«9»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¢¡¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤(Âè2¥¯¡¼¥ë)
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TBS·ÏÎó28¶É¥Í¥Ã¥È¡§10/5(Æü) 16:30¡Á
AT-X¡§10/8(¿å) 21:30¡Á
BS11¡§10/14(²Ð) 25:00¡Á
ÇÛ¿®¡§10/5(Æü) 17:00°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
ÃÏÊý¤Î¥«¥µ¥Þ¥Ä¥È¥ì¥»¥ó³Ø±à¤«¤éÃæ±û¤ËÅ¾Æþ¤·¤¿¥¦¥ÞÌ¼¡¦¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ï½ÉÌ¿¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤Î¤Á¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç³¤³°¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÃ£¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§Cygames
Ì¡²è¡§µ×½»ÂÀÍÛ
µÓËÜ¡§¿ù±ºÍý»Ë
Ì¡²è´ë²è¹½À®¡§°ËÆ£È»Ç·²ð
´ÆÆÄ¡§¤ß¤¦¤é¤¿¤±¤Ò¤í
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¶âÅÄ°ì»Î
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ê¡¸µÍÛ²ð¡¢º´¡¹ÌÚ·¼¸ç¡¢µÜ¸¶ÂóÌé
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§Ê¡¸µÍÛ²ð¡¢¹©Æ£¹¯Ê¿¡¢üâÅÄ¹¸¡¢ÌîÂ¼²í»Ë¡¢ùõËÜ¤µ¤æ¤ê
Éû´ÆÆÄ¡§À¶¿åÍºÂç
ºî²è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´Æ½¤¡§¾¾ËÜ¸²¸ã
¿§ºÌÀß·×¡§²¬ºêºÚ¡¹»Ò
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§àÅÅÄ½¤
3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¿ÀÃ«Àë¹¬
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Éú¸¶¤¢¤«¤Í
ÊÔ½¸¡§»°Åè¾Ïµª
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¶¿Ê¸Íµµ®
²»³Ú¡§Àî°æ·û¼¡
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¶á¾¾ÂóÌé
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§CygamesPictures
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©µ×½»ÂÀÍÛ¡¦¿ù±ºÍý»Ë&Pita¡¦°ËÆ£È»Ç·²ð¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤À½ºî°Ñ°÷²ñ
© Cygames, Inc.
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡§¹âÌøÃÎÍÕ
¥Ù¥ë¥Î¥é¥¤¥È¡§À¥¸ÍÅí»Ò
ËÌ¸¶¾÷¡§¾®À¾¹î¹¬
Ï»Ê¿¶ä¼¡Ïº¡§ÂçÄÍË§Ãé
¥Õ¥¸¥Þ¥µ¥Þ¡¼¥Á¡§°ËÀ¥çýè½Ìé
¥Î¥ë¥ó¥¨¡¼¥¹¡§½ÂÃ«ºÌÇµ
¥ë¥Ç¥£¥ì¥â¡¼¥Î¡§ÂçÃÏÍÕ
¥ß¥Ë¡¼¥¶¥ì¥Ç¥£¡§°æß·»í¿¥
¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¡§Âç¶õÄ¾Èþ
¥ä¥¨¥Î¥à¥Æ¥¡§Æü¸¶¤¢¤æ¤ß
¥µ¥¯¥é¥Á¥è¥Î¥ª¡¼¡§Ìî¸ýÎÜÍþ»Ò
¥á¥¸¥í¥¢¥ë¥À¥ó¡§²ñÂô¼ÓÌï
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥ê¡¼¥¯¡§Í¥ÌÚ¤«¤Ê
¥Ç¥£¥¯¥¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡§²Ö¼é¤æ¤ß¤ê
¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Á¡¼¡§¹áºä¤µ¤
¥·¥ó¥Ü¥ê¥ë¥É¥ë¥Õ¡§ÅÄ½ê¤¢¤º¤µ
¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¡§Lynn
¥ß¥¹¥¿¡¼¥·¡¼¥Ó¡¼¡§Å·³¤Í³ÍüÆà
¥È¥Ë¥Ó¥¢¥ó¥«¡§¹ÃÈåÅÄÍµ»Ò
¥ª¥Ù¥¤¥æ¥¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¡§ÀÐ¾åÀÅ¹á
¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¥ë¥Ê¥·¡¼¡§´Øº¬ÌÀÎÉ
¥ß¥·¥§¥ë¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡§¹â³ÀºÌÍÛ
¥¨¥é¥º¥ê¡¼¥×¥é¥¤¥É¡§ÉÙÅÄÈþÍ«
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@umamusu_animeCG
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥·¥ó¥°¥ì #¥¢¥Ë¥á¥¦¥ÞÌ¼
OP¡§10-FEET
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ëÈÖÀëCM¡Ê30ÉÃVer.¡Ë
¢¡ÀÄ¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é Season2
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
NHK E¥Æ¥ì¡§10/5(Æü) 17:00¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
À¤³¦Åª¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÉã¤Î¤â¤È¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç³èÌö¤·¡¢Å·ºÍ¾¯Ç¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÀÄÌî°ì¡£¤È¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤é¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤òÉõ°õ¤·¤ÆÌµµ¤ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ãæ3¤Î½©¤ËÆ±µéÀ¸¤Î½©²»Î§»Ò¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²»³Ú¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£ÀÄÌî¤Ï½©²»¤È¤È¤â¤Ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥éÉô¤Î¤¢¤ë³¤Ëë¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¶¯¹ë¹»¤Î¸·¤·¤¤Îý½¬¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤¿Éô°÷¤¿¤Á¤¬°ì¤Ä¤Î²»¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦À¤³¦¤Ç¡Ä¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§°¤µ×°æ¿¿
´ÆÆÄ¡§´ßÀ¿Æó
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§³Á¸¶Í¥»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿¹ÅÄÏÂÌÀ
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÈÓÅÄÎ¤¼ù
²»³Ú¡§¤Ï¤é¤«¤Ê¤³¡¢¾®À¥Â¼¾½
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
À©ºî¡¦Ãøºî¡§NHK¡¢NHK¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¡¢ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§© °¤µ×°æ¿¿¡¿¾®³Ø´Û¡¿£Î£È£Ë¡¦£Î£Å£Ð¡¦ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@aooke_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÀÄ¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é #ÀÄ¥ª¥±
OP¡§Galileo Galilei¡Ö¥¢¥Þ¥Ç¥¦¥¹¡×
ED¡§¥Á¥ç¡¼¥¥å¡¼¥á¥¤¡ÖÀÄ¤ÎËâË¡¡×
¥¢¥Ë¥á¡ÖÀÄ¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é Season2¡×OP ¥Æ¡¼¥Þ¤ÏGalileo Galilei¤¬Ã´Åö¡ª
¢¡µ¡³£¤¸¤«¤±¤Î¥Þ¥ê¡¼
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§10/5(Æü) 22:00¡Á
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡§10/6(·î) 26:29¡Á
BS¥Õ¥¸¡§10/7(²Ð) 24:30¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§10/5(Æü) 23:00¡Á
U-NEXT¡§10/5(Æü) 23:00¡Á
¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§10/5(Æü) 23:00¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ö¤Ä¤¤¤Ë´°À®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¡³£¿Í·Á(¥í¥Ü¥Ã¥È¥á¥¤¥É)¤Î¥Þ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡×
¸µÅ·ºÍ³ÊÆ®²È¤Î¾¯½÷¡¦¥Þ¥ê¡¼¤Ï¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¿ÈÊ¬¤ò±£¤·¡¢¿Í´Ö·ù¤¤¤ÎÂçºâÈ¶¤Î¸æÁâ»Ê¡¦¥¢¡¼¥µ¡¼¤Î²°Éß¤Ë¡Èµ¡³£¿Í·Á(¥í¥Ü¥Ã¥È¥á¥¤¥É)¡É¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¨¡¨¡ÀµÂÎ¤¬¥Ð¥ì¤ì¤ÐÂ¨½è·º!?
¡Èµ¡³£¿Í·Á(¥í¥Ü¥Ã¥È¥á¥¤¥É)¡É¤È¤·¤Æ¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÌµÉ½¾ð¤ò³è¤«¤·¤Æ¿¦Ì³¤òÁ´¤¦¤·¡¢¥¢¡¼¥µ¡¼¤ÎÌ¿¤òÁÀ¤¤½±¤¤Íè¤ë°Å»¦¼Ô¤«¤éÈà¤ò¼é¤ë¤¿¤áÊ³Æ®¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥ê¡¼¤òÅ®°¦¤¹¤ë¥¢¡¼¥µ¡¼¤Ë¿Í´Ö¤À¤È¥Ð¥ì¤ë¥Ô¥ó¥Á¤âË¬¤ì¡¢Æü¡¹¥Ò¥ä¥Ò¥ä¡¢¥É¥¥É¥¡ª
¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¥á¥¤¥É¡ß¿Í´Ö·ù¤¤¤Ê¸æÁâ»Ê
¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ë¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£³«Ëë¡ª
±³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¼ç½¾´Ø·¸¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Îø¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¤¢¤¤â¤ÈÌÀ´õ
´ÆÆÄ¡§À¾Â¼½ãÆó
½õ´Æ¡§¿ûÌî¹¬»Ò
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Ô¢ß·¿¿Íý»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µÆÃÏÍÎ»Ò
²»³Ú¡§¹âÍü¹¯¼£(Team-MAX)¡¢¥è¥Ï¥Í¥¹¡¦¥Ë¥ë¥½¥ó(Team-MAX)
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§jimao
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÁÒÅÄ·û°ì
¿§ºÌÀß·×¡§¾¾»³°¦»Ò
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÀÆÆ£ÊþÈþ
ÊÔ½¸¡§ÆÁÅÄ½Ó
²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¼¥í¥¸¡¼¡ß¥ê¡¼¥Ù¥ë
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©¤¢¤¤â¤ÈÌÀ´õ¡¦ÇòÀô¼Ò¡¿µ¡³£¤¸¤«¤±¤Î¥Þ¥ê¡¼À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥Þ¥ê¡¼¡§Åì»³Æà±û
¥¢¡¼¥µ¡¼¡§ÀÐÃ«½Õµ®
¥Î¥¢¡§¾®ÎÓÀé¹¸
¥í¥¤¡§Çß¸¶Íµ°ìÏº
¥Þ¥ê¡¼2¡§¾®À¶¿å°¡Èþ
¥á¥¤¥Ê¡¼¥É¡§³áÅÄÂç»Ì
¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡§ÃæÌî¤µ¤¤¤Þ
¥¤¥¶¥Ù¥ë¡§ÂçÃÏÍÕ
¥È¥Ó¡¼¡§¸¶½ÓÂÀÏº
¥«¡¼¥ë¤ª¤¸¤µ¤ó¡§»³¸ý¾¡Ê¿
¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤ª¤Ð¤µ¤ó¡§¹â¶¶Íý·Ã»Ò
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@Mmarie_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#µ¡³£¤¸¤«¤±¤Î¥Þ¥ê¡¼
OP¡§½ÕÃã¡Ö¥Û¥ó¥È¥È¥¦¥½¡×
ED¡§¥Þ¥ê¡¼(CV¡§Åì»³Æà±û)¡ÖCross heart¡Áµ¶¤ê¤Î¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡³£¤¸¤«¤±¤Î¥Þ¥ê¡¼¡ÙÂè2ÃÆPV¨¢2025Ç¯10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÊüÁ÷¡õÇÛ¿®
¢¡¥¢¥ë¥Þ¤Á¤ã¤ó¤Ï²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
AT-X¡§10/5(Æü) 23:00¡Á
TOKYO MX¡§10/5(Æü) 24:30¡Á
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§10/5(Æü) 24:30¡Á
KBSµþÅÔ¡§10/5(Æü) 24:45¡Á
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§10/5(Æü) 25:20¡Á
BSÄ«Æü¡§10/5(Æü) 25:30¡Á
ÇÛ¿®¡§10/5(Æü) 23:30¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¾¯½÷¤Î³°¸«¤Ë¹â¤¤ÀïÆ®ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ü¥Ç¥£¡£
¿Í´Ö°Ê¾å¤Î³Ø½¬Ç½ÎÏ¤ÈÈ½ÃÇÎÏ¤òÍ¤¹¤ëAI¡£
´°Á´Ìµ·ç¤Î³Ø½¬·¿¼«Î©ÀïÆ®¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥¢¥ë¥Þ¡×¤òÂ¤¤ê½Ð¤·¤¿¡¢ÉÔ¶ø¤Î¼ã¤Å·ºÍ²Ê³Ø¼Ô¥¨¥ó¥¸¤È¥¹¥º¥á¤ÎºÍÇ½¤ÏÀ¤³¦¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¨¡¨¡¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿!?
¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¡Ö¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¡×¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö¥¢¥ë¥Þ¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¸¤È¥¹¥º¥á¤ÏÂçº®Íð¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥¢¥ë¥Þ¤Î¹âÀÇ½AI¤ò°é¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç²ÈÂ²¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¸«¤ë¤â¤Î¡¢¿¨¤ì¤ë¤â¤Î¡¢Á´¤Æ¤¬¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¡×¤Î¥¢¥ë¥Þ¤Ï²¿¤Ç¤â¶½Ì£¿¼¡¹¡£
ºÇ¶¯¤Î³Ø½¬µ¡Ç½¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤Ç¥¨¥ó¥¸¤ä¥¹¥º¥á¤¿¤Á¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦¤ò¤É¤ó¤É¤ó¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¥³¥á¥Ç¥£¡Ê!?¡Ë³«Ëë¡ª¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¤Ê¤Ê¤Æ¤ë
´ÆÆÄ¡§Æî¹¯¹¨
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¿û¸¶Àã³¨
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³ËÜÈþ²Â
¥·¥ê¡¼¥º¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¾®ÎÓ¹ÀÊå
´ÆÆÄÊäº´¡§ÌîºêÎï»Ò
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÏÊÕ¤ë¤ê¤³
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÄÆâ°¡Ìð»Ò
¥á¥«¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤¸¤ç¤Þ
Èþ½ÑÀßÄê¡§°²ÌîÍ³µª»Ò(¥¹¥¿¥¸¥ª¤Á¤å¡¼¤ê¤Ã¤×)
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÎëÌÚÂç²ð(¥¹¥¿¥¸¥ª¤Á¤å¡¼¤ê¤Ã¤×)
¿§ºÌÀß·×¡§¸Íß·Íµª
»£±Æ´ÆÆÄ¡§²£»³Í§ºÈ
ÊÔ½¸¡§¾åÌîÍ¦Êå(ÌøÊÔ½¸¼¼)
²»¶Á´ÆÆÄ¡§·¬¸¶°ìµ±
²»¶ÁÀ©ºî¡§INSPION¥¨¥Ã¥¸
²»³Ú¡§¥ß¥È(¥¯¥é¥à¥Ü¥ó)
²»³ÚÀ©ºî¡§¥é¥ó¥Æ¥£¥¹
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Õ¥é¥Ã¥É
À½ºî¡§¿ÀÎ¤¡¦Ìë±©¸¦µæ½ê
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©¤Ê¤Ê¤Æ¤ë¡¿KADOKAWA¡¿¿ÀÎ¤¡¦Ìë±©¸¦µæ½ê
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥¢¥ë¥Þ¡§·î¾ëÆü²Ö
¿ÀÎ¤¥¨¥ó¥¸¡§ÎëÌÚÖÅÂÁ
Ìë±©¥¹¥º¥á¡§M¡¦A¡¦O
¥Þ¥¥Ê¡§⻑¹¾Î¤²Ã
¥Í¥ª¥ó¡§ÌðÌîÈÞºÚ´î
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@alma_chan_pr
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥ë¥Þ¤Á¤ã¤ó
OP¡§ZAQ¡Ö¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ì¥¤¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥ë¥Þ¤Á¤ã¤ó¤Ï²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¥á¥¤¥óPV¡Ã10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¢¡Éã¤Ï±ÑÍº¡¢Êì¤ÏÀºÎî¡¢Ì¼¤Î»ä¤ÏÅ¾À¸¼Ô¡£
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§10/5(Æü) 23:30¡Á
BSÆü¥Æ¥ì¡§10/5(Æü) 23:30¡Á
ËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡§10/7(²Ð) 26:35¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§10/5(Æü) 24:00¡Á
U-NEXT¡§10/8(¿å) 24:00¡Á
¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§10/8(¿å) 24:00¡Á
Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
ÀºÎî³¦¤ÇÊë¤é¤¹8ºÐ¤Î¾¯½÷¡¦¥¨¥ì¥ó¤Ï¡¢¸µ¡¹¸½ÂåÆüËÜ¤Ç²Ê³Ø¼Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Å¾À¸¼Ô¡£Êª¼Á¤ò²½¹ç¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¹½Â¤ÇÛÎó¤ò¹¥¤¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥È¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Éã¡¦¥í¥ô¥§¥ë¤Ï¹ñ¤òµß¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤Î±ÑÍº¡¢Êì¡¦¥ª¥ê¥¸¥ó¤Ï¸µ»Ï¤ÎÊì¤Ë¤·¤ÆÀºÎî¤Î½÷²¦¡ª
°ì²È¤Ï¡¢ÀºÎî³¦¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥í¥ô¥§¥ë¤È¥¨¥ì¥ó¤¬½¤¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¿Í´Ö³¦¤òË¬¤ì¤¿»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²¦²È¤Î±¢ËÅ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤æ¤¯¡½¡½
ÀºÎî¤ÎÎÏ¤ò¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥é¥ô¥£¥¹¥¨¥ë²¦»Ò¤ÎºöÎ¬¤Ë¡¢¥¨¥ì¥ó¤ÏÁ°À¤¤ÎÃÎ¼±¤È°µÅÝÅª¥Á¡¼¥È¤ÇÂÐ¹³¤¹¤ë¡ª
¡ÖÊ¢¹õ¤µ¤ó¤ÎÀëÀïÉÛ¹ð¤Ç¤¹¤Í¡£¼õ¤±¤ÆÎ©¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
ºÇ¶¯ºÍ½÷¤ÎÄË²÷ÀåÀï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¾¾±º
¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§keepout
¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡§ÂçËÙ¥æ¥¿¥«
´ÆÆÄ¡§Ê¡ÅçÍøµ¬
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§ÂÔÅÄÆ²»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÂçÂôÈþÆà
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ò²»ÛÒØ
¿§ºÌÀß·×¡§¿ÜÆ£Ë¨
»£±Æ´ÆÆÄ¡§µÈÀ®³ô
ÊÔ½¸¡§»³´ßÊâÆà¼Â(REAL-T)
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë
²»³Ú¡§ÇÏÀ¥¤ß¤µ¤
²»³ÚÀ©ºî¡§ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§J.C.STAFF
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§© ¾¾±º¡¦keepout¡¿Éã¤Ï±ÑÍº¡¢Êì¤ÏÀºÎî¡¢Ì¼¤Î»ä¤ÏÅ¾À¸¼Ô¡£À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥¨¥ì¥ó¡§¿¼Àî¶Ü°¡
¥í¥ô¥§¥ë¡§¶½ÄÅÏÂ¹¬
¥ª¥ê¥¸¥ó¡§Ãæ¸¶Ëã°á
¥é¥ô¥£¥¹¥¨¥ë¡§¿åÃæ²í¾Ï
¥¬¥Ç¥£¥¨¥ë¡§ÀéÍÕæÆÌé
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@hahanoha_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤Ï¤Ï¤Î¤Ï
OP¡§²ÌÊâ¡ÖËâË¡¡×
ED¡§¤æ¤¤¤Ë¤·¤ª¡ÖFamily¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÉã¤Ï±ÑÍº¡¢Êì¤ÏÀºÎî¡¢Ì¼¤Î»ä¤ÏÅ¾À¸¼Ô¡£¡×¥á¥¤¥óPV
¢¡¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó Âè3´ü
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¡§10/5(Æü) 23:45¡Á
BS¥Æ¥ìÅì¡§10/6(·î) 24:30¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¼ñÌ£¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò»Ï¤á¤¿ÃË¡¢¥µ¥¤¥¿¥Þ¡£3Ç¯´Ö¤ÎÆÃ·±¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÅ¨¤ò°ì·â¡Ê¥ï¥ó¥Ñ¥ó¡Ë¤ÇÅÝ¤¹ÌµÅ¨¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿Èà¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÄï»Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥§¥Î¥¹¤È¶¦¤Ë¡¢¿¦¶È¤È¤·¤Æ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬½êÂ°¤¹¤ëÁÈ¿¥¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¶¨²ñ¤ËÆþ¤ê¡¢Æü¡¹³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿²ø¿Í¶¨²ñ¤òÌ¾¾è¤ë²ø¿ÍÃ£¤Ë´´Éô¤Î»Ò¶¡¤ò¿Í¼Á¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¶¨²ñ¡£Sµé¥Ò¡¼¥í¡¼Ã£¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¿Í¼ÁÃ¥´Ô¤Î¤¿¤á¤Ë²ø¿Í¶¨²ñ¤Î¥¢¥¸¥È¤Ø¤ÎÆÍÆþºîÀï¤¬Îý¤é¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼Ã£¤È¤ÎÀï¤¤¤ÎºÇÃæ²ø¿Í¶¨²ñ¤ËÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿¡È¿Í´Ö²ø¿Í¡É¥¬¥í¥¦¤Ï¡¢¤½¤Î¥¢¥¸¥È¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ONE¡¢Â¼ÅÄÍº²ð
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÎëÌÚÃÒ¿Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µ×ÊÝÅÄÀÀ¡¢¹õÅÄ¿·¼¡Ïº¡¢ÇòÀîÎ¼²ð
²»³Ú¡§µÜºêÀ¿
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§J.C.STAFF
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©ONE¡¦Â¼ÅÄÍº²ð¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¶¨²ñËÜÉô
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥µ¥¤¥¿¥Þ¡§¸ÅÀî¿µ
¥¸¥§¥Î¥¹¡§ÀÐÀî³¦¿Í
ÀïØË¤Î¥¿¥Ä¥Þ¥¡§ÍªÌÚÊË
¥·¥ë¥Ð¡¼¥Õ¥¡¥ó¥°¡§»³Ï©ÏÂ¹°
¥¢¥È¥ß¥Ã¥¯»ø¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
Æ¸Äë¡§¹â»³¤ß¤Ê¤ß
¥¥ó¥°¡§°Â¸µÍÎµ®
¥¾¥ó¥Ó¥Þ¥ó¡§Ý¯°æ¹§¹¨
ÆÚ¿À¡§Ï²ÀîÂçÊå
Ä¶¹ç¶â¥¯¥í¥Ó¥«¥ê¡§ÆüÌîÁï
Á®¸÷¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡§Ä»³¤¹ÀÊå
¤×¤ê¤×¤ê¥×¥ê¥º¥Ê¡¼¡§¾®Ìîºä¾»Ìé
¥¤¥±¥á¥ó²¾ÌÌ¥¢¥Þ¥¤¥Þ¥¹¥¯¡§µÜÌî¿¿¼é
ÃÏ¹ö¤Î¥Õ¥Ö¥¡§Áá¸«º»¿¥
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@opm_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#onepunchman
OP¡§JAM Project feat.BABYMETAL¡ÖGet No Satisfied !¡×
ED¡§¸ÅÀî¿µ¡Ö¤½¤³¤ËÍ¤ëÅô¤ê¡×
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ÙÂè3´üPVÂè1ÃÆ | One-Punch Man Season 3 PV1 [ENG SUB]
¢¡¤µ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¾®¼ê»Ø¤¯¤ó
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§10/5(Æü) 25:05¡Á(¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ)
BS11¡§10/6(·î) 25:00¡Á(¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ)
AnimeFesta¡§10/5(Æü) 25:05¡Á(´°Á´¥Ç¥ì¥®¥å¥éÈÇ¡¿¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ)
DMM TV¡§10/5(Æü) 25:05¡Á(¥Ç¥ì¥®¥å¥éÈÇ)
Â¾ÇÛ¿®¡§10/5(Æü) 25:05°Ê¹ß½ç¼¡(¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ)
¢¨¡Ö¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ¡×¤Ï±ÇÁü¤È²»À¼¤Ëµ¬À©¤¢¤ê¡¢¡Ö¥Ç¥ì¥®¥å¥éÈÇ¡×¤Ï±ÇÁü¤Î°ìÉôµ¬À©¤ò²ò½ü¡¢¡Ö´°Á´¥Ç¥ì¥®¥å¥éÈÇ¡×¤Ï±ÇÁü¡¦²»À¼¤È¤âÌµ½¤Àµ
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¾®¼ê»Ø¸þÍÛ¡¦¹â¹»1Ç¯À¸¡£
ÆÃµ»¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤µ¤»¤¹¤®¤Á¤ã¤¦Ä¶Àä¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡ª¡ª
³ØÈñ¤ò²Ô¤°¤¿¤á¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¯¹ë¹»¡¦À±ÏÂÂçÉÕÂ°¹â¹»¤ÎÎÀ¤Î´ÉÍý¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¸þÍÛ¡£
¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶Ê¼ÔÂ·¤¤¤ÎÈþ¾¯½÷¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÃ£¤À¤Ã¤¿¡ª
°å³ØÉôÆÃÂÔ¤òGET¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸þÍÛ¤ÏÈà½÷Ã£¤Î¡Ö¿´¿È¤Î¥±¥¢¡×¤Ë¶Ð¤·¤à¤³¤È¤Ë¡ª
²á·ã¤¹¤®¤ë¤Î¤Ë¡¢Âº¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ä¡ª¡©
¿·»þÂå¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥é¥Ö¥³¥á¡¢¤³¤³¤ËÌåÀä¡ª¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¥·¥ó¥¸¥ç¥¦¥¿¥¯¥ä
´ÆÆÄ¡§ºØÆ£µ×
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§Çò¼ù¸à¹Ý
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÄÍËÜÎ¶²ð
¿§ºÌÀß·×¡§±ºÂç´ï
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÇòÀÐÀ¿
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Åì¶¿À¿
ÊÔ½¸¡§Áý±Ê½ã°ì
²»¶Á´ÆÆÄ¡§µÈÅÄ¸÷Ê¿
²»³Ú¡§¤¨¤ó¤É¤¦¤Á¤Ò¤í
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¥Ç¥ì¥®¥å¥é
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Quad
À½ºî¡§¥¦¥§¥¤¥Ö
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©¥·¥ó¥¸¥ç¥¦¥¿¥¯¥ä¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¥¦¥§¥¤¥Ö
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¾®¼ê»Ø¸þÍÛ¡§°ÂÅÄÎ¦Ìð
ÆïÌÚ¥¢¥í¥Þ¡§Ä¾ÅÄÉ±Æà
ËÌ¸¶¤¢¤ª¤Ð¡§¶Üß·Í¥
½»µÈ¤¤¤º¤ß¡§²ñÂô¼ÓÌï
¶¹»³¥öµÖ¤Á¤è¡§Â¼¾å¤Þ¤Ê¤Ä
ËÜ¶¿¤ß¤æ¤¡§ÀÄÌÚÎÜÍþ»Ò
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@kotesashi_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥Ë¥á¾®¼ê»Ø¤¯¤ó
OP¡§UtaGe!¡ÖU.K.U¡×
ED¡§Palette Parade¡Ö¾å¡¹¢¬¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤µ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¾®¼ê»Ø¤¯¤ó¡×¡Ú¸ø¼°¥á¥¤¥óPV¡Û¡¿YouTubeÈÇ
¢¡¾Ð´é¤Î¤¿¤¨¤Ê¤¤¿¦¾ì¤Ç¤¹¡£
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
AT-X¡§10/6(·î) 21:30¡Á
TOKYO MX¡§10/6(·î) 22:00¡Á
BSÄ«Æü¡§10/6(·î) 23:24¡Á
´ä¼ê¤á¤ó¤³¤¤¥Æ¥ì¥Ó¡§10/12(Æü) 9:30¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
ÁÐ¸«¤Ï¶î¤±½Ð¤·¤Î¾¯½÷Ì¡²è²È¡£
¥¯¡¼¥ë¤ÊÃ´ÅöÊÔ½¸¤ä¡¢Íê¤â¤·¤¤¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤é¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢Ç°´ê¤Î¾´ýÌ¡²è¡ØÚå¤Ø¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä
¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤ªÊ¢¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¡¢1ÏÃ¤«¤éÄùÀÚ¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡£
¥Í¡¼¥à¤¬¿Ê¤Þ¤º¡¢¿¼Ìë¤Þ¤Ç´ù¤Ë¤«¤¸¤ê¤Ä¤¯±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£
Ìë¿©¤ÇÂÀ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡¢¤è¤«¤é¤ÌÌÑÁÛ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä
Á°ÅÓÂ¿Æñ¤ÊÌ¡²è²È¥é¥¤¥Õ¡¢¾Ð´é¤Çëð²Î¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡ª¡©
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¤¯¤º¤·¤í
´ÆÆÄ¡§ÎëÌÚ·°
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§°æ¾åÈþ½ï
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µÜ°æ²ÃÆà
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÅÄÃæÎ¼
²»³Ú¡§±©²¬²Â¡¢ÅÚ°æ¹¨µª
²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Voil
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©¤¯¤º¤·¤í¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¾Ð´é¤Î¤¿¤¨¤Ê¤¤¿¦¾ì¤Ç¤¹¡£¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
ÁÐ¸«Æà¡¹¡§²ÆµÈ¤æ¤¦¤³
º´Æ£Éö¡§±«µÜÅ·
´Ö¿ð´õ¡§°ËÆ£ÈþÍè
ÍüÅÄ¤¢¤ê¤µ¡§¾®ÎÓ¤æ¤¦
³Ñ´ÛÅã»Ò¡§¾¾°æ·ÃÍý»Ò
¤Í¤³¤Î¤Æ¡§²Ö°æÈþ½Õ
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@egatae
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤¨¤¬¤¿¤¨
OP¡§HoneyWorks feat.¥Ï¥³¥Ë¥ï¥ê¥ê¥£¡ÖÀäÂÐ¾Î»¿¡ª¡×
ED¡§Sizuk¡ÖThankful¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¾Ð´é¤Î¤¿¤¨¤Ê¤¤¿¦¾ì¤Ç¤¹¡£¡×PVÂè£±ÃÆ
¢¡¥Ç¥Ö¤È¥é¥Ö¤È²á¤Á¤È¡ª
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§10/6(·î) 23:00¡Á
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§10/6(·î) 23:30¡Á
ËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡§10/6(·î) 26:10¡Á
BS¥Õ¥¸¡§10/8(¿å) 24:00¡Á
Ä¹ºêÊ¸²½ÊüÁ÷¡§10/9(ÌÚ) 25:18¡Á
¥Æ¥ì¥Ó°¦É²¡§10/9(ÌÚ) 25:25¡Á
»³·Á¥Æ¥ì¥Ó¡§10/9(ÌÚ) 25:40¡Á
¿·³ã¥Æ¥ì¥Ó21¡§10/9(ÌÚ) 25:55¡Á
ËÌÎ¦Ä«ÆüÊüÁ÷¡§10/9(ÌÚ) 26:15¡Á
ABC¡§10/12(Æü) 24:40¡Á
AT-X¡§10/23(ÌÚ) 20:00¡Á
U-NEXT¡§10/6(·î) 23:00¡Á
¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§10/6(·î) 23:00¡Á
Lemino¡§10/6(·î) 23:00¡Á
¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º¡§10/6(·î) 23:00¡Á
Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¤ª²Û»Ò¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¶Ð¤á¤ëÌ´»Ò¤Ï¡¢»ö¸Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëµ²±ÁÓ¼º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î²ô¤Ç¼«Ê¬¤¬·ù¤¤¤Ç»ÅÊý¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì´»Ò¤Ï¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤ÈÄ¶¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¼«¸Ê¹ÎÄê´¶MAX¤ÊÀ³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸µ¤ÎÀ³Ê¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤ÊÌ´»Ò¤Ë¡¢¼þ¤ê¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢Ì´»Ò¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê»Ñ¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤Æ¡½¡½¡£
Îø¤Ë¡¢»Å»ö¤Ë¡¢Í§¾ð¤Ë¡ª¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±»ö·ï¤Î¹á¤ê¤â¡Ä¡Ä¡©¥É¥¿¥Ð¥¿¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¤Þ¤Þ¤«¤ê
´ÆÆÄ¡§¸Å²ì°ì¿Ã
µÓËÜ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÌÊ¼ï¥¢¥ä
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹â¶¶ÆØ»Ò
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§¹â¶¶ÆØ»Ò¡¢µµÃ«¶Á»Ò¡¢»³Ãæ¤¤¤Å¤ß
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§»°Âð¾»ÏÂ
¿§ºÌÀß·×¡§¤Î¤Ü¤ê¤Ï¤ë¤³
»£±Æ´ÆÆÄ¡§³ùÅÄ¹îÌÀ(¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë)
ÊÔ½¸¡§ÆâÅÄ ·Ã
²»¶Á´ÆÆÄ¡§À¾»³´²´ð(¥¹¥¿¥¸¥ª¥Þ¥¦¥¹)
²»¶Á¸ú²Ì¡§Ãæ¸¶Î´ÂÀ
²»³Ú¡§ÊõÌîÁï»Ë¡¢ÃæÌî¹áÍü
²»³ÚÀ©ºî¡§AQUA ARIS
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Marvy Jack
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§© ¤Þ¤Þ¤«¤ê¡¿¥·¡¼¥â¥¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ç¥Ö¤È¥é¥Ö¤È²á¤Á¤È¡ª¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@debulove_mx
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥Ë¥á¥Ç¥Ö¥é¥Ö
OP¡§GANG PARADE¡ÖHappy Yummy Lucky Yummy¡×
ED¡§ÆâÅÄÍºÇÏ¡Ö»ä¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ç¥Ö¤È¥é¥Ö¤È²á¤Á¤È¡ª¡ÙÂè2ÃÆPV¡ÃTOKYO MX¤Û¤«¤Ë¤Æ2025Ç¯10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÊüÁ÷¡õ³ÆÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¢¡3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¡§10/6(·î) 24:00¡Á
BS¥Æ¥ìÅì¡§10/7(²Ð) 24:30¡Á
ÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¤À¤é¤·¤Ê¤¯Ãå¤¿Çò°á¡¢¶äÈ±¤ÎÅ·Á³¥Ñ¡¼¥Þ¤Ë»à¤ó¤Àµû¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜ¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¹â¹»¶µ»Õ¡¦ºäÅÄ¶äÈ¬¡£
Èà¤¬Ã´Ç¤¤¹¤ë¡Ö¶äº²¹â¹» 3Ç¯ZÁÈ¡×¤Ï¡¢¥É¥ë¥ª¥¿¡¢¥²¥í¥¤¥ó¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¡¢¥Þ¥è¥é¡¼¡¢¥ÉS¡¢¥ä¥ó¥¡¼(°Ê²¼Î¬)¤Ê¤¼¤«¥¯¥»¤¬¶¯¤á¤ÊÀ¸ÅÌ¤Ð¤«¤ê¤¬½¸¤á¤é¤ì¡¢ËèÆü¤¬¥È¥é¥Ö¥ë»°Ëæ¡ª
ÌÇÃã¶ìÃã¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ÎÆü¡¹¤Ë¶äÈ¬¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¡½¡½¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ü¤±¤¿´é¤ÇÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£
¤½¤·¤Æ¸ÄÀË¤«¤ÊÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¤ä¤¬¤Æ°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡½¡½¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¾¡¼ê¤ËË½¤ì²ó¤ë¡ª
¤ª¤¤¥£¥£¥£¡ª3Z¡¢¼«Í³¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥©¥©¥©¥©¡ª¡©
¤¤¤Ä¤â¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢´Î¿´¤Ê»þ¤Ë¤Ï¥Ó¥·¥Ã¤È·è¤á¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê·¿ÇË¤ê¤Ê¶µ»Õ¤È¡¢3Z¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Ê¥¹¥¯¡¼¥ë¥é¥¤¥Õ¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡ª
ÍÛ¥¥ã¤â±¢¥¥ã¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡¢¶äº²Î®¤ÎÀÄ½Õ¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë!!
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¶õÃÎ±Ñ½©
Ãø¼Ô¡§ÂçºêÃÎ¿Î
Áí´ÆÆÄ¡§¿¹ÏÆ¿¿¶×
´ÆÆÄ¡§ÅìÅÄ²Æ¼Â
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§É®°Â°ì¹¬¡¢Ì¤ÄêMark¶
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÃÝÆâ¿ÊÆó
²»³Ú¡§Audio Highs
À©ºî¡§BN Pictures
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©¶õÃÎ±Ñ½©Ž¥ÂçºêÃÎ¿Î¡¿½¸±Ñ¼ÒŽ¥¡Ö3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
ºäÅÄ¶äÈ¬¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
»ÖÂ¼¿·È¬¡§ºå¸ýÂç½õ
¿À³Ú¡§Å£µÜÍý·Ã
»ÖÂ¼Ì¯¡§¤æ¤¤Î¤µ¤Ä¤
¶áÆ£·®¡§ÀéÍÕ¿ÊÊâ
ÅÚÊý½½»ÍÏº¡§Ãæ°æÏÂºÈ
²ÅÄÁí¸ç¡§ÎëÂ¼·ò°ì
»³ºêÂà¡§ÂÀÅÄÅ¯¼£
·Ë¾®ÂÀÏº¡§ÀÐÅÄ¾´
Ä¹Ã«ÀîÂÙ»°¡§Î©ÌÚÊ¸É§
±îÈô¤¢¤ä¤á¡§¾®ÎÓ¤æ¤¦
ÌøÀ¸¶åÊ¼±Ò¡§ÀÞ³ÞÉÙÈþ»Ò
Åì¾ëÊâ¡§Í·º´¹ÀÆó
¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡§¿ùËÜ¤æ¤¦
¤¿¤Þ¡§Æî±ûÈþ
¹â¿ù¿¸½õ¡§»Ò°ÂÉð¿Í
¿À°Ò¡§ÆüÌîÁï
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@gintamamovie
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#gintama #GinpachiSensei
OP¡§¤Ü¤Ã¤Á¤Ü¤í¤Þ¤ë¡ÖºùÉ÷¡×
ED¡§LONGMAN¡ÖUnderclass HERO¡×
¡Ø3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡ÙËÜPV¡Ã2025Ç¯10·î6Æü¤è¤êËè½µ·îÍË24»þ¡Á¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¢¡°Å»¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë²¶¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤¬Í¦¼Ô¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¶¯¤¤¤Î¤À¤¬
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡§10/6(·î) 25:30¡Á
BS¥Õ¥¸¡§10/8(¿å) 24:30¡Á
¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡§10/25(ÅÚ) 23:00¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§10/6(·î) 26:00¡Á
ABEMA¡§10/6(·î) 26:00¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È¶¦¤Ë°ÛÀ¤³¦¤Ë¾¤´¤µ¤ì¤¿¹â¹»À¸¡¦¿¥ÅÄ¾½¡£
¾¤´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥ÈÁ´°÷¤Ë¥Á¡¼¥ÈÇ½ÎÏ¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Èà¤ÏÀ¸Íè¤Î±Æ¤ÎÇö¤µ¤«¤é¤«Ê¿ËÞ¤Ê¡È°Å»¦¼Ô"¤ÎÇ½ÎÏ¤òÆÀ¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤¿¤À¤Î¡È°Å»¦¼Ô¡É¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ÃÍ¤¬¡¢ºÇ¶¯¤Î¿¦¶È¡ÈÍ¦¼Ô¡É¤¹¤é·Ú¡¹¤ÈÎ¿²ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡½¡½!?
¤½¤·¤Æ¡¢¾¤´¤Î¼óËÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹ñ²¦¤Î¸ÀÆ°¤Ëµ¿Ç°¤òÊú¤¤¤¿¾½¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤ò¤Ò¤¿±£¤·¤½¤Î±¢ËÅ¤òË½¤¯¤â¡¢µÕ¤Ë¤¢¤é¤Ìºá¤òÃå¤»¤é¤ìÄÉ¤ï¤ì¤ëÎ©¾ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¹ñ²¦¤Ø¤ÎÉü½²¤òÀÀ¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢Æ¨¤²¹þ¤ó¤ÀÁ°¿ÍÌ¤Æ§¤ÎÌÂµÜ¿¼ÁØ¤Ç¥¨¥ë¥Õ¤Î¾¯½÷¥¢¥á¥ê¥¢¤Èî°íð¤ò²Ì¤¿¤¹¡½¡½¡£
¤³¤ì¤Ï¡È°Å»¦¼Ô¡É¤ÎÇ½ÎÏ¤òÆÀ¤¿¾¯Ç¯¤¬¡¢¥¨¥ë¥Õ¤Î¾¯½÷¤È½Ð°©¤¤¿¿¤Î¡É°Å»¦¼Ô¡É¤Ø¤È»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ÀÖ°æ¤Þ¤Ä¤ê
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§ÅìÀ¾
¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡§¹ç³û¤Ò¤í¤æ¤
´ÆÆÄ¡§±©¸¶¿®µÁ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§²¬ÅÄË®É§
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²¬ÅÄÍÎÆà¡¢ÀÆÆ£¹á
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹¾ã»Ã¤
ËâÊª¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³º¬Íý¹¨
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹¾´Ö°ìÎ´
¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§ÀÐ¸¶Ëþ
3DCG¡§°ÂÅÄ·óÀ¹
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÎëÌÚÏ¯
¿§ºÌÀß·×¡§¿¹¤æ¤¦¤
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¹â¶¶¾¼Íµ
ÊÔ½¸¡§¾®Ìî»û³¨Èþ
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¿¹²¼¹¿Í
²»¶ÁÀ©ºî¡§³ð²»
²»³Ú¡§¸Þ½½ÍòÁï(TOKYO LOGIC)
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥µ¥ó¥é¥¤¥º
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©ÀÖ°æ¤Þ¤Ä¤ê¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×/°Å»¦¼Ô¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤¬Í¦¼Ô¤è¤ê¤â¶¯¤¤À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¿¥ÅÄ¾½¡§ÂçÄÍ¹ä±û
¥¢¥á¥ê¥¢¡¦¥í¡¼¥º¥¯¥©¡¼¥Ä¡§¿åÌîºó
Ìë¡§¾®ÎÓº»ÉÄ
¥ê¥¢¡¦¥é¥°¡¼¥ó¡§ÅÄÂ¼¹¥
¥µ¥é¥ó¡¦¥ß¥¹¥ì¥¤¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@sutetsuyo_an
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¹¥Æ¤Ä¤è #sutetsuyo #°Å»¦¼Ô
OP¡§VESPERBELL¡Ö°ìÁ®¡×
ED¡§BONNIE PINK¡ÖLike Gravity¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø°Å»¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë²¶¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤¬Í¦¼Ô¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¶¯¤¤¤Î¤À¤¬¡Ù¥á¥¤¥óPV¢¡Ú2025Ç¯10·î6Æü(·î) ¥Æ¥ìÅì¡¦BS¥Õ¥¸¡¦¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡Û#¥¹¥Æ¤Ä¤è
¢¡ÀéºÐ¤¯¤ó¤Ï¥é¥à¥ÍÉÓ¤Î¤Ê¤«
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
AT-X¡§10/7(²Ð) 18:00¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï23:00¡Á)
TOKYO MX¡§10/7(²Ð) 18:30¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï24:30¡Á)
KBSµþÅÔ¡§10/7(²Ð) 24:30¡Á
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§10/7(²Ð) 24:30¡Á
BS11¡§10/7(²Ð) 24:30¡Á
Ê¡°æÊüÁ÷¡§10/7(²Ð) 25:29¡Á
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§10/7(²Ð) 26:05¡Á
¢¨Âè1ÏÃ¤Ï³ÈÂçÈÇ¡¢Ê¬³ä2¥¯¡¼¥ëÊüÁ÷
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ô¤³¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡ÕÅÂÆ²Æþ¤êºîÉÊ¡¢¤Ä¤¤¤ËTV¥¢¥Ë¥á²½¡ª
¸©Æâ¿ï°ì¤Î¿Ê³Ø¹»¡¦Æ£»Ö¹â¹»¤ËÄÌ¤¦ÀéºÐºó¡£
ÊÙ¶¯¡¢±¿Æ°¡¢¥³¥ß¥åÎÏ¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢ ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÈà¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Á¢¤à²Ú¤ä¤«¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤¬½¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê¥¯¥é¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿2Ç¯À¸¤Î½Õ¡£
ºó¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î°ú¤¤³¤â¤êÀ¸ÅÌ¤Î¹¹À¸¤òÍê¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë--¡£
Ê¡°æ¤òÉñÂæ¤ËËÂ¤¬¤ì¤ë¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÀÄ¤¯¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤ââÁ¤·¤¤¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ëÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ÍµÌ´
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§raemz
´ÆÆÄ¡§ùþÌîÍº»Î
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¹ÓÀîÌµ×
µÓËÜ¡§ÍµÌ´¡¢¹ÓÀîÌµ×
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÌÚÌî²¼À¡¹¾
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§½©¼ÄDenforwordÆüÏÂ¡¢ÛÆÅÄË®¾´¡¢Î©ÅÄâÃ°ì
3D´ÆÆÄ¡§¾®Àî¹ÌÊ¿
Èþ½ÑÇØ·Ê ¡§¥¹¥¿¥¸¥ªÅ·¿À
Èþ½Ñ´ÆÆÄ ¡§½ô·§ÎÑ»Ò
¿§ºÌÀß·× ¡§µÜÏÆÍµÈþ
»£±Æ´ÆÆÄ ¡§ÃæÂ¼ÍºÂÀ
ÊÔ½¸¡§´Ý»³Î®Èþ
²»¶Á´ÆÆÄ ¡§Ç¼Ã«Î½²ð
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Þ¥¦¥¹
²»³Ú¡§Æ£ß··Ä¾»
²»³ÚÀ©ºî¡§KADOKAWA
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§feel.
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©ÍµÌ´¡¿¾®³Ø´Û¡¿¥Á¥é¥à¥ÍÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
ÀéºÐºó¡§ºäÅÄ¾¸ã
É¢Í¼¸Ð¡§ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á
ÆâÅÄÍ¥¶õ¡§ÍÓµÜÈÞÆá
ÀÄ³¤ÍÛ¡§Âçµ×ÊÝÎÜÈþ
¼·À¥Íª·î¡§Ä¹Ã«Àî°éÈþ
À¾ÌîÌÀÆüÉ÷¡§°ÂºÑÃÎ²Â
´äÇÈÂ¢Ç·²ð¡§°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿
»³ºê·òÂÀ¡§µÜùõ²íÌé
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@anime_chiramune
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Á¥é¥à¥Í
OP¡§Kucci¡Ö¥é¥¤¥¢¡¼¡×
ED¡§¥µ¥¤¥À¡¼¥¬¡¼¥ë¡ÖÍÛ±ê¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÀéºÐ¤¯¤ó¤Ï¥é¥à¥ÍÉÓ¤Î¤Ê¤«¡ÙËÜPV¡Ã2025Ç¯10·î7Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï
¢¡ÊÅ²¼¤ï¤¿¤·¤òËº¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
tvk¡§10/7(²Ð) 21:55¡Á
ÇÛ¿®¡§10/7(²Ð)°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë°¦¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â½õ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¥Ú¥ë¥»¥Ý¥Í¡¼Çì¼ß²È¤ÎÎá¾î¡¦¥ë¡¼¥Ë¥¢¤Ï¡¢Éã¤ËÁÂ¤Þ¤ì¡¢°ÛÊì·»¤«¤é¤âÆ»¶ñ°·¤¤¤µ¤ì¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿À´±¤«¤é¥¯¥í¥Î¥¢¸ø¼ß²È¤ÎÅö¼ç¥Ï¡¼¥Ç¥å¥¹¤È¤Îº§Ìó¼Ô¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¡¢¼ö¤ï¤ì¤¿¸ø¼ß²È¤Ë²Ç¤°¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¡£
¡ÈÌ½²¦¡É¤È¶²¤ì¤é¤ì¤ë¥¯¥í¥Î¥¢¸ø¼ß²È¤Ë¤Ï¹ÄÄë¤¬Áª¤Ö²Ö²Ç¤È·ë¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤ÈÃ»Ì¿¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¼ö¤¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ï¡¼¥Ç¥å¥¹¤Ï¥ë¡¼¥Ë¥¢¤ò°¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¹ð¤²¤ë¡£
»ä¤Ï¼ö¤¤¤ò²ò¤¯¤¿¤á¤À¤±¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡Ä
¥ë¡¼¥Ë¥¢¤Ï¥Ï¡¼¥Ç¥å¥¹¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¥Ï¡¼¥Ç¥å¥¹¤òñÙ¤·¤Æ°ìÌë¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢Èà¤Î»Ò¤ò¿È¤´¤â¤Ã¤¿¤È¤âÃÎ¤é¤º»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡½¡£
7Ç¯¸å¡¢¥Ï¡½¥Ç¥å¥¹¤Ï¤Ê¤¼¤«¥ë¡¼¥Ë¥¢¤òÃµ¤·½Ð¤·¡¢»Ò¶¡¤È°ì½ï¤ËÏ¢¤ìµ¢¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡Ä¡Ä
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§°°¤Þ¤¢¤µ
ºî²è¡§°¼¸¶Êé¡¹
À©ºî¡§PRISMstudio
´ÆÆÄ¡§¿¼À¥º»ºÈ
²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°±ºÌ¯»Ò
²»¶Á¸ú²Ì¡§Ý¯°æÍÛ»Ò
²»³Ú¡§ÅÄÂ¼ÍºÂÀ(Yuta Tamura)
À©ºîÅý³ç¡§¹â¶¶ÏÂÌé
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§IMAGICA Infos¡¿Imageworks Studio
À©ºî¶¨ÎÏ¡§UWAN Pictures
À½ºî¡§¡ÖÊÅ²¼¤ï¤¿¤·¤òËº¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©PRISMLINK.Inc¡¿¥Û¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¿¡ÖÊÅ²¼¤ï¤¿¤·¤òËº¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥ë¡¼¥Ë¥¢¡¦¥Ú¥ë¥»¥Ý¥Í¡¼¡§±ÊÀ¥¥¢¥ó¥Ê
¥Ï¡¼¥Ç¥å¥¹¡¦¥¯¥í¥Î¥¢¡§ºÙÃ«²ÂÀµ
¥Ø¥ê¥ª¥¹¡§ºç¸¶Í¥´õ
¥¦¥é¥Î¥¹¡§±ÊÄÍÂóÇÏ
¥¢¥É¥Ë¥¹¡¦¥³¡¼¥Í¥ê¥¢¡§ÇôÃ«Âç²ð
¥Ë¥±¡¦¥Ú¥ë¥»¥Ý¥Í¡¼¡§Ìø¹¸Ê¿
¥¨¥Þ¡§Ã«»Ï±ûÍý
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@Heika_wasure_P
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÊÅ²¼¤ï¤¿¤·¤òËº¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ #ÊÅ²¼ #ÊÅ²¼¥¢¥Ë¥á
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÊÅ²¼¤ï¤¿¤·¤òËº¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ã2025Ç¯10·î7Æü21:55¡Á¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¡Êtvk¡Ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ª ¢¨³Æ¼ïÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤âÇÛ¿®Í½Äê
¢¡¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥¥ë¤Ç°ÛÀ¤³¦ÊüÏ²¥á¥·2
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ìÅì·ÏÎó6¶É¥Í¥Ã¥È¡§10/7(²Ð) 24:00¡Á
Amazon Prime Video¡§10/7(²Ð) 24:30¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¤¢¤ëÆüÆÍÁ³°ÛÀ¤³¦¤Ø¤È¾¤´¤µ¤ì¤¿ ÉáÄÌ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¸þÅÄ¹ä»Ö¡£
Èà¤Ï¸ÇÍ¥¹¥¥ë¡Ø¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤Ç¼è¤ê´ó¤»¤¿¸½Âå¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ÇÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¡¢ÅÁÀâ¤ÎËâ½Ã¥Õ¥§¥ë¡¦¥¹¥é¥¤¥à¤Î¥¹¥¤¤È¤È¤â¤Ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤â²Ã¤ï¤ê¡¢ ÈþÌ£¤·¤¤Î¹¤¬ºÆ¤Ó»Ï¤Þ¤ë¡ª¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¹¾¸ýÏ¢
´ÆÆÄ¡§¾¾ÅÄÀ¶
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§²£¼êÈþÃÒ»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§²í
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÂçÄÅÄ¾¡¢·¬¸¶¹ä
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÅÄÃæ»ÖÊæ¡¢°ËÆ£°Í¿¥»Ò
Éû´ÆÆÄ¡§¹â¶¶¸¬¿Î
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÆàÌÚÌîÃÒ´õ
Èþ½Ñ´Æ½¤¡§ÀÖÌÚ¼÷»Ò
¿§ºÌÀß·×¡§ÅÄÊÕ¹áÆà
ÆÃ¸ú¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§Ã«¸ýµ×Èþ»Ò
3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§»³ËÜÂóÌ¦
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ß·ÅÄ¼ÓÈÁ
ÊÔ½¸¡§Äê¾¾¹ä
ÎÁÍý´Æ½¤¡§¥Ð¥Ã¥¯¥¹
²»³Ú¡§¹ÃÅÄ²í¿Í¡¢¤¦¤¿¤¿¤Í²ÎºÚ¡¢·ª¥³¡¼¥À¡¼¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È
²»³ÚÀ©ºî¡§mappa records
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¾®Àôµª²ð
²»¶ÁÀ©ºî¡§dugout
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§²ÃÆ£¹Âç
À©ºî¡§MAPPA
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©¹¾¸ýÏ¢¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¡¿MAPPA¡¿¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥¥ë
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥à¥³¡¼¥À(¸þÅÄ¹ä»Ö)¡§ÆâÅÄÍºÇÏ
¥Õ¥§¥ë¡§ÆüÌîÁï
¥¹¥¤¡§ÌÚÌîÆüºÚ
¥É¥é¤Á¤ã¤ó¡§Â¼À¥Êâ
¥Ë¥ó¥ê¥ë¡§ÆâÅÄ¿¿Îé
¥¢¥°¥Ë¡§ÂçÃÏÍÕ
¥¥·¥ã¡¼¥ë¡§¹ÃÈåÅÄÍµ»Ò
¥ë¥µ¡¼¥ë¥«¡§Çòº½º»ÈÁ
¥¨¥ë¥é¥ó¥É¡§Ï²ÀîÂçÊå
¥Ø¥Õ¥¡¥¤¥¹¥È¥¹¡§ºØÆ£»ÖÏº
¥ô¥¡¥Ï¥°¥ó¡§Ãæ°æÏÂºÈ
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@tonsuki_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥¥ë #tondemo_skill
OP¡§CENT(¥»¥ó¥È¥Á¥Ò¥í¡¦¥Á¥Ã¥Á)¡Öyummy goodday¡×
ED¡§chelmico¡ÖSALT AND PEPPER¡×
¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥¥ë¤Ç°ÛÀ¤³¦ÊüÏ²¥á¥·2¡ÙËÜPV / Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill Season2 - Main Teaser
¢¡Ç¦¼Ô¤È¶ËÆ»
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡§10/7(²Ð) 26:05¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï25:59¡Á)
BSÆü¥Æ¥ì¡§10/8(¿å) 24:00¡Á
Amazon Prime Video¡§10/7(²Ð) 26:30¡Á¡ÚÆÈÀê¡Û
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
±¢¤ËÇ¦¤ó¤Ç°¤·¤°Ç¤òÆ¤¤¿¤ó¤È¤¹¤ë¡¢¡ÈÇ¦¼Ô¡É¡£
¸ÉÎ©¤·¤¿¼Ô¤Îµï¾ì½ê¤È¤Ê¤ê°»ö¤ò½Å¤Í¤ë¡¢¡È¶ËÆ»¡É¡£
¹¾¸Í»þÂå¡¢ÌÀÎñ¤ÎÂç²Ð¤ÎÎ¢¤Ç¹ï¤Þ¤ì¤¿Ç¦¼Ô¤È¶ËÆ»¤Î°ø±ï(¥«¥ë¥Þ)¤¬¡¢¸½Âå¤ËºÆ¤ÓÇ³¤¨À¹¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£
¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤è¤ê¾Ð´é¤ò¼º¤Ã¤¿Ç¦¼Ô¡¦Â¿ÃçÇ¦¼Ô(¤¿¤Ê¤« ¤·¤Î¤Ï)¤È¡¢É½¸þ¤¤Ï¥¨¥ê¡¼¥È²ñ¼Ò°÷¤Ê¤¬¤éÎ¢¼Ò²ñ(¥¦¥é)¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¶ËÆ»¡¦µ±Â¼¶ËÆ»(¤¤à¤é ¤¤ï¤ß)¡£
½÷»ù¸þ¤±¥¢¥Ë¥á¤ÎÏÃÂê¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ÎÀµÂÎ¤òÃÎ¤é¤Ì¤Þ¤ÞÍ§¾ð¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
Ç¦¼Ô¤È¶ËÆ»¡¢Î¾¼Ô¤ÎÀïÁè¤¬·ã²½¤¹¤ëÃæ¡¢¤½¤Î¡È±¿Ì¿¡É¤¬¸òºø¤¹¤ë¡£
·è¤á¤è¤¦¤«¡¢Ç¦¼Ô¤È¶ËÆ»¡¢²¿Êý¤¬À¸Â¸(¤¤¤)¤ë¤«»àÌÇ(¤¯¤¿¤Ð)¤ë¤«!!!
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¶áÆ£¿®Êå
´ÆÆÄ¡§ÅÏÉô²º´²
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÂçÃÎ·Ä°ìÏº
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾¾ÃÝÆÁ¹¬
À©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ç¥£¡¼¥ó
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©¶áÆ£¿®Êå¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡ÖÇ¦¼Ô¤È¶ËÆ»¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
Â¿ÃçÇ¦¼Ô¡§¾®ÎÓÀé¹¸
µ±Â¼¶ËÆ»¡§¾®À¾¹î¹¬
¥¬¥à¥Æ¡§¾åºä¤¹¤ß¤ì
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@ningoku_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Ç¦¼Ô¤È¶ËÆ»
OP¡§MIYAVI¡ÖSweet Disaster¡×
¡ØÇ¦¼Ô¤È¶ËÆ»¡ÙPVÂè1ÃÆ | 2025Ç¯10·î¤«¤éTV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷³«»Ï!!!
¢¡¥ï¥ó¥À¥ó¥¹
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡§10/8(¿å) 23:45¡Á(¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯)
AT-X¡§10/10(¶â) 23:00¡Á
BSÄ«Æü¡§10/11(ÅÚ) 25:00¡Á
Disney+¡§10/8(¿å) 24:15¡Á¡Ú¸«ÊüÂêÆÈÀê¡Û
Â¾ÇÛ¿®¡§10/9(ÌÚ) 24:00¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¾å¼ê¤¯É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢µÉ²»¾É¤Î¹â¹»À¸¡¦¾®Ã«²ÖÌÚ¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¥À¥ó¥¹¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ëÆ±µéÀ¸¡¦ÏÑÅÄ¸÷è½¡£
¡È¤Ê¤ó¤«¡¢¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡½¡É²»³Ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢´¶¾ð¡¢À¸¤¤Î©¤Á¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡½
¸ÀÍÕ¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¡È¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ÊÉ½¸½¤òµá¤á¤Æ¡¢Ì¤·Ð¸³¤Î¥À¥ó¥¹¤ÎÀ¤³¦¤ËÄ©¤à¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§àÝàê
´ÆÆÄ¡§²ÃÆ£Æ»ºÈ
Áíºî²è´ÆÆÄ¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÄùõÁï¡¢º£Â¼Âç¼ù
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÅÏî´ÍÎ°ì
Èþ½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§º´Æ£±Ñ¼ù
¿§ºÌÀß·×¡§ºû°¦Èþ
±ÇÁü±é½Ð¡§ÈÓÅÄ´ÅÆà
»£±Æ´ÆÆÄ¡§°æ´ØÂçÃÒ
3DCG´ÆÆÄ¡§½©»³ÐÒµ±¡¢Àß³ÚÍ§µ×
¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§¿ùËÜÎè
ÊÔ½¸¡§ÌÚÂ¼²Â»Ë»Ò
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤Ï¤¿¤·¤ç¤¦Æó
²»¶Á¸ú²Ì¡§½Ð±ÀÈÏ»Ò
¥À¥ó¥¹¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§RIEHATA
·àÈ¼²»³Ú¡§ÀéÍÕ "naotyu-" Ä¾¼ù
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÀéÅÄ¹ÌÊ¿¡¢¶âÌîº»Ìð¹á
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Þ¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹¡ß¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©àÝàê¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¥ï¥ó¥À¥ó¥¹À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¾®Ã«²ÖÌÚ¡§Æâ»³¹·µ±(¥À¥ó¥µ¡¼¡§KAITA)
ÏÑÅÄ¸÷è½¡§ÍÓµÜÈÞÆá(¥À¥ó¥µ¡¼¡§KANATA)
µÜÈø²¸¡§¿ÛË¬ºÌ²Ö(¥À¥ó¥µ¡¼¡§ReiNa)
¸·Åç°ËÀÞ¡§ÁýÅÄ½Ó¼ù(¥À¥ó¥µ¡¼¡§YOUTEE)
ÊÉÃ«³Ú¡§ÆâÅÄÍºÇÏ(¥À¥ó¥¹¡§YU-KI)
¹ª±§Àé¡§ÎÓÍ¦
¥¢¥Ã¥»¥¤¡§¾®ÎÓ¿Æ¹°
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@wandance_info
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥ï¥ó¥À¥ó¥¹
OP¡§BE:FIRST¡ÖStare In Wonder¡×
ED¡§ELSEE¡ÖWondrous¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡Ù¡¡PVÂè2ÃÆ¡Ã2025Ç¯10·î8Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¢¡Å¾À¸°½÷¤Î¹õÎò»Ë
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡§10/8(¿å) 24:00¡Á
¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡§10/8(¿å) 25:35¡Á
AT-X¡§10/9(ÌÚ) 22:00¡Á
BS11¡§10/9(ÌÚ) 23:30¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§10/8(¿å) 24:30¡Á
Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ö»à¤Ë¤¿¤¤¤Û¤ÉÄË¤¤ ¹õÎò»Ë¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤í¡×
¼«Ê¬¤ÎÌ¾¤ò¤Ä¤±¤¿¼ç¿Í¸ø¡Ø¥³¥Î¥Ï¡Ù¤¬²ÄÎù¤Ë³èÌö¤¹¤ë¡¢Îø¤ÈËâË¡¤ÎËÁ¸±¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£
¼«¤é¤¬¼¹É®¤·¤¿Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÅ¾À¸¤·¤¿º´Æ£¥³¥Î¥Ï¤Ï¡¢¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡Ø¥³¥Î¥Ï¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ©Âå¤Î°½÷¡Ø¥¤¥¢¥Ê¡¦¥Þ¥°¥Î¥ê¥¢¡Ù¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¡Ú¹õÎò»Ë¡Ê¼«Ê¬¤ÎÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡Ë¡Û¤Î¡¢¤è¤ê¤Ë¤â¤è¤Ã¤Æ°Ìò¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥¢¥Ê¤Î±¿Ì¿¤Ï¡ª¡©
¡Ø¥³¥Î¥Ï¡Ù¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡ª¡©
¿·´¶³Ð¡ª»àË´¥Õ¥é¥°²óÈò¥é¥Ö¥³¥á¡ª¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§Åß²Æ¥¢¥¥Ï¥ë
´ÆÆÄ¡§ºù°æ¹°ÌÀ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¹ÅÄ¸÷µ£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ß·ÅÄÃÎÀ¤
¿§ºÌÀß·×¡§°Â½»Í£
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Âã¾»¼ù
»£±Æ´ÆÆÄ¡§²¼ºê¾¼
3D´ÆÆÄ¡§ÂçÅè¿µ²ð
ÊÔ½¸¡§¾®Ìî»û·Ë»Ò
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤¨¤Ó¤Ê¤ä¤¹¤Î¤ê
²»³Ú¡§üâÅÄÎ¶°ì(MONACA)
²»³ÚÀ©ºî¡§HIKE
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ç¥£¡¼¥ó
À½ºî¡§¡ÖÅ¾À¸°½÷¤Î¹õÎò»Ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©Åß²Æ¥¢¥¥Ï¥ë¡¦ÇòÀô¼Ò¡¿¡ÖÅ¾À¸°½÷¤Î¹õÎò»Ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥¤¥¢¥Ê¡¦¥Þ¥°¥Î¥ê¥¢¡§ÀÄ»³µÈÇ½
¥³¥Î¥Ï¡¦¥Þ¥°¥Î¥ê¥¢¡§MAO
¥½¥ë¡¦¥Í¥â¥Õ¥£¥é¡§¾®¾¾¾»Ê¿
¥®¥Î¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥À¥ó¥Ç¥é¥¤¥ª¥ó¡§¸ÅÀî¿µ
¥è¥ß¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ì¥Ê¡§ÅÚ´ôÈ»°ì
¥·¥ã¥Î¥¦¡¦¥¯¥ì¥Þ¥Á¥¹¡§¥é¥ó¥º¥Ù¥ê¡¼¡¦¥¢¡¼¥µ¡¼
¥ß¥«¡§ÅÄ´ÝÆÆ»Ö
¥ä¥Þ¥È¡¦¥Ï¥¤¥É¥é¥ó¥¸¥¢¡§Á°ÌîÃÒ¾¼
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@tenkuro_PR
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Å¾À¸°½÷¤Î¹õÎò»Ë
OP¡§KID PHENOMENON from EXILE TRIBE¡ÖBlack Flame¡×
ED¡§Zerofrom¡Ö¥ê¥¸¥§¥Í¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅ¾À¸°½÷¤Î¹õÎò»Ë¡ÙPVÂè3ÃÆ¡Ã2025Ç¯10·î8Æü(¿å)¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢BS11 ¤Û¤«¤Ë¤Æ½ç¼¡ÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¢¡Î¶Â²¶-The Mourner's Eyes-
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§10/8(¿å) 24:30¡Á
BS11¡§10/8(¿å) 24:30¡Á
¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§10/8(¿å) 24:30¡Á
·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡§10/8(¿å) 24:30¡Á
ÇÛ¿®¡§10/8(¿å) 25:00°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
ÀÄÆ¼¤È±ê¤ÎÎ¶²¦Æ¤È²¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥ë¡¼¡¦¥ß¥ó¥Õ¥§¥¤¤Ï¡¢¼¡¤Ê¤ë»ÍÂç·¯¼ç¡¢ÂçÃÏ¤È»³Ì®¤ÎÎ¶²¦¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¯¡½¡½
¥ë¡¼¡¦¥ß¥ó¥Õ¥§¥¤¤¬¥«¥Ã¥»¥ë³Ø±¡¤ËÆþ³Ø¤·¤ÆÁá¤¯¤â1Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ç¤Ï³Ø±¡ºÇ¶¯¤ÎÎ¶»¦¤·¤Î°ì¿Í¡¢¥Á¥å¡¼¡¦¥º¡¼¥Ï¥ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¡£
¿®¹ñ¤Ç¤ÎÇ¤Ì³¤ò½ª¤¨¥«¥Ã¥»¥ë³Ø±¡¤Ø¤ÈÌá¤ëÆ»Ãæ¡¢Æó¿Í¤Ï³Ø±¡¤Î¿·ÆþÀ¸¤ÇAµé·ìÅý¤ò»ý¤Ä¾¯½÷¥·¥ã¡¼¡¦¥ß¡¼¤È½Ð²ñ¤¤Ãç´Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¿·¤¿¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤À»°¿Í¤ÏÁÉ¤ëÂçÃÏ¤È»³Ì®¤ÎÎ¶²¦Æ¤È²¤Î¤¿¤á¤ËÁÔÀä¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¹¾Æî
´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§²¦úµ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§²¦úµ¡¢ÂçÊë°Ý¿Í
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÄÀðÂ¡¢À¾°Ìµ±¼Â¡¢Íû»þ旼¡¢ÈÏÊ¸ÉË¡¢ÅÄÃæ¹§¹°
²»³Ú´ÆÆÄ¡§¸à婷
BGM¡§ºíÁã»íÏº¡¢¤Û¤«
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡§HANABARA Animation
ÆüËÜÈÇÀ½ºî¡§¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©2025 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited
¡¦¥¥ã¥¹¥È
Ï©ÌÀÈó(¥ë¡¼¡¦¥ß¥ó¥Õ¥§¥¤)¡§»³²¼Âçµ±
Á¿»Ò¹Ò(¥Á¥å¡¼¡¦¥º¡¼¥Ï¥ó)¡§¾®Ìî¸¾Ï
Ï©ÌÄÂô(¥ë¡¼¡¦¥ß¥ó¥¼¥¤)¡§Â¼À¥Êâ
²ÆÌï(¥·¥ã¡¼¡¦¥ß¡¼)¡§¶áÆ£ÎèÆà
Á¿Å·ñá(¥Á¥å¡¼¡¦¥Æ¥£¥¨¥ó¥¸¥ã¥ª)¡§ºÙÃ«²ÂÀµ
¥ê¥ó¡§Å·¾ë¥µ¥ê¡¼
¥¢¥ó¥¸¥§¡§Â®¿å¾©
ÂúÂú(¥Î¥Î)¡§ËÜÅÏÉö
¥·¡¼¥¶¡¼¡¦¥¬¥Ã¥È¥¥¡¼¥¾¡§ÂçÄÍ¹ä±û
¥Õ¥£¥ó¥²¥ë¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ó¥°¥¹¡§µÌÎ¶´Ý
¥Î¥ë¥Þ¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡§ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á
¼òÆÁËã°á¡§ÅçÂÞÈþÍ³Íø
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@ryuzoku_jp
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥Ë¥áÎ¶Â²
OP¡§ºíÁã»íÏº¡ÖWE ARE MADE¡×
ED¡§ASCA¡ÖGiver¡×
¥¢¥Ë¥á¡ØÎ¶Â²¶ -The Mourner's Eyes-¡Ù¥á¥¤¥óPV¡Ã2025Ç¯10·î8Æü(¿å) 24»þ30Ê¬ÊüÁ÷³«»Ï
¢¡¥°¥Î¡¼¥·¥¢
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§10/11(ÅÚ) 24:00¡Á
BS11¡§10/11(ÅÚ) 24:00¡Á
¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§10/11(ÅÚ) 24:00¡Á
·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡§10/11(ÅÚ) 24:00¡Á
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§10/11(ÅÚ) 25:45¡Á
MBS¡§10/11(ÅÚ) 26:08¡Á
AT-X¡§10/13(·î) 23:30¡Á
ABEMA¡§10/11(ÅÚ) 24:00¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§10/11(ÅÚ) 24:00¡Á
Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤ÏÉºÎ®¤¹¤ë±§ÃèÁ¥¡£
¡È¿Í´Ö¤Ë²½¤±¤Æ¿Í´Ö¤ò½±¤¦Ì¤ÃÎ¤ÎÅ¨¡É¨¡¨¡¨¡ ¡Ö¥°¥Î¡¼¥·¥¢¡×¤¬Á¥Æâ¤ËÊ¶¤ì¤³¤ó¤À¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¾è°÷¤¿¤Á¤Ïµ¿¿´°Åµ´¤ÎÃæ¡¢ËèÆü1¿Í¤º¤Äµ¿¤ï¤·¤¤¼Ô¤òÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ó¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¡£
¥°¥Î¡¼¥·¥¢¤òÁ´¤Æ¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¿Í´Ö¤Î¾¡Íø¡£
µÕ¤Ë¥°¥Î¡¼¥·¥¢¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾è°÷¤¿¤Á¤Ï½±¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Àµ¤·¤¤ÁªÂò¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¤Ê¤ó¤È¼ç¿Í¸ø¡¦¥æ¡¼¥ê¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ½é¤Î1ÆüÌÜ¤Ë¥ë¡¼¥×¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æ¾è°÷¤¿¤Á¤ÏÀµ¤·¤¤ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¤È¤Ï¡©
¤½¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡¢¾è°÷¤¿¤Á¤Î±£¤µ¤ì¤¿ÁÇ´é¤È¤Ï¨¡¨¡¡©
¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤ò·«¤ê¤«¤¨¤¹¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ±Ê±ó¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤¬¡¢¤¤¤Þ¡¢Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÎÉ¤¤Î¹¤ò¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§petit depotto
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¤³¤È¤ê(¥×¥Á¥Ç¥Ý¥Ã¥È)
´ÆÆÄ¡§»ÔÀîÎÌÌé
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§²ÖÅÄ½½µ±
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾¾±ºÍ¼Ó
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§³ùÅÄËãÍ§Èþ¡¦¹âÅÄ¿¿Íý
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÌîÂ¼Ã£ºÈ
²»³Ú¡§¿¼ß·½¨¹Ô
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ç¼Ã«Î½²ð
²»¶Á¸ú²Ì¡§ÀîÅÄÀ¶µ®
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Þ¥¦¥¹
¿ÍÏµ´Æ½¤¡§¾¾ºê»ËÌé
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§Àî¾¡Å°(¥×¥Á¥Ç¥Ý¥Ã¥È)¡¢ÌÚÂ¼µÈÎ´(¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹)
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§domerica
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©Petit Depotto¡¿Project D.Q.O.
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥æ¡¼¥ê¡§°ÂºÑÃÎ²Â
¥»¥Ä¡§Ä¹Ã«Àî°éÈþ
SQ¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤
¥é¥¥ª¡§¼·³¤¤Ò¤í¤
¥¸¥Ê¡§À¥¸ÍËãº»Èþ
¤·¤²¤ß¤Á¡§´ØÃÒ°ì
¥¹¥Æ¥é¡§Áá¸«º»¿¥
Í¼Î¤»Ò¡§ÍªÌÚÊË
¥³¥á¥Ã¥È¡§º´ÁÒ°½²»
¥·¥Ô¡§ÃæÂ¼Íª°ì
¥¸¥ç¥Ê¥¹¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
¥¯¥¯¥ë¥·¥«¡§¨¡¨¡¨¡
¥ª¥È¥á¡§²Öß·¹áºÚ
¥ì¥à¥Ê¥ó¡§ÂçÄÍ¹ä±û
º»ÌÀ¡§¹¾¸ýÂóÌé
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@gnosia_off
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥°¥Î¡¼¥·¥¢
OP¡§MAISONdes¡Ö²½¤±¤ÎÈé feat. ¤³¤Ü¡¦¤«¤Ê¤¨¤ë, ½Å²»¥Æ¥È, Giga & TeddyLoid¡×
ED¡§ÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¡ÖLoo¡ó Who¡ó¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥°¥Î¡¼¥·¥¢¡ÙËÜPV¡Ã2025Ç¯10·î11Æü(ÅÚ)24:00¡ÁÊüÁ÷³«»Ï
¢¡ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« »Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡¿±Ê±ó¤ÎÊª¸ì TV Edition
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
MBS/TBS·ÏÎóÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¡§10/12(Æü) 17:00¡Á
TVer
MBSÆ°²è¥¤¥º¥à
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
Âç¹¥¤¤Ê²ÈÂ²¤¬¤¤¤Æ¡¢¿ÆÍ§¤¬¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¡¢»þ¤Ë¤Ïµã¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ëÆü¾ï¡£
¸«Âì¸¶Ãæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¡¢ÉáÄÌ¤ÎÃæ³ØÆóÇ¯À¸¡¦¼¯ÌÜ¤Þ¤É¤«¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÊë¤é¤¹°ì¿Í¡£
¤¢¤ëÆü¡¢Èà½÷¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¶öÁ³¤Ê¤Î¤«¡¢É¬Á³¤Ê¤Î¤«¡¢Èà½÷¤Ï¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Èà½÷¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤è¤¦¤Ê½Ð²ñ¤¤¡½¡½
¤½¤ì¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¤ëËâË¡¾¯½÷Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¡½¡½
2012Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« [Á°ÊÔ] »Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡×¡Ö·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« [¸åÊÔ] ±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡×¤òÁ´11ÏÃ¤ËºÆÊÔ¤·¤¿ºîÉÊ¡£¤Ê¤ª¡¢Åö³º·à¾ìÈÇ¤Ï2011Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡×¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤ÇÊÑ¹¹¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§Magica Quartet
Áí´ÆÆÄ¡§¿·Ë¼¾¼Ç·
µÓËÜ¡§µõÊ¥¸¼(¥Ë¥È¥í¥×¥é¥¹)
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§Áó¼ù¤¦¤á
´ÆÆÄ¡§µÜËÜ¹¬Íµ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§´ßÅÄÎ´¹¨¡¢Ã«¸ý½ß°ìÏº
°Û¶õ´ÖÀß·×¡§·àÃÄ¥¤¥Ì¥«¥ì¡¼
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Äá²¬ÍÛÂÀ
²»³Ú¡§³á±ºÍ³µ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥·¥ã¥Õ¥È
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¼¯ÌÜ¤Þ¤É¤«¡§ÍªÌÚÊË
¶ÇÈþ¤Û¤à¤é¡§ºØÆ£ÀéÏÂ
ÇÃ¥Þ¥ß¡§¿å¶¶¤«¤ª¤ê
Èþ¼ù¤µ¤ä¤«¡§´îÂ¿Â¼±ÑÍü
º´ÁÒ°É»Ò¡§ÌîÃæÍõ
¥¥å¥¥¤Ù¤¨¡§²ÃÆ£±ÑÈþÎ¤
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@madoka_magica
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¥Þ¥®¥«
OP¡§ClariS¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¡×
ED¡§Kalafina¡ÖMagia¡×
¡Ø¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« »Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡¿±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡×TV Edition¡ÙÈÖÀëCM¡Ê30ÉÃVer.¡Ë|10·î12Æü¤è¤ê"Æü5"ÏÈ¤Ë¤ÆÊüÁ÷
¢¡¤Á¤ã¤ó¤ÈµÛ¤¨¤Ê¤¤µÛ·ìµ´¤Á¤ã¤ó
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
AT-X¡§10/12(Æü) 22:30¡Á
BSÄ«Æü¡§10/12(Æü) 23:30¡Á
TOKYO MX¡§10/12(Æü) 24:00¡Á
´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡§10/12(Æü) 25:54¡Á
U-NEXT¡§10/12(Æü) 24:00¡Á
¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§10/12(Æü) 24:00¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§10/12(Æü) 24:00¡Á
Â¾ÇÛ¿®¡§10/17(¶â) 24:00°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
Å¾¹»À¸¤ÎÀÐÀî·îºÚ¤ÏµÛ·ìµ´¡£
¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄÈà½÷¤Ï¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¼Ô¡£
¥â¥ÖÅªÂ¸ºß¤ÎÂçÄ»¤Ï¡¢·îºÚ¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢Èà½÷¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£
ÊÙ¶¯¤â±¿Æ°¤â¤Ç¤¤ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤µÛ·ìµ´¤Î·îºÚ¤Ï¡¢¼Â¤Ï·ì¤òµÛ¤¦¤Î¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã²¼¼ê¡ª¡©
¤¢¤Ê¤¿¤â¤¤Ã¤È¡¢¡È¥Þ¥Þ¡É¤Ë¤Ê¤ë¡½¡½¿·´¶³Ð´Å¤ä¤«¤·±ÂÉÕ¤±¥³¥á¥Ç¥£¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§Æó¼°¶³²ð
´ÆÆÄ¡§»³°æ¼ÓÌé¹á
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§°½Æà¤æ¤Ë¤³
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ã«ÂóÌé
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÍÌÂôÃ¤
¿§ºÌÀß·×¡§´ä°æÅÄÍÎ
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¾®ÃÓÎ¤·Ã»Ò
ÊÔ½¸¡§´Ý»³Î®Èþ
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Þ¥¦¥¹
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ç¼Ã«Î½²ð
²»³Ú¡§µÆÃ«ÃÎ¼ù
²»³ÚÀ©ºî¡§¥é¥ó¥Æ¥£¥¹
À©ºî¶¨ÎÏ¡§World Anime Networks
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§feel.
À½ºî¡§¤Á¤ã¤ó¤ÈµÛ¤¨¤Ê¤¤À½ºî°Ñ°÷²ñ¤Á¤ã¤ó
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©2025 Æó¼°¶³²ð/KADOKAWA/¤Á¤ã¤ó¤ÈµÛ¤¨¤Ê¤¤À½ºî°Ñ°÷²ñ¤Á¤ã¤ó
¡¦¥¥ã¥¹¥È
ÀÐÀî·îºÚ¡§ÅÄÃæÈþ³¤
ÂçÄ»Ã¤ÂÀ¡§¾®Ìî¸¾Ï
º´µ×´Ö±Í»Ò¡§M¡¦A¡¦O
ÆïÌÚÈþ¼Ó¡§Ä¹Ã«Àî°éÈþ
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@kyuketsukichan_
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥Ë¥áµÛ·ìµ´¤Á¤ã¤ó #¤Á¤ã¤ó¤ÈµÛ¤¨¤Ê¤¤µÛ·ìµ´¤Á¤ã¤ó
OP¡§H¢¤G¡ÖÀÄ½Õ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×
ED¡§H¢¤G, ÀÐÀî·îºÚ¡ÊCV.ÅÄÃæÈþ³¤¡Ë¡ÖÀþ¹á²Ö²Ð¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈµÛ¤¨¤Ê¤¤µÛ·ìµ´¤Á¤ã¤ó¡×PVÂè1ÃÆ
¢¡¥¥ß¤È±Û¤¨¤ÆÎø¤Ë¤Ê¤ë
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§10/14(²Ð) 23:30¡Á
´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡§10/14(²Ð) 25:19¡Á
AT-X¡§10/15(¿å) 22:00¡Á
BS11¡§10/15(¿å) 24:00¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
20XXÇ¯¡¢¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Ë¤Û¤ó¤Î¾¯¤·º®¤¸¤ë½Ã¿Í¤È¤¤¤¦À¸¤Êª¡£
¤½¤ó¤Ê½Ã¿Í¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÄ®¤Ë½»¤à¹â¹»À¸¡¦ËüÍý¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë¡¢½Ã¿Í¤ÎÆÃÎãÀ¸¡¦·Ò¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£
½é¤á¤ÆÀÜ¤¹¤ë½Ã¿Í¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤¦¤Á¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ½ã¿è¤Ê·Ò¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯ËüÍý¡£
·Ò¤âËüÍý¤ÎÈ¯¤¹¤ë¡Ö´Å¤¤¥Ë¥ª¥¤¡×¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¶¯¤µ¤Ë¿´Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Ç¤â¡¢½Ã¿Í¤¬ÊÉ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë³Ö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È½Ã¿Í¤¬¿Æ¤·¤¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¹¥´ñ¤ÎÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤·¤Æ¤äÎø°¦¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä
¿Í´Ö¤È½Ã¿Í¡£¼ïÂ²¤ò±Û¤¨¤¿¤Õ¤¿¤ê¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡½¡½¡©
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§Í®¼ù¤Á¤Ò¤í
´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§ÈÄ³À¿
´ÆÆÄ¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÌÚÂ¼ÇîÈþ
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§»°Âð¾»ÏÂ
¿§ºÌÀß·×¡§ÌÚÈ¨ÈþÀã
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Âç¸«ÍÀµ
ÊÔ½¸¡§ÉÛÀîÍÚ¹á
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÈÄ³À¿¡¢Ç¼Ã«Î½²ð
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Þ¥¦¥¹
²»³Ú¡§Akiyoshi Yasuda
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥ß¥ë¥Ñ¥ó¥»
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©Í®¼ù¤Á¤Ò¤í¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¥ß±Û¤¨À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
Ä«²âËüÍý¡§ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á
Èô¹â·Ò¡§¹¾¸ýÂóÌé
ÁêÅÄÀã¹É¡§À¾»³¹¨ÂÀÏ¯
¥¥µ¥é¡§²Ã·¨°¡°á
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@kimikoe_news
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¥ß±Û¤¨ #¥¥ß±Û¤¨¥¢¥Ë¥á
OP¡§CHiCO with HoneyWorks¡Ö¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤¤¡£¡×
ED¡§¿À»³ÍÓ¡Ö¤¤ß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×
¡Ø¥¥ß¤È±Û¤¨¤ÆÎø¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¥á¥¤¥óPV Âè2ÃÆ
¢¡¤¦¤´¤¯¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
YouTube¡§10/15(¿å)¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ö¤â¤·¤â¡¢¤Í¤³¤¬¤¢¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤é¡Ä¡©¡×
ÍÌ¾¤ÊÀÎÏÃ¤äÆ¸ÏÃ¤Ë¤Í¤³¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢Ìþ¤·¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¿·Å¸³«¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡ª¡©
¥¥¸¥È¥é¡¢¥Á¥ã¥È¥é¡¢¥ß¥±¤Ë¥·¥í¥Í¥³¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¤Í¤³¡ßÀÎÏÃ¤ÇÁ´¿ÍÎàÌþ¤µ¤ìÉ¬»ê¡ª
²Ä°¦¤¤¤Í¤³¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¤Ñ¤ó¤À¤Ë¤¢
´ÆÆÄ¡§¤Î¤Ê¤«¤«¤º¤ß
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§»³²¼·û°ì
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²¼ÃÏ¤Ê¤ë¤ß
À©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥³¥á¥Ã¥È
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©¤Ñ¤ó¤À¤Ë¤¢/KADOKAWA/¤Í¤³¤Ñ¡¼¤È¤Ê¡¼¤º
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥¥¸¥È¥é¡§ÀÄ»³µÈÇ½
¥Á¥ã¥È¥é¡§²¼Ìî¹É
¥·¥í¥Í¥³¡§¿¢ÅÄ²ÂÆà
¥ß¥±¥Í¥³¡§µÜËÜ²ÂÆá»Ò
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@neko_mukashi_PR
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
WEB¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¦¤´¤¯¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡ÙPVÂè1ÃÆ¡Ã10·î15Æü¤è¤êËè½µ¿åÍËÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¢¡¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¯ ¥Ç¥Ã¥É¥Ð¡¼¥¹¥ê¥í¡¼¥Ç¥Ã¥É
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§10/21(²Ð) 23:00¡Á
BS11¡§10/21(²Ð) 23:00¡Á
¥Á¥Ð¥Æ¥ì¡§10/21(²Ð) 23:30¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï23:00¡Á)
¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¡§10/21(²Ð) 23:30¡Á
¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§10/21(²Ð) 23:30¡Á
¤¢¤¤¥Æ¥ì¥Ó¡§10/21(²Ð) 23:56¡Á
KBSµþÅÔ¡§10/21(²Ð) 24:00¡Á
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§10/21(²Ð) 24:00¡Á
»°½Å¥Æ¥ì¥Ó¡§10/21(²Ð) 24:20¡Á
¥Æ¥ì¥Óºë¶Ì¡§10/21(²Ð) 24:30¡Á
´ôÉìÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 24:30¡Á
¤Ó¤ï¸ÐÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 24:30¡Á
ÆàÎÉ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 24:30¡Á
¥Æ¥ì¥Ó¹âÃÎ¡§10/21(²Ð) 24:30¡Á
TSK¤µ¤ó¤¤¤óÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡§10/21(²Ð) 24:45¡Á
·§ËÜÄ«ÆüÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 24:50¡Á
¥µ¥¬¥Æ¥ì¥Ó¡§10/21(²Ð) 24:55¡Á
Ê¡°æÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 24:59¡Á
»Í¹ñÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 24:59¡Á
·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡§10/21(²Ð) 25:00¡Á
ÀÄ¿¹Ä«ÆüÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 25:10¡Á
´ä¼êÄ«Æü¥Æ¥ì¥Ó¡§10/21(²Ð) 25:20¡Á
Ê¡ÅçÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 25:20¡Á
½©ÅÄÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 25:24¡Á
»³¸ýÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 25:24¡Á
ÂçÊ¬ÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 25:25¡Á
µÜºêÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 25:26¡Á
Ä¹ºê¹ñºÝ¥Æ¥ì¥Ó¡§10/21(²Ð) 25:29¡Á
¿·³ãÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 25:30¡Á
¿®±ÛÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 25:30¡Á
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§10/21(²Ð) 25:30¡Á
¼¯»ùÅç¥Æ¥ì¥Ó¡§10/21(²Ð) 25:30¡Á
ÅìÆüËÜÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 25:31¡Á
¥Æ¥ì¥Ó¶âÂô¡§10/21(²Ð) 25:35¡Á
¥Æ¥ì¥ÓÏÂ²Î»³¡§10/21(²Ð) 25:35¡Á
¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡§10/21(²Ð) 25:35¡Á
¥Æ¥ì¥Ó¥æ¡¼»³·Á¡§10/21(²Ð) 25:45¡Á
Ãæ¹ñÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 25:55¡Á
ËÌÆüËÜÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 25:59¡Á
¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡§10/21(²Ð) 26:00¡Á
ÀÅ²¬ÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 26:00¡Á
TVQ¶å½£ÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 26:00¡Á
Î°µåÄ«ÆüÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 26:20¡Á
¥Æ¥ì¥Ó»³Íü¡§10/21(²Ð) 26:30¡Á
AT-X¡§10/22(¿å) 20:30¡Á
ABC¡§10/22(¿å) 26:15¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
À¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï½Ð²ñ¤Ã¤¿¡½¡½
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
À½ºî¡§MIXI
¸¶ºî¡§¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¯
´ÆÆÄ¡§Âçµ×ÊÝÀ¯Íº
½õ´ÆÆÄ¡§ÃæÂ¼·ûÍ³
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§É÷Ç¸È»¿Í¡¢¹Ý²°¥¸¥ó
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°ðÎ±ÏÂÈþ
¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§´Øºê¹âÌÀ
¿§ºÌÀß·×¡§»³¾å°¦»Ò(T.D.I.)
Èþ½ÑÀßÄê¡§À®ÅÄ°ÎÊÝ(ÁðÆå)
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¶â°æâÃ¸ç(ÁðÆå)
3DCG´ÆÆÄ¡§ÂôÂ¼ÉðÇÏ(FelixFilm)
»£±Æ´ÆÆÄ¡§²®¸¶ÌÔÉ×(¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«)
ÊÔ½¸¡§¶áÆ£Í¦Æó(¥ê¥¢¥ë¡¦¥Æ¥£)
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤¨¤Ó¤Ê¤ä¤¹¤Î¤ê
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë
²»³Ú¡§²£»³¹î¡¢¶¶¸ý²ÂÆà¡¢ßÀÅÄºÚ·î
²»³ÚÀ©ºî¡§¥ß¥é¥¯¥ë¡¦¥Ð¥¹
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§ARCH
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¤æ¤áÂÀ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©MIXI
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@monst_animation
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥â¥ó¥¹¥È #¥â¥ó¥¹¥È¥¢¥Ë¥á #¥Ç¥É¥ê¥í
¡ÚÆÃÊó¡Û¥¢¥Ë¥á¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¿·¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ºî·èÄê¡ª
¢¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É ¥¶ ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó ¥·¡¼¥º¥ó1¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É ¥ª¥Ö ¥Ï¡¼¥Ä¥é¥Ó¥å¥ë¡×
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
Disney+¡§10/29(¿å)¡Á¡ÚÆÈÀê¡Û
Á´8ÏÃ¡¦½µ1ÏÃ¤º¤ÄÇÛ¿®
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¡ã¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡ä¡¢¤½¤³¤ÏËâË¡¤¬Â¸ºß¤¹¤ëÀ¤³¦¡£
¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤«¤Ä¤Æ¼Âºß¤·¡¢¡ÈÅÁÀâ¡É¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë°ÎÂç¤Ê¤ëÂ¸ºß¤¬¡ã¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥»¥Ö¥ó¡ä¡£
¥Ï¡¼¥È¤Î½÷²¦¡¢É´½Ã¤Î²¦¡¢³¤¤ÎËâ½÷¡¢º½Çù¤ÎËâ½Ñ»Õ¡¢Èþ¤·¤½÷²¦¡¢»à¼Ô¤Î¹ñ¤Î²¦¡¢°ñ¤ÎËâ½÷¡¢7¤Ä¤Î¡ÈÅÁÀâ¡É¤Ïº£¤â¤Ê¤ªÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡ã¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ ¡Ö¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥»¥Ö¥ó¡×¤ËÊï¤Ã¤¿7¤Ä¤ÎÎÀ¤òÍÊ¤¹¤ëÌ¾ÌçËâË¡»ÎÍÜÀ®³Ø¹»¤¬¡Ö¥Ê¥¤¥È¥ì¥¤¥Ö¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤Ç¤¢¤ë¡£³ÆÎÀ¤òÂ«¤Í¤ë7ÎÀÄ¹¤Î°ì¿Í¤¬¡ã¥Ï¡¼¥È¤Î½÷²¦¡ä¤Î¸·³Ê¤ÊÀº¿À¤Ë´ð¤Å¤¯¥Ï¡¼¥Ä¥é¥Ó¥å¥ëÎÀ¤ÎÎÀÄ¹¡¦¥ê¥É¥ë¡¦¥í¡¼¥º¥Ï¡¼¥È¡£¡È¿¿¹È¤ÎË½·¯¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥ê¥É¥ë¤Ï¡¢ÎÀÀ¸¤¿¤Á¤ò¡È¥Ï¡¼¥È¤Î½÷²¦¤ÎË¡Î§¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸·³Ê¤Ë»ÙÇÛ¤·¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æþ³Ø¼°¤ò·Þ¤¨¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤ËÊë¤é¤¹ÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦±ßËþÍº·õ¤¬¡ã¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡ä¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢ËâË¡»Î¤ËÆ´¤ì¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥à¤¬Æþ³Ø¼°¤ËÍðÆþ¡£»öÂÖ¤ò¼ý½¦¤¹¤Ù¤¯¡¢³Ø±àÄ¹¥¯¥í¥¦¥ê¡¼¤Î²¼¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê·×¤é¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Íº·õ¤Ï¥°¥ê¥à¤Î´ÆÆÄÀ¸¤È¤·¤Æ³Ø±àÆâ¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¡£³Ø±àÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¸µ¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤ë¼êÎ©¤Æ¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Íº·õ¤À¤¬¡¢¿·1Ç¯À¸¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ë¥¨¡¼¥¹¤ä¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Íº·õ¤Ï¸µ¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¥É¥ë¤Ï¤Ê¤¼¡ÈË½·¯¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Èà¤¬¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡½¡½¡½
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
Áí´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Ì¾¼è¹§¹À
´ÆÆÄ¡§ÊÒ³¿µ
¥á¥¤¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡§²ÃÆ£ÍÛ°ì
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃæÌî²Ö¹á¡¢º´Æ£°«
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤Ä¤Ê¤¤¢¤
¿§ºÌÀß·×¡§°ÂÉô¤Ê¤®¤µ
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¾¾ËÜ¹À¼ù
3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÂçÌðÏÂÌé
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¥µ¥¤¥È¥¦¥¿¥«¥ª
ÊÔ½¸¡§ÂíÀî»°ÃÒ
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¿û¸¶»°Êæ
²»³Ú¡§Èøß·Âó¼Â
²»³ÚÀ©ºî¡§¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¤æ¤áÂÀ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡ß¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©2025 DISNEY ENTERPRISE, INC.
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥ê¥É¥ë¡¦¥í¡¼¥º¥Ï¡¼¥È¡§²Ö¹¾²Æ¼ù
¥¨¡¼¥¹¡¦¥È¥é¥Ã¥Ý¥é¡§⼭²¼À¿⼀Ïº
¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦¥¹¥Ú¡¼¥É¡§⼩ÎÓÀé¹¸
¥È¥ì¥¤¡¦¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡§Îë⽊ÖÅÂÁ
¥±¥¤¥È¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡§⼩ÎÓ⻯Ç·
¥ì¥ª¥Ê¡¦¥¥ó¥°¥¹¥«¥é¡¼¡§Çß¸¶Íµ⼀Ïº
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¦¥ë¡§ºäÂÙ⽃
¥é¥®¡¼¡¦¥Ö¥Ã¥Á¡§»ÔÀîÁó
¥¢¥º¡¼¥ë¡¦¥¢¡¼¥·¥§¥ó¥°¥í¥Ã¥È¡§⽥´ÝÆÆ»Ö
¥¸¥§¥¤¥É¡¦¥ê¡¼¥Á¡§¶ð⽥¹Ò
¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥ê¡¼¥Á¡§²¬ËÜ¿®É§
¥«¥ê¥à¡¦¥¢¥ë¥¢¥¸¡¼¥à¡§¸Å⽥⼀µª
¥¸¥ã¥ß¥ë¡¦¥Ð¥¤¥Ñ¡¼¡§⼆ÍÕÍ×
¥ô¥£¥ë¡¦¥·¥§¡¼¥ó¥Ï¥¤¥È¡§ÁêÍÕÍµ¼ù
¥¨¥Ú¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥ß¥¨¡§⼟²°¿ÀÍÕ
¥ë¡¼¥¯¡¦¥Ï¥ó¥È¡§⽷ÀîÍÔ⼠Ïº
¥¤¥Ç¥¢¡¦¥·¥å¥é¥¦¥É¡§Æâ⼭¹·µ±
¥ª¥ë¥È¡¦¥·¥å¥é¥¦¥É¡§Áó°ææÆÂÀ
¥Þ¥ì¥¦¥¹¡¦¥É¥é¥³¥Ë¥¢¡§²ÃÆ£ÏÂ¼ù
¥ê¥ê¥¢¡¦¥ô¥¡¥ó¥ë¡¼¥¸¥å¡§ÎÐÀî¸÷
¥·¥ë¥Ð¡¼¡§Åçùõ¿®⻑
¥»¥Ù¥¯¡¦¥¸¥°¥Ü¥ë¥È¡§⽯⾕½Õµ®
±ßËþÍº·õ¡§°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿
¥°¥ê¥à¡§¿ù⼭µª¾´
¥Ç¥£¥¢¡¦¥¯¥í¥¦¥ê¡¼¡§µÜËÜ½¼
¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¡¦¥¯¥ë¡¼¥¦¥§¥ë¡§°ËÅì·ò⼈
¥â¡¼¥¼¥º¡¦¥È¥ì¥¤¥ó¡§⼩⼭⼒Ìé
¥¢¥·¥å¥È¥ó¡¦¥Ð¥ë¥¬¥¹¡§⽵ÆâÎÉÂÀ
¥µ¥à¡§⽊Â¼Úå
°Ç¤Î¶À¡§ËÙÆâ¸Íº
¥Á¥§¡¼¥Ë¥ã¡§ßÀ·ò⼈
OP¡§Night Ravens¡ÖPiece of my world¡×
¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É ¥¶ ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó£±¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É ¥ª¥Ö ¥Ï¡¼¥Ä¥é¥Ó¥å¥ë¡×¡Ã¥Æ¥£¥¶¡¼PV¡ÃDisney+ (¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë
¢¡Ã²¤¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤ Âè2¥¯¡¼¥ë
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¼
ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¡¢À¤³¦ºÇ¶¯¤Î±ÑÍº¤À
¤«¤Ä¤Æ¤½¤ó¤ÊÀÀ¤¤¤ò¸ò¤ï¤·¤¿Ï»¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤ê¤À¤±°µÅÝÅª¤ËºÍÇ½¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤¬¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÆüºÃÀÞ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿Èà¤Ë¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¯¥é¥¤¡¢¤ªÁ°¡¢ÆÃ¤ËÌò³ä¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¥ê¡¼¥À¡¼¤ä¤ì¤è¡×
ºÍÇ½¤¬¤¢¤ê²á¤®¤ë²øÊªÃ£¡Ê=ÍÄÆëÀ÷Ã£¡Ë¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡ÔÃ²¤¤ÎË´Îî¡Ê¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡¦¥°¥ê¡¼¥Õ¡Ë¡Õ¤Ï¿ôÇ¯¤Ë¤·¤Æ¤½¤ÎÌ¾¤òÄëÅÔÃæ¤Ë¹ì¤«¤»¡¢¤½¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤¿Èà¤Ï¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¤¤¤¦´Ö¤ËºÇ¶¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æº×¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¼þ°Ï¤«¤é¤Î´üÂÔ¤Ë¤è¤êÈà¤Î¸ÀÆ°¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ´ª°ã¤¤¤µ¤ì¡¢»öÂÖ¤ÏÍ½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¡Ä¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ºÇ¶¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤·¤ÆºÇ¶¯¤Î¥¯¥é¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¥¯¥é¥¤¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥Ò¤Î±É¸÷¤È¶ìÇº¤ËËþ¤Á¤¿±ÑÍºëý¤Ç¤¢¤ë¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ÄÐ±Æ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¥Á¡¼¥³
´ÆÆÄ¡§¤¿¤«¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Çòº¬½¨¼ù
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸Þ½½ÆâÍµÊå¡¢Æ£ºê¿¿¸ã
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¼¥í¥¸¡¼
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©ÄÐ±Æ¡¦¥Á¡¼¥³¡¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡¿¡ÖÃ²¤¤ÎË´Îî¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥¯¥é¥¤¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥Ò¡§¾®Ìî¸¾Ï
¥Æ¥£¥Î¡¦¥·¥§¥¤¥É¡§µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´
¥ê¥£¥º¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤
¥·¥È¥ê¡¼¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¡§¾®¸¶¹¥Èþ
¥ë¡¼¥¯¡¦¥µ¥¤¥³¥ë¡§Å·ùõÞæÊ¿
¥¢¥ó¥»¥à¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
¥ë¥·¥¢¡¦¥í¥¸¥§¡§¸Å²ì°ª
¥¨¥ô¥¡¡¦¥ì¥ó¥Õ¥£¡¼¥É¡§ÂçÃÏÍÕ
¥ë¡¼¥À¡¦¥ë¥ó¥Ù¥Ã¥¯¡§´Øº¬ÌÀÎÉ
¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥¶¥ó¥®¥Õ¡§´Ø¹¬»Ê
¥®¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¡§Á°ÅÄÀ¿Æó
¥¢¡¼¥¯¡¦¥í¥À¥ó¡§Ê¡»³½á
¥¬¡¼¥¯¡¦¥ô¥§¥ë¥¿¡¼¡§ÂçÄÍÌÀÉ×
¥«¥¤¥Ê¡¦¥Î¥¹¡§Æ»°æÍª
¥¹¥ô¥§¥ó¡¦¥¢¥ó¥¬¡¼¡§ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿
¥Î¥È¡¦¥³¥¯¥ì¥¢¡§¾¾»³Âë»Ö
¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡§¾åÅÄÎïÆà
¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¦¥Ø¥¤¥ë¡§°ðÅÄÅ°
¥é¥Ô¥¹¡¦¥Õ¥ë¥´¥ë¡§ÇòÀÐÀ²¹á
¥¯¥ê¥å¥¹¡¦¥¢¥ë¥²¥ó¡§¶Üß·Í¥
¥¯¥í¥¨¡¦¥ô¥§¥ë¥¿¡¼¡§Å·ÌîÁïÈþ
¥¨¥¯¥ì¡¼¥ë¡¦¥°¥é¥Ç¥£¥¹¡§É©Àî²ÖºÚ
¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@nageki_official
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Ã²¤¤ÎË´Îî
¡ØÃ²¤¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë Ä¶¡¦¥Æ¥£¥¶¡¼PV¡Ú¸¶»£¡Û
¢¡°ÛÀ¤³¦¥Þ¥ó¥Á¥¥ó ¡¼HP1¤Î¤Þ¤Þ¤ÇºÇ¶¯ºÇÂ®¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¹¶Î¬¡¼
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¥Þ¥ó¥Á¥¥ó¡½¡½¤½¤ì¤Ï¥ë¡¼¥ë¤ò¶î»È¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï¤½¤Î·ê¤ò¤â°Õ¿ÞÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ËÍÍø¤Ê¥×¥ì¥¤¤ò¤¹¤ëTRPG(¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥È¡¼¥¯RPG)¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡£
TRPG¹¥¤¤Î¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¹â¹»À¸¡Ö¶Í¸¶¹Ô¿Í(¥æ¥¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢ºÇ°¦¤ÎËå¡Öº´Æà¡×¤ÈTRPG¤Ë¶½¤¸¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢ÆÍÁ³°ÛÀ¤³¦¤è¤ê¸½¤ì¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë½±·â¤µ¤ì¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê»à¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
°ÛÀ¤³¦¡Ò¥¨¥Ð¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¡Ó¤Î½÷¿À¡Ö¥Í¥Õ¥£¥ê¥¢¡×¤«¤éÅ¾À¸¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥æ¥¥È¤Ï¡¢¶öÁ³¤Ë¤â¥Í¥Õ¥£¥ê¥¢¤Î½êÍ¤¹¤ë¡ÒÀ¤³¦½ñ¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥¬¥¤¥É¡Ë¡Ó¤Ëº´Æà¤Îµ½Ò¤òÈ¯¸«¡£ÂçÀÚ¤ÊËå¤ò°ÛÀ¤³¦¤ÇÃµ¤¹¤¿¤á¤Ë¡ÒÀ¤³¦½ñ¡Ó¤òÃ¥¤Ã¤ÆÅ¾À¸¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥¥ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¡×
¥Þ¥ó¥Á¥¥ó¡½¡½¤½¤ì¤Ï²á¹ó¤Ê°ÛÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Î½Ñ¡£¶¯ð×¤Ê°Õ»Ö¤È¡Ò¥À¥¤¥¹¡Ó¤¬±¿Ì¿¤ò·è¤á¤ëTRPGËÁ¸±ëý¡¢³«Ëë¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§»Ö¿ðÍ´
Ì¡²è¡§ÀÄ¶ÍÎÉ
Áí´ÆÆÄ¡§²£ÅÄ¼é
´ÆÆÄ¡§Í³¿å·Ë¡¢Ê¡»ÎÄ¾Ìé
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ºÙÀîÇî»Ê
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²£ÅÄ¼é¡¢²ÃÆ£Í¥°Í
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ç÷Í³Î¤¹á
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§²ÃÆ£Í¥°Í
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Å·¶é¹©Ë¼
¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Å·¶é¹©Ë¼
¿§ºÌÀß·×:ºØÆ£ËãÍ³
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§»°Âð¾»ÏÂ
ÇØ·Ê¡§¥¯¥ê¡¼¥×
CG´ÆÆÄ¡§ËÙÆâÍ³°Î¡¢ÊÒ»³°¾´î
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÀõÀîÌÐµ±
ÊÔ½¸¡§ËÒ¿®¸ø¡Ê¥¿¥Ð¥Ã¥¯¡Ë
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤¨¤Ó¤Ê¤ä¤¹¤Î¤ê
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥½¥Ë¥ë¡¼¥É
²»³Ú¡§µÌËãÈþ
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¥é¥ó¥Æ¥£¥¹
À©ºî¶¨ÎÏ¡§Å·¶é¹©Ë¼
¶¨ÎÏ¡§¥¦¥£¥¶¡¼¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥³¡¼¥¹¥È
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ë
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©»Ö¿ðÍ´¡¦ÀÄ¶ÍÎÉ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿°ÛÀ¤³¦¥Þ¥ó¥Á¥¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¶Í¸¶¥æ¥¥È¡§±ºÏÂ´õ
¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥Æ¡¦R¡¦¥Ö¥é¥¦¥Ë¥¢¡§Í¥ÌÚ¤«¤Ê
¥ë¥ß¥ê¥¢¡¦¥·¥ã¡¼¥¦¥Ã¥É¡§ÀÐÀîÍ³°Í
¥ê¥ô¥§¥ë¥Ê¡¦¥À¡¼¥¯¡§Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤
¶Í¸¶º´Æà¡§·î¾ëÆü²Ö
¥í¥·¥Ê¥ó¥Æ¡§Íî¹çÊ¡»Ì
¥Þ¡¼¥Ê¥¬¥ë¥à¡§°ËÆ£ºÌº»
¥Í¥Õ¥£¥ê¥¢¡¦¥«¡¼¥¹¡§Æü³ÞÍÛ»Ò
À¤³¦½ñ¡¿¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§¾¡°ÉÎ¤
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@isekai_munchkin
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#°ÛÀ¤³¦¥Þ¥ó¥Á¥¥ó #
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø°ÛÀ¤³¦¥Þ¥ó¥Á¥¥ó ¡¼HP1¤Î¤Þ¤Þ¤ÇºÇ¶¯ºÇÂ®¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¹¶Î¬¡¼¡ÙPVÂè1ÃÆ¨¢2025Ç¯10·îÊüÁ÷!!
¢¡Íå¾®¹õÀïµ
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¹õÇ¤ÎÍÅÀº¡¦¥·¥ã¥ª¥Ø¥¤¤Ï¡¢½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢ Ï©Æ¬¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¥í¥·¥ã¥ª¥Ð¥¤(Íå¾®Çò)¤È¤¤¤¦¾¯½÷¤Ë½¦¤ï¤ì¤ë¡£
¾¯½÷¤ÎÀ«¤ò¤È¤ê¡Ö¥í¥·¥ã¥ª¥Ø¥¤(Íå¾®¹õ)¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¶¦¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¡£
¾¯½÷¤È¹õÇ¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÈÉÔ»×µÄ¡É¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯--¡£
2019Ç¯¤Ë»úËëÈÇ¡¢2020Ç¯¤Ë¿áÂØÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÍå¾®¹õÀïµ ¤Ü¤¯¤¬Áª¤ÖÌ¤Íè¡Ù¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤¿¤ëWeb¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤òÆüËÜ¸ì¿áÂØ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ËÜºî¤ÎÁ°Æüëý¤¬±Ç²è¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢±Ç²è¤Î2Ç¯¸å¤òÉÁ¤¯Â³ÊÔ¡ØÍå¾®¹õÀïµ2 ¤Ü¤¯¤é¤¬Ë¾¤àÌ¤Íè¡Ù¤¬2025Ç¯11·î7Æü¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ÆÆÄ¡§ÌÚÆ¬
µÓËÜ¡§ÌÚÆ¬
Éû´ÆÆÄ¡§¸Ü·æ¡¢°¤º¬¡¢·ª»Ò¡¢ÊòÈø¡¢¾®Ü×
ºî²è´ÆÆÄ¡§ÂçÁÖ
Èþ½Ñ¡§ÌÕ´ã
¡ãÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¡ä
²»¶Á´ÆÆÄ¡§´äÏ²ÈþÏÂ
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥°¥í¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©Beijing HMCH Anime Co.,Ltd
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥·¥ã¥ª¥Ø¥¤¡§²Öß·¹áºÚ
¥·¥ã¥ª¥Ð¥¤¡§º´ÁÒ°½²»
¥¢¥²¥ó¡§ß¯¤á¤°¤ß
¥·¥ã¥ó¥·¥ó¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤
¥à¥²¥ó¡§µÜÌî¿¿¼é
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@heicat_movie_jp
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥í¥·¥ã¥ª¥Ø¥¤¥»¥ó¥ #Íå¾®¹õÀïµ
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍå¾®¹õÀïµ¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼PV¨¢2025Ç¯10·îÊüÁ÷³«»Ï
¡¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á°ìÍ÷
2025¡§Åß - ½Õ - ²Æ
2024¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2023¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2022¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2021¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2020¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2019¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2018¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2017¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2016¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2015¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2014¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2013¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2012¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2011¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2010¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2009¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2008¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2007¡§²Æ - ½©