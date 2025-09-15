ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÎºÇ½ª²ó¤¬¶á¤Å¤­¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ë¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤¬»Ï¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯½©(2025Ç¯9·î¡Á2025Ç¯11·îº¢)¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥¢¥Ë¥á¤Î¿ô¤Ï60ËÜ¤Û¤É¤Ç¤¹¡£

½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×Ï¢ºÜÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤Æ2016Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤¬¡¢¥·¥ê¡¼¥º8ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¤Ç¤Ä¤¤¤ËºÇ½ª¾Ï¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡ÜÏ¢ºÜ¤Î¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤â¥·¥ê¡¼¥º3ºîÌÜ¤Î¡ØSPY¡ßFAMILY Season 3¡Ù¤Ç¿·Å¸³«¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¼Â¼Ì±Ç²è¤âÂç¤­¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥­¥ó¥°¥À¥à Âè6¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Ï¡¢¿Á¤Ë¤è¤ëÃæ²ÚÅý°ì¤Ë¸þ¤±¤¿Àï¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤ò±Û¤¨¤¿¥ê¥á¥¤¥¯ºî¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¤é¤ó¤Þ1/2 Âè2´ü¡Ù¤Ç¤Ï¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ËÂ³¤¤¤Æ¥à¡¼¥¹¡¢È¬ÊõÀÆ¡¢µ×±ó»û±¦µþ¡¢¸ÞÀ£Å£¸÷¤é¤Î¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£

°Ê²¼¡¢ºîÉÊ¥ê¥¹¥È¤ÏÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®»þ´ü¤¬Áá¤¤¤â¤Î¤«¤é½ç¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¿ô¤¬Â¿¤¤¤¿¤á´ðËÜÅª¤ËºÇÂ®¥¿¥¤¥ß¥ó¥°°Ê³°¤Î¾ðÊó¤Ï¡ÖÂ¾ÇÛ¿®¡×¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÆÈÀê¡Û¤Èµ­ºÜ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ÏÆÈÀêÇÛ¿®¤Ç¡¢Â¾¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢µ­»ö·ÇºÜ»þÅÀ¤Ç¤ÏÇÛ¿®¤ÎÍ­Ìµ¤¬¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¢¡ÃÏµå¤Î¥é¥Æ¡¼¥ë



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

NHK E¥Æ¥ì¡§9/5(¶â) 18:40¡Á

Á´5ÏÃ

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤Ê¾¯Ç¯¥«¥Ê¥Ç¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤Æ¤­¤¿ÃÏµå¤ÎÍÅÀº¥é¥Æ¡¼¥ë¡ª

¥é¥Æ¡¼¥ë¤ÎËâË¡¤Ç¡¢¥«¥Ê¥Ç¤Ï¤¤¤­¤â¤Î¤ËÊÑ¿È¡£³¤¤ä¿¹¤ä¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸ÂÖ·Ï¤ÇÃç´Ö¤Î¤¤¤­¤â¤Î¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¾Ð¤Ã¤¿¤êÇº¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£

¤¤¤­¤â¤Î¤¿¤Á¤Î´íµ¡¤òÃÎ¤Ã¤¿¥«¥Ê¥Ç¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ï¤¸¤á¤ë¡£

¤Ü¤¯¤â¤ï¤¿¤·¤âÃÏµå¤òµß¤¦Earth Saver¡ª¤µ¤¢¡¢°ì½ï¤ËËÁ¸±¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤«¤±¤è¤¦


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¹â´ßÍÚ

´ÆÆÄ¡§¤Ê¤Ù¤·¤²

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§²Ï¿¹Àµ¼£

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¥í¥Þ¥ó¡¦¥È¥Þ

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§ÀÖÈø¤Ç¤³

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥È¥¥¡¼¥ó¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ï¡¼¥¯¥¹

À¸ÂÖ´Æ½¤¡§WWF¥¸¥ã¥Ñ¥ó

¥¯¥¤¥ºÀ©ºî¡§QuizKnock

²»³Ú¡§ÀÄÌÚ¤·¤ó¤¿¤í¤¦

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î

À½ºî¡¦Ãøºî¡§ÃÏµå¤Î¥é¥Æ¡¼¥ëÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©CLASS EARTH/Vector Vision/MIXER

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÃÏµå¤ÎÍÅÀº¡¦¥é¥Æ¡¼¥ë¡§ÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê

¥«¥Ê¥Ç¡§Ã«¹¾Îè²»

¥¢¥é¥Ó¥¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥á¥¹¡Ë¡§Ì¾ÄÍ²Â¿¥

¥¢¥é¥Ó¥¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥ª¥¹¡Ë¡§Ãö¸Ô·Å»Î

¥±¥Ä¥¡¡¼¥ë¡§¼·³¤¤Ò¤í¤­

ED¡§¥¢¡¼¥¹¥»¥¤¥Ð¡¼¥º¡Ê¥«¥Ê¥ÇcvÃ«¹¾Îè²»¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ë¡õ¥é¥Æ¡¼¥ë¡ÊcvÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê¡Ë¡ÖÃÏµå¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×

¢¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

ABC¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡§9·î7Æü(Æü) 9:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

ËüÄÅÇü¡£ºã¤¨¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÁ÷¤ëÉáÄÌ¤Î¹¥ÀÄÇ¯(¼«¾Î)¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÇÌ´¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤­¤ëÌÀÚòÌ´¤ÎÎÏ¤Ç¡¢Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤ÈÌµÅ¨¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¡ª

¼ü¤ï¤ì¤Î¿È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤Í¤à¤òµß¤¦Ì´¤ÎÃæ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÌ´¤ÎÀ¤³¦¤Ë ¡È°­Ì´¡É¤ò¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë²ø¿Í¡¦¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¤¬¸½¤ì¤¿¡ª

Çü¤ÏÌ´¤ÎÃæ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥Ù¥ë¥È¤Ç²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¤ËÊÑ¿È¡ª

Make your dream come true. Good luck¡ª

¸½¼Â¤Ø¤Î¿¯Î¬¤ò´ë¤à¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¤Î¿¯Î¬¤òÁË»ß¤»¤è¡ª

À¤³¦¤ÎÌ¿±¿¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿Çü¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¤ÎÌ´¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº

µÓËÜ¡§¹â¶¶ÍªÌé

´ÆÆÄ¡§¾åËÙÆâ²Â¼÷Ìé¡¢¤Û¤«

¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡§ÅÏÊÕ½ß(¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º)

ÆÃ»£´ÆÆÄ¡§ÐÇÅÄÍÎ(ÆÃ»£¸¦µæ½ê)

²»³Ú¡§¹âÌÚÍÎ¡¢ºäÉô¹ä

¥¼¥Í¥é¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÂçÀîÉð¹¨(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)

¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¼Ç¹â·¼²ð(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¡¢Ã«Ãæ¼÷À®(Åì±Ç)¡¢Ì«ÍÛÍ´(Åì±Ç)¡¢¹âºêÁÔÂÀ(Åì±Ç)

À©ºî¡§¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦Åì±Ç¡¦ADK¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥º

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§© 2025 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ËüÄÅÇü¡§º£°æÎµÂÀÏº

¤Í¤à¡§ËÙ¸ý¿¿ÈÁ

ÉÙ»Î¸«Å´Ìé¡§»°Åè·òÂÀ

Æî±À¤Ê¤¹¤«¡§¾®´Óè½Æà

ËüÄÅÈþÏ²¡§È¬ÌÚÈþ¼ù

¥¼¥í¡§ÀîÊ¿»ü±Ñ

¥Î¥¯¥¹¡§¸ÅÀîÍºµ±

OP¡§NAQT VANE¡ÖVISIONS¡×

¿·ÈÖÁÈ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡×Í½¹ð

¢¡¥®¥ë¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/5(Æü) 25:00¡Á

BS11¡§10/5(Æü) 25:00¡Á

AnimeFesta¡§9/12(¶â)¡Á(¥×¥ì¥ß¥¢¥àÈÇ/¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ)

DMM TV¡§9/12(¶â)¡Á

YouTube¡§10/5(Æü) 25:00¡Á(YouTubeÈÇ)

Â¾ÇÛ¿®¡§10/8(¿å)°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡Ö¤ª¹¥¤­¤Ê¶µ¤¨»Ò¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡×

»Ä¶ÈÂ³¤­¤Î¶µ»Õ¡¦º´¡¹ÌÚ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥®¥ë¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¡Ù¡£

»ØÌ¾¥Ñ¥Í¥ë¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿²¼ÂÌÈ¢¤òÁ°¤Ë¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÌ´¤À¤È»×¤¤¾éÃÌ¤Ç°ì¿Í¤Î¶µ¤¨»Ò¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¤È¡¢

¿¿ÌëÃæ¤Î¶µ¼¼¤Ë¸½¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¡¢°­ÂÖ¤ò¤Ä¤­¤Ê¤¬¤éÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤­¤Æ¡Ä

¡Ö¤µ¤Ã¤µ¤È½ª¤ï¤é¤»¤ë¤«¤é¡£²æËý¤¹¤ë¤È¤«Ìµ¤·¤Ê¡£¡×

¶µ»Õ¤È¶µ¤¨»Ò¡¢¶ØÃÇ¤Î¥«¥ó¥±¥¤¡Ä¡£

Á´¤Æ¤¬µö¤µ¤ì¤ë¡Ø¥®¥ë¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¡Ù¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡½¡½


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¥±¥ó¥Æ¥£

´ÆÆÄ¡§¤ß¤¦¤é¤µ¤Ö¤í¤¦

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¤ß¤¦¤é¤µ¤Ö¤í¤¦

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤ß¤Ê¥­¥ã¥ï¤¢¤«¥Ôv

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§À¾ÅÄÈþÌï»Ò

²»¶Á´ÆÆÄ¡§»ÊÇÏÌÀÆÁ

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥¯¥í¥³¥Ç¥¤¥ë

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§studio HōKIBOSHI

À½ºî¡§×ÂÀ±¼Ò

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¥±¥ó¥Æ¥£¡¿Suiseisha Inc.

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

À±ÌîÉñ¡§¤¢¤Þ¤¤¤ß¤ë¤¯

Êõ¾ò¿¿¶×¡§ÀéÂåÌÚÝ¦Ý¨

Æü¸þºÌ¡§²Æ¼ù´»ºÚ

º´¡¹ÌÚ¿¿¼é¡§À¾»³¥æ¥¦¥­

OP¡§µÌ¤¢¤µ¤Ò¡Ö°¦¡¦Ì´Guilty¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥®¥ë¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¡ÙPV

¢¡Ìµ¿¦¤Î±ÑÍº ¡ÁÊÌ¤Ë¥¹¥­¥ë¤Ê¤ó¤«Í×¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤¬¡Á



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/1(¿å) 22:00¡Á

BS¥Õ¥¸¡§10/2(ÌÚ) 24:30¡Á

AT-X¡§10/6(·î) 22:30¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§9/24(¿å) 22:00¡Á

ABEMA¡§9/24(¿å) 22:00¡Á

U-NEXT¡§9/24(¿å) 22:00¡Á

¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§9/24(¿å) 22:00¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§10/1(¿å) 22:00°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤½¤ì¤Ï¡¢½÷¿À¤«¤é¼ø¤±¤é¤ì¤ë¿¦¶È¤È¥¹¥­¥ë¤¬¿ÍÀ¸¤òÂç¤­¤¯º¸±¦¤¹¤ëÀ¤³¦¡½¡½¡£

¡Ô·õÉ±¡Õ¤È¡ÔËâÆ³²¦¡Õ¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¥¢¥ì¥ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¿¦¶È¤ò¼ø¤«¤ë¤«¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖÌµ¿¦¡×¤Îßà°õ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤«¤é¤Î¼ºË¾¤ÈÆ±¾ð¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥ì¥ë¤ÏÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¡¹¤È¿·¤¿¤ÊÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÎÏ¤Ï¤ä¤¬¤ÆÅ·Éê¤ÎºÍ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥­¥ë¤ò¤â¾å²ó¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£

¤³¤ì¤Ï¥¹¥­¥ë¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡ÖÌµ¿¦¡×¤¬¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤Î·ë²Ì¡Ø±ÑÍº¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÎÏ¤òµá¤á¤Æ¤æ¤¯Êª¸ì¡½¡½¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¶åÆ¬¼·Èø

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¾åÅÄÌ´¿Í¡¢Ì¾ÉÄ½©½ï

´ÆÆÄ¡§Ìð²Ö³¾

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§ÆüÊëÃãË·

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÀéÍÕ¹§¹¬¡¢½ù³ØÊ¸

¿§ºÌÀß·×¡§¾¡ÅÄ°½ÂÀ¡¢»³ËÜ¿¿´õ

Èþ½ÑÀßÄê¡§¶â±äÏ¢

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§°ÂÅÄ¤æ¤«¤ê¡¢(³ô)¥ª¥ê¡¼¥Ö

»£±Æ´ÆÆÄ¡§²ÃÇ¼ÆÆ

ÊÔ½¸¡§Â¼°æ½¨ÌÀ¡¢(Í­)²¬°Â¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó

²»³Ú¡§Ä«ÈæÆà·ò¿Í

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¿¹²¼¹­¿Í

²»¶Á¸ú²Ì¡§ÎÓÍ¤¼ù

Ï¿²»Ä´À°¡§ÇòÄ»ÍÛ°ì

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥À¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó

²»¶ÁÀ©ºîÃ´Åö¡§ÀîÅº·û¸Þ

À©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¡§studio A-CAT

À½ºî¡¦Ãøºî¡§Ìµ¿¦¤Î±ÑÍºÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¶åÆ¬¼·Èø/¥¢¡¼¥¹¡¦¥¹¥¿¡¼ ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È/Ìµ¿¦¤Î±ÑÍºÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥¢¥ì¥ë¡§¾®Ìî¸­¾Ï

¥é¥¤¥Ê¡§Áá¸«º»¿¥

¥ê¥ê¥¢¡§¾åºä¤¹¤ß¤ì

¥¯¡¼¥Õ¥¡¡§Âçµ×ÊÝÎÜÈþ

¥Õ¥¡¥é¡§Ãæ¸¶Ëã°á

¥ì¥ª¥ó¡§¹â¶¶¿­Ìé

¥¢¥¹¥Æ¥¢¡§ã¦Éô²Öô¥

¥ß¥é¡§°æ¸ýÍµ¹á

OP¡§²ÖÌí¡ÖReincarnation¡×

ED¡§¥¦¥¿¥Ò¥á¥É¥ê¡¼¥à ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡Ö´ñÀ×¤Ê¤ó¤«¤¤¤é¤Ê¤¤¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌµ¿¦¤Î±ÑÍº ¡ÁÊÌ¤Ë¥¹¥­¥ë¤Ê¤ó¤«Í×¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤¬¡Á¡Ù¥á¥¤¥óPV

¢¡±Êµ×¤Î¥æ¥¦¥°¥ì



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

MBS/TBS·ÏÎó28¶É¥Í¥Ã¥È¡§9/25(ÌÚ) 24:26¡Á

AT-X¡§9/26(¶â) 22:30¡Á

BSÆü¥Æ¥ì¡§9/30(²Ð) 24:30¡Á

ÇÛ¿®¡§9/25(ÌÚ) 24:56¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

Íªµ×¤ÎÌ²¤ê¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿À¤³¦¤Çµáº§¤·¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ°¦¤ÎÈà½÷¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£

¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿ÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦É±¿À¥¢¥­¥é¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

ÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ÓÇÑ¤·¤¿³¹¡£¹ñ¤ÏÇÑ¤ì¡¢OWEL¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅý°ìµ¡¹½¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¿Í¡¹¡£

·ëº§¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¿·¤·¤¤¡È¥¨¥ë¥·¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ©ÅÙ¡£

¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤¬À¸¤­¤Æ¤¤¤¿À¤³¦¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÍÊÑ¤ï¤ê¤¹¤ë¿Í¡¹¡£

¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤ËÃÖ¤­µî¤ê¤Ë¤µ¤ìØ³Á³¤È¤¹¤ë¥¢¥­¥é¤ÎÁ°¤Ë¡¢Èà½÷¤Ï¸½¤ì¤¿¡£

¡Ö¥È¥ï¥µ¡ª¡©¡×»×¤ï¤º¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢ºÇ°¦¤ÎÈà½÷¤Ë¹ó»÷¤·¤¿¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦¥æ¥¦¥°¥ì¤À¤Ã¤¿¡£

Èà½÷¤Ï¡¢Èù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é´ê¤¦¤è¤¦¤Ë¼«¿È¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£

¡Ö¥¢¥­¥é¡Ä¡Ä¡£»ä¤È·ëº§¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×

¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤«¤é¤ÎÆÍÁ³¤Îµáº§¤Ëº¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¢¥­¥é¤Ï¥æ¥¦¥°¥ì¤È¶¦¤ËÎ¹¤Ø½Ð¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£

À¤³¦¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¥È¥ï¥µ¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤­¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡Ä¡Ä¡£

¤³¤ì¤Ï¿·»þÂå¤òÀ¸¤­¤ë¡ß¡ß¡ß¤È¡ß¡ß¡ß¤¬°¦¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÊª¸ì¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§Project FT

´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÄÅÅÄ¾°¹î

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¥¿¥ä¥ÞÊË

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§óîÆ£²Â»Ò

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§GONTA

Èþ½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µÜ²¬¿¿µÝ¡¢Â¿ÅÄ¼þÊ¿

¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§ÆéÅÄ¹áÂå»Ò

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§óîÆ£²Â»Ò¡¢Ä¹ÅÄ¹¥¹°¡¢¤µ¤È¤¦º»Ì¾±É

¿§ºÌÀß·×¡§º´¡¹ÌÚ°´

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Àõ°æÍ£Æà¡¢ÅÄÊÕ¹À»Ò

2Dworks¡§¸þ°æµÈ½¨

3D´ÆÆÄ¡§»ÔÀî¸µÀ®

»£±Æ´ÆÆÄ¡§»ù¶Ì½ãÌé

ÊÔ½¸¡§üâ¶¶Êâ

²»³Ú¡§ÆÀÅÄ¿¿Íµ

²»¶Á´ÆÆÄ¡§µÈÅÄ¸÷Ê¿

Ï¿²»¡§°Âã·Êâ

²»¶Á¸ú²Ì¡§¾®»³¶³Àµ

²»¶ÁÀ©ºî¡§dugout

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§P.A.WORKS

©Project FT¡¿±Êµ×¤Î¥æ¥¦¥°¥ìÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

É±¿À¥¢¥­¥é¡§ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯

¥æ¥¦¥°¥ì¡§ÀÐÀîÍ³°Í

²¦¿¿¼ù¥È¥ï¥µ¡§³ýÌî°¦°á

¥¢¥â¥ë¡§ÉÙÅÄÈþÍ«

¥è¥¤¥ä¥ß¡§Âô¾ë¤ß¤æ¤­

¥Ï¥¯¥Ü¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê

¥ª¥Ü¥í¡§¿¹ÀîÃÒÇ·

¥è¥¯¥é¡¼¥¿¡§°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿

OP¡§Uru¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×

ED¡§Hana Hope¡ÖTwo Of Us¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø±Êµ×¤Î¥æ¥¦¥°¥ì¡ÙÂè2ÃÆPV¡ÃÂè0ÏÃ¤Ï2025.09.25ÊüÁ÷³«»Ï¡ª

¢¡¥­¥ã¥Ã¥Ä♥¥¢¥¤



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

Disney+¡§9/26(¶â)¡Á¡ÚÆÈÀê¡Û

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

Èþ½ÑÉÊ¤òÁÀ¤¦Ææ¤Î»°¿ÍÁÈ¤Î²øÅð¥­¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¡£

·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤Ë½êÂ°¤¹¤ë·º»ö¡¦Æâ³¤½ÓÉ×¤Ï²øÅð¥­¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¤òÂáÊá¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¾ðÇ®¤òÇ³¤ä¤¹¡£

¤·¤«¤·¡¢Èà¤È¥­¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¤Ë¤ÏÈà¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¡£

¤½¤ì¤Ï¡¢¥­¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¤ÎÀµÂÎ¤Ç¤¢¤ë»°»ÐËå¤Î¼¡½÷¡¦ÍèÀ¸Æ·¤¬Îø¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ËÌ¾ò»Ê

´ÆÆÄ¡§ËöÅÄµ¹»Ë

µÓËÜ¡§¿¹¥Ï¥ä¥·

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÌùËÜÍÛÊå

²»³Ú¡§ÎÓ¤æ¤¦¤­

À©ºî¡§LIDEN FILMS

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©ËÌ¾ò»Ê/¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÍèÀ¸Æ·¡§¾®¾¾Ì¤²Ä»Ò

ÍèÀ¸Þ¥¡§¾®À¶¿å°¡Èþ

ÍèÀ¸°¦¡§²Ö¼é¤æ¤ß¤ê

Æâ³¤½ÓÉ×¡§º´Æ£ÂóÌé

OP¡§Ado¡ÖMAGIC¡×

ED¡§Ado¡ÖCAT'S EYE¡×

¡Ø¥­¥ã¥Ã¥Ä♥¥¢¥¤¡Ù¡ÃËÜÍ½¹ð¡ÃÃë¤ÏµÊÃãÅ¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢Ìë¤Ï²øÅð¥­¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¡ÄËÌ¾ò»Ê¸¶ºî¤ÎÅÁÀâÅªºîÉÊ¤ò´°Á´¿·ºî¥¢¥Ë¥á²½¡ÃDisney+ (¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë

¢¡ÌîÀ¸¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤¬¸½¤ì¤¿¡ª



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/4(ÅÚ) 22:30¡Á

BSÄ«Æü¡§10/5(Æü) 23:00¡Á

´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡§10/5(Æü) 24:55¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï26:24¡Á)

ABEMA¡§9/27(ÅÚ) 22:30¡Á

U-NEXT¡§9/27(ÅÚ) 22:30¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¥ß¥º¥¬¥ë¥ºÎñ2800Ç¯¡¢¡È¹õÍã¤ÎÇÆ²¦¡É¤È¿Í¡¹¤«¤é¶²¤ì¤é¤ì¤¿¡Ö¥ë¥Õ¥¡¥¹¡¦¥Þ¥Õ¥¡¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¼·±ÑÍº¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍ¦¼Ô¤¿¤Á¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤Ë¤è¤ë·ãÆ®¤ÎËö¡¢¤½¤ÎÇÆÆ»¤Ë½ªßá¤ò·Þ¤¨¤ë¡£

ÇÆ²¦¤ÎÉõ°õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÂÇ«¤Î»þÂå¤¬Ë¬¤ì¤ë¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬Ž¥Ž¥Ž¥¡¢ÎÏ¤Î¶Ñ¹Õ¤¬Êø¤ì¤¿»ö¤Ç¡¢À¤³¦¤ÏËâ¿ÀÂ²¤Î¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£

¤½¤ì¤«¤é200Ç¯¸å¨¡¨¡¡¢Ëâ¿ÀÂ²¤ËÂÐ¹³¤¹¤Ù¤¯¿ÍÎà¤Ï¿·¤¿¤ÊÍ¦¼Ô¤Î¾¤´­¤ò»î¤ß¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤­Éõ°õ¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿ÇÆ²¦¥ë¥Õ¥¡¥¹¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§±êÆ¬

¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¡§YahaKo

¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡§ÍÕ·îÍã

´ÆÆÄ¡§¤Û¤ê¤¦¤Á¤æ¤¦¤ä

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§É®°Â°ì¹¬

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§³¤Ï·ß·Éñ»Ò

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾®ÎÓÂ¿²Ã»Ö¡¢¾åÌîæÆÂÀ

¿§ºÌÀß·×¡§¾®ÆüÃÖÃÎ»Ò

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§°ÂÅÄ¤æ¤«¤ê

»£±Æ´ÆÆÄ¡§»ûËÜ·ûÀµ

ÊÔ½¸¡§¾®¸ýÍýºÚ

²»¶Á´ÆÆÄ¡§µ×ÊÝ½¡°ìÏº

²»¶ÁÀ©ºî¡§ÅìËÌ¿·¼Ò

²»³Ú¡§TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥ï¥ª¥ï¡¼¥ë¥É

©±êÆ¬/¥¢¡¼¥¹¡¦¥¹¥¿¡¼ ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È/ÌîÀ¸¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤¬¸½¤ì¤¿¡ªÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥ë¥Õ¥¡¥¹¡¦¥Þ¥Õ¥¡¡¼¥ë¡§¾®À¶¿å°¡Èþ

¥Ç¥£¡¼¥Ê¡§Çö°æÍ§Î¤

¥¢¥ê¥¨¥¹¡§¼óÆ£»ÖÆà

¥ê¡¼¥Ö¥é¡§Åì¾ëÆüº»»Ò

¥¢¥¤¥´¥±¥í¥¹¡§ÆâÅÄÄ¾ºÈ

¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥¹¡§¤«¤Ê¤¤¤ß¤«

¥¦¥£¥ë¥´¡§Âç¿¹¤³¤³¤í

¥¢¥ê¥ª¥È¡§ÉðÆâ½ÙÊå

¥á¥°¥ì¥º¡§Á°ÌîÃÒ¾¼

¥á¥é¥¯¡§Ê¿ÀîÂçÊå

¥Ù¥Í¥È¥Ê¥·¥å¡§ÌÀºäÁïÈþ

Ëâ¿À²¦¥ª¥ë¥à¡§Â®¿å¾©

¥Þ¥ë¥¹¡§ÆþÌî¼«Í³

¥æ¥Ô¥Æ¥ë¡§¾¾²¬Ä÷¾ç

Æî½½»úÀ¥°á¡§ËÙ¹¾½Ö

OP¡§´ßÅÄ¶µÃÄ&THEÌÀÀ±¥í¥±¥Ã¥Ä¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤ÆÊªÍý¤Ç²¥¤ë¡×

ED¡§Ä¹À¥Í­²Ö¡Ö¥ß¥®¥Ò¥À¥ê¡×

2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ)ÊüÁ÷³«»Ï¡ªTV¥¢¥Ë¥á¡Ø#ÌîÀ¸¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤¬¸½¤ì¤¿¡ª¡ÙÂè3ÃÆPV

¢¡¤¢¤ëÆü¡¢¤ªÉ±ÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

ÊüÁ÷¡§10/1(¿å)¡Á

ÇÛ¿®¡§9/28(Æü)¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡Ø¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥É²óÈò¤Î»å¸ý¤ÏÎä¹ó¤Ê¥Ñ¥Ñ¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È!?¡Ù

ËâË¡¤Î¹ñ¡¦¥ª¥Ù¥ê¥¢Äë¹ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¹Ä½÷¥¢¥¿¥Ê¥·¥¢¡£

Èà½÷¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤òÌ´¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤í¤«¤éÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ë¹ÄÄë¥¯¥í¡¼¥É¤ËÎä¶ø¤µ¤ì¡¢

¥ë¥Ó¡¼µÜ¤Ç¤Ò¤È¤ê°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤­¤¿¥¢¥¿¥Ê¥·¥¢¤Ï¡¢

¤¢¤ëÆüÌ´¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¼«Ê¬¤¬Éã¤Î¼ê¤ÇÄÉÊü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì¤Íè¤òÃÎ¤ë¡£

¡Ö¤½¤ó¤ÊÌ¤ÍèÀäÂÐ¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê--¤¤¡ª¡ª¡×

±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥¿¥Ê¥·¥¢¤Ï¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ç·è°Õ¤ò¶»¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£

¾®¤µ¤Ê¤ªÉ±ÍÍ¤Î±¿Ì¿½ñ¤­´¹¤¨¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬º£¡¢»Ï¤Þ¤ë--¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

Ì¡²è¡§Spoon

¸¶ºî¡§Plutus

½ÐÈÇ¡§KWBOOKS(CARROTON)

¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§龚±§¡¢陈°Â妮

¥Á¡¼¥Õ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§²¦晓晖

¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§陈潇

¥Á¡¼¥Õ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡§²¦ÃûÆï

¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§郝Çî¡¢刘ÀÄ艳¡¢邓»ÖÖÛ

¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§²¦Ôí桥¡¢²«丽±Í¡¢²¦¶Õ¶Í¡¢Á½雯丝

´ë²è¡§郝Çî¡¢²¦Ôí桥¡¢²¦¶Õ¶Í¡¢²§铭璐

ÀëÅÁ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§孙¹ÀÍÎ

ÇÛ¿®¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§²¦晓±í

¥é¥¤¥Ä¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡§îº远

¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§µí¹ñÃì

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§张雯

µÓËÜ¡§项¶Õ¡¢陈晓婷¡¢¼ë·Å颖¡¢²¦宽宽

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§½Å庆ºÌ¿§铅笔动Ì¡设计Í­¸Â责Ç¤¸ø»Ê

µ»½Ñ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¾ÕÞáÊö

±é½Ð¡§»ËÞ²À¸¡¢赵æÜ»¶¡¢ÍûÊ¸çË¡¢¾ÕÞáÊö¡¢ÃúÊ¸ÌÀ

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§刘ÛÉÍø

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§刘ÛÉÍø¡¢èñÊ¸婕

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§吴²Â远¡¢¼þÊ¡琼

¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ò²鹂±Æ

À©ºî¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÎÓ½ÓÈÁ

À©ºîÅý³ç¡§张±Ù¡¢苏颖Úµ¡¢º¸婷婷¡¢²«ÃÒÞ¾

¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È´ÆÆÄ¡§张Úï

3DCG´ÆÆÄ¡§Æ«¿¶±§

¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥­¥ã¥×¥Á¥ã´ÆÆÄ¡§²¦±Û

²»¶ÁÀ©ºî¡§¾å³¤叽咔Ê¸²½传ÇÅÍ­¸Â¸ø»Ê

²»¶Á´ÆÆÄ¡§陈±«²Â

²»³Ú´ÆÆÄ¡§¼ë¿ðÊ¸

¥Ü¥¤¥¹¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§杨ÔíÏª¡¢¿É±Ù

´ÆÆÄ¡§张±Î±Î

À½ºî¡§iQIYI¡¢ KuaiKan

ÆüËÜ¸ìÈÇÀ½ºî¡§KADOKAWA

©Beijing iQIYI Science & Technology Co., Ltd, KuaiKan World (Beijing) Technology Co., Ltd.

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥¢¥¿¥Ê¥·¥¢¡§½ôÀ±¤¹¤ß¤ì

¥¯¥í¡¼¥É¡§Á°ÌîÃÒ¾¼

¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡§ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿

¥ë¡¼¥«¥¹¡§²¬ËÜ¿®É§

¥¤¥¼¥­¥¨¥ë¡§ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯

¥¸¥§¥Ë¥Ã¥È¡§ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@aruhime_anime

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢¤ªÉ±ÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¥Æ¥£¥¶¡¼PV¡Ã2025Ç¯9·î28Æü(Æü)¤è¤êÃÏ¾åÇÈÀè¹ÔÇÛ¿®¡¦10·î1Æü(¿å)¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷·èÄê¡ª

¢¡ÁÇºàºÎ¼è²È¤Î°ÛÀ¤³¦Î¹¹Ôµ­



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/6(·î) 24:00¡Á

BS11¡§10/6(·î) 24:00¡Á

AT-X¡§10/8(¿å) 22:30¡Á

U-NEXT¡§9/29(·î) 24:30¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§10/9(ÌÚ) 12:00°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

°ÛÀ¤³¦¤Ø¤ÈÅ¾À¸¤·¤¿¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¿À¾ë¥¿¥±¥ë¡£

·õ¤ÈËâË¡¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Þ¥Ç¥¦¥¹¡Ù¤Ç¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿Èà¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÇ½ÎÏ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª

¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¶¯²½¤Ë¥È¥ó¥Ç¥âËâÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤»¤ë¡ØÃµººÇ½ÎÏ¡Ù¡½¡½Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Á¡¼¥Èµé¤ÎÎÏ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¥¿¥±¥ë¤Î°ÛÀ¤³¦ÂçÎ¹¹Ô¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë!!


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÌÚÇµ»ÒÁý½ï

¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§³¤ÅçÀéËÜ¡¢¹õ°æ¥¹¥¹¥à

Ì¡²è¡§¤È¤â¤¾

´ÆÆÄ¡§¾®¹âµÁµ¬

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§»ÔÀî½½²¯±ÒÌç

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÏÊÕ¤Þ¤æ¤ß

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹ÓËÒ±àÈþ¡¢º´Æ£²ÅÍÎ¡Ê¥¹¥¿¡¼¥í¥¤¥É¡Ë

Èþ½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥¢¥È¥ê¥¨Platz

¥µ¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¶¨ÎÏ¡§¿¹°¡µª»Ò¡¢¥«¥ë¥È¥ó³ô¼°²ñ¼Ò

¿§ºÌÀß·×¡§ÂçÌî²ÅÂå»Ò

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¾¾ËÜ¹À¼ù¡Ê¥¢¥È¥ê¥¨Platz¡Ë

»£±Æ´ÆÆÄ¡§Ä¹Ìî¿µ°ìÏº¡Ê¥é¥¤¥È¥Õ¥Ã¥È¡Ë

ÊÔ½¸¡§Æ£ËÜÍý»Ò¡Ê²¬°Â¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë

²»³Ú¡§¹âÌÚÍÎ

²»³ÚÀ©ºî¡§ÌÐ½»Î¼²ð¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ë

²»¶Á´ÆÆÄ¡§»³ËÜ¹À»Ê

²»¶Á¸ú²Ì¡§ÌÀºÊ¶³Ê¿

Ï¿²»Ä´À°¡§ÉðÆ£²í¿Í

²»¶ÁÀ©ºî¡§Ai Addiction

¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¥¸¥§¥ó¥³

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¿¥Ä¥Î¥³¥×¥í ¡ß SynergySP

©ÌÚÇµ»ÒÁý½ï¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹¡¿ÁÇºàºÎ¼è²È¤Î°ÛÀ¤³¦Î¹¹Ôµ­À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥¿¥±¥ë¡§Åçùõ¿®Ä¹

¥Ó¡¼¡§°ËÆ£ºÌº»

¥Ö¥í¥é¥¤¥È¡§¾®»ÔâÃ¶×

¥¯¥ì¥¤¥¹¥È¥ó¡§¿¹ÀîÃÒÇ·

¥×¥Ë¤µ¤ó¡§º´Æ£ÁïÈþ

OP¡§Nornis¡Ê¥Î¥ë¥Ë¥¹¡Ë¡ÖPrologue¡×

ED¡§¤Ê¤­¤´¤È¡ÖÌ´¸¸¥È¥ê¥Ã¥×¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁÇºàºÎ¼è²È¤Î°ÛÀ¤³¦Î¹¹Ôµ­¡ÙPVÂè£²ÃÆ

¢¡ÌðÌî¤¯¤ó¤ÎÉáÄÌ¤ÎÆü¡¹



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡§9/30(²Ð) 25:35¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï25:29¡Á)

AT-X¡§10/1(¿å) 20:00¡Á

BS11¡§10/2(ÌÚ) 24:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¿Í¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛÀ­¤Ê¥¯¥é¥¹°Ñ°÷¡¦µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÎÙ¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤ëÌðÌî¤¯¤ó¤¬¿´ÇÛ¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£

ËèÆü¥±¥¬¤Þ¤ß¤ì¤Ç³Ø¹»¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ÖÄ¶¡¦ÉÔ±¿ÂÎ¼Á¡×¤ÎÌðÌî¤¯¤ó¡£

¤½¤ó¤ÊÌðÌî¤¯¤ó¤Î¼êÅö¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤­¤Æ¡Ä¡£

¸ÄÀ­Åª¤ÊÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯Æó¿Í¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤ÎÎø¤Ï¤É¤³¤ËÃ©¤êÃå¤¯¡©

¤½¤·¤Æ¡¢ÌðÌî¤¯¤ó¤Ë¡ØÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸³è¡Ù¤ÏË¬¤ì¤ë¤Î¤«¡©

¿´ÇÛÀ­½÷»Ò¤È¥±¥¬¤Þ¤ß¤ìÃË»Ò¤Î¡¢¥Ô¥å¥¢¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤¬º£¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡¼¡¼


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÅÄÂ¼·ë°á

´ÆÆÄ¡§¾¾Èø¿¸Ê¿

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÀÖÈø¤Ç¤³

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§³¤Ã«ÉÒµ×

²»¶Á´ÆÆÄ¡§Î©ÀÐÌïÀ¸

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó

²»³Ú¡§ÌÚÂ¼½¨ÉË

²»³ÚÀ©ºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó²»³Ú

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§°¡ºÙ°¡Æ²

©ÅÄÂ¼·ë°á¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡ÖÌðÌî¤¯¤ó¤ÎÉáÄÌ¤ÎÆü¡¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÌðÌî¹ä¡§Å·ùõÞæÊ¿

µÈÅÄÀ¶»Ò¡§´Ó°æÍ®²Â

¥á¥¤¡§¼ïùõÆØÈþ

±©¼Æ¡§ºäÂÙÅÍ

Àô¡§¹â¶¶Íû°Í

ÅÄÃæ¡§´äºêÎÊÂÀ

OP¡§FANTASTICS¡ÖPOP LIFE¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÌðÌî¤¯¤ó¤ÎÉáÄÌ¤ÎÆü¡¹¡×PVÂè£±ÃÆ

¢¡¤«¤¯¤ê¤è¤Î½ÉÈÓ Æõ



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/1(¿å) 24:00¡Á

AT-X¡§10/5(Æü) 21:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡È¤¢¤ä¤«¤·¡É¤¬¸«¤¨¤ë½÷»ÒÂçÀ¸¡¦ÄÅ¾ìÌÚ°ª¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢±£À¤¡Ô¤«¤¯¤ê¤è¡Õ¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞ½É¡ÒÅ·¿À²°¡Ó¤Ø¤ÈÚ¼¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

ÁÄÉã¤¬°ä¤·¤¿ÇüÂç¤Ê¼Ú¶â¡£±£À¤¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÈÌóÂ«¡É¡£¼Ú¶â¤Î¥«¥¿¤È¤·¤ÆÇ÷¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ¶Æá¡½¡½µ´¤Ø¤Î¡È²ÇÆþ¤ê¡É¤À¤Ã¤¿¡£

¤È¤³¤í¤¬°ª¤Ï¡¢¤½¤Î±¿Ì¿¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¤ë¡£¡½¡½Æ¯¤¤¤Æ¡¢ÊÖ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¡£

¼Ú¶â¤òÊÖºÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Å·¿À²°¤Î¤«¤¿¤¹¤ß¤Ë¿©»ö½è¡ÒÍ¼¤¬¤ª¡Ó¤ò³«¤­¡¢¿¿¿´¤ò¹þ¤á¤¿¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤¿¤Á¤Î¶õÊ¢¤È¿´¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡£

¤È¤­¤Ë¤ÏÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÆÍ¤­¿Ê¤ß¡¢°ª¤Ï±£À¤¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤Èå«¤ò°é¤à¡£

¤¢¤ÎÆü¸ò¤ï¤·¤¿¡ÈÌóÂ«¡É¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¡Òµï¾ì½ê¡Ó¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£

Æî¤ÎÃÏ¤Î½É¡ÒÀÞÈø²°¡Ó¤Ç¤Î»îÎý¤ò±Û¤¨¡¢¡ÒÍ¼¤¬¤ª¡Ó¤Ø¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿°ª¡£¤·¤«¤·¡¢²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ÏÂ«¤Î´Ö¡½¡½¡ÒÅ·¿À²°¡Ó¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤´íµ¡¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¼é¤ê¤¿¤¤µï¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¡£¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¡£

´öÂ¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤Èå«¤Ë°é¤Þ¤ì¡½¡½Êª¸ì¤ÏºÆ¤Ó¡¢Æ°¤­½Ð¤¹¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§Í§ËãÊË

¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§Laruha

´ÆÆÄ¡§µÈºê¾ù

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¶â½ÕÃÒ»Ò

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§·Ë±ÑÌ¤

Èþ½ÑÀßÄê¡¦Èþ½Ñ¥Ü¡¼¥É¡§¹çÏ»ÅµÂå

¿§ºÌÀß·×¡§¼êÅèÌÀÈþ

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÄÄ°ÊÑ¯

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ËÜ»³Å¯

²»³Ú¡§°Ë²ìÂóÏº

²»³ÚÀ©ºî¡§¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥É¥Ã¥°

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§GONZO¡ß¥Þ¥«¥ê¥¢

©2025 Í§ËãÊË¡¦Laruha/KADOKAWA/¤«¤¯¤ê¤è¤Î½ÉÈÓ Æõ À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÄÅ¾ìÌÚ°ª¡§Åì»³Æà±û

ÂçÃ¶Æá¡§¾®À¾¹î¹¬

¶ä¼¡¡§ÅÚ´ôÈ»°ì

ÇòÌë¡§ÅÄ´ÝÆÆ»Ö

¤ªÎÃ¡§²Ã·¨°¡°á

½ÕÆü¡§Ãæ·Ã¸÷¾ë

¥Á¥Ó¡§ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á

¥¢¥¤¡§½§ºê°½

¥µ¥¹¥±¡§°æ¾åÍºµ®

Íð´Ý¡§ÀÐÀî³¦¿Í

Íë½Ã¡§ÆüÌîÁï

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤«¤¯¤ê¤è¤Î½ÉÈÓ Æõ¡×¥Æ¥£¥¶¡¼PV 🍁 2025Ç¯10·îÊüÁ÷³«»Ï

¢¡Let's Play ¥¯¥¨¥¹¥È¤À¤é¤±¤Î¥Þ¥¤¥é¥¤¥Õ



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡§10/1(¿å) 24:45¡Á

ËÌ³¤Æ»Ê¸²½ÊüÁ÷¡§10/2(ÌÚ) 24:45¡Á

´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡§10/2(ÌÚ) 26:15¡Á

ÀçÂæÊüÁ÷¡§10/3(¶â) 25:40¡Á

Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡§10/4(ÅÚ) 25:45¡Á

ÀÐÀî¥Æ¥ì¥Ó¡§10/21(²Ð) 24:45¡Á

ÇÛ¿®¡§10/2(ÌÚ) 12:00°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡Ú¿ÍÀ¸¡Û¤Ï¡Ú¥²¡¼¥à¡Û¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÚÁªÂò¡Û¤ÎÏ¢Â³¡½¡½¡½

22ºÐ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¼Ô¤Î¥µ¥à¡¦¥ä¥ó¥°¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÌµÎà¤Î¥²¡¼¥à¹¥¤­¡£

³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥²¡¼¥à³«È¯¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÌÀ¤±Êë¤ì¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¡ØRUMINATE(¥ë¥ß¥Í¥¤¥È)¡Ù¤ò¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡ª

¤·¤«¤·¡¢Âç¿Íµ¤¥²¡¼¥à¼Â¶·¼Ô¤Î¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥í¡¼¤¬¹óÉ¾¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¤Íè¤ÏÊÄ¤¶¤µ¤ì¤ë¡£

¤µ¤é¤Ë¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢¥µ¥à¤ÎÎÙ¤ÎÉô²°¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤­¤Æ¨¡¨¡¡ª

¥µ¥à¤Î²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ä¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Ç¹Ô¤­¤Ä¤±¤Î¥«¥Õ¥§Å¹°÷¤Î¥ê¥ó¥¯¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¤Ê¤É¡¢¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òµ¡¤Ë¡¢¥µ¥à¤È¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤È¤Î´Ø·¸¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÆ°¤­½Ð¤¹¡£

¿Æ¤«¤é²áÊÝ¸î¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤­¤¿Îø°¦·Ð¸³¥¼¥í¤Î¥µ¥à¤Ï¡¢ÃËÀ­¤È¤ÎµÞÀÜ¶á¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¿´¤Î³Ì¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£

¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤¿ºÇ¹âÆñ°×ÅÙ¤Î¥²¡¼¥à¤ò¥µ¥à¤Ï¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¡½¡½¡½¡ª¡©


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§Leeanne M. Krecic (Mongie)

´ÆÆÄ¡§ÉÚ°ÂÂçµ®

Éû´ÆÆÄ¡§¿¹»³°¦µÝ

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¾¾°æ°¡Ìï

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¤¨¤Ó¤â

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§³¤Ï·Âôºé´õ

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃÓÅÄÍµÊå

¿§ºÌÀß·×¡§ÅçÊý°¡Ìð»Ò¡¢ÎëÌÚ°½Çµ

»£±Æ´ÆÆÄ¡§»³±Û¹¯»Ê

¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°ËÅìÀµ»Ö¡¢ÀÐ¸«Í¥ºî

ÊÔ½¸¡§¿ÀµÜ»ÊÍ³Èþ

²»³Ú¡§¥³¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å

²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°´Ö²íÊ¸

´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¥¹¥í¥¦¥«¡¼¥Ö

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§OLM

©Let's PlayÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥µ¥à¡¦¥ä¥ó¥°¡§²Öß·¹áºÚ

¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥í¡¼¡§ÅÚ²°¿ÀÍÕ

¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡§ÃæÂ¼Íª°ì

¥ê¥ó¥¯¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ

¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë¡§º´ÁÒ°½²»

¥ô¥£¥Ã¥­¡¼¡¦¥½¥ó¥°¡§Æü³ÞÍÛ»Ò

¥â¥Ë¥«¡¦¥Þ¥Ã¥±¥ó¥¸¡¼¡§±àºêÌ¤·Ã

¥À¥é¥¹¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¡§ÅÏÊÕ¹É

¥¨¥¤¥Ö¡¦¥«¥ë¥Õ¡¼¥ó¡§ÄÔ°æ·ò¸ã

¥ª¥ê¥Ó¥¢¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥È¡§·ªºäÆîÈþ

¥¨¥É¥¬¡¼¡§¾¾ÅÄ·ò°ìÏº

¥ë¡¼¥·¡¼¡¦¥é¥¤¥È¡§½ôÀ±¤¹¤ß¤ì

¥¦¥á¥Ã¥É¡¦¥Ñ¥Æ¥ë¡§È«ÃæÍ´

¥Ç¥£¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¡§ºØ²ì¤ß¤Ä¤­

¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦A¡¦¥ä¥ó¥°¡§»°Âð·òÂÀ

OP¡§µ×ÊÝÅÄÍø¿­¡Ö1, 2, Play¡×

ED¡§µ×ÊÝÅÄÍø¿­¡ÖLeft & Right¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ØLet's Play ¥¯¥¨¥¹¥È¤À¤é¤±¤Î¥Þ¥¤¥é¥¤¥Õ¡Ù¥á¥¤¥óPV¡Ã25Ç¯10·î1Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï

¢¡ÇË»ºÉÙ¹ë The Richest Man in GAME



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡§10/1(¿å) 25:15¡Á

BS¥Õ¥¸¡§10/3(¶â) 24:30¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¥Ú¥¤¡¦¥Á¥§¥ó¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¾å»Ê¤«¤é¤ÎÌ¿Îá¤Ç¿¼Ìë¤Þ¤Ç»Ä¶È¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÆÍÁ³¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤¬¸÷¤ê¤À¤·¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¯¤È³ØÀ¸»þÂå¤Ø¤È¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«º®Íð¤¹¤ë¥Á¥§¥ó¤ÎÁ°¤Ë¡¢ºâ»ºÊÑ´¹¥·¥¹¥Æ¥à¡¦ÄÌ¾Î¡Ö¥ê¥Ã¥Á¥§¥¹¥È¡×¤òÌ¾¾è¤ëÆæ¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¸½¤ì¡¢¥Á¥§¥ó¤Ë»ñ¶â¤òÄó¶¡¤·¤Æ¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¡£

¡È¼ÒÃÜ¿ÍÀ¸¡É¤òÈ´¤±½Ð¤·¡¢¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ÈÂç´î¤Ó¤¹¤ë¥Á¥§¥ó¡£

¤·¤«¤·¡¢¥ê¥Ã¥Á¥§¥¹¥È¤¬¼¨¤·¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆÃ¼ì¤Ç¡¢¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡È¤¢¤ë¾ò·ï¡É¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡½¡½¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÀÄêÎ¼èîÍ

´ÆÆÄ¡§酈óÕÌÀ

µÓËÜ¡§°¤Ã£

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Ê¡ßè±Æ»ë

¡¦ÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ

±é½Ð¡§Á°ÅÄ°«

ËÝÌõ¡§ËÜÂ¿Í³»Þ¡¢ÎÓ¿¿»Ò¡¢²«±Ï

²»¶ÁÀ©ºî¡§ÅìËÌ¿·¼Ò

ÆüËÜÈÇÀ½ºî¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢bilibili

© bilibili 閱Ê¸Æ°Ì¡ ²þÊÔ¼«閱Ê¸½¸Ô¥´ú²¼µ¯óÚì¦½ñ¾®說¡ÔéÌÀ®¼óÉÙ×ÏÍ·Ù¦³«»Ï¡Õ ºî¼Ô¡§ÀÄêÎ¼èîÍ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥Ú¥¤¡¦¥Á¥§¥ó¡§¾®Ìî¸­¾Ï

¥Þ¡¼¡¦¥ä¥ó¡§²¬ËÜ¿®É§

¥ê¥ó¡¦¥ï¥ó¡§¹âÌîËãÎ¤²Â

¥Û¥¦¡¦¥·¥å¥¯¡§¾®ÎÓÀé¹¸

¥³¥¦¡¦¥·¥Ï¥¯¡§ÅÚ´ôÈ»°ì

¥·¥ó¡¦¥«¥¤¥í¡§°ËÆ£ÀÅ

¥ë¥¢¥ó¡¦¥°¥¢¥ó¥¸¥§¥ó¡§ÃçÂ¼½¡¸ç

¥ê¥Ã¥Á¥§¥¹¥È¡§Ê¡»³½á

OP¡§¤¤¤ì¤¤¤¹¡ÖEmpty Heart¡×

ED¡§âÃÇò¤«¤Î¤ó¡Ö¥Ô¥«¥ë¡¼¥×¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ØÇË»ºÉÙ¹ë The Richest Man in GAME¡ÙËÜPV¡Ú10·î1Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷³«»Ï¡Û

¢¡¥³¥¢¥é³¨Æüµ­



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

YouTube¡§10/2(ÌÚ) 20:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¥³¥¢¥é¤µ¤ó¤ÎÄÖ¤ëÆü¾ï¤ÏÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢²¹¤«¤¯¤Æ¡½¡½¡£

¼ºÇÔ¤·¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¾å¼ê¤Ë¤Ç¤­¤¿¼«Ê¬¤Ë´î¤ó¤À¤ê¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¤Û¤ó¤Î¤Á¤Ã¤Ý¤±¤Ê¤³¤È¤À¤±¤É¡£

¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿Æü¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¤âÆÃÊÌ¤Êµ­Ç°Æü¤â¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆü¡¹¤¬°¦¤ª¤·¤¤¡£

º£Æü¤â¤¤¤¤Æü¡¢ÌÀÆü¤â¤¤¤¤Æü¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¤æ¤¢¤ß

´ÆÆÄ¡§²Ã¸ÍÍÀÉ×

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸¶ÀéÍÚ

À©ºî¡§studio MOTHER

©¤æ¤¢¤ß¡¦KADOKAWA¡¿¥³¥¢¥é³¨Æüµ­

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥³¥¢¥é¤µ¤ó¡§ÆâÅÄºÌ

¥¢¥Ë¥á¡Ø¥³¥¢¥é³¨Æüµ­¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼PV

¢¡ÉÔ´ïÍÑ¤ÊÀèÇÚ¡£



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/2(ÌÚ) 22:00¡Á

BSÆü¥Æ¥ì¡§10/2(ÌÚ) 23:00¡Á

AT-X¡§10/3(¶â) 21:30¡Á

U-NEXT¡§10/2(ÌÚ) 22:30¡Á

¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§10/2(ÌÚ) 22:30¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§10/5(Æü) 24:00°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

²ñ¼ÒÆâ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯åºÎï¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸·¤·¤¤ÉÝ¤¤¡£¥­¥Ä¥¤¡£¡×¤ÎOL¤ÎÅ´ÎØ¡£

¿ÍÉÕ¤­¹ç¤¤¤¬¶ì¼ê¤ÊÅ´ÎØ¤Ï¡¢º£Ç¯Æþ¼Ò¤·¤¿¿·Æþ¼Ò°÷µµÀî¤Î¶µ°é·¸¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤ë¡£

µµÀî¤Î°Ù¤Ë¡¢¶µ°é·¸¤È¤·¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¿¶Éñ¤¦Å´ÎØ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä

"ÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡Ä¡ª"

¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤ÊÇ¯¾å¾å»Ê¡ß¿·Æþ¼Ò°÷¡×¤Î¥É¥®¥Þ¥®working¡õlove¡©¥³¥á¥Ç¥£¡ª¥¹¥¿¡¼¥È¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

´ÆÆÄ¡§¾®ÃÝÊâ

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§°æ¾åÈþ½ï

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÆÁÅÄ¸­Ï¯

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾®Ìî¹¸¡¢¸åÆ£Ë¾

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÆÁÅÄ¸­Ï¯¡¢»³ÆâÎèÆà¡¢¿åÌîÍ§Èþ»Ò¡¢¾®Ìî¹¸

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¹çÏ»¹°(¥Þ¥«¥ê¥¢)

Èþ½ÑÀßÄê¡§¾®º´ÌîëÎ(¥¯¥ê¡¼¥×)¡¢»³ÃæÎ´(¥¯¥ê¡¼¥×)¡¢À¾¸¶½ÜºÈ(¥¯¥ê¡¼¥×)¡¢¤æ¡¼¤Ë¤Ã¤È(¥¯¥ê¡¼¥×)¡¢Åû°æÅµ»Ò(¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥¯¥¢)¡¢Àô´²

¿§ºÌÀß·×¡§ÅÏÉôÍ¦Êå

2D¥ï¡¼¥¯¥¹¡§À¾Â¼Å°Ìé¡¢È·Ìî¹â»Ì¡¢»ù¶ÌÍµÇ·(¥Ï¥ä¥Ö¥µ¥Õ¥£¥ë¥à)¡¢¥¿¥±¥µ¥­¥ê¥Ä(¥Ï¥ä¥Ö¥µ¥Õ¥£¥ë¥à)

3DCG¡§»³ÅÄæÆ(¥Þ¥«¥ê¥¢)¡¢Aaron "The Game" Pong(¥Þ¥«¥ê¥¢)

ÆÃ¼ì¸ú²Ì¡§ÂÀÅÄÎÉÇ·

»£±Æ´ÆÆÄ¡§Â¼¾åÍ¥ºî

¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÊÔ½¸¡§ÅÏîµÀéÇÈ(¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«)

¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸¡§qooop

²»¶Á´ÆÆÄ¡§È¬´¬Âç¼ù(¥¯¥é¥ó¥°¥¯¥é¥ó)

²»¶Á¸ú²Ì¡§º£Ìî¹¯Ç·

Ï¿²»Ä´À°¡§ÄÇÍÕ¤Ò¤«¤ë(¥¯¥é¥ó¥°¥¯¥é¥ó)

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó

²»³Ú¡§Æ£ËÜ¥³¥¦¥¸(Sus4 Inc.)

²»³ÚÀ©ºî¡§¥­¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É

²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¿ÛË¬Ë­

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥¨¥ë

©¹©Æ£¥Þ¥³¥È/SQUARE ENIXŽ¥ÉÔ´ïÍÑ¤ÊÀèÇÚ¡£À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

Å´ÎØ°´¡§Lynn

µµÀîÐÒ¡§ºäÅÄ¾­¸ã

ËÙÅÄÈþ½ï¡§Á°Åç°¡Èþ

´Ñ³¤»ûÎ§¡§ºØ²ì¤ß¤Ä¤­

OP¡§angela¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤ÊI love you¡×

¡ØÉÔ´ïÍÑ¤ÊÀèÇÚ¡£¡Ù¥á¥¤¥óPV / 2025Ç¯10·îTV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷·èÄê¡ª

¢¡»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤·



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

AT-X¡§10/2(ÌÚ) 22:30¡Á

TOKYO MX¡§10/2(ÌÚ) 23:30¡Á

¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§10/2(ÌÚ) 24:00¡Á

BSÆü¥Æ¥ì¡§10/2(ÌÚ) 25:00¡Á

°¦É²Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¡§10/2(ÌÚ) 25:50¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡Ö»ä¤Ï·¯¤ò¶ô¤Ù¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¡×

ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¿Íµû¤Î¾¯½÷¡¦¼®è½¤Ï³¤ÊÕ¤Î³¹¤ËÆÈ¤êÊë¤é¤¹ÈæÌ¾»Ò¤Î¼ê¤ò¼è¤ê¡¢Í¥¤·¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£

ÈæÌ¾»Ò¤Î»ý¤Ä·ìÆù¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£

¤½¤ì¤Ï¿ôÂ¿¤ÎÍÅ²ø¤ò¼æ¤­¤Ä¤±¤ë¤Û¤É¤Ë¡Ä¡£

¼®è½¤Ï¡¢À®½Ï¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤ÇÈæÌ¾»Ò¤ò¼é¤ê¡É¤¤¤º¤ì¼«Ê¬¤¬¶ô¤Ù¤ë¡É¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë¡£

ÈæÌ¾»Ò¤Î¶»¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Ò¤È¤Ê¤é»ä¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦

ÀÚ¤Ê¤ëÁÛ¤¤¤¬Éâ¤«¤Ó-¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÉÄÀîºÓ

Áí´ÆÆÄ¡§³ëÃ«Ä¾¹Ô

´ÆÆÄ¡§ÎëÌÚÍµÊå

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¹­ÅÄ¸÷µ£

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°ê»³ÁÛ

¿§ºÌÀß·×¡§¿åÌîÂ¿·Ã»Ò

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¹©Æ£µÁÎ´

»£±Æ´ÆÆÄ¡§Éð¸¶·òÆó

3DCG¡§»ÖÅÄ¤¸¤·¤í

ÊÔ½¸¡§ÂíÀî»°ÃÒ

²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ç¼Ã«Î½²ð

²»¶Á¸ú²Ì¡§ºØÆ£¤ß¤ÁÂå

²»³Ú¡§°æÆâ·¼Æó

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¹âÌÚ½¨¿Î

¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥ê¥ó¥°¥¹

©2024 ÉÄÀî ºÓ/KADOKAWA/¤ï¤¿¤¿¤ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

È¬É´ºÐÈæÌ¾»Ò¡§¾åÅÄÎïÆà

¶á¹¾¼®è½¡§ÀÐÀîÍ³°Í

¼ÒÈþ¸Õ¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤

OP¡§µÈÇµ¡ÖìÓ-nie-¡×

ED¡§È¬É´ºÐÈæÌ¾»Ò(cv.¾åÅÄÎïÆà)¡Ö¥ê¥ê¥£¡×

¡Ö»à¤Ê¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÃTV¥¢¥Ë¥á¡Ö»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤·¡×¥á¥¤¥óPV¡ã2025Ç¯10·î2ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡ä

¢¡ÂÀÍÛ¤è¤ê¤ââÁ¤·¤¤À±



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TBS·ÏÎó28¶É¥Í¥Ã¥È¡§10/2(ÌÚ) 23:56¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

Ê¿¶Ñ¤è¤ê¾¯¤·´è¾æ¤Ê½÷¤Î»Ò¡¦´äÅÄºó±Ñ¤È¡¢¤«¼å¤¤ÃË¤Î»Ò¡¦¿À¾ë¸÷µ±¡£

¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¿À¾ë¤Î¾Ð´é¤Ë¤Ò¤È¤á¤Ü¤ì¤·¤¿ºó±Ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÙ¤¯¤Æ¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¸÷µ±¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¥¤¥±¥á¥ó¤ËÀ®Ä¹¡£

±ó¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£

¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ãæ³ØºÇ¸å¤ÎÂÎ°éº×¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´¤Î±ü¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤­¤¿½éÎø¤¬Æ°¤­½Ð¤¹¡£

¤É¤ó¤Ê¤Ë±ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤ÎâÁ¤·¤¤À±¤Ï¤º¤Ã¤È·¯¡½¡½¡£

¤­¤é¤á¤¯½éÎø¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§²Ï¸¶ÏÂ²»

´ÆÆÄ¡§¾®ÎÓºÌ

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÃæÀ¾¤ä¤¹¤Ò¤í

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Á½¶ÓÊö

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Â¼Ä¹Í³µª

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§±×ÅÄ¸­»Ê

Èþ½ÑÀßÄê¡§ÀÄÌÚÃÒÍ³µª¡¢¥¤¥Î¥»¥æ¥­¥¨

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§»á²È¤³¤Ï¤¯

¿§ºÌÀß·×¡§²£»³¤µ¤è»Ò

3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§»³Æâ°ê¿Í

²èÌÌÀß·×¡§ÅÄÂ¼¿Î

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ß·¸«ÂÙ¼£

ÆÃ¸ú¡§¸¶ÅÄûÄ»Ò(¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«)

ÊÔ½¸¡§Ã°ºÌ»Ò

²»¶Á´ÆÆÄ¡§µÈÅÄ¸÷Ê¿

²»¶Á¸ú²Ì¡§µÈß·Èþ¼÷·Ã

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥À¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó

²»³Ú¡§ÅÄÞ¼²Æ³¤¡¢Ý¯°æÈþ´õ

²»³ÚÀ©ºî¡§Æü²»

¥Á¡¼¥Õ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¼Æ¹¨ÏÂ

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§°ËÆ£ÂÀµ®

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ªKAI

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©²Ï¸¶ÏÂ²»¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡ÖÂÀÍÛ¤è¤ê¤ââÁ¤·¤¤À±¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

´äÅÄºó±Ñ¡§Æ£»ûÈþÆÁ

¿À¾ë¸÷µ±¡§¾®ÌîÍ§¼ù

¾®Ìî»ûæÇ¿é¡§ÍÓµÜÈÞÆá

°¾ÀîÍÛÂÀ¡§ºäÂÙÅÍ

¹áÀîÈþ¿¥¡§ÅÄÂ¼ËÓ¿´

°æÂôÍ¥¿´¡§°©ºäÎÉÂÀ

¿À¾ëÚå¡§ÇòÀÐÀ²¹á

OP¡§¿Á´ðÇî¡ÖStellar Days¡×

ED¡§ÏÂ¤Ì¤«¡ÖºÇ¿·ÏÃ¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÂÀÍÛ¤è¤ê¤ââÁ¤·¤¤À±¡×Âè2ÃÆPV |10·î2Æü¤«¤éTBS·Ï28¶É¤Ë¤ÆÁ´¹ñÆ±»þÊüÁ÷

¢¡¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤ï¤¬¿È¤ò½õ¤±¤ë



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/2(ÌÚ) 25:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

ÉáÄÌ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¦¥«¥¨¥Ç¤Ï¡¢¸«³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤Ï©ÃÏÎ¢¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤³¤Ï½Ã¿Í¤ä¥¨¥ë¥Õ¡¢¥É¥é¥´¥ó¤Î¤¤¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê°ÛÀ¤³¦¡£

¥«¥¨¥Ç¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤Ë¸«³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤ËÜ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¡£

¤½¤ì¤Ï¡ÖÀ¸À®¡×¤È¾§¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤¬½ÐÍè¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÔ»×µÄ¤ÊËÜ¤À¤Ã¤¿¡ª

°ÛÀ¤³¦¤ËÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¥«¥¨¥Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¸À®¤µ¤ì¤¿¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ëÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£

¤¤¤Ä¤«ÆüËÜ¤Øµ¢¤ë¤³¤È¤òË¾¤ß¤Ê¤¬¤é½÷»Ò¹âÀ¸¤Î°ÛÀ¤³¦¤Ç¤ÎÊ³Æ®¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡½


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§´äÁ¥¾½

¥¤¥é¥¹¥È¡§¸ÍÉô½Ê

´ÆÆÄ¡§¸ÅÀîÌ¤Íè»Ò

²»¶Á´ÆÆÄ¡§º£ÀôÍº°ì

²»³Ú¡§bermei.inazawa

À©ºîÅý³ç¡§¹â¶¶ÏÂÌé

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Imagica Infos / Imageworks Studio

À©ºî¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼ÒSTUDIO KAIBA

À½ºî¡§¡Ö¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤ï¤¬¿È¤ò½õ¤±¤ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

© ´äÁ¥¾½¡¦¸ÍÉô½Ê¡¦¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¡¿¡Ö¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤ï¤¬¿È¤ò½õ¤±¤ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥«¥¨¥Ç¡§ËÜÅÏÉö

¥«¥ë¥Ç¥Î¡§¾®ÎÓ¤æ¤¦

¥¢¥¹¥ë¡§ÂçÄÍ¹ä±û

¥Ë¥Ê¡§²Ö°æÈþ½Õ

¥ì¥¤¡§¿¹»³Í³Íü²Â

OP¡§TRiDENT¡ÖÎø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡×

ED¡§TRiDENT¡ÖMIRACRAID¡×

¡Ø¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤ï¤¬¿È¤ò½õ¤±¤ë¡Ù¥­¥ã¥¹¥È¥Ü¥¤¥¹Æþ¤ê¥Æ¥£¥¶¡¼¸ø³«¡ª10·î2Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË25»þ¤«¤éTOKYO MX¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï

¢¡°­¿©Îá¾î¤È¶¸·ì¸ø¼ß



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TBS¡§10/2(ÌÚ) 25:28¡Á

BS11¡§10/3(¶â) 23:00¡Á

ÇÛ¿®¡§10/2(ÌÚ) 26:00°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡Ö¿©¤Ù¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡ª¡×

Çì¼ß²È¤ÎÌ¼¡¦¥á¥ë¥Õ¥£¥¨¥é¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤âÍý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¼ñÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¤½¤ì¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹ËâÊª¤òÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¡ª

¤½¤¦¤·¤Æ¤Ä¤¤¤¿¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¡Ö°­¿©Îá¾î¡×¡½¡½¡£

¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡¢º§Ìó¼Ô¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Í·±ã²ñ¤Ç¶¸²½¤·¤¿Ëâ½Ã¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

ÀäÂÎÀäÌ¿¤Ê¾õ¶·¤Ë»×¤ï¤º¿È¤ò¤¹¤¯¤á¤ë¥á¥ë¥Õ¥£¥¨¥é¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¡Ö¶¸·ì¸ø¼ß¡×¤È¶²¤ì¤é¤ì¤ë¥¬¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¹¸ø¼ß¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¡£

¿¶¤ê²¼¤í¤µ¤ì¤ë·õ

ÅÝ¤ì¤ëËâ½Ã

¶â¿§¤Ë¸÷¤ëÆ·

¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ËÂ©¤ò°û¤à¥á¥ë¥Õ¥£¥¨¥é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ø¼ß¤Î´é¤ËÅ©¤ëËâ½Ã¤Î·ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä!?

ËâÊª¤òÈþÌ£¤·¤¯Ä´Íý¤¹¤ë¡Ö°­¿©Îá¾î¡×¤È¿´Í¥¤·¤­¡Ö¶¸·ì¸ø¼ß¡×¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¶»¥­¥å¥ó¤Ê°Û¿©¡Ê°Û¿§¡Ë¥°¥ë¥á¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡ª

¡½¡½¶Ë¾å¤ÎÊª¸ì¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤ì¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§À±ÈàÊý

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¥Ú¥Ú¥í¥ó

Ì¡²è¡§¿åÊÕ¥Á¥«

´ÆÆÄ¡§ÉðÅÄËÓ³¤

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÂçÃÎ·Ä°ìÏº

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²ÃÆ£¿¿¿Í

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÂçÂìÆá²Â¡¢È¬ÌÚß·½¤Ê¿

°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µí¥ÎßÀÍ³°Ô

¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µÆ±ÊÃÒ±Ñ

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ÎÁÍý¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¼µ¸Íµ×Èþ»Ò

¿§ºÌÀß·×¡§ÀÆÆ£Ëãµ­

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Ê¿ÎÉ°¡Íüº»

Èþ½Ñ¥Ü¡¼¥É¡§¾®ÀîÍ§²Â»Ò

Èþ½Ñ¡§¥¹¥¿¥¸¥ªKLAS

»£±Æ´ÆÆÄ¡§²¿Ê¸³¾(°°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó)

»£±Æ¡§°°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó

¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÊÔ½¸¡§ÀÐ°æ°¡Èþ(°°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó)

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÅÄÃæÎ¼

²»¶ÁÀ©ºî¡§Ai Addiction

²»³Ú¡§Ãæ¶¶¹§¹¸

²»³ÚÀ©ºî¡§Æü²»

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§°°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó

©À±ÈàÊý¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö°­¿©Îá¾î¤È¶¸·ì¸ø¼ß¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥á¥ë¥Õ¥£¥¨¥é¡¦¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¥ì¥¤¥É¡§ÃæÂ¼¥«¥ó¥Ê

¥¢¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¡¦¥í¥¸¥§¡¦¥É¡¦¥¬¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¹¡§ºäÂÙÅÍ

¥±¥¤¥ª¥¹¡¦¥é¥Õ¥©¥ë¥°¡§¶áÆ£Î´

¥ß¥å¥é¥ó¡¦¥»¥í¡¼¡§²¬ËÜ¿®É§

¥Þ¥¯¥·¥à¡¦¥É¡¦¥ê¥ô¥¡¥¹¥È¡¼¥ë¡¦¥ß¥ë¥É¡¦¥é¥ó¥°¥Ç¥£¥¢¥¹¡§ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿

¥¢¥ó¥Ö¥ê¡¼¡¦¥·¥ã¡¼¥ë¡§¸ÅÀî¿µ

¥¼¥Õ¡¦¥»¥ó¥¸¥ó¡§Ê¿ÀîÂçÊå

¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥ë¡§ÁýÅÄ½Ó¼ù

OP¡§AVAM¡Ö¥·¥å¥¬¥ê¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×

ED¡§ÅÚ´ôÈ»°ì¡Ö´õË¾¸÷ÅÙ¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø°­¿©Îá¾î¤È¶¸·ì¸ø¼ß¡ÙËÜPV ┋2025Ç¯10·î2Æü¿¼Ìë1»þ28Ê¬¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¡ª

¢¡¸µÁÄ¡ª¥Ð¥ó¥É¥ê¤Á¤ã¤ó



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

ÇÛ¿®¡§10/2(ÌÚ)¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥­¥å¡¼¥È¤Ê¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼Âç½¸·ë¡¢

¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¤ÊÌ¥ÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÄË²÷¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥³¥á¥Ç¥£¡ª

¤³¤Ã¤Á¤Ë¤ª¤¤¤Ç¤è¥Ð¥ó¥É¥ê¤Á¤ã¤ó¡¡·¯¤â»ä¤â¥Ð¥ó¥É¥ê¤Á¤ã¤ó¡ª


¢¡¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥ó



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

AT-X¡§10/3(¶â) 20:30¡Á

¥Æ¥ìÅì¡§10/3(¶â) 25:53¡Á

BS¤è¤·¤â¤È¡§10/4(ÅÚ) 22:55¡Á

¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡§10/7(²Ð) 21:55¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

2000Ç¯Âå½éÆ¬¤ÎÅìµþ¡£À¤³¦À¬Éþ¤òÌÜÏÀ¤à¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥ó¡×¤ÎÀïÆ®°÷¡¦°ëÊÕ¡£

Èà¤Î¿¦¾ì¤ÏÀï¾ì¤À¡£¥¿¥¤¥Ä°ìËç¤Ç¡ÖÅìµþ¥¹¥®²ÖÊ´ºîÀï¡×¤ä¡ÖÉÙ»Î»³ÇúÇËºîÀï¡×¤ËÎ×¤à¤â¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥Û¡¼¥×¥Þ¥ó¤ÎÀµµÁ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î°ì·â¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤ê»´ÇÔ¡£

¥³¥ó¥×¥éóÕÌÀ´ü¡¢¾å»Ê¤ÎÌµÃã¤Ë¤â¤Ò¤¿¤¹¤éÂÑ¤¨¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤Ï¤¿¤é¤¯¿Í¡¹¤ËÊû¤°¡¢¡È¤ª»Å»ö¡É¥É¥é¥Þ¡£

¤É¤³¤«¿Í¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢°¥¤·¤­¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÀïÆ®°÷¤ÎÊª¸ì¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§Çò´äµ×Ìï

Ì¡²è¡§¤¤¤Ä¤­¤¿¤«¤·

´ë²è¡§µÈËÜ¶½¶È

µÓËÜ¡§¤Ï¤ê¤»

´ÆÆÄ¡§ÅÏÊÕÊâ

½õ´ÆÆÄ¡§ÅÄÃæÎ¼Êå

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§Æ£ÅÄ¤·¤²¤ë

¥³¥ó¥Æ¡§ÅÄÃæÎ¼Êå¡¢µÜËÜÂ÷¼«¡¢µÜÃÏ¾»¹¬¡¢»³ËÜ´²¡¢»³Â¼Æü¸þ¡¢µíÅè¿·°ìÏº¡¢¥½¥¬¥á¥°¥ß¡¢°ÂÉôÍ´ÆóÏº

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§±öÌîÃÒ¾Ï

¿§ºÌÀß·×¡§ÃæÌî¾°Èþ

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃæÂ¼²ÅÇî

»£±Æ´ÆÆÄ¡§²£»³Í§ºÈ

Æ°²è´ÆÆÄ¡§¿·°æÅÄÉ÷¹á

CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¸þ°æÂò³¤

ÊÔ½¸¡§×¢úóÀ¶»Ö

²»³Ú¡§Àõ¸«ÉðÃË

²»³ÚÀ©ºî¡§INSPION

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¾®Àôµª²ð

²»¶ÁÀ©ºî¡§INSPION¥¨¥Ã¥¸

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡§¿¼¹¾Äª

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§studio maf

¶¨ÎÏ¡§¤è¤·¤â¤È¥Ö¥í¡¼¥É¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È

À½ºî¡§¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

©Çò´äµ×Ìî¡¦¤¤¤Ä¤­¤¿¤«¤·/¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

°ëÊÕ·ò»Ê¡§¾åÅÄà¢»Ê

¥·¥ã¥É¡¼Âçº´¡§Î©ÌÚÊ¸É§

¥Û¡¼¥×¥Þ¥ó¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ

°ëÊÕÀá»Ò¡§¸Å²ì°ª

°ëÊÕ¥¿¥«¥·¡§ÀÄ»³µÈÇ½

¥æ¥ß¥³¡§±óÌî¤Ò¤«¤ë

²°Âæ¤Î¥ª¥ä¥¸¡§ÈÄÈøÁÏÏ©

¢¡É´À«µ®Â² 3rd Season



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/3(¶â) 21:54¡Á

¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡§10/5(Æü) 22:48¡Á

BSÄ«Æü¡§10/6(·î) 22:54¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡ÖÇÀ²È¤Î¾ï¼±¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÈó¾ï¼±¡×

¥Þ¥ó¥¬²È¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¼·Ç¯´Ö¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¼Â²È¤ÎÍïÇÀ¡¦Èªºî¶È¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¹ÓÀî¹°¡£

Ç¯ÃæÌµµÙ¤ÇÆ¯¤­¡¢µí¤ò»ô¤¤¡¢ÌîºÚ¤òºî¤ê¡¢¥¯¥Þ¤Ë¶±¤¨¡¢¥¨¥¾¥·¥Þ¥ê¥¹¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¤ÊÆü¾ï¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£

ÆüËÜ¤ÎÍïÇÀ¡¦ÇÀ¶È¤Î¶ì¤·¤¤¸½¼Â¤òÂª¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢´À¿å¿â¤é¤·¤ÆÆ¯¤¯Âç¿Í¡Ê»þ¡¹¥³¥É¥â¡Ë¤Î¡¢¾Ð¤¤¤¿¤Ã¤×¤ê¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤À¸¤­ÍÍ¤ËÑéÌÜ¤»¤è!!


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¹ÓÀî¹°

´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§ß·ÅÄÍµÂÀÏº

±é½Ð¡§¾¾Â¼Ëã°ê¡¢ÀéÌîÁáÉ´¹ç

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ºî²è´ÆÆÄ¡¦ºî²è¡§¤Þ¤Ä¤â¤È¤¢¤ä¤Í

ÇØ·Êºî²è¡§¤¢¤ê

¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡§¤ä¤Þ¤À¤ß¤Î¤ê

²»³Ú¡§SPECTRICK

À©ºî´Æ½¤¡§¿·³¤³Ù¿Í

ÇÀ¶È´Æ½¤¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡Á´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÃæ±û²ñ

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Pie in the sky

À½ºî¡§¡ØÉ´À«µ®Â²¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

© ¹ÓÀî¹°¡¦¿·½ñ´Û¡¿¡ØÉ´À«µ®Â²¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¹ÓÀî¹°¡§ÅÄÂ¼ËÓ¿´

¥¤¥·¥¤¤µ¤ó¡§ËÜÂ¿¿¿Íü»Ò

¿ÆÉãÅÂ¡§ÀéÍÕÈË

¤ª¤«¤ó¡§¤¯¤¸¤é

ED¡§pachae¡Ö±¢¤Ë¤Ê¤êÆü¸þ¤Ë¤Ê¤ê¡×

¥¢¥Ë¥á¡ØÉ´À«µ®Â²¡Ù3rd Season PV¡Ã2025Ç¯10·î3Æü(¶â)¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È!

¢¡Ìî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

BSÄ«Æü¡§10/3(¶â) 23:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

Ìî¸¶¤Ò¤í¤·¤ÎÃë¥á¥·»ö¾ð¤òÉÁ¤¯¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕÌ¡²è¤ò¥¢¥Ë¥á²½¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶ºî¡§±±°æµ·¿Í

Ì¡²è¡§ÄÍ¸¶ÍÎ°ì

´ÆÆÄ¡§À¾»³»Ê

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¿¹¥Ï¥ä¥·

µÓËÜ¡§¿¹¥Ï¥ä¥·¡¢¥â¥é¥ë

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³ÏÆ¸÷ÂÀÏº

²»³Ú¡§Â¿ÅÄ¾´Ê¸

À©ºî¡§¥·¥ó¥¨¥¤Æ°²è

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§DLE

©±±°æµ·¿Í¡¦ÄÍ¸¶ÍÎ°ì¡¿¡ÖÌî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

Ìî¸¶¤Ò¤í¤·¡§¿¹ÀîÃÒÇ·

OP¡§Mega Shinnosuke¡Ö¤´¤Ï¤ó¿©¤Ù¥è¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡Ù¡¡¸ø¼°¥¢¥Ë¥áPV

¢¡¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿Ãç´ÖÃ£¤Ë¥À¥ó¥¸¥ç¥ó±üÃÏ¤Ç»¦¤µ¤ì¤«¤±¤¿¤¬¥®¥Õ¥È¡ØÌµ¸Â¥¬¥Á¥ã¡Ù¤Ç¥ì¥Ù¥ë9999¤ÎÃç´ÖÃ£¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¸µ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÀ¤³¦¤ËÉü½²¡õ¡Ø¤¶¤Þ¤¡¡ª¡Ù¤·¤Þ¤¹¡ª



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TBSTOKYO MX¡§10/3(¶â) 23:30¡Á

MBS¡§10/3(¶â) 26:23¡Á

CBC¡§10/3(¶â) 26:23¡Á

AT-X¡§10/4(ÅÚ) 23:30¡Á

BS11¡§10/5(Æü) 23:30¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§10/3(¶â) 24:00¡Á

U-NEXT¡§10/3(¶â) 24:00¡Á

¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§10/3(¶â) 24:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤«¤Ä¤Æ½÷¿À¤¬ÁÏ¤ê¤·9¤Ä¤Î¼ïÂ²¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¼å¤¯¡¢ÓÞ¾Ð¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¨¡¨¡¿Í¼ï(¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó)¡£

¿Í¼ï¤Î¾¯Ç¯¡¦¥é¥¤¥È¤Ï¹¬±¿¤Ë¤â9¤Ä¤Î¼ïÂ²¤ÇÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ø¼ïÂ²¤Î½¸¤¤¡Ù¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¡¢¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÑ³¤¤¸¸ÁÛ¤À¤Ã¤¿¡£

Èà¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçºÇ°­¤Î¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡ØÆàÍî¡Ù¤Ç¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¡£

ÆàÍî¤ÎÄì¤ÇÀ¸¤­±ä¤Ó¤¿¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¸Ê¤Î²¸·Ã(¥®¥Õ¥È)¡ØÌµ¸Â¥¬¥Á¥ã¡Ù¤Î¿¿¤ÎÎÏ¤òÃÎ¤ë¡£

ÀäË¾¤Î²Ì¤Æ¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ê¡¢¥é¥¤¥È¤¬ÃÛ¤¯¤Î¤ÏºÇ¶¯¤Î²¦¹ñ¡£

Í£°ìÌµÆó¤Î²¸·Ã¡ØÌµ¸Â¥¬¥Á¥ã¡Ù¤ò¼ê¤Ë¡¢À¤³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Éü½²·à¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë!!


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÌÀ¶À¥·¥¹¥¤

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§tef

´ÆÆÄ¡§ºùÈþ¤«¤Ä¤·

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®Ž¥µÓËÜ¡§ÂçÌîÌÚ´²

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÎëÌÚ¹¬¹¾

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§°²ÌîÍ³µª»Ò(¥¹¥¿¥¸¥ª¤Á¤å¡¼¤ê¤Ã¤×)

¿§ºÌÀß·×¡§°ÂÆ£ÃÒÈþ

»£±Æ´ÆÆÄ¡§Ê¡À¤¿¸¸ã

ÊÔ½¸¡§ÀçÅÚ¿¿´õ(REAL-T)

²»¶Á´ÆÆÄ¡§´äÏ²ÈþÏÂ

²»¶Á¸ú²Ì¡§¾®»³¶³Àµ

²»³Ú¡§¹â¶¶ÎÊ

²»³ÚÀ©ºî¡§¥é¥ó¥Æ¥£¥¹

¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡§ÂçÁ°µ®»Ë

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§J.C.STAFF

©ÌÀ¶À¥·¥¹¥¤Ž¥¥Û¥Ó¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿Ìµ¸Â¥¬¥Á¥ãÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥é¥¤¥È¡§¶Ì¾ë¿ÎºÚ

¥á¥¤¡§Ä¹Ã«Àî°éÈþ

¥Ê¥º¥Ê¡§É©Àî²ÖºÚ

¥¢¥ª¥æ¥­¡§°æß·»í¿¥

¥¨¥ê¡¼¡§¿¿Ìî¤¢¤æ¤ß

¥Í¥à¥à¡§²ÆµÈ¤æ¤¦¤³

¥´¡¼¥ë¥É¡§µÜËÜ¹îºÈ

OP¡§Ãú¡ÖÁ®¤è¤êÍë¤ä¡¢¹¹¤ê¤ä¹â¤­¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌµ¸Â¥¬¥Á¥ã¡Ù¥á¥¤¥óPV¨¢2025Ç¯10·îTOKYO MX¡¢MBS¡¢BS11Â¾¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ª

¢¡¤·¤ã¤Ð¤±



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡§10/3(¶â) 23:30¡Á

AT-X¡§10/7(²Ð) 20:00¡Á

Amazon Prime Video¡§10/3(¶â) 24:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

»þ¤Ï¹¾¸Í»þÂå¡£

ÆüËÜ¶¶Í­¿ô¤ÎÂçÅ¹¤Ç¤¢¤ëÄ¹ºê²°¤Î¼ã¤À¤ó¤Ê¡È°ìÂÀÏº¡É¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é¿ÈÂÎ¤¬¼å¤¯³°½Ð¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£

¤½¤ó¤Ê°ìÂÀÏº¤Î¿È¤Î¼þ¤ê¤Ë¤ÏÇòÂô¤ä¸¤¿À¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÅ¤¿¤Á¤¬»Å¤¨¡¢¾ï¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

°¿¤ëÌë¡¢¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤òÅð¤ó¤Ç½Ð¤«¤±¤¿°ìÂÀÏº¤Ï¿Í»¦¤·¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

¤½¤ÎÆü¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¹¾¸Í¤Ç¤ÏÎÄ´ñÅª¤Ê»¦¿Í»ö·ï¤¬¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ê»Ï¤á¡Ä¡Ä¡£

ÍÅ¤¿¤Á¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¡¢°ìÂÀÏº¤Î²¼¼ê¿Í¤µ¤¬¤·¤¬»Ï¤Þ¤ë--¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§È«Ãæ·Ã

´ÆÆÄ¡§ÂçÀîµ®Âç

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÂÔÅÄÆ²»Ò

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§³§Àî°¦¹áÍø

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»Ö²ìÍ´¹á

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§³§Àî°¦¹áÍø¡¢»Ö²ìÍ´¹á

ÍÅ²ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÜÀÌÚÅ¯Ïº

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾®¾ÂÍ³è½¹á¡¢¸ñ¾ÂºÚÆà¡¢È¢ÅÄ¤Ê¤Ê¤ß¡¢ÀÆÆ£Àé·Ã¡¢¥¹¥¿¡¼¥í¥¤¥É

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡¦Èþ½ÑÀßÄê¡§º´Æ£Àµ¹À

¿§ºÌÀß·×¡§¤Þ¤Ä¤ª¤¿¤±¤Õ¤ß

»£±Æ´ÆÆÄ¡§Âç¿ÀÍÎ°ì

ÊÔ½¸¡§¿·µïÏÂ¹°

²»¶Á´ÆÆÄ¡§µÆÅÄ¹ÀÌ¦

²»³Ú¡§ÀÐÄÍÎè°Í

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§BN Pictures

©È«Ãæ·Ã¡¦¿·Ä¬¼Ò¡¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¤·¤ã¤Ð¤±¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

°ìÂÀÏº(¼ã¤À¤ó¤Ê)¡§»³²¼Âçµ±

¿ÎµÈ¡§²­Ìî¹¸»Ê

º´½õ¡§È¬ÂåÂó

Ö¢É÷¤Î¤¾¤­¡§Ï²ÀîÂçÊå

¾¾Ç·½õ¡§»³²¼À¿°ìÏº

±ÉµÈ¡§ÅÚ²°¿ÀÍÕ

¤ª½Õ¡§¼ã»³»í²»

ÎëÉ§É±¡§´Øº¬ÌÀÎÉ

Ìî»ûË·¡§¹â¶¶¿­Ìé

àÜ¡§ÉÚ²¬Èþº»»Ò

ÌÄ²È¡§¾¾±Ê¤¢¤«¤Í¡¢ÏÂµ×Ìî°¦²Â¡¢ÅÄÃæµ®»Ò

OP¡§¤¯¤¸¤é¡Ö¤¤¤Î¤Á¤Î¥Ñ¥ì¥ñ¥É¡×

ED¡§KAFUNÉ¡ÖÌ®Ì®¡×

¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¤·¤ã¤Ð¤±¡ÙËÜPVÂè£²ÃÆ¡ÃÁ´¹ñ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡È¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡É¤Ë¤Æ2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êËè½µ¶âÍË23»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï

¢¡ºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/3(¶â) 24:00¡Á

BS11¡§10/3(¶â) 24:00¡Á

·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡§10/3(¶â) 24:00¡Á

¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§10/3(¶â) 24:00¡Á

Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡§10/4(ÅÚ) 26:25¡Á

MBS¡§10/4(ÅÚ) 27:28¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß27:08¡Á)

AT-X¡§10/5(Æü) 21:30¡Á

Amazon Prime Video¡§10/3(¶â) 24:30¡Á(½é²ó¤Î¤ß2ÏÃÏ¢Â³¡¦ÃÏ¾åÇÈ¤Ë1½µ´ÖÀè¹Ô)

Â¾ÇÛ¿®¡§10/3(¶â) 24:30¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

ÉñÆ§²ñ¤Ç¤Îº§ÌóÇË´þ¡£

¤½¤ì¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¡È°­ÌòÎá¾î¡É¤Ø¤ÎÃÇºá¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡½¡½

ÉñÆ§²ñ¤ÎºÇÃæ¡¢º§Ìó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÂèÆó²¦»Ò¡¦¥«¥¤¥ë¤«¤é¡¢¤¤¤­¤Ê¤êÍýÉÔ¿Ô¤Êº§ÌóÇË´þ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¸ø¼ßÎá¾î¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡£

¤µ¤é¤Ë¤Ï¡È¿·¤·¤¤º§Ìó¼Ô¡É¤¬¤¤¤ë¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢¤¢¤ê¤â¤·¤Ê¤¤ºá¤Þ¤ÇÃå¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¤Î¿ô¡¹¤Î·ù¤¬¤é¤»¤Ë¤â¡Èº§Ìó¼Ô¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂÑ¤¨Â³¤±¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë²æËý¤Î¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä

¡Ö»ä¤ÎºÇ¸å¤Î¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥½¥¢¥Þ¤ò¥Ö¥ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×

¸«ÌÜÎï¤·¤­¸ø¼ßÎá¾î¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬¡È·ý¡É¤ò°®¤ê¡¢Éñ¤¤ÍÙ¤ë¡ª¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§Ë±¥Ê¥Ê

¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§º»·î

Ì¡²è¡§¤Û¤ª¤Î¤­¥½¥é

´ÆÆÄ¡§ºäËÜ°ìÌé

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÀÖÈø¤Ç¤³

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ë§²æ·ÃÍý»Ò

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹ÓÌÚ°ìÀ®

¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§È¿ÅÄÀ¿Æó¡¢»ûÈø·û¼£¡¢¹°À¥ÃÒ¿Í

Èþ½ÑÀßÄê¡§Âç¸¶À¹¿Î¡¢¥Ä¥Ö¥­¥±¥ó

¿§ºÌÀß·×¡§ÌîÃÏ¹°Ç¼

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÀîÅÄÅ¯Ìð

ÊÔ½¸¡§»³ÅÄÀ»¼Â

²»³Ú¡§ÄØ»³ÆüÆî»Ò

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ËÜ»³Å¯

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥é¥¤¥Ç¥ó¥Õ¥£¥ë¥à

¥á¥¤¥ó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§¥é¥¤¥Ç¥ó¥Õ¥£¥ë¥àµþÅÔ¥¹¥¿¥¸¥ª

© Ë±¥Ê¥Ê¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹¡¿ºÇ¤Ò¤ÈÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ë¡¦¥ô¥¡¥ó¥Ç¥£¥ß¥ª¥ó¡§À¥¸ÍËãº»Èþ

¥¸¥å¥ê¥¢¥¹¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥Ñ¥ê¥¹¥¿¥ó¡§²ÃÆ£¾Ä

¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥¨¥ë¡¦¥ô¥¡¥ó¥Ç¥£¥ß¥ª¥ó¡§ÀÐÌÓæÆÌï

¥Ê¥Ê¥«¡§ÉÙÅÄÈþÍ«

¥·¥°¥ë¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥°¥ì¥¤¥Ö¡§±ºÏÂ´õ

¥«¥¤¥ë¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥Ñ¥ê¥¹¥¿¥ó¡§ºäÂÙÅÍ

¥Æ¥ì¥Í¥Ã¥Ä¥¡¡¦¥Û¥×¥­¥ó¥¹¡§²Ã·¨°¡°á

OP¡§CHiCO with HoneyWorks¡ÖÀï¾ì¤Î²Ú¡×

ED¡§¥·¥æ¥¤¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥§¥ê¥¢¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ÙÂè2ÃÆPV¡Ã2025Ç¯10·î3Æü(¶â)¤è¤êÊüÁ÷

¢¡SANDA



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

MBS¡§10/3(¶â) 25:53¡Á

TBS¡§10/3(¶â) 25:53¡Á

CBC¡§10/3(¶â) 25:53¡Á

BS-TBS¡§10/3(¶â) 26:30¡Á

AT-X¡§10/6(·î) 21:00¡Á

¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡§11/1(ÅÚ) 21:30¡Á

Amazon Prime Video¡§10/4(ÅÚ) 26:53¡Á¡ÚÆÈÀê¡Û

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

ÉñÂæ¤Ï¡¢Ä¶¾¯»Ò²½»þÂå¤ò·Þ¤¨¤¿¶áÌ¤Íè¤ÎÆüËÜ¡£

¹ñ¤ÎÊõ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´ÎÀÀ©¤Î³Ø±à¤Ç´ÉÍý¡¦ÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£

¤½¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ËÌ´¤ä´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ë¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Ï´í¸±¿ÍÊª¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢ÇÓ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡½¡£

Ãæ³ØÀ¸¤Î»°ÅÄ°ì½Å¤Ï¡¢Àã¤Î¹ß¤ë12·î25Æü¤Ë¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÎÅßÂ¼»Í¿¥¤«¤éÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¡£

Èà½÷¤Ï¡¢»°ÅÄ¤¬¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ÎËöêã¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢´ê¤¤»ö¤ò³ð¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£

¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¡¢Í§Ã£¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤

ÅßÂ¼¤Î´ê¤¤¤Ï¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÆÍ§¡¦¾®Ìî°ì²ñ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤³¤È¡£

»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢»°ÅÄ¤Ï¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂç¿Í¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡¼¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÈÄ³ÀÇÃÎ±

´ÆÆÄ¡§Áú»³Êþµ×

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¤¦¤¨¤Î¤­¤ß¤³

²»³Ú¡§ÅÄÃæÃÎÇ·(FPM)

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÀÐ»³Àµ½¤

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§É°³À¿Î´õ

¿§ºÌÀß·×¡§¹çÅÄº»¿¥

»£±Æ´ÆÆÄ¡§°ËÆ£¤Ò¤«¤ê

ÊÔ½¸¡§×¢À¥À¶»Ö

²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°¹¥·Ä°ìÏº

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹SARU

©ÈÄ³ÀÇÃÎ±¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¡¿SANDAÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

»°ÅÄ°ì½Å¡§Â¼À¥Êâ

¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¡§ÅìÃÏ¹¨¼ù

ÅßÂ¼»Í¿¥¡§¾±»Ê±§²ê¹á

¾®Ìî°ì²ñ¡§±ÊÀ¥¥¢¥ó¥Ê

´ÅÌð°ì»í¡§¿·Í´¼ù

É÷ÈøÆó¸Õ¡§¾¾²¬ÈþÎ¤

Âç½Â°ìÆó»°¡§´Ø½ÓÉ§

ÌøÀ¸ÅÄ»°Ïº¡§Ê¿ÅÄ¹­ÌÀ

OP¡§yama¡Ö¥¢¥À¥ë¥È¥Á¥Ã¥¯¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡×

ED¡§ºê»³Áó»Ö¡Ö¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ØSANDA¡Ù¥á¥¤¥óPV¡Ú2025Ç¯10·î3Æü¤«¤é¡É¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥àÏÈ¡ÉÂ¾¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ªPrive Video¤Ë¤Æ10·î4Æü¤«¤éÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡ª¡Û

¢¡ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ29¶É¥Í¥Ã¥È¡§10/4(ÅÚ) 17:30¡Á(¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯)

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

Ä¶¾ïÇ½ÎÏ¡È¸ÄÀ­¡É¤ò»ý¤Ä¿Í´Ö¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤³¦¡£

Æ´¤ì¤ÎNo.1¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡ÈÌµ¸ÄÀ­¡É¤Î¾¯Ç¯¡¦ÎÐÃ«½Ðµ×¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Ç¥¯¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÆâ¤ËÈë¤á¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î»ñ¼Á¤ò¸«½Ð¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¤«¤é¡È¸ÄÀ­¡É¥ï¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ª¡¼¥ë(OFA)¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡£

¥Ç¥¯¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼ÇÚ½Ð¤ÎÌ¾Ìç¡¦Íº±Ñ¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¡¢¡È¸ÄÀ­¡É¤Ç¼Ò²ñ¤ä¿Í¡¹¤òµß¤±¤ë¡È¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼²Ê1Ç¯AÁÈ¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£

¥Ç¥¯¤¿¤Á¤ÎÍº±Ñ2Ç¯ÌÜ¤Î½Õ¡£¥Ç¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤È¡¢»àÊÁÌÚÄ¤¤È¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¤ÎÎ¨¤¤¤ëÅ¨(¥ô¥£¥é¥ó)¤Ï¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª·èÀï¤ËÆÍÆþ¤·¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç·ã¤·¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤ë¡£

¹ì¾ÇÅà¤È¥¨¥ó¥Ç¥ô¥¡¡¼¡¢¤½¤·¤Æè¸Èû¡á¹ìÅõÌð¤¿¤Á¹ì²È¤Î°ø±ï¡¢¤ªÃã»Ò¤È¥È¥¬¤ÎÂÐÖµ¤Ï·èÃå¤ò¸«¤¿¡£

¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡¢¡È¸ÄÀ­¡É¥ï¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ª¡¼¥ë¤òÁ´³«¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¯¤È¡¢¼«¿È¤ò¾è¤Ã¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¤Î°Õ¼±¤òµÕ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß´°Á´¤Ë³ÐÀÃ¤·¤¿»àÊÁÌÚ¡£

¼ãÊÖ¤ê¤ÇÁ´À¹´ü¤ÎÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥óËÜÂÎ¤È¡¢¡ÈÌµ¸ÄÀ­¡É¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥ï¡¼¥É¥¹¡¼¥Ä¤òÅ»¤Ã¤¿¡È¥¢¡¼¥Þ¡¼¥É¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¡É¡£

Èà¤é¤ÎÀï¤¤¤¬·èÃå¤Ø¡½¡½¡ª

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¯¤Î¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬ºÇ¹â¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¡×¤Ï¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ÇÀ®¤·ÆÀ¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÁ´¤Æ¤¬Êø²õ¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä!?


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ËÙ±Û¹ÌÊ¿

Áí´ÆÆÄ¡§Ä¹ºê·ò»Ê

´ÆÆÄ¡§Ãæ»³Æà½ïÈþ

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¹õÅÄÍÎ²ð(¥¹¥¿¥¸¥ª¥ª¥ë¥Õ¥§)

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÇÏ±Û²ÅÉ§¡¢¾®ÅÄÅèÆ·

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃÓÅÄÈËÈþ¡¢´Ý»³Í³µª»Ò(¥¢¥È¥ê¥¨¥à¥µ

¿§ºÌÀß·×¡§µÆÃÏÏÂ»Ò(Wish)

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ß·µ®»Ë

3DCG´ÆÆÄ¡§°ÂÅìÍÆÂÀ

ÊÔ½¸¡§ºäËÜµ×Èþ»Ò

²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°´Ö²íÊ¸

²»³Ú¡§ÎÓ¤æ¤¦¤­

¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥º¡§¥Ü¥ó¥º

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ü¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥à

©ËÙ±Û¹ÌÊ¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÎÐÃ«½Ðµ×¡§»³²¼Âçµ±

¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¡§»°Âð·òÂÀ

»àÊÁÌÚÄ¤¡§Æâ»³¹·µ±

¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¡§ÂçÄÍÌÀÉ×¡¿¿ÀÃ«¹À»Ë

OP¡§¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡ÖTHE REVO¡×

¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡ÙËÜPV¡¿OP¥Æ¡¼¥Þ¡§¡ÖTHE REVO¡×¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¿10·î4ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡¦Ëè½µÅÚÍËÍ¼Êý5:30¡¿¥Ò¥í¥¢¥«¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë

¢¡²Ê³Ø¡ßËÁ¸±¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡ª Âè2¥·¥ê¡¼¥º



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

NHK E¥Æ¥ì¡§10/4(ÅÚ) 18:25¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1500ËüÉôÄ¶¤Î¡Ö²Ê³ØÌ¡²è¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¤ÎÂè2¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¿åÉÔÂ­¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¢µðÂçÃÏ¿Ì¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¢´³³ã¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¢»³¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¢¥Ê¥¤¥È¥µ¥Õ¥¡¥ê¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¢·î¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¢³¤ÌÌ¾å¾º¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Î7¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤òËÁ¸±¤¹¤ë¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

´ÆÆÄ¡§ºÙÅÄ²í¹°

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Â¼»³¸ù

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥Î¡¼¡¦¥®¥ë¥Ü

²»³Ú¡§µÈÀî·Ä

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¤®¤ã¤í¤Ã¤×

À©ºî¡§NHK¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º

À©ºî¡¦Ãøºî¡§NHK¡¢Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó

©Gomdori co., Kim Jeung-Wook, Han Hyun-Dong¡¿Mirae N¡¿Ludens Media¡¿Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡¿NHK¡¦NEP¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥¸¥ª¡§¾¾ÅÄñ¥¿å

¥Ó¥Ó¡§ß¯¤á¤°¤ß

¥±¥¤¡§ÀÐÅÄ¾´

¥Î¥¦Çî»Î¡§´äºê¤Ò¤í¤·

¥À¥¤¥ä¡§¾®¾¾Ì¤²Ä»Ò

¥Þ¡¼¥ì¡§Æâ»³Í¼¼Â

¥­¥å¥ê¡§Å£µÜÍý·Ã

¥¯¥ªÇî»Î¡§Æü³ÞÍÛ»Ò

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@kagakusurvival

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#²Ê³ØËÁ¸±¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë

¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö²Ê³Ø¡ßËÁ¸±¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡ª¡×Âè2¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤è¡ª¡ÚPV¡Û

¢¡´é¤Ë½Ð¤Ê¤¤ÇðÅÄ¤µ¤ó¤È´é¤Ë½Ð¤ëÂÀÅÄ·¯



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/4(ÅÚ) 21:00¡Á

´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡§10/5(Æü) 25:25¡Á(Âè2²ó°Ê¹ß¤Ï26:52¡Á)

BS11¡§10/6(·î) 23:00¡Á

AT-X¡§10/7(²Ð) 21:30¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â´é¤Ë½Ð¤Ê¤¤½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡¦ÇðÅÄ¤µ¤ó¤È¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´é¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦Æ±µéÀ¸¤ÎÂÀÅÄ·¯¡£

ÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÆó¿Í¤Ï¡¢¤­¤Ã¤ÈÎ¾»×¤¤¡Ä¡©

ÇðÅÄ¤µ¤ó¤ÈÂÀÅÄ·¯¤È¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤Î¤Û¤Î¤Ü¤Î¥é¥Ö¥³¥á¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§Åì¤Õ¤æ

´ÆÆÄ¡§¿ÀÃ«ÃÒÂç

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§²£¼êÈþÃÒ»Ò

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÃæÂ¼Ä¾¿Í

Èþ½ÑÀßÄê¡§¹â¶¶ËãÊæ

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Scott MacDonald(¥¹¥¿¥¸¥ª¤Á¤å¡¼¤ê¤Ã¤×)

¿§ºÌÀß·×¡§µÜÀî¤Ï¤ì¤ß

»£±Æ´ÆÆÄ¡§Â¼Ìî¤è¤â¤®»Ò(¥ì¥¢¥È¥ê¥Ã¥¯)

CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÅçÂçÍ´(Å·¶é¹©Ë¼)

ÊÔ½¸¡§ÇòÀÐ¤¢¤«¤Í(À¥»³ÊÔ½¸¼¼)

²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ä¹ºê¹ÔÃË

²»³Ú¡§¶¶ËÜÍ³¹áÍø¡¢Àß³ÚÅ¯Ìé

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§STUDIO POLON

©Åì¤Õ¤æ/KADOKAWA/´é¤Ë½Ð¤Ê¤¤ÇðÅÄ¤µ¤ó¤È´é¤Ë½Ð¤ëÂÀÅÄ·¯À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÇðÅÄ¤µ¤ó¡§Æ£ÅÄ°«

ÂÀÅÄ·¯¡§²ÆÌÜ¶ÁÊ¿

ÅÄ½ê·¯¡§¹­À¥ÍµÌé

º´ÅÄ·¯¡§ËÙ¶âÁóÊ¿

ÅÄÊ¥¤µ¤ó¡§²Ö¼é¤æ¤ß¤ê

¾®ÅÄÅç¤µ¤ó¡§Ê÷ÅÄçýÍ¥

OP¡§¤Ï¤·¥á¥í¡ÖÉ´ÌÌÁê¡×

ED¡§»°·î¤Î¥Ñ¥ó¥¿¥·¥¢¡Ö¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø´é¤Ë½Ð¤Ê¤¤ÇðÅÄ¤µ¤ó¤È´é¤Ë½Ð¤ëÂÀÅÄ·¯¡ÙPVÂè£²ÃÆ

¢¡·ëº§»ØÎØÊª¸ì­¶



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

AT-X¡§10/4(ÅÚ) 21:30¡Á(¢¨´Ý¸«¤¨¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó)

TOKYO MX¡§10/4(ÅÚ) 22:00¡Á

BS11¡§10/4(ÅÚ) 22:00¡Á

¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§10/4(ÅÚ) 22:30¡Á

ABEMA¡§10/4(ÅÚ) 22:00¡Á

U-NEXT¡§10/4(ÅÚ) 22:00¡Á¡¿10/11(ÅÚ) 22:00¡Á(¢¨´Ý¸«¤¨¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó)

¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§10/4(ÅÚ) 22:00¡Á

ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡§10/11(ÅÚ) 22:00¡Á(¢¨´Ý¸«¤¨¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó)

Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

5¤Ä¤Î»ØÎØ¤ò½¸¤á¿¼Ê¥²¦¤È¤Î·èÀï¤ËÄ©¤ó¤À¥µ¥È¥¦¤È¥Ò¥áÃ£¤Ï¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¿¼Ê¥²¦¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤¬¡¢

¥µ¥È¥¦¤¬ÎÏ¿Ô¤­¤Æ¤·¤Þ¤¤µçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£

´Ö°ìÈ±¤ò¥¢¥é¥Ð¥¹¥¿¤Ëµß¤ï¤ì¡¢°ì¹Ô¤Ï°ì»þÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£

¤½¤³¤Ë¥Ò¥á¤ÎËå¡¦¥â¡¼¥ê¥ª¥ó¤¬ÆÍÁ³¸½¤ì¤ë¡£

¡¡ºÆ¤Ó¿¼Ê¥²¦¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤¿¤á¡¢¥µ¥È¥¦¤ÈÉ±Ã£¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÎÏ¤òÉÕ¤±¡¢å«¤ò¿¼¤á¤ë½¤¹Ô ¡½¡½

¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö²Ö²Ç½¤¶È¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê»îÎý¤ò²Ý¤µ¤ì¡¢¥µ¥È¥¦¤È¥Ò¥á¤Ï¹¹¤ËÃç¤ò¿¼¤á¡¢

¥Í¥Õ¥ê¥Æ¥£¥¹¡¦¥°¥é¥Ê¡¼¥È¡¦¥µ¥Õ¥£¡¼¥ë¡¦¥¢¥ó¥Ð¥ë¤È¤Î´Ø·¸¤â¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£

¥µ¥È¥¦Ã£¤Ï¼¡¤³¤½¿¼Ê¥²¦¤òÇË¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤òÄÏ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¡ª¡©

À¤³¦¤ÎÌ¿±¿¤ò·ü¤±¤¿¡Ö²Ö²Ç½¤¶È¡× ¡½¡½

°ÛÀ¤³¦¿·º§¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬ºÆ¤Ó»Ï¤Þ¤ë


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¤á¤¤¤Ó¤¤

´ÆÆÄ¡§Ä¾Ã«¤¿¤«¤·

Éû´ÆÆÄ¡§Àõ¸«¾¾Íº

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÀÖÈø¤Ç¤³

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃçÉßº»¿¥

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Î©ÀÐÀ»

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÃçÉßº»¿¥¡¢¾®Èþ¸Í¹¬Âå¡¢¾®ÎÓÍø½¼¡¢ÀÄÌî¸ü»Ê

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÉÚ³ßºÌºÚ

¿§ºÌÀß·×¡§ËÙÆâÎ¤Æà

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¾®ºê¹°µ®

CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÃÓÅÄÍµ¹Ô

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÑÁÈô

ÊÔ½¸¡§Ä¹Ã«ÀîÉñ

²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ç¼Ã«Î½²ð

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Þ¥¦¥¹

²»³Ú¡§ÊõÌîÁï»Ë

²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ý¥Ë¡¼¥­¥ã¥Ë¥ª¥ó¡¢¥¢¥Ã¥×¥É¥ê¡¼¥à

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Staple Entertainment

©¤á¤¤¤Ó¤¤¡¿SQUARE ENIX¡¦¡Ö·ëº§»ØÎØÊª¸ì­¶¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¡©MAYBE/SQUARE ENIX

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥µ¥È¥¦¡§º´Æ£¸µ

¥Ò¥á¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤

¥Í¥Õ¥ê¥Æ¥£¥¹¡§ÅçÂÞÈþÍ³Íø

¥°¥é¥Ê¡¼¥È¡§¾åÅÄÆ·

¥µ¥Õ¥£¡¼¥ë¡§²Ã·¨°¡°á

¥¢¥ó¥Ð¥ë¡§¾®¾¾Ì¤²Ä»Ò

¥Þ¥ë¥¹¡§ºäÅÄ¾­¸ã

¥¢¥é¥Ð¥¹¥¿¡§ÀéÍÕÈË

¥â¡¼¥ê¥ª¥ó¡§ÉÙÅÄÈþÍ«

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#·ëº§»ØÎØÊª¸ì

OP¡§Sizuk¡ÖDaybreak¡×

ED¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡Öany if¡×

¢¡SPY¡ßFAMILY Season 3



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ìÅì·ÏÎó6¶É¥Í¥Ã¥È¡§10/4(ÅÚ) 23:00¡Á

BS¥Æ¥ìÅì¡§10/5(Æü) 24:30¡Á

AT-X¡§10/7(²Ð) 22:30¡Á

¥Æ¥ì¥ÓÏÂ²Î»³¡§10/17(¶â) 17:26¡Á

¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¡§10/19(Æü) 5:25¡Á

¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡§10/19(Æü) 9:30¡Á

¥Æ¥ì¥Ó¥æ¡¼Ê¡Åç¡§10/23(ÌÚ) 24:59¡Á

ÀÐÀî¥Æ¥ì¥Ó¡§10/25(ÅÚ) 16:00¡Á

¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡§10/25(ÅÚ) 21:00¡Á

»°½Å¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡§11/8(ÅÚ) 10:30¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

À¤³¦³Æ¹ñ¤¬¿åÌÌ²¼¤ÇßõÎõ¤Ê¾ðÊóÀï¤ò·«¤ê¹­¤²¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡£

Åì¹ñ¤ÈÀ¾¹ñ¤Ï¡¢½½¿ôÇ¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÎäÀï¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£

À¾¹ñ¤Î¾ðÊó¶ÉÂÐÅì²Ý¡Ò WISE ¥ï¥¤¥º ¡Ó½êÂ°¤Ç¤¢¤ëÀ¨ÏÓ¥¹¥Ñ¥¤¤Î¡Ò²«ºª¡Ó¤Ï¡¢ÅìÀ¾Ê¿ÏÂ¤ò¶¼¤«¤¹´í¸±¿ÍÊª¡¢Åì¹ñ¤Î¹ñ²ÈÅý°ìÅÞÁíºÛ¥É¥Î¥Ð¥ó¡¦¥Ç¥º¥â¥ó¥É¤ÎÆ°¸þ¤òÃµ¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤ë¶ËÈëÇ¤Ì³¤ò²Ý¤»¤é¤ì¤ë¡£

¤½¤ÎÌ¾¤â¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÒÛæ¡Ó¡£

ÆâÍÆ¤Ï¡¢¡È°ì½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë²ÈÂ²¤òºî¤ê¡¢¥Ç¥º¥â¥ó¥É¤ÎÂ©»Ò¤¬ÄÌ¤¦Ì¾Ìç¹»¤Îº©¿Æ²ñ¤ËÀøÆþ¤»¤è¡É¡£

¡Ò²«ºª¡Ó¤Ï¡¢Àº¿À²Ê°å¥í¥¤¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÊ±¤·¡¢²ÈÂ²¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¡£

¤À¤¬¡¢Èà¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿Ì¼¡¦¥¢¡¼¥Ë¥ã¤Ï¿´¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ëÄ¶Ç½ÎÏ¼Ô¡¢ºÊ¡¦¥è¥ë¤Ï»¦¤·²°¤À¤Ã¤¿¡ª

3¿Í¤ÎÍø³²¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¶¦¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£

¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Î²¾½é¤á¤Î²ÈÂ²¤Ë¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÏÂ÷¤µ¤ì¤¿¡½¡½¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§±óÆ£Ã£ºÈ

´ÆÆÄ¡§º£°æÍ§µª»Ò

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§»³ºêè½Çµ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÅèÅÄÏÂ¹¸

¿§ºÌÀß·×¡§¸¶¶³»Ò

Èþ½ÑÀßÄê¡§ÃÝÆâÍ®µª(ÁðÆå)¡¢¿ùËÜÃÒÈþ¡ÊUnstable¡Ë

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§±±°æ¤ß¤Ê¤ß

CG´ÆÆÄ¡§ÅÏîµ·¼ÂÀ¡Ê¥µ¥Ö¥ê¥á¥¤¥·¥ç¥ó¡Ë

»£±Æ´ÆÆÄ¡§º´µ×´ÖÍªÌé

Éû»£±Æ´ÆÆÄ¡§°ËÆ£¹¬»Ò

ÊÔ½¸¡§¾®¸ýÍýºÚ¡ÊIMAGICA¡Ë

²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§(K)NoW_NAME

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤Ï¤¿¤·¤ç¤¦Æó

²»¶Á¸ú²Ì¡§½Ð±ÀÈÏ»Ò

À©ºî¡§WIT STUDIO¡ßCloverWorks

©±óÆ£Ã£ºÈ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦SPY¡ßFAMILYÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥í¥¤¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼¡§¹¾¸ýÂóÌé

¥¢¡¼¥Ë¥ã¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼¡§¼ïùõÆØÈþ

¥è¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼¡§Áá¸«º»¿¥

¥Ü¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼¡§¾¾ÅÄ·ò°ìÏº

¥Õ¥é¥ó¥­¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¡§µÈÌîÍµ¹Ô

¥·¥ë¥ô¥£¥¢¡¦¥·¥ã¡¼¥¦¥Ã¥É¡§¹ÃÈåÅÄÍµ»Ò

¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡§»³Ï©ÏÂ¹°

¥æ¡¼¥ê¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¡§¾®Ìî¸­¾Ï

¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥Ç¥º¥â¥ó¥É¡§Æ£¸¶²Æ³¤

¥Ù¥Ã¥­¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥ë¡§²ÃÆ£±ÑÈþÎ¤

¥Õ¥£¥ª¥Ê¡¦¥Õ¥í¥¹¥È¡§º´ÁÒ°½²»

ED¡§´öÅÄ¤ê¤é¡ÖActor¡×

¡Ú¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î²ò¶Ø¡ÛTV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙSeason 3ËÜÍ½¹ð¡¿2025.10.4 23:00¡Á ON AIR

¢¡½ªËö¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/4(ÅÚ) 23:30¡Á

¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§10/4(ÅÚ) 23:30¡Á

·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡§10/4(ÅÚ) 23:30¡Á

BS11¡§10/4(ÅÚ) 23:30¡Á

¥á¡Á¥Æ¥ì¡§10/4(ÅÚ) 26:30¡Á

AT-X¡§10/6(·î) 23:00¡Á

ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡§10/6(·î) 25:59¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤½ªËöÀ¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¾¯½÷¡¢¥è¡¼¥³¤È¥¢¥¤¥ê¡£

Ì¾½ê¤ÎÉ÷·Ê¤Õ¤¿¤ê¤¸¤á¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Á³¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê³¹Ãæ¤Ç¥­¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤¿¤ê¡£

¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¡¦¥»¥í¡¼¤Ë¥¿¥ó¥Ç¥à¤ÇÁö¤ë2¿Í¤ÎÎ¹¤Ï¡¢

½ÂÂÚ¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¿®¹æ¤Ë¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢

¤¤¤Þ¤À¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¼«Í³¤Ê¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°Î¹¡ª

2¿Í¤Î¾¯½÷¤È1Âæ¤Î¥»¥í¡¼¤¬ÌÇ¤ó¤ÀÆüËÜ¤ò¶î¤±²ó¤ë¡¢

°Û¿§¤Î¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¡ª

À¤³¦¤â½ª¤ï¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤ÆÎ¹¤Ë½Ð¤è¤¦¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¤µ¤¤¤È¡¼±É

´ÆÆÄ¡§ÆÁËÜÁ±¿®

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§É®°Â°ì¹¬

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÌÀÄÁ±§ºî

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÍûËÞÁ±(BON.Corp)

¿§ºÌÀß·×¡§ÅÄÃæÄ¾¿Í¡¢²¬ºê½ç»Ò

¥×¥í¥Ã¥×ÀßÄê¡§ËÌ¸¶ÂçÃÏ

»£±Æ´ÆÆÄ¡§×¢²¬³Ù

3DCG´ÆÆÄ¡§ßÀÂ¼ÉÒÏº

2D¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡§¥ï¥Ä¥¸¥µ¥È¥·

ÊÔ½¸¡§ÄÚº¬·òÂÀÏº

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î

²»³Ú¡§Ëö×¢·ò°ìÏº

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Nexus

©2025 ¤µ¤¤¤È¡¼±É/KADOKAWA/¡Ö½ªËö¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥è¡¼¥³¡§°ð³À¹¥

¥¢¥¤¥ê¡§ÉÙÅÄÈþÍ«

OP¡§Conton Candy¡ÖTouring¡×

ED¡§Myuk¡Ö¥°¥é¥¤¥É¡×

¥¢¥Ë¥á¡Ö½ªËö¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×ËÜPV¡Ã2025Ç¯10·îÊüÁ÷¡ª

¢¡Ì£Êý¤¬¼å¤¹¤®¤ÆÊä½õËâË¡¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿µÜÄîËâË¡»Î¡¢ÄÉÊü¤µ¤ì¤ÆºÇ¶¯¤òÌÜ»Ø¤¹



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¡§10/4(ÅÚ) 23:30¡Á

AT-X¡§10/5(Æü) 22:00¡Á

BSÄ«Æü¡§10/5(Æü) 25:00¡Á

ABEMA¡§10/4(ÅÚ) 24:00¡Á

U-NEXT¡§10/4(ÅÚ) 24:00¡Á

¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§10/4(ÅÚ) 24:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

ÆÍÁ³¤Î¡ÈÄÉÊüÀë¹ð¡É¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ºÆ¤Ó±¿Ì¿¤Î»õ¼Ö¤¬²ö¤ê¤À¤¹¡½¡½

²¦ÂÀ»Ò ¥ì¥°¥ë¥¹¡¦¥¬¥ë¥À¥Ê¤ò±¢¤Ç»Ù¤¨¤ëµÜÄîËâË¡»Õ ¥¢¥ì¥¯¡¦¥æ¥°¥ì¥Ã¥È¡£

¼å¤¹¤®¤ë¥ì¥°¥ë¥¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡ÖÊä½õËâË¡¡×¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢ÆÍÁ³¤ÎÄÉÊüÀë¹ð¤Ç¿¦¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

¤½¤ó¤Ê¥¢¥ì¥¯¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËâË¡³Ø±¡»þÂå¤Ë¤«¤Ä¤Æ¡ÈÅÁÀâ¡É¤Èëð¤ï¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ö¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ô¥ê¥ª¥É¡×¤Ç¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Î¥è¥ë¥Ï¡¦¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ä¤À¤Ã¤¿¡£

¡Ö¥­¥ß¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¡ª¡×

ÅÁÀâ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬ºÆ½¸·ë¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤¬Ëë¤ò¤¢¤±¤ë--

»Ï¤á¤è¤¦¡¢¿·¤·¤¤ÅÁÀâ¤ò¡£¤¢¤ÎÆü¤ÎÂ³¤­¤ò¡£

½ª¤ï¤ê¤Ê¤­Æü¡¹(¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ô¥ê¥ª¥É)¤ò¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¥¢¥ë¥È

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§Í¼Æå

¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡§Ìç»ÊÀã

´ÆÆÄ¡§¹â¶¶¸­

½õ´ÆÆÄ¡§Ê¿ÅÄÀ¯½¡(¥ì¥¢¥È¥ê¥Ã¥¯)

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§É®°Â°ì¹¬

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§º´Æ£ÍÛ»Ò

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÎÓ¿®½¨

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§º´Æ£ÍÛ»Ò¡¢ÎÓ¿®½¨

¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µ×²æ²Åµ±¡¢¥ì¥³¥á¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó

¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ºî´Æ¡§¤«¤ï¤é¤¸¤Þ¥³¥¦

¥×¥í¥Ã¥×Éð´ï¡¦¾®Êª¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»á²È²Å¹¨¡¢´Øº¬Í®·î

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§½ïÂ³³Ø

Èþ½ÑÇØ·Ê¡§ÁðÆå

Èþ½Ñ¥Ü¡¼¥É¡§¶â°æâÃ¸ç

¿§ºÌÀß·×¡§¾¡ÅÄ°½ÂÀ¡¢»³ËÜ¿¿´õ

3D´ÆÆÄ¡§½©¸µ±û(T2studio)

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÀõÀîÌÐµ±(¥ì¥¢¥È¥ê¥Ã¥¯)

²»³Ú¡§KOUICHI¡¢¹âÅÄÍã

²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ç¥£¥ª¥¹¥¿¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¥Ü¡¼¥¤

²»¶Á´ÆÆÄ¡§°¤Éô¿®¹Ô

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥ª¥ó¥ê¡¼¥É

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§·îÆú

©¥¢¥ë¥È¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿Êä½õËâË¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥¢¥ì¥¯¡¦¥æ¥°¥ì¥Ã¥È¡§ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯

¥è¥ë¥Ï¡¦¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ä¡§µ×ÊÝ¥æ¥ê¥«

¥¯¥é¥·¥¢¡¦¥¢¥ó¥Í¥í¡¼¥¼¡§ÅÄß·çý½ã

¥ª¡¼¥Í¥¹¥È¡¦¥ì¥¤¥ó¡§¿åÃæ²í¾Ï

¥¨¥ë¥À¥¹¡¦¥ß¥Ø¥¤¥é¡§ÎÐÀî¸÷

¥ì¥°¥ë¥¹¡¦¥¬¥ë¥À¥Ê¡§°¤ÉôÆØ

OP¡§½©»³²«¿§¡ÖQuest¡×

ED¡§aruma¡Ö·çÊÒ¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÌ£Êý¤¬¼å¤¹¤®¤ÆÊä½õËâË¡¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿µÜÄîËâË¡»Õ¡¢ÄÉÊü¤µ¤ì¤ÆºÇ¶¯¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¥á¥¤¥óPVÂè1ÃÆ¡Ã10·î4Æü(ÅÚ) ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»Ï

¢¡ÉÔÌÇ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø Season3



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

NHKÁí¹ç¡§10/4(ÅÚ) 23:45¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

ÉÔÌÇ¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥·¡£

¤½¤ì¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö¤ò½±¤¤ÌÇ¤Ü¤½¤¦¤È¤¹¤ëÅ¨ÂÐÀªÎÏ¡¢¡Ö¥Î¥Ã¥«¡¼¡×¡£

¹¶ËÉ¤ÎËö¤Ë¥Î¥Ã¥«¡¼¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ï¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥·¤Ï¤Þ¤À¿Í¡¹¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£

¼«¤é¤ÎÂÎ¤ò¹­¤²¡¢¼ùÌÚ¤Î¤´¤È¤¯Äñ¹³¤Îº¬¤òÄ¥¤ê½ä¤é¤»¤¿¡£

¿ôÉ´Ç¯¸å¡¢¤½¤³¤Ï¸½ÂåÀ¤³¦¡£

¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¡£

¿·¤·¤¤Í§¿Í¡Ä¿·¤·¤¤²È¡Ä

Á´¤Æ¤¬Ëþ¤ÁÂ­¤ê¤¿À¤³¦¤Ç¥Õ¥·¤Ï¹¬¤»¤òëð²Î¤Ç¤­¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¤·¤«¤·ÉÔ²º¤Ê±Æ¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥Õ¥·¤ËÇ÷¤ë¡£

¤½¤Î±Æ¤Ï¡¢¿Í¤Î¿´¤Î·ä´Ö¤ËÊ¬¤±Æþ¤ë½ÉÅ¨¡£

¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿´Ñ»¡¼Ô¤Î¿¿¤ÎÌÜÅª¡£

¥Õ¥·¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê»îÎý¡£Èà¤ËÂç¤¤¤Ê¤ëÁªÂò¤Î»þ¤¬Ç÷¤ë¡£

ÉÔ»à¿È¤Î¥Õ¥·¤ÎÊª¸ì¡¢¡Ö¸½À¤ÊÔ¡×¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§Âçº£ÎÉ»þ

Áí´ÆÆÄ¡§º´»³À»»Ò

´ÆÆÄ¡§²£¼êñ¥ÂÀ

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Æ£ÅÄ¿­»°

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÌùÌî¹ÀÆó

²»³Ú¡§ÀîùõÎ¶

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¹â»û¤¿¤±¤·

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥É¥é¥¤¥Ö¡¢STUDIO MASSKET

©Âçº£ÎÉ»þ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò/ÉÔÌÇ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ØS3À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥Õ¥·¡§ÀîÅçÎí»Î

¥ß¥º¥Ï¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê

¥µ¥È¥ë¡§²Ö¼é¤æ¤ß¤ê

¥¢¥ª¥­¥æ¡¼¥­¡§ß¯¤á¤°¤ß

¥Ï¥ó¥Ê¡§ÆâÅÄºÌ

¥¿¥Þ¥­¥«¥º¥à¡§Íî¹çÊ¡»Ì

¥»¥ó¥Ð¥¹¥º¥Ò¥³¡§Âô¾ëÀé½Õ

¥¢¥¤¥³¡§¸Å²ì°ª

¥«¥º¥ß¥Ä¡§³ß°æãù¿Í

¥Ü¥ó¥·¥§¥ó¡¦¥Ë¥³¥ê¡¦¥é¡¦¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥Ô¡¼¥Á¡á¥¦¥é¥ê¥¹¡§»Ò°ÂÉð¿Í

¥Þ¡¼¥Á¡§°úºäÍý³¨

¥°¡¼¥°¡¼¡§È¬ÂåÂó

¥È¥Ê¥ê¡§°ðÀî±ÑÎ¤

¥¨¥³¡§¹­¶¶ÎÃ

¥«¥¤¡¦¥ì¥Ê¥ë¥É¡¦¥í¥¦¥ë¡§²ÃÀ¥¹¯Ç·

¥Ï¥¤¥í¡¦¥ê¥Ã¥Á¡§ÀÐÀî³¦¿Í

¥á¥µ¡¼¥ë¡¦¥í¥Ó¥ó¡¦¥Ð¥¹¥¿¥ë¡§µÜ²¼±É¼£

´Ñ»¡¼Ô¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@nep_fumetsu

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥Ë¥áÉÔÌÇ£³ #ÉÔÌÇ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø

OP¡§Perfume¡Ö¤Õ¤á¤Ä¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡×

ED¡§ÉÍ±²Àµ»Ö

¥¢¥Ë¥á¡ÖÉÔÌÇ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø Season3¡×PVÂè£±ÃÆ | To Your Eternity | Official Trailer 1¡Ú2025Ç¯10·îÊüÁ÷³«»Ï¡Û

¢¡¥­¥ó¥°¥À¥à Âè6¥·¥ê¡¼¥º



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

NHKÁí¹ç¡§10/4(ÅÚ) 24:10¡Á

Lemino¡§10/5(Æü) 12:00¡Á

¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º¡§10/5(Æü) 12:00¡Á

Netflix¡§10/5(Æü) 12:00¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§10/10(¶â) 12:00°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

µª¸µÁ°¡¢Ãæ¹ñÀ¾Êý¤Î¿Á¹ñ¡£¡ÖÅ·²¼¤ÎÂç¾­·³¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¸µ¡¦²¼ËÍ¤Î¿®¤Ï¡¢Ã¯¤âÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡ÖÃæ²ÚÅý°ì¡×¤Ë¤è¤ëÍðÀ¤¤Î½ª·ë¤ò´ê¤¦¿Á²¦¡¦嬴À¯¤È»Ö¤òÆ±¤¸¤¯¤·¡¢¿Á·³½êÂ°¤Î¡ÖÈô¿®Ââ¡×ÂâÄ¹¤È¤·¤ÆÀï¾ì¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£

°ìÊý¡¢À¯Å¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿Áê¹ñ¡¦Ï¤ÉÔðê¤«¤é¹ñ¤Î¼Â¸¢¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿嬴À¯¤Ï¡¢·³Áí»ÊÎá¡¦¾»Ê¿·¯¤äË¡²È¡¦Íû»Û¤é¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Ãæ²ÚÅý°ì¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¡ÖË¡¼£¹ñ²È¡×·ú¹ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±Æ°¤­»Ï¤á¤ë¡£

¿Ê¹¶¤òÌÜÏÀ¤à¿Á·³¤Ï¡¢¿·µòÅÀ¡Ö¹õÍÓµÖ¡×¤«¤éìä¹ñÀ¾Éô¤Î¹¶Î¬¤òÁÀ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¿Á¹ñ¤Ë¤è¤ëÃæ²ÚÅý°ì¤ÎÆ°¤­¤ò´í¸±»ë¤·¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤¿ìä¹ñ¤ÎÅ·ºÍ·³»Õ¡¦ÍûËÒ¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤è¤ê·×²è¤òÁË¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£

¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¾»Ê¿·¯¤Ï¡¢ìä¹ñ²¦ÅÔ¡¦î¸îÂ¶á¤¯¤ÎÅÔ»Ô¡¦鄴¤ò¹¶¤á¤ë´ñºö¤òÄó°Æ¡£

ÍûËÒ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Í¥¤ì¤¿·³Î¬²È¤Ç¤¢¤ë²¦æÈ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢´¼µ³¡¢ÍÌÃ¼ÏÂÎ¨¤¤¤ë»°·³¤Ë¤è¤ëÏ¢¹ç·³¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤ë¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¤­¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤¿¿·À¤Âå¡¦¿®¡ÖÈô¿®Ââ¡×¡¢ÌØ×÷¡Ö³Ú²ÚÂâ¡×¡¢²¦ìÌ¡Ö¶ÌË±Ââ¡×¤¬ÆÈÎ©Í··³¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£

鄴¤ò¤á¤°¤ëßõÎõ¤ÊÀï¤¤¤¬¤¤¤è¤¤¤èËë¤ò³«¤±¤ë¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡¦´Æ½¤¡§¸¶ÂÙµ×

´ÆÆÄ¡§º£Àô¸­°ì

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¹âÌÚÅÐ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°¤Éô¹±

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Åì½á°ì

¿§ºÌÀß·×¡§°¤Éô¤ß¤æ¤­

»£±Æ´ÆÆÄ¡§üâÌî¹°¼ù

3DCGÀ©ºî¡§¥À¥ó¥Ç¥é¥¤¥ª¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª

ÊÔ½¸¡§Ìø·½²ð

²»³Ú¡§KOHTA YAMAMOTO¡¢ß·Ìî¹°Ç·

²»³ÚÀ©ºî¡§¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¥Ï¥Þ¥Î¥«¥º¥¾¥¦

²»¶ÁÀ©ºî¡§¿ÀÆî¥¹¥¿¥¸¥ª

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¤Ô¤¨¤í¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª ¥µ¥¤¥ó¥Ý¥¹¥È

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¸¶ÂÙµ×¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥­¥ó¥°¥À¥àÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¿®¡§¿¹ÅÄÀ®°ì

嬴À¯¡§Ê¡»³½á

²ÏÎ»ìº¡§Å£µÜÍý·Ã

æµ瘣¡§Æü³ÞÍÛ»Ò

²¦ìÌ¡§ºÙÃ«²ÂÀµ

ÌØ×÷¡§ÌîÅçÍµ»Ë

²¦æÈ¡§ËÙÆâ¸­Íº

ÍÌÃ¼ÏÂ¡§±àºêÌ¤·Ã

´¼µ³¡§°ËÆ£·òÂÀÏº

ÍûËÒ¡§¿¹ÀîÃÒÇ·

µª×Â¡§ÀÐ°æ¹¯»Ì

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@kingdom_animePR

OP¡§¤¤¤­¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡ÖÀ¸¤­¤Æ¡¢»¸¡¹¡×

ED¡§Í§À®¶õ¡ÖÒöÓ¬¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥­¥ó¥°¥À¥à¡×Âè£¶¥·¥ê¡¼¥ºËÜÍ½¹ðÂè£±ÃÆ|2025Ç¯10·îÊüÁ÷Í½Äê¡ª

¢¡ÅìÅçÃ°»°Ïº¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/4(ÅÚ) 24:30¡Á

ABEMA¡§10/4(ÅÚ) 24:30¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§10/4(ÅÚ) 24:30¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§10/8(¿å) 12:00°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ËËÜµ¤¤Ç¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿40ºÐ¡¦ÅìÅçÃ°»°Ïº¤Ï¡¢À¤´Ö¤òÁû¤¬¤¹¡Øµ¶¥·¥ç¥Ã¥«¡¼»ö·ï¡Ù¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼1¹æ¤Î¤ªÌÌ¤òÈï¤Ã¤¿¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¤È¤·¤Æ°­¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¼ÆÅÄ¥è¥¯¥µ¥ë

¶¨ÎÏ¡§ÀÐ¿¹¥×¥í¡¢Åì±Ç

´ÆÆÄ¡§ÃÓÅºÎ´Çî

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÂÔÅÄÆ²»Ò

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Cindy H. Yamauchi

¥­¡¼¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§À¶¿å¿­ÂÀÏº

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»á²È²Å¹¨

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§½ÂÃ«¹¬¹°(ÀÐ³À¥×¥í)¡¢²ñÄÅ°½Çµ(ÀÐ³À¥×¥í)

Èþ½Ñ´Æ½¤¡§º´Æ£¾¡(ÀÐ³À¥×¥í)

Èþ½Ñ´ÆÆÄÊäº´¡§Àîùõ¤«¤Ê¤¨(ÀÐ³À¥×¥í)

Èþ½ÑÀßÄê¡§Ã«ÆâÍ¥Êæ

¿§ºÌÀß·×¡§²¬Î¼»Ò

»£±Æ´ÆÆÄ¡§üâÄÅ½ãÊ¿

»£±Æ´ÆÆÄÊäº´¡§ÎëÌÚÃÒ¾¼

ÊÔ½¸¡§ºäËÜµ×Èþ»Ò

²»¶Á´ÆÆÄ¡§»³¸ýµ®Ç·(¤â¤Ö¤ï¤Ö)

²»¶Á¸ú²Ì¡§¾®»³¶³Àµ

²»³Ú¡§TeddyLoid

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§²£ÅÄ¹¬²ð

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥é¥¤¥Ç¥ó¥Õ¥£¥ë¥à

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¼ÆÅÄ¥è¥¯¥µ¥ë¡¿¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡¦Tojima Rider Project

©ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÅìÅçÃ°»°Ïº¡§¾®À¾¹î¹¬

²¬ÅÄ¥æ¥ê¥³¡§³ýÌî°¦°á

ÅçÂ¼°ìÍÕ¡§ÎëÂ¼·ò°ì

ÅçÂ¼»°ÍÕ¡§ÀÆÆ£ÁÔÇÏ

¥æ¥«¥ê¥¹¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤

ÃæÈøÈ¬Ïº¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@tojima_rider

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÅìÅç¥é¥¤¥À¡¼

OP¡§TeddyLoid feat. Shigeru Matsuzaki¡õTOPHAMHAT-KYO¡ÖWanna be¡×

¥¢¥Ë¥á¡ØÅìÅçÃ°»°Ïº¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ÙÂè3ÃÆPV¡Ã2025Ç¯10·î4ÆüÊüÁ÷

¢¡¤é¤ó¤Þ1/2 Âè2´ü



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡§10/4(ÅÚ) 24:55¡Á

Netflix¡§10/4(ÅÚ)¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

Áá²µ½÷ÍðÇÏ¤È¡¢Å·Æ»Æ»¾ì»°½÷¤ÎÅ·Æ»¤¢¤«¤Í¤Ï¿Æ¤¬·è¤á¤¿µöº§Æ±»Î¡£

¤·¤«¤·ÍðÇÏ¤Ë¤Ï¤¢¤ëÇº¤ß¤¬¡Ä¡£

Ãæ¹ñ¤Ç¤Î½¤¹ÔÃæ¡¢ÅÁÀâ¤Î½¤¹Ô¾ì¡Ö¼öÀô¶¿¡×¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿å¤ò¤«¤Ö¤ë¤È½÷¤Ë¡¢¤ªÅò¤ò¤«¤Ö¤ë¤ÈÃË¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡©

ÍðÇÏ¤È¤¢¤«¤Í¡¢¤½¤·¤Æ¸ÄÀ­Ë­¤«¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹­¤²¤ë¥É¥¿¥Ð¥¿³ÊÆ®¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡¢¤³¤³¤Ë³«Ëë¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¹â¶¶Î±Èþ»Ò

´ÆÆÄ¡§±§ÅÄ¹ÝÇ·²ð

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¤¦¤¨¤Î¤­¤ß¤³

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ã«¸ý¹¨Èþ

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§µÈ²¬µ£¡¢óîÆ£²Â»Ò¡¢ÂçÄÅÄ¾¡¢ÀîÂ¼¹¬Í´

¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§ÆâÆ£Ä¾¡¢ÀÄÌÚÎ¤»Þ¡¢·ªÈø¾»¹°

POP ¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¡§ËÌÂ¼¤ß¤Ê¤ß

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÂçÀîÀéÍµ¡¢ÎÓÎµÂÀ

¿§ºÌÀß·×¡§³ÀÅÄÍ³µª»Ò

»£±Æ´ÆÆÄ¡§²ÃÇ¼ÆÆ

ÊÔ½¸¡§Ìø·½²ð

²»¶Á´ÆÆÄ¡§±§ÅÄ¹ÝÇ·²ð

²»¶Á¸ú²Ì¡§Ä¹Ã«ÀîÂîÌé

Áª¶Ê¡§³ý¸¶Ëüµ¯»Ò

²»¶ÁÀ©ºî¡§dugout

²»³Ú¡§ÏÂÅÄ·°

´ë²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¾®³Ø´Û½¸±Ñ¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó

À©ºî¡§MAPPA

À½ºî¡§¡Ö¤é¤ó¤Þ 1/2¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¹â¶¶Î±Èþ»Ò¡¦¾®³Ø´Û¡¿¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

Áá²µ½÷ÍðÇÏ¡§»³¸ý¾¡Ê¿

¤é¤ó¤Þ¡§ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß

Å·Æ»¤¢¤«¤Í¡§Æüüâ¤Î¤ê»Ò

Å·Æ»¤Ê¤Ó¤­¡§¹â»³¤ß¤Ê¤ß

Å·Æ»¤«¤¹¤ß¡§°æ¾å´îµ×»Ò

Å·Æ»Áá±À¡§ÂçÄÍÌÀÉ×

Áá²µ½÷¸¼ÇÏ¡§¥Á¥ç¡¼

¶ÁÎÉ²ç¡§»³»û¹¨°ì

¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡§º´µ×´Ö¥ì¥¤

¥à¡¼¥¹¡§´Ø½ÓÉ§

µ×±ó»û±¦µþ¡§Ì¾ÄÍ²Â¿¥

¶åÇ½ÂÓÅá¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ

¶åÇ½¾®ÂÀÅá¡§º´ÁÒ°½²»

È¬ÊõÀÆ¡§°æ¾åÏÂÉ§

¥³¥í¥ó¡§¿¿»³°¡»Ò

¾®ÇµÅìÉ÷¡§¿¹ÀîÃÒÇ·

»°Àé±¡Äë¡§µÜÌî¿¿¼é

ÇòÄ»¤¢¤º¤µ¡§ÍªÌÚÊË

¸ÞÀ£Å£¸÷¡§ÀÐÅÄ¾´

¤¤¤Á¤í¤¦¡§´ØÃÒ°ì

¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§½ïÊý¸­°ì

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@ranma_pr

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤é¤ó¤Þ¥¢¥Ë¥á

OP¡§¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡Ö¥¦¥©¡¼¥¢¥¤¥Ë¡¼¡×

ED¡§¤Ë¤·¤Ê¡Ö¥Ñ¥ó¥À¥¬¡¼¥ë¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×Âè2´üÂè1ÃÆPV ¡¿ "Ranma1/2" Season 2 Trailer 1

¢¡Í§Ã£¤ÎËå¤¬²¶¤Ë¤À¤±¥¦¥¶¤¤



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¡§10/4(ÅÚ) 25:30¡Á

BS11¡§10/5(Æü) 24:30¡Á

AT-X¡§10/6(·î) 22:00¡Á

ABEMA¡§10/4(ÅÚ) 26:00¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§10/4(ÅÚ) 26:00¡Á

U-NEXT¡§10/4(ÅÚ) 26:00¡Á

¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§10/4(ÅÚ) 26:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

Æë¤ì¹ç¤¤ÌµÍÑ¡¢Èà½÷ÉÔÍ×¡¢ÀÄ½Õ¤Î°ìÀÚ¤òÈó¸úÎ¨¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¹â¹»À¸¡¦ÂçÀ±ÌÀ¾È¡£

Èà¤Î²È¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¿ÆÍ§¤ÎËå¡¦¾®Æü¸þºÌ±©¤¬Æþ¤ê¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

Àêµò¤µ¤ì¤ë¥Ù¥Ã¥É¡ª ÆÍÁ³¤ÎÀ£»ß¤á¿§»Å³Ý¤±¡ª ¿á¤­¹Ó¤ì¤ë¥¦¥¶Íí¤ß¤ÎÍò!!

³Ø¹»¤Ç¤ÏÀ¶Á¿¤ÊÍ¥ÅùÀ¸¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤ÎºÌ±©¤Ï¡¢ÌÀ¾È¤Ë¤À¤±¤ä¤¿¤é¤È¥¦¥¶¤¤¡£

¤½¤ó¤Ê¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó·Ï¥¦¥¶¤«¤ï½÷»Ò¡¦ºÌ±©¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÌÀ¾È¤ÎÁ°¤Ë¡¢±öÂÐ±þ½÷»Ò¡¦¿¿Çò¤¬½Ð¸½¡£

¤½¤ì¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÌÀ¾È¡¢ºÌ±©¡¢¤½¤·¤ÆÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤Ï·ãÊÑ¤·¡½¡½!?

¥¦¥¶¤«¤ï½÷»Ò¤¬(Íê¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ë)´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡¡ÌåÀäÉ¬»ê¤Î¤¤¤Á¤ã¥¦¥¶ÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á¡¢³«Ëë¡ú


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§»°²Ï¤´¡¼¤¹¤È

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¥È¥Þ¥ê

´ÆÆÄ¡§¸Å²ì°ì¿Ã

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§ÂÔÅÄÆ²»Ò

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§º´Æ£¾¡¹Ô

¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¾®ß·ÏÂÂ§

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥ì¥³¥á¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó

Èþ½ÑÀßÄê¡§ÀÐ¸¶¹¾è½Æà

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Í­ËÜÈÞºº·Ã

¿§ºÌÀß·×¡§çÕ¶¶Èþ¹á(J.C.STAFF)

3D¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÎÓ¾¼É×

2D¥ï¡¼¥¯¥¹¡§¤æ¤áÂÀ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼

»£±Æ´ÆÆÄ¡§²ÃÇ¼ÆÆ

¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÊÔ½¸¡§ËÒ¿®¸ø(¥¿¥Ð¥Ã¥¯)

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¶¿Ê¸Íµµ®

¥­¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡§Çñ°ìÊ¿

²»¶ÁÀ©ºî¡§¿ÀÆî¥¹¥¿¥¸¥ª

²»³Ú¡§ÅÄÃæÄÅµ×Èþ¡¢ß·ÅÄ²ÂÊâ¡¢º´µ×´ÖÁÕ¡¢ÃæÂ¼ÇÃÆà½Å

²»³ÚÀ©ºî¡§Æü²»

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§BLADE

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©»°²Ï¤´¡¼¤¹¤È¡¦SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¿¡Ö¤¤¤â¥¦¥¶¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÂçÀ±ÌÀ¾È¡§ÀÐÃ«½Õµ®

¾®Æü¸þºÌ±©¡§ÎëÂå¼ÓµÝ

·î¥Î¿¹¿¿Çò¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê

¾®Æü¸þ²µÇÏ¡§ÀÆÆ£ÁÔÇÏ

±ÆÀÐèÁ¡§²Öß·¹áºÚ

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@imouza_pr

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤¤¤â¥¦¥¶

OP¡§ÀÖ¸«¤«¤ë¤Ó¡Ö¥¦¥¶²Ä°¦¤¯¤Æ²¿¤¬°­¤¤¡ª¡×

ED¡§¤³¤Ï¤Ê¤é¤à¡ÖÀ±¤Î¸ÝÆ°¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÍ§Ã£¤ÎËå¤¬²¶¤Ë¤À¤±¥¦¥¶¤¤¡×ËÜPV¡Ã 2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ)ÊüÁ÷³«»Ï¡ù

¢¡DIGIMON BEATBREAK



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡§10/5(Æü) 9:00¡Á

¤Û¤«

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¿Í´Ö¤Î»×¹Í¤ä´¶¾ð¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Öe-¥Ñ¥ë¥¹¡×¤Ï¡¢AI¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ö¥µ¥Ý¥¿¥Þ¡×¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤È¯Å¸¤ò¿ë¤²¤ë¤½¤Î±¢¤Ç¡¢¶²¤ë¤Ù¤­²øÊª¤¬¸½¤ì¤ë¡£e-¥Ñ¥ë¥¹¤ò¶ô¤é¤Ã¤Æ¿Ê²½¤¹¤ëÀ¸Ì¿ÂÎ¡Ö¥Ç¥¸¥â¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¡£

Å·ÇÏ¥È¥â¥í¥¦¤Ï¡¢¥µ¥Ý¥¿¥Þ¤«¤éÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¥²¥Ã¥³¡¼¥â¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÈóÆü¾ï¤Ø¤È´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£

¾Þ¶â²Ô¤®¤òÀ¸¶È¤È¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥É¡¼¥ó¡×¤ÎÂô¾ë¥­¥ç¥¦¤¿¤Á¤È¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥È¥â¥í¥¦¤Ï·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤¹¤ë¡£

¿Í´Ö¤È¥Ç¥¸¥â¥ó¤¬ÉÁ¤¯¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤È¤Ï¨¡¨¡


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶°Æ¡§ËÜ¶¿¤¢¤­¤è¤·

¥·¥ê¡¼¥º¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§µÜ¸µ¹¨¾´

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§»³¸ýÎ¼ÂÀ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾®ÅçÎ´´²

¥Ç¥¸¥â¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÏÊÕ¤±¤ó¤¸

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥¸¥â¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Àõ¾Â¾¼¹°

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¿À°½¹á

¿§ºÌÀß·×¡§²£»³¤µ¤è»Ò

CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÂçÁ¾º¬Íª²ð

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÀÐ»³ÃÒÇ·

ÊÔ½¸¡§À¾Â¼±Ñ°ì

²»³Ú¡§²³¶¹´Ö¤¢¤ê¤µ

À©ºî¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÆÉÇä¹­¹ð¼Ò¡¢Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©ËÜ¶¿¤¢¤­¤è¤·¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

Å·ÇÏ¥È¥â¥í¥¦¡§ÆþÌî¼«Í³

¥²¥Ã¥³¡¼¥â¥ó¡§ß¯¤á¤°¤ß

ºéÌë¥ì¡¼¥Ê¡§¹õÂô¤È¤â¤è

¥×¥ê¥¹¥Æ¥£¥â¥ó¡§ÅÄÂ¼ËÓ¿´

µ×±ó»û¥Þ¥³¥È¡§´Øº¬Í­ºé

¥­¥í¥×¥â¥ó¡§µ×ÌîÈþºé

Âô¾ë¥­¥ç¥¦¡§°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿

¥à¥é¥µ¥á¥â¥ó¡§ßÀÌîÂçµ±

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@digimon_tv

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Ó¡¼¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯ #BEATBREAK

OP¡§MADKID¡ÖMad Pulse¡×

ED¡§ÉÚ²¬°¦¡Öbeat up¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡×¥á¥¤¥óPV¡Ã2025Ç¯10·î5ÆüÊüÁ÷³«»Ï

¢¡SI-VIS: The Sound of Heroes



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡§10/5(Æü) 9:30¡Á

¤Û¤«

ÇÛ¿®¡§10/7(²Ð) 12:00°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¥ê¡¼¥À¡¼¡¦YOSUKE¤òÃæ¿´¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿ÃË½÷º®À®¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖSI-VIS¡×¡£

°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤Ç¹ñÆâ³°¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ò¤âÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¿¿¤Î´é¤Ï¡¢À¤³¦¤ò¾ÃÌÇ¤µ¤»¤ëÆæ¤ÎºÒ³²¡Ö¥ß¥é¡¼¥¸¥å¡×¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£

¡ÖSI-VIS¡×¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤òÇ®¶¸¤µ¤»¡¢¤½¤ÎÎÏ¤ò½¸¤á¤ÆÀï¤¦¡£

¤À¤¬É½¸þ¤­¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ë¸«¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Èà¤é¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

´ÆÆÄ¡§µÈÅÄÂçÊå

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§´Ý¸Í»ËÌÀ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§º¸

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÂçÄÐºÚÊæ¡¢Æ£°æÆàÈþ

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹â¶¶Èþ¹á¡¢»³ÃæÀµÇî

¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÈøÇ·¾åÃÎµ×

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÂçÅìÉ´¹ç·Ã

¥¢¥¯¥·¥ç¥óºî²è´ÆÆÄ¡§Ê¿»³µ®¾Ï

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ËÒÌî¹§Íº

¿§ºÌÀß·×¡§ËÙÀî²ÂÅµ

»£±Æ´ÆÆÄ¡§»°¾åñ¥ÂÀ

CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¹â¶¶¾­¿Í

ÊÔ½¸¡§¿ÀµÜ»ÊÍ³Èþ

²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ì¾ÁÒÌ÷

²»³Ú¡§ËÓ·î¼þÊ¿

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥ô¥©¥ë¥ó

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©2025 ¥Ï¥ë¥â¥Ë¥¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

YOSUKE¡§Ï²ÀîÂçÊå

¥»¥¤¥ì¡¼¥ó¡§º´ÁÒ°½²»

¦Ì¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤

¥½¥¦¥¸¡§Åçùõ¿®Ä¹

JUNE¡§ÀÆÆ£ÁÔÇÏ

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@sivis_official

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥·¡¼¥ô¥£¥¹

TV¥¢¥Ë¥á¡ØSI-VIS: The Sound of Heroes¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼PV¡Ã2025Ç¯10·î5Æü¡ÊÆü¡ËÄ«9»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡ª

¢¡¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤(Âè2¥¯¡¼¥ë)



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TBS·ÏÎó28¶É¥Í¥Ã¥È¡§10/5(Æü) 16:30¡Á

AT-X¡§10/8(¿å) 21:30¡Á

BS11¡§10/14(²Ð) 25:00¡Á

ÇÛ¿®¡§10/5(Æü) 17:00°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

ÃÏÊý¤Î¥«¥µ¥Þ¥Ä¥È¥ì¥»¥ó³Ø±à¤«¤éÃæ±û¤ËÅ¾Æþ¤·¤¿¥¦¥ÞÌ¼¡¦¥ª¥°¥ê¥­¥ã¥Ã¥×¤Ï½ÉÌ¿¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¤Î¤Á¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç³¤³°¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÃ£¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§Cygames

Ì¡²è¡§µ×½»ÂÀÍÛ

µÓËÜ¡§¿ù±ºÍý»Ë

Ì¡²è´ë²è¹½À®¡§°ËÆ£È»Ç·²ð

´ÆÆÄ¡§¤ß¤¦¤é¤¿¤±¤Ò¤í

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¶âÅÄ°ì»Î

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ê¡¸µÍÛ²ð¡¢º´¡¹ÌÚ·¼¸ç¡¢µÜ¸¶ÂóÌé

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§Ê¡¸µÍÛ²ð¡¢¹©Æ£¹¯Ê¿¡¢üâÅÄ¹¸¡¢ÌîÂ¼²í»Ë¡¢ùõËÜ¤µ¤æ¤ê

Éû´ÆÆÄ¡§À¶¿åÍºÂç

ºî²è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´Æ½¤¡§¾¾ËÜ¸²¸ã

¿§ºÌÀß·×¡§²¬ºêºÚ¡¹»Ò

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§àÅÅÄ½¤

3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¿ÀÃ«Àë¹¬

»£±Æ´ÆÆÄ¡§Éú¸¶¤¢¤«¤Í

ÊÔ½¸¡§»°Åè¾Ïµª

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¶¿Ê¸Íµµ®

²»³Ú¡§Àî°æ·û¼¡

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¶á¾¾ÂóÌé

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§CygamesPictures

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©µ×½»ÂÀÍÛ¡¦¿ù±ºÍý»Ë&Pita¡¦°ËÆ£È»Ç·²ð¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤À½ºî°Ñ°÷²ñ

© Cygames, Inc.

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥ª¥°¥ê¥­¥ã¥Ã¥×¡§¹âÌøÃÎÍÕ

¥Ù¥ë¥Î¥é¥¤¥È¡§À¥¸ÍÅí»Ò

ËÌ¸¶¾÷¡§¾®À¾¹î¹¬

Ï»Ê¿¶ä¼¡Ïº¡§ÂçÄÍË§Ãé

¥Õ¥¸¥Þ¥µ¥Þ¡¼¥Á¡§°ËÀ¥çýè½Ìé

¥Î¥ë¥ó¥¨¡¼¥¹¡§½ÂÃ«ºÌÇµ

¥ë¥Ç¥£¥ì¥â¡¼¥Î¡§ÂçÃÏÍÕ

¥ß¥Ë¡¼¥¶¥ì¥Ç¥£¡§°æß·»í¿¥

¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¡§Âç¶õÄ¾Èþ

¥ä¥¨¥Î¥à¥Æ¥­¡§Æü¸¶¤¢¤æ¤ß

¥µ¥¯¥é¥Á¥è¥Î¥ª¡¼¡§Ìî¸ýÎÜÍþ»Ò

¥á¥¸¥í¥¢¥ë¥À¥ó¡§²ñÂô¼ÓÌï

¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥ê¡¼¥¯¡§Í¥ÌÚ¤«¤Ê

¥Ç¥£¥¯¥¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡§²Ö¼é¤æ¤ß¤ê

¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Á¡¼¡§¹áºä¤µ¤­

¥·¥ó¥Ü¥ê¥ë¥É¥ë¥Õ¡§ÅÄ½ê¤¢¤º¤µ

¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥­¡¼¡§Lynn

¥ß¥¹¥¿¡¼¥·¡¼¥Ó¡¼¡§Å·³¤Í³ÍüÆà

¥È¥Ë¥Ó¥¢¥ó¥«¡§¹ÃÈåÅÄÍµ»Ò

¥ª¥Ù¥¤¥æ¥¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¡§ÀÐ¾åÀÅ¹á

¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¥ë¥Ê¥·¡¼¡§´Øº¬ÌÀÎÉ

¥ß¥·¥§¥ë¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡§¹â³ÀºÌÍÛ

¥¨¥é¥º¥ê¡¼¥×¥é¥¤¥É¡§ÉÙÅÄÈþÍ«

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@umamusu_animeCG

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥·¥ó¥°¥ì #¥¢¥Ë¥á¥¦¥ÞÌ¼

OP¡§10-FEET

¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ëÈÖÀëCM¡Ê30ÉÃVer.¡Ë

¢¡ÀÄ¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é Season2



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

NHK E¥Æ¥ì¡§10/5(Æü) 17:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

À¤³¦Åª¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÉã¤Î¤â¤È¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç³èÌö¤·¡¢Å·ºÍ¾¯Ç¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÀÄÌî°ì¡£¤È¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤é¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤òÉõ°õ¤·¤ÆÌµµ¤ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ãæ3¤Î½©¤ËÆ±µéÀ¸¤Î½©²»Î§»Ò¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë²»³Ú¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£ÀÄÌî¤Ï½©²»¤È¤È¤â¤Ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥éÉô¤Î¤¢¤ë³¤Ëë¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¶¯¹ë¹»¤Î¸·¤·¤¤Îý½¬¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤¿Éô°÷¤¿¤Á¤¬°ì¤Ä¤Î²»¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦À¤³¦¤Ç¡Ä¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§°¤µ×°æ¿¿

´ÆÆÄ¡§´ßÀ¿Æó

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§³Á¸¶Í¥»Ò

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿¹ÅÄÏÂÌÀ

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÈÓÅÄÎ¤¼ù

²»³Ú¡§¤Ï¤é¤«¤Ê¤³¡¢¾®À¥Â¼¾½

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó

À©ºî¡¦Ãøºî¡§NHK¡¢NHK¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¡¢ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§© °¤µ×°æ¿¿¡¿¾®³Ø´Û¡¿£Î£È£Ë¡¦£Î£Å£Ð¡¦ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@aooke_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÀÄ¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é #ÀÄ¥ª¥±

OP¡§Galileo Galilei¡Ö¥¢¥Þ¥Ç¥¦¥¹¡×

ED¡§¥Á¥ç¡¼¥­¥å¡¼¥á¥¤¡ÖÀÄ¤ÎËâË¡¡×

¥¢¥Ë¥á¡ÖÀÄ¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é Season2¡×OP ¥Æ¡¼¥Þ¤ÏGalileo Galilei¤¬Ã´Åö¡ª

¢¡µ¡³£¤¸¤«¤±¤Î¥Þ¥ê¡¼



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/5(Æü) 22:00¡Á

ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡§10/6(·î) 26:29¡Á

BS¥Õ¥¸¡§10/7(²Ð) 24:30¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§10/5(Æü) 23:00¡Á

U-NEXT¡§10/5(Æü) 23:00¡Á

¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§10/5(Æü) 23:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡Ö¤Ä¤¤¤Ë´°À®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¡³£¿Í·Á(¥í¥Ü¥Ã¥È¥á¥¤¥É)¤Î¥Þ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡×

¸µÅ·ºÍ³ÊÆ®²È¤Î¾¯½÷¡¦¥Þ¥ê¡¼¤Ï¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¿ÈÊ¬¤ò±£¤·¡¢¿Í´Ö·ù¤¤¤ÎÂçºâÈ¶¤Î¸æÁâ»Ê¡¦¥¢¡¼¥µ¡¼¤Î²°Éß¤Ë¡Èµ¡³£¿Í·Á(¥í¥Ü¥Ã¥È¥á¥¤¥É)¡É¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ä

¨¡¨¡ÀµÂÎ¤¬¥Ð¥ì¤ì¤ÐÂ¨½è·º!?

¡Èµ¡³£¿Í·Á(¥í¥Ü¥Ã¥È¥á¥¤¥É)¡É¤È¤·¤Æ¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÌµÉ½¾ð¤ò³è¤«¤·¤Æ¿¦Ì³¤òÁ´¤¦¤·¡¢¥¢¡¼¥µ¡¼¤ÎÌ¿¤òÁÀ¤¤½±¤¤Íè¤ë°Å»¦¼Ô¤«¤éÈà¤ò¼é¤ë¤¿¤áÊ³Æ®¤¹¤ë¡£

¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥ê¡¼¤òÅ®°¦¤¹¤ë¥¢¡¼¥µ¡¼¤Ë¿Í´Ö¤À¤È¥Ð¥ì¤ë¥Ô¥ó¥Á¤âË¬¤ì¡¢Æü¡¹¥Ò¥ä¥Ò¥ä¡¢¥É¥­¥É¥­¡ª

¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¥á¥¤¥É¡ß¿Í´Ö·ù¤¤¤Ê¸æÁâ»Ê

¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ë¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£³«Ëë¡ª

±³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¼ç½¾´Ø·¸¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Îø¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¤¢¤­¤â¤ÈÌÀ´õ

´ÆÆÄ¡§À¾Â¼½ãÆó

½õ´Æ¡§¿ûÌî¹¬»Ò

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Ô¢ß·¿¿Íý»Ò

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µÆÃÏÍÎ»Ò

²»³Ú¡§¹âÍü¹¯¼£(Team-MAX)¡¢¥è¥Ï¥Í¥¹¡¦¥Ë¥ë¥½¥ó(Team-MAX)

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§jimao

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÁÒÅÄ·û°ì

¿§ºÌÀß·×¡§¾¾»³°¦»Ò

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÀÆÆ£ÊþÈþ

ÊÔ½¸¡§ÆÁÅÄ½Ó

²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ý¥Ë¡¼¥­¥ã¥Ë¥ª¥ó

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¼¥í¥¸¡¼¡ß¥ê¡¼¥Ù¥ë

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¤¢¤­¤â¤ÈÌÀ´õ¡¦ÇòÀô¼Ò¡¿µ¡³£¤¸¤«¤±¤Î¥Þ¥ê¡¼À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥Þ¥ê¡¼¡§Åì»³Æà±û

¥¢¡¼¥µ¡¼¡§ÀÐÃ«½Õµ®

¥Î¥¢¡§¾®ÎÓÀé¹¸

¥í¥¤¡§Çß¸¶Íµ°ìÏº

¥Þ¥ê¡¼2¡§¾®À¶¿å°¡Èþ

¥á¥¤¥Ê¡¼¥É¡§³áÅÄÂç»Ì

¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡§ÃæÌî¤µ¤¤¤Þ

¥¤¥¶¥Ù¥ë¡§ÂçÃÏÍÕ

¥È¥Ó¡¼¡§¸¶½ÓÂÀÏº

¥«¡¼¥ë¤ª¤¸¤µ¤ó¡§»³¸ý¾¡Ê¿

¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤ª¤Ð¤µ¤ó¡§¹â¶¶Íý·Ã»Ò

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@Mmarie_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#µ¡³£¤¸¤«¤±¤Î¥Þ¥ê¡¼

OP¡§½ÕÃã¡Ö¥Û¥ó¥È¥È¥¦¥½¡×

ED¡§¥Þ¥ê¡¼(CV¡§Åì»³Æà±û)¡ÖCross heart¡Áµ¶¤ê¤Î¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡³£¤¸¤«¤±¤Î¥Þ¥ê¡¼¡ÙÂè2ÃÆPV¨¢2025Ç¯10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÊüÁ÷¡õÇÛ¿®

¢¡¥¢¥ë¥Þ¤Á¤ã¤ó¤Ï²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

AT-X¡§10/5(Æü) 23:00¡Á

TOKYO MX¡§10/5(Æü) 24:30¡Á

¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§10/5(Æü) 24:30¡Á

KBSµþÅÔ¡§10/5(Æü) 24:45¡Á

¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§10/5(Æü) 25:20¡Á

BSÄ«Æü¡§10/5(Æü) 25:30¡Á

ÇÛ¿®¡§10/5(Æü) 23:30¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¾¯½÷¤Î³°¸«¤Ë¹â¤¤ÀïÆ®ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ü¥Ç¥£¡£

¿Í´Ö°Ê¾å¤Î³Ø½¬Ç½ÎÏ¤ÈÈ½ÃÇÎÏ¤òÍ­¤¹¤ëAI¡£

´°Á´Ìµ·ç¤Î³Ø½¬·¿¼«Î©ÀïÆ®¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥¢¥ë¥Þ¡×¤òÂ¤¤ê½Ð¤·¤¿¡¢ÉÔ¶ø¤Î¼ã¤­Å·ºÍ²Ê³Ø¼Ô¥¨¥ó¥¸¤È¥¹¥º¥á¤ÎºÍÇ½¤ÏÀ¤³¦¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¨¡¨¡¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿!?

¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¡Ö¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¡×¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö¥¢¥ë¥Þ¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¸¤È¥¹¥º¥á¤ÏÂçº®Íð¡£

¤½¤ì¤Ç¤â¥¢¥ë¥Þ¤Î¹âÀ­Ç½AI¤ò°é¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç²ÈÂ²¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£

¸«¤ë¤â¤Î¡¢¿¨¤ì¤ë¤â¤Î¡¢Á´¤Æ¤¬¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¡×¤Î¥¢¥ë¥Þ¤Ï²¿¤Ç¤â¶½Ì£¿¼¡¹¡£

ºÇ¶¯¤Î³Ø½¬µ¡Ç½¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤Ç¥¨¥ó¥¸¤ä¥¹¥º¥á¤¿¤Á¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦¤ò¤É¤ó¤É¤ó¹­¤²¤Æ¤¤¤¯¡£

¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¥³¥á¥Ç¥£¡Ê!?¡Ë³«Ëë¡ª¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¤Ê¤Ê¤Æ¤ë

´ÆÆÄ¡§Æî¹¯¹¨

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¿û¸¶Àã³¨

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³ËÜÈþ²Â

¥·¥ê¡¼¥º¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¾®ÎÓ¹ÀÊå

´ÆÆÄÊäº´¡§ÌîºêÎï»Ò

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÏÊÕ¤ë¤ê¤³

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÄÆâ°¡Ìð»Ò

¥á¥«¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤¸¤ç¤Þ

Èþ½ÑÀßÄê¡§°²ÌîÍ³µª»Ò(¥¹¥¿¥¸¥ª¤Á¤å¡¼¤ê¤Ã¤×)

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÎëÌÚÂç²ð(¥¹¥¿¥¸¥ª¤Á¤å¡¼¤ê¤Ã¤×)

¿§ºÌÀß·×¡§¸Íß·Í­µª

»£±Æ´ÆÆÄ¡§²£»³Í§ºÈ

ÊÔ½¸¡§¾åÌîÍ¦Êå(ÌøÊÔ½¸¼¼)

²»¶Á´ÆÆÄ¡§·¬¸¶°ìµ±

²»¶ÁÀ©ºî¡§INSPION¥¨¥Ã¥¸

²»³Ú¡§¥ß¥È(¥¯¥é¥à¥Ü¥ó)

²»³ÚÀ©ºî¡§¥é¥ó¥Æ¥£¥¹

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Õ¥é¥Ã¥É

À½ºî¡§¿ÀÎ¤¡¦Ìë±©¸¦µæ½ê

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¤Ê¤Ê¤Æ¤ë¡¿KADOKAWA¡¿¿ÀÎ¤¡¦Ìë±©¸¦µæ½ê

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥¢¥ë¥Þ¡§·î¾ëÆü²Ö

¿ÀÎ¤¥¨¥ó¥¸¡§ÎëÌÚÖÅÂÁ

Ìë±©¥¹¥º¥á¡§M¡¦A¡¦O

¥Þ¥­¥Ê¡§⻑¹¾Î¤²Ã

¥Í¥ª¥ó¡§ÌðÌîÈÞºÚ´î

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@alma_chan_pr

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥ë¥Þ¤Á¤ã¤ó

OP¡§ZAQ¡Ö¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ì¥¤¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥ë¥Þ¤Á¤ã¤ó¤Ï²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¥á¥¤¥óPV¡Ã10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡ª

¢¡Éã¤Ï±ÑÍº¡¢Êì¤ÏÀºÎî¡¢Ì¼¤Î»ä¤ÏÅ¾À¸¼Ô¡£



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/5(Æü) 23:30¡Á

BSÆü¥Æ¥ì¡§10/5(Æü) 23:30¡Á

ËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡§10/7(²Ð) 26:35¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§10/5(Æü) 24:00¡Á

U-NEXT¡§10/8(¿å) 24:00¡Á

¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§10/8(¿å) 24:00¡Á

Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

ÀºÎî³¦¤ÇÊë¤é¤¹8ºÐ¤Î¾¯½÷¡¦¥¨¥ì¥ó¤Ï¡¢¸µ¡¹¸½ÂåÆüËÜ¤Ç²Ê³Ø¼Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Å¾À¸¼Ô¡£Êª¼Á¤ò²½¹ç¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¹½Â¤ÇÛÎó¤ò¹¥¤­¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥È¥¹¥­¥ë¤ò»ý¤Ä¡£

¤½¤·¤Æ¡¢Éã¡¦¥í¥ô¥§¥ë¤Ï¹ñ¤òµß¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤Î±ÑÍº¡¢Êì¡¦¥ª¥ê¥¸¥ó¤Ï¸µ»Ï¤ÎÊì¤Ë¤·¤ÆÀºÎî¤Î½÷²¦¡ª

°ì²È¤Ï¡¢ÀºÎî³¦¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥í¥ô¥§¥ë¤È¥¨¥ì¥ó¤¬½¤¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¿Í´Ö³¦¤òË¬¤ì¤¿»ö¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²¦²È¤Î±¢ËÅ¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤æ¤¯¡½¡½

ÀºÎî¤ÎÎÏ¤ò¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥é¥ô¥£¥¹¥¨¥ë²¦»Ò¤ÎºöÎ¬¤Ë¡¢¥¨¥ì¥ó¤ÏÁ°À¤¤ÎÃÎ¼±¤È°µÅÝÅª¥Á¡¼¥È¤ÇÂÐ¹³¤¹¤ë¡ª

¡ÖÊ¢¹õ¤µ¤ó¤ÎÀëÀïÉÛ¹ð¤Ç¤¹¤Í¡£¼õ¤±¤ÆÎ©¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×

ºÇ¶¯ºÍ½÷¤ÎÄË²÷ÀåÀï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¾¾±º

¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§keepout

¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡§ÂçËÙ¥æ¥¿¥«

´ÆÆÄ¡§Ê¡ÅçÍøµ¬

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§ÂÔÅÄÆ²»Ò

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÂçÂôÈþÆà

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ò²»ÛÒØ

¿§ºÌÀß·×¡§¿ÜÆ£Ë¨

»£±Æ´ÆÆÄ¡§µÈÀ®³ô

ÊÔ½¸¡§»³´ßÊâÆà¼Â(REAL-T)

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë

²»³Ú¡§ÇÏÀ¥¤ß¤µ¤­

²»³ÚÀ©ºî¡§ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§J.C.STAFF

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§© ¾¾±º¡¦keepout¡¿Éã¤Ï±ÑÍº¡¢Êì¤ÏÀºÎî¡¢Ì¼¤Î»ä¤ÏÅ¾À¸¼Ô¡£À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥¨¥ì¥ó¡§¿¼Àî¶Ü°¡

¥í¥ô¥§¥ë¡§¶½ÄÅÏÂ¹¬

¥ª¥ê¥¸¥ó¡§Ãæ¸¶Ëã°á

¥é¥ô¥£¥¹¥¨¥ë¡§¿åÃæ²í¾Ï

¥¬¥Ç¥£¥¨¥ë¡§ÀéÍÕæÆÌé

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@hahanoha_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤Ï¤Ï¤Î¤Ï

OP¡§²ÌÊâ¡ÖËâË¡¡×

ED¡§¤æ¤¤¤Ë¤·¤ª¡ÖFamily¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÉã¤Ï±ÑÍº¡¢Êì¤ÏÀºÎî¡¢Ì¼¤Î»ä¤ÏÅ¾À¸¼Ô¡£¡×¥á¥¤¥óPV

¢¡¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó Âè3´ü



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¡§10/5(Æü) 23:45¡Á

BS¥Æ¥ìÅì¡§10/6(·î) 24:30¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¼ñÌ£¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò»Ï¤á¤¿ÃË¡¢¥µ¥¤¥¿¥Þ¡£3Ç¯´Ö¤ÎÆÃ·±¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÅ¨¤ò°ì·â¡Ê¥ï¥ó¥Ñ¥ó¡Ë¤ÇÅÝ¤¹ÌµÅ¨¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿Èà¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÄï»Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥§¥Î¥¹¤È¶¦¤Ë¡¢¿¦¶È¤È¤·¤Æ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬½êÂ°¤¹¤ëÁÈ¿¥¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¶¨²ñ¤ËÆþ¤ê¡¢Æü¡¹³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿²ø¿Í¶¨²ñ¤òÌ¾¾è¤ë²ø¿ÍÃ£¤Ë´´Éô¤Î»Ò¶¡¤ò¿Í¼Á¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¶¨²ñ¡£Sµé¥Ò¡¼¥í¡¼Ã£¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¿Í¼ÁÃ¥´Ô¤Î¤¿¤á¤Ë²ø¿Í¶¨²ñ¤Î¥¢¥¸¥È¤Ø¤ÎÆÍÆþºîÀï¤¬Îý¤é¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼Ã£¤È¤ÎÀï¤¤¤ÎºÇÃæ²ø¿Í¶¨²ñ¤ËÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿¡È¿Í´Ö²ø¿Í¡É¥¬¥í¥¦¤Ï¡¢¤½¤Î¥¢¥¸¥È¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ONE¡¢Â¼ÅÄÍº²ð

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÎëÌÚÃÒ¿Ò

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µ×ÊÝÅÄÀÀ¡¢¹õÅÄ¿·¼¡Ïº¡¢ÇòÀîÎ¼²ð

²»³Ú¡§µÜºêÀ¿

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§J.C.STAFF

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©ONE¡¦Â¼ÅÄÍº²ð¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¶¨²ñËÜÉô

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥µ¥¤¥¿¥Þ¡§¸ÅÀî¿µ

¥¸¥§¥Î¥¹¡§ÀÐÀî³¦¿Í

ÀïØË¤Î¥¿¥Ä¥Þ¥­¡§ÍªÌÚÊË

¥·¥ë¥Ð¡¼¥Õ¥¡¥ó¥°¡§»³Ï©ÏÂ¹°

¥¢¥È¥ß¥Ã¥¯»ø¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº

Æ¸Äë¡§¹â»³¤ß¤Ê¤ß

¥­¥ó¥°¡§°Â¸µÍÎµ®

¥¾¥ó¥Ó¥Þ¥ó¡§Ý¯°æ¹§¹¨

ÆÚ¿À¡§Ï²ÀîÂçÊå

Ä¶¹ç¶â¥¯¥í¥Ó¥«¥ê¡§ÆüÌîÁï

Á®¸÷¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡§Ä»³¤¹ÀÊå

¤×¤ê¤×¤ê¥×¥ê¥º¥Ê¡¼¡§¾®Ìîºä¾»Ìé

¥¤¥±¥á¥ó²¾ÌÌ¥¢¥Þ¥¤¥Þ¥¹¥¯¡§µÜÌî¿¿¼é

ÃÏ¹ö¤Î¥Õ¥Ö¥­¡§Áá¸«º»¿¥

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@opm_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#onepunchman

OP¡§JAM Project feat.BABYMETAL¡ÖGet No Satisfied !¡×

ED¡§¸ÅÀî¿µ¡Ö¤½¤³¤ËÍ­¤ëÅô¤ê¡×

¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ÙÂè3´üPVÂè1ÃÆ | One-Punch Man Season 3 PV1 [ENG SUB]

¢¡¤µ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¾®¼ê»Ø¤¯¤ó



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/5(Æü) 25:05¡Á(¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ)

BS11¡§10/6(·î) 25:00¡Á(¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ)

AnimeFesta¡§10/5(Æü) 25:05¡Á(´°Á´¥Ç¥ì¥®¥å¥éÈÇ¡¿¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ)

DMM TV¡§10/5(Æü) 25:05¡Á(¥Ç¥ì¥®¥å¥éÈÇ)

Â¾ÇÛ¿®¡§10/5(Æü) 25:05°Ê¹ß½ç¼¡(¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ)

¢¨¡Ö¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ¡×¤Ï±ÇÁü¤È²»À¼¤Ëµ¬À©¤¢¤ê¡¢¡Ö¥Ç¥ì¥®¥å¥éÈÇ¡×¤Ï±ÇÁü¤Î°ìÉôµ¬À©¤ò²ò½ü¡¢¡Ö´°Á´¥Ç¥ì¥®¥å¥éÈÇ¡×¤Ï±ÇÁü¡¦²»À¼¤È¤âÌµ½¤Àµ

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¾®¼ê»Ø¸þÍÛ¡¦¹â¹»1Ç¯À¸¡£

ÆÃµ»¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤µ¤»¤¹¤®¤Á¤ã¤¦Ä¶Àä¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡ª¡ª

³ØÈñ¤ò²Ô¤°¤¿¤á¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¯¹ë¹»¡¦À±ÏÂÂçÉÕÂ°¹â¹»¤ÎÎÀ¤Î´ÉÍý¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¸þÍÛ¡£

¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶Ê¼ÔÂ·¤¤¤ÎÈþ¾¯½÷¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÃ£¤À¤Ã¤¿¡ª

°å³ØÉôÆÃÂÔ¤òGET¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸þÍÛ¤ÏÈà½÷Ã£¤Î¡Ö¿´¿È¤Î¥±¥¢¡×¤Ë¶Ð¤·¤à¤³¤È¤Ë¡ª

²á·ã¤¹¤®¤ë¤Î¤Ë¡¢Âº¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ä¡ª¡©

¿·»þÂå¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥é¥Ö¥³¥á¡¢¤³¤³¤ËÌåÀä¡ª¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¥·¥ó¥¸¥ç¥¦¥¿¥¯¥ä

´ÆÆÄ¡§ºØÆ£µ×

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§Çò¼ù¸à¹Ý

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÄÍËÜÎ¶²ð

¿§ºÌÀß·×¡§±ºÂç´ï

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÇòÀÐÀ¿

»£±Æ´ÆÆÄ¡§Åì¶¿À¿

ÊÔ½¸¡§Áý±Ê½ã°ì

²»¶Á´ÆÆÄ¡§µÈÅÄ¸÷Ê¿

²»³Ú¡§¤¨¤ó¤É¤¦¤Á¤Ò¤í

¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¥Ç¥ì¥®¥å¥é

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Quad

À½ºî¡§¥¦¥§¥¤¥Ö

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¥·¥ó¥¸¥ç¥¦¥¿¥¯¥ä¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¥¦¥§¥¤¥Ö

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¾®¼ê»Ø¸þÍÛ¡§°ÂÅÄÎ¦Ìð

ÆïÌÚ¥¢¥í¥Þ¡§Ä¾ÅÄÉ±Æà

ËÌ¸¶¤¢¤ª¤Ð¡§¶Üß·Í¥

½»µÈ¤¤¤º¤ß¡§²ñÂô¼ÓÌï

¶¹»³¥öµÖ¤Á¤è¡§Â¼¾å¤Þ¤Ê¤Ä

ËÜ¶¿¤ß¤æ¤­¡§ÀÄÌÚÎÜÍþ»Ò

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@kotesashi_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥Ë¥á¾®¼ê»Ø¤¯¤ó

OP¡§UtaGe!¡ÖU.K.U¡×

ED¡§Palette Parade¡Ö¾å¡¹¢¬¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤µ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¾®¼ê»Ø¤¯¤ó¡×¡Ú¸ø¼°¥á¥¤¥óPV¡Û¡¿YouTubeÈÇ

¢¡¾Ð´é¤Î¤¿¤¨¤Ê¤¤¿¦¾ì¤Ç¤¹¡£



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

AT-X¡§10/6(·î) 21:30¡Á

TOKYO MX¡§10/6(·î) 22:00¡Á

BSÄ«Æü¡§10/6(·î) 23:24¡Á

´ä¼ê¤á¤ó¤³¤¤¥Æ¥ì¥Ó¡§10/12(Æü) 9:30¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

ÁÐ¸«¤Ï¶î¤±½Ð¤·¤Î¾¯½÷Ì¡²è²È¡£

¥¯¡¼¥ë¤ÊÃ´ÅöÊÔ½¸¤ä¡¢Íê¤â¤·¤¤¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤é¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢Ç°´ê¤Î¾­´ýÌ¡²è¡ØÚå¤Ø¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä

¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤ªÊ¢¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¡¢1ÏÃ¤«¤éÄùÀÚ¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡£

¥Í¡¼¥à¤¬¿Ê¤Þ¤º¡¢¿¼Ìë¤Þ¤Ç´ù¤Ë¤«¤¸¤ê¤Ä¤¯±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£

Ìë¿©¤ÇÂÀ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡¢¤è¤«¤é¤ÌÌÑÁÛ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä

Á°ÅÓÂ¿Æñ¤ÊÌ¡²è²È¥é¥¤¥Õ¡¢¾Ð´é¤Çëð²Î¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¡½¡½¡ª¡©


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¤¯¤º¤·¤í

´ÆÆÄ¡§ÎëÌÚ·°

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§°æ¾åÈþ½ï

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µÜ°æ²ÃÆà

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÅÄÃæÎ¼

²»³Ú¡§±©²¬²Â¡¢ÅÚ°æ¹¨µª

²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ý¥Ë¡¼¥­¥ã¥Ë¥ª¥ó

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Voil

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¤¯¤º¤·¤í¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¾Ð´é¤Î¤¿¤¨¤Ê¤¤¿¦¾ì¤Ç¤¹¡£¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÁÐ¸«Æà¡¹¡§²ÆµÈ¤æ¤¦¤³

º´Æ£Éö¡§±«µÜÅ·

´Ö¿ð´õ¡§°ËÆ£ÈþÍè

ÍüÅÄ¤¢¤ê¤µ¡§¾®ÎÓ¤æ¤¦

³Ñ´ÛÅã»Ò¡§¾¾°æ·ÃÍý»Ò

¤Í¤³¤Î¤Æ¡§²Ö°æÈþ½Õ

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@egatae

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤¨¤¬¤¿¤¨

OP¡§HoneyWorks feat.¥Ï¥³¥Ë¥ï¥ê¥ê¥£¡ÖÀäÂÐ¾Î»¿¡ª¡×

ED¡§Sizuk¡ÖThankful¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¾Ð´é¤Î¤¿¤¨¤Ê¤¤¿¦¾ì¤Ç¤¹¡£¡×PVÂè£±ÃÆ

¢¡¥Ç¥Ö¤È¥é¥Ö¤È²á¤Á¤È¡ª



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/6(·î) 23:00¡Á

¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§10/6(·î) 23:30¡Á

ËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡§10/6(·î) 26:10¡Á

BS¥Õ¥¸¡§10/8(¿å) 24:00¡Á

Ä¹ºêÊ¸²½ÊüÁ÷¡§10/9(ÌÚ) 25:18¡Á

¥Æ¥ì¥Ó°¦É²¡§10/9(ÌÚ) 25:25¡Á

»³·Á¥Æ¥ì¥Ó¡§10/9(ÌÚ) 25:40¡Á

¿·³ã¥Æ¥ì¥Ó21¡§10/9(ÌÚ) 25:55¡Á

ËÌÎ¦Ä«ÆüÊüÁ÷¡§10/9(ÌÚ) 26:15¡Á

ABC¡§10/12(Æü) 24:40¡Á

AT-X¡§10/23(ÌÚ) 20:00¡Á

U-NEXT¡§10/6(·î) 23:00¡Á

¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§10/6(·î) 23:00¡Á

Lemino¡§10/6(·î) 23:00¡Á

¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º¡§10/6(·î) 23:00¡Á

Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤ª²Û»Ò¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¶Ð¤á¤ëÌ´»Ò¤Ï¡¢»ö¸Î¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ëµ­²±ÁÓ¼º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î²ô¤Ç¼«Ê¬¤¬·ù¤¤¤Ç»ÅÊý¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì´»Ò¤Ï¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤ÈÄ¶¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¼«¸Ê¹ÎÄê´¶MAX¤ÊÀ­³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¸µ¤ÎÀ­³Ê¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤ÊÌ´»Ò¤Ë¡¢¼þ¤ê¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢Ì´»Ò¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê»Ñ¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤Æ¡½¡½¡£

Îø¤Ë¡¢»Å»ö¤Ë¡¢Í§¾ð¤Ë¡ª¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±»ö·ï¤Î¹á¤ê¤â¡Ä¡Ä¡©¥É¥¿¥Ð¥¿¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¤Þ¤Þ¤«¤ê

´ÆÆÄ¡§¸Å²ì°ì¿Ã

µÓËÜ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÌÊ¼ï¥¢¥ä

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹â¶¶ÆØ»Ò

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§¹â¶¶ÆØ»Ò¡¢µµÃ«¶Á»Ò¡¢»³Ãæ¤¤¤Å¤ß

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§»°Âð¾»ÏÂ

¿§ºÌÀß·×¡§¤Î¤Ü¤ê¤Ï¤ë¤³

»£±Æ´ÆÆÄ¡§³ùÅÄ¹îÌÀ(¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë)

ÊÔ½¸¡§ÆâÅÄ ·Ã

²»¶Á´ÆÆÄ¡§À¾»³´²´ð(¥¹¥¿¥¸¥ª¥Þ¥¦¥¹)

²»¶Á¸ú²Ì¡§Ãæ¸¶Î´ÂÀ

²»³Ú¡§ÊõÌîÁï»Ë¡¢ÃæÌî¹áÍü

²»³ÚÀ©ºî¡§AQUA ARIS

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Marvy Jack

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§© ¤Þ¤Þ¤«¤ê¡¿¥·¡¼¥â¥¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ç¥Ö¤È¥é¥Ö¤È²á¤Á¤È¡ª¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@debulove_mx

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥Ë¥á¥Ç¥Ö¥é¥Ö

OP¡§GANG PARADE¡ÖHappy Yummy Lucky Yummy¡×

ED¡§ÆâÅÄÍºÇÏ¡Ö»ä¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ç¥Ö¤È¥é¥Ö¤È²á¤Á¤È¡ª¡ÙÂè2ÃÆPV¡ÃTOKYO MX¤Û¤«¤Ë¤Æ2025Ç¯10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÊüÁ÷¡õ³ÆÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¡ª

¢¡3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¡§10/6(·î) 24:00¡Á

BS¥Æ¥ìÅì¡§10/7(²Ð) 24:30¡Á

ÇÛ¿®¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤À¤é¤·¤Ê¤¯Ãå¤¿Çò°á¡¢¶äÈ±¤ÎÅ·Á³¥Ñ¡¼¥Þ¤Ë»à¤ó¤Àµû¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜ¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¹â¹»¶µ»Õ¡¦ºäÅÄ¶äÈ¬¡£

Èà¤¬Ã´Ç¤¤¹¤ë¡Ö¶äº²¹â¹» 3Ç¯ZÁÈ¡×¤Ï¡¢¥É¥ë¥ª¥¿¡¢¥²¥í¥¤¥ó¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¡¢¥Þ¥è¥é¡¼¡¢¥ÉS¡¢¥ä¥ó¥­¡¼(°Ê²¼Î¬)¤Ê¤¼¤«¥¯¥»¤¬¶¯¤á¤ÊÀ¸ÅÌ¤Ð¤«¤ê¤¬½¸¤á¤é¤ì¡¢ËèÆü¤¬¥È¥é¥Ö¥ë»°Ëæ¡ª

ÌÇÃã¶ìÃã¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ÎÆü¡¹¤Ë¶äÈ¬¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¡½¡½¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ü¤±¤¿´é¤ÇÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£

¤½¤·¤Æ¸ÄÀ­Ë­¤«¤ÊÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¤ä¤¬¤Æ°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡½¡½¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¹¥¤­¾¡¼ê¤ËË½¤ì²ó¤ë¡ª

¤ª¤¤¥£¥£¥£¡ª3Z¡¢¼«Í³¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥©¥©¥©¥©¡ª¡©

¤¤¤Ä¤â¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢´Î¿´¤Ê»þ¤Ë¤Ï¥Ó¥·¥Ã¤È·è¤á¤ë¡£

¤½¤ó¤Ê·¿ÇË¤ê¤Ê¶µ»Õ¤È¡¢3Z¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Ê¥¹¥¯¡¼¥ë¥é¥¤¥Õ¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡ª

ÍÛ¥­¥ã¤â±¢¥­¥ã¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡¢¶äº²Î®¤ÎÀÄ½Õ¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë!!


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¶õÃÎ±Ñ½©

Ãø¼Ô¡§ÂçºêÃÎ¿Î

Áí´ÆÆÄ¡§¿¹ÏÆ¿¿¶×

´ÆÆÄ¡§ÅìÅÄ²Æ¼Â

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§É®°Â°ì¹¬¡¢Ì¤ÄêMark­¶

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÃÝÆâ¿ÊÆó

²»³Ú¡§Audio Highs

À©ºî¡§BN Pictures

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¶õÃÎ±Ñ½©Ž¥ÂçºêÃÎ¿Î¡¿½¸±Ñ¼ÒŽ¥¡Ö3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ºäÅÄ¶äÈ¬¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ

»ÖÂ¼¿·È¬¡§ºå¸ýÂç½õ

¿À³Ú¡§Å£µÜÍý·Ã

»ÖÂ¼Ì¯¡§¤æ¤­¤Î¤µ¤Ä¤­

¶áÆ£·®¡§ÀéÍÕ¿ÊÊâ

ÅÚÊý½½»ÍÏº¡§Ãæ°æÏÂºÈ

²­ÅÄÁí¸ç¡§ÎëÂ¼·ò°ì

»³ºêÂà¡§ÂÀÅÄÅ¯¼£

·Ë¾®ÂÀÏº¡§ÀÐÅÄ¾´

Ä¹Ã«ÀîÂÙ»°¡§Î©ÌÚÊ¸É§

±îÈô¤¢¤ä¤á¡§¾®ÎÓ¤æ¤¦

ÌøÀ¸¶åÊ¼±Ò¡§ÀÞ³ÞÉÙÈþ»Ò

Åì¾ëÊâ¡§Í·º´¹ÀÆó

¥­¥ã¥µ¥ê¥ó¡§¿ùËÜ¤æ¤¦

¤¿¤Þ¡§Æî±ûÈþ

¹â¿ù¿¸½õ¡§»Ò°ÂÉð¿Í

¿À°Ò¡§ÆüÌîÁï

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@gintamamovie

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#gintama #GinpachiSensei

OP¡§¤Ü¤Ã¤Á¤Ü¤í¤Þ¤ë¡ÖºùÉ÷¡×

ED¡§LONGMAN¡ÖUnderclass HERO¡×

¡Ø3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡ÙËÜPV¡Ã2025Ç¯10·î6Æü¤è¤êËè½µ·îÍË24»þ¡Á¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ª

¢¡°Å»¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë²¶¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤¬Í¦¼Ô¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¶¯¤¤¤Î¤À¤¬



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡§10/6(·î) 25:30¡Á

BS¥Õ¥¸¡§10/8(¿å) 24:30¡Á

¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡§10/25(ÅÚ) 23:00¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§10/6(·î) 26:00¡Á

ABEMA¡§10/6(·î) 26:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È¶¦¤Ë°ÛÀ¤³¦¤Ë¾¤´­¤µ¤ì¤¿¹â¹»À¸¡¦¿¥ÅÄ¾½¡£

¾¤´­¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥ÈÁ´°÷¤Ë¥Á¡¼¥ÈÇ½ÎÏ¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Èà¤ÏÀ¸Íè¤Î±Æ¤ÎÇö¤µ¤«¤é¤«Ê¿ËÞ¤Ê¡È°Å»¦¼Ô"¤ÎÇ½ÎÏ¤òÆÀ¤ë¡£

¤À¤¬¡¢¤¿¤À¤Î¡È°Å»¦¼Ô¡É¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ÃÍ¤¬¡¢ºÇ¶¯¤Î¿¦¶È¡ÈÍ¦¼Ô¡É¤¹¤é·Ú¡¹¤ÈÎ¿²ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡½¡½!?

¤½¤·¤Æ¡¢¾¤´­¤Î¼óËÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹ñ²¦¤Î¸ÀÆ°¤Ëµ¿Ç°¤òÊú¤¤¤¿¾½¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤ò¤Ò¤¿±£¤·¤½¤Î±¢ËÅ¤òË½¤¯¤â¡¢µÕ¤Ë¤¢¤é¤Ìºá¤òÃå¤»¤é¤ìÄÉ¤ï¤ì¤ëÎ©¾ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

¹ñ²¦¤Ø¤ÎÉü½²¤òÀÀ¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢Æ¨¤²¹þ¤ó¤ÀÁ°¿ÍÌ¤Æ§¤ÎÌÂµÜ¿¼ÁØ¤Ç¥¨¥ë¥Õ¤Î¾¯½÷¥¢¥á¥ê¥¢¤Èî°íð¤ò²Ì¤¿¤¹¡½¡½¡£

¤³¤ì¤Ï¡È°Å»¦¼Ô¡É¤ÎÇ½ÎÏ¤òÆÀ¤¿¾¯Ç¯¤¬¡¢¥¨¥ë¥Õ¤Î¾¯½÷¤È½Ð°©¤¤¿¿¤Î¡É°Å»¦¼Ô¡É¤Ø¤È»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÀÖ°æ¤Þ¤Ä¤ê

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§ÅìÀ¾

¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡§¹ç³û¤Ò¤í¤æ¤­

´ÆÆÄ¡§±©¸¶¿®µÁ

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§²¬ÅÄË®É§

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²¬ÅÄÍÎÆà¡¢ÀÆÆ£¹á

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹¾ã»Ã¤

ËâÊª¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³º¬Íý¹¨

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹¾´Ö°ìÎ´

¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§ÀÐ¸¶Ëþ

3DCG¡§°ÂÅÄ·óÀ¹

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÎëÌÚÏ¯

¿§ºÌÀß·×¡§¿¹¤æ¤¦¤­

»£±Æ´ÆÆÄ¡§¹â¶¶¾¼Íµ

ÊÔ½¸¡§¾®Ìî»û³¨Èþ

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¿¹²¼¹­¿Í

²»¶ÁÀ©ºî¡§³ð²»

²»³Ú¡§¸Þ½½ÍòÁï(TOKYO LOGIC)

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥µ¥ó¥é¥¤¥º

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©ÀÖ°æ¤Þ¤Ä¤ê¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×/°Å»¦¼Ô¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤¬Í¦¼Ô¤è¤ê¤â¶¯¤¤À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¿¥ÅÄ¾½¡§ÂçÄÍ¹ä±û

¥¢¥á¥ê¥¢¡¦¥í¡¼¥º¥¯¥©¡¼¥Ä¡§¿åÌîºó

Ìë¡§¾®ÎÓº»ÉÄ

¥ê¥¢¡¦¥é¥°¡¼¥ó¡§ÅÄÂ¼¹¥

¥µ¥é¥ó¡¦¥ß¥¹¥ì¥¤¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@sutetsuyo_an

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¹¥Æ¤Ä¤è #sutetsuyo #°Å»¦¼Ô

OP¡§VESPERBELL¡Ö°ìÁ®¡×

ED¡§BONNIE PINK¡ÖLike Gravity¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø°Å»¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë²¶¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤¬Í¦¼Ô¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¶¯¤¤¤Î¤À¤¬¡Ù¥á¥¤¥óPV­¢¡Ú2025Ç¯10·î6Æü(·î) ¥Æ¥ìÅì¡¦BS¥Õ¥¸¡¦¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡Û#¥¹¥Æ¤Ä¤è

¢¡ÀéºÐ¤¯¤ó¤Ï¥é¥à¥ÍÉÓ¤Î¤Ê¤«



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

AT-X¡§10/7(²Ð) 18:00¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï23:00¡Á)

TOKYO MX¡§10/7(²Ð) 18:30¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï24:30¡Á)

KBSµþÅÔ¡§10/7(²Ð) 24:30¡Á

¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§10/7(²Ð) 24:30¡Á

BS11¡§10/7(²Ð) 24:30¡Á

Ê¡°æÊüÁ÷¡§10/7(²Ð) 25:29¡Á

¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§10/7(²Ð) 26:05¡Á

¢¨Âè1ÏÃ¤Ï³ÈÂçÈÇ¡¢Ê¬³ä2¥¯¡¼¥ëÊüÁ÷

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡Ô¤³¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡ÕÅÂÆ²Æþ¤êºîÉÊ¡¢¤Ä¤¤¤ËTV¥¢¥Ë¥á²½¡ª

¸©Æâ¿ï°ì¤Î¿Ê³Ø¹»¡¦Æ£»Ö¹â¹»¤ËÄÌ¤¦ÀéºÐºó¡£

ÊÙ¶¯¡¢±¿Æ°¡¢¥³¥ß¥åÎÏ¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢ ÎÉ¤¯¤â°­¤¯¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÈà¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Á¢¤à²Ú¤ä¤«¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤¬½¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¿·¤¿¤Ê¥¯¥é¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿2Ç¯À¸¤Î½Õ¡£

ºó¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î°ú¤­¤³¤â¤êÀ¸ÅÌ¤Î¹¹À¸¤òÍê¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë--¡£

Ê¡°æ¤òÉñÂæ¤ËËÂ¤¬¤ì¤ë¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÀÄ¤¯¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤ââÁ¤·¤¤¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ëÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÍµÌ´

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§raemz

´ÆÆÄ¡§ùþÌîÍº»Î

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¹ÓÀîÌ­µ×

µÓËÜ¡§ÍµÌ´¡¢¹ÓÀîÌ­µ×

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÌÚÌî²¼À¡¹¾

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§½©¼ÄDenforwordÆüÏÂ¡¢ÛÆÅÄË®¾´¡¢Î©ÅÄâÃ°ì

3D´ÆÆÄ¡§¾®Àî¹ÌÊ¿

Èþ½ÑÇØ·Ê ¡§¥¹¥¿¥¸¥ªÅ·¿À

Èþ½Ñ´ÆÆÄ ¡§½ô·§ÎÑ»Ò

¿§ºÌÀß·× ¡§µÜÏÆÍµÈþ

»£±Æ´ÆÆÄ ¡§ÃæÂ¼ÍºÂÀ

ÊÔ½¸¡§´Ý»³Î®Èþ

²»¶Á´ÆÆÄ ¡§Ç¼Ã«Î½²ð

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Þ¥¦¥¹

²»³Ú¡§Æ£ß··Ä¾»

²»³ÚÀ©ºî¡§KADOKAWA

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§feel.

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©ÍµÌ´¡¿¾®³Ø´Û¡¿¥Á¥é¥à¥ÍÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÀéºÐºó¡§ºäÅÄ¾­¸ã

É¢Í¼¸Ð¡§ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á

ÆâÅÄÍ¥¶õ¡§ÍÓµÜÈÞÆá

ÀÄ³¤ÍÛ¡§Âçµ×ÊÝÎÜÈþ

¼·À¥Íª·î¡§Ä¹Ã«Àî°éÈþ

À¾ÌîÌÀÆüÉ÷¡§°ÂºÑÃÎ²Â

´äÇÈÂ¢Ç·²ð¡§°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿

»³ºê·òÂÀ¡§µÜùõ²íÌé

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@anime_chiramune

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Á¥é¥à¥Í

OP¡§Kucci¡Ö¥é¥¤¥¢¡¼¡×

ED¡§¥µ¥¤¥À¡¼¥¬¡¼¥ë¡ÖÍÛ±ê¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ØÀéºÐ¤¯¤ó¤Ï¥é¥à¥ÍÉÓ¤Î¤Ê¤«¡ÙËÜPV¡Ã2025Ç¯10·î7Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï

¢¡ÊÅ²¼¤ï¤¿¤·¤òËº¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

tvk¡§10/7(²Ð) 21:55¡Á

ÇÛ¿®¡§10/7(²Ð)°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë°¦¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â½õ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡×

¥Ú¥ë¥»¥Ý¥Í¡¼Çì¼ß²È¤ÎÎá¾î¡¦¥ë¡¼¥Ë¥¢¤Ï¡¢Éã¤ËÁÂ¤Þ¤ì¡¢°ÛÊì·»¤«¤é¤âÆ»¶ñ°·¤¤¤µ¤ì¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿À´±¤«¤é¥¯¥í¥Î¥¢¸ø¼ß²È¤ÎÅö¼ç¥Ï¡¼¥Ç¥å¥¹¤È¤Îº§Ìó¼Ô¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¡¢¼ö¤ï¤ì¤¿¸ø¼ß²È¤Ë²Ç¤°¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¡£

¡ÈÌ½²¦¡É¤È¶²¤ì¤é¤ì¤ë¥¯¥í¥Î¥¢¸ø¼ß²È¤Ë¤Ï¹ÄÄë¤¬Áª¤Ö²Ö²Ç¤È·ë¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤ÈÃ»Ì¿¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¼ö¤¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢¥Ï¡¼¥Ç¥å¥¹¤Ï¥ë¡¼¥Ë¥¢¤ò°¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¹ð¤²¤ë¡£

»ä¤Ï¼ö¤¤¤ò²ò¤¯¤¿¤á¤À¤±¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡Ä

¥ë¡¼¥Ë¥¢¤Ï¥Ï¡¼¥Ç¥å¥¹¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¥Ï¡¼¥Ç¥å¥¹¤òñÙ¤·¤Æ°ìÌë¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢Èà¤Î»Ò¤ò¿È¤´¤â¤Ã¤¿¤È¤âÃÎ¤é¤º»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡½¡£

7Ç¯¸å¡¢¥Ï¡½¥Ç¥å¥¹¤Ï¤Ê¤¼¤«¥ë¡¼¥Ë¥¢¤òÃµ¤·½Ð¤·¡¢»Ò¶¡¤È°ì½ï¤ËÏ¢¤ìµ¢¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡Ä¡Ä


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§°°¤Þ¤¢¤µ

ºî²è¡§°¼¸¶Êé¡¹

À©ºî¡§PRISMstudio

´ÆÆÄ¡§¿¼À¥º»ºÈ

²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°±ºÌ¯»Ò

²»¶Á¸ú²Ì¡§Ý¯°æÍÛ»Ò

²»³Ú¡§ÅÄÂ¼ÍºÂÀ(Yuta Tamura)

À©ºîÅý³ç¡§¹â¶¶ÏÂÌé

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§IMAGICA Infos¡¿Imageworks Studio

À©ºî¶¨ÎÏ¡§UWAN Pictures

À½ºî¡§¡ÖÊÅ²¼¤ï¤¿¤·¤òËº¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©PRISMLINK.Inc¡¿¥Û¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¿¡ÖÊÅ²¼¤ï¤¿¤·¤òËº¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥ë¡¼¥Ë¥¢¡¦¥Ú¥ë¥»¥Ý¥Í¡¼¡§±ÊÀ¥¥¢¥ó¥Ê

¥Ï¡¼¥Ç¥å¥¹¡¦¥¯¥í¥Î¥¢¡§ºÙÃ«²ÂÀµ

¥Ø¥ê¥ª¥¹¡§ºç¸¶Í¥´õ

¥¦¥é¥Î¥¹¡§±ÊÄÍÂóÇÏ

¥¢¥É¥Ë¥¹¡¦¥³¡¼¥Í¥ê¥¢¡§ÇôÃ«Âç²ð

¥Ë¥±¡¦¥Ú¥ë¥»¥Ý¥Í¡¼¡§Ìø¹¸Ê¿

¥¨¥Þ¡§Ã«»Ï±ûÍý

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@Heika_wasure_P

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÊÅ²¼¤ï¤¿¤·¤òËº¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ #ÊÅ²¼ #ÊÅ²¼¥¢¥Ë¥á

TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÊÅ²¼¤ï¤¿¤·¤òËº¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ã2025Ç¯10·î7Æü21:55¡Á¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¡Êtvk¡Ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ª ¢¨³Æ¼ïÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤âÇÛ¿®Í½Äê

¢¡¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥­¥ë¤Ç°ÛÀ¤³¦ÊüÏ²¥á¥·2



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ìÅì·ÏÎó6¶É¥Í¥Ã¥È¡§10/7(²Ð) 24:00¡Á

Amazon Prime Video¡§10/7(²Ð) 24:30¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤¢¤ëÆüÆÍÁ³°ÛÀ¤³¦¤Ø¤È¾¤´­¤µ¤ì¤¿ ÉáÄÌ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¸þÅÄ¹ä»Ö¡£

Èà¤Ï¸ÇÍ­¥¹¥­¥ë¡Ø¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤Ç¼è¤ê´ó¤»¤¿¸½Âå¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ÇÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¡¢ÅÁÀâ¤ÎËâ½Ã¥Õ¥§¥ë¡¦¥¹¥é¥¤¥à¤Î¥¹¥¤¤È¤È¤â¤Ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤â²Ã¤ï¤ê¡¢ ÈþÌ£¤·¤¤Î¹¤¬ºÆ¤Ó»Ï¤Þ¤ë¡ª¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¹¾¸ýÏ¢

´ÆÆÄ¡§¾¾ÅÄÀ¶

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§²£¼êÈþÃÒ»Ò

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§²í

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÂçÄÅÄ¾¡¢·¬¸¶¹ä

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÅÄÃæ»ÖÊæ¡¢°ËÆ£°Í¿¥»Ò

Éû´ÆÆÄ¡§¹â¶¶¸¬¿Î

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÆàÌÚÌîÃÒ´õ

Èþ½Ñ´Æ½¤¡§ÀÖÌÚ¼÷»Ò

¿§ºÌÀß·×¡§ÅÄÊÕ¹áÆà

ÆÃ¸ú¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§Ã«¸ýµ×Èþ»Ò

3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§»³ËÜÂóÌ¦

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ß·ÅÄ¼ÓÈÁ

ÊÔ½¸¡§Äê¾¾¹ä

ÎÁÍý´Æ½¤¡§¥Ð¥Ã¥¯¥¹

²»³Ú¡§¹ÃÅÄ²í¿Í¡¢¤¦¤¿¤¿¤Í²ÎºÚ¡¢·ª¥³¡¼¥À¡¼¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È

²»³ÚÀ©ºî¡§mappa records

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¾®Àôµª²ð

²»¶ÁÀ©ºî¡§dugout

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§²ÃÆ£¹­Âç

À©ºî¡§MAPPA

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¹¾¸ýÏ¢¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¡¿MAPPA¡¿¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥­¥ë

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥à¥³¡¼¥À(¸þÅÄ¹ä»Ö)¡§ÆâÅÄÍºÇÏ

¥Õ¥§¥ë¡§ÆüÌîÁï

¥¹¥¤¡§ÌÚÌîÆüºÚ

¥É¥é¤Á¤ã¤ó¡§Â¼À¥Êâ

¥Ë¥ó¥ê¥ë¡§ÆâÅÄ¿¿Îé

¥¢¥°¥Ë¡§ÂçÃÏÍÕ

¥­¥·¥ã¡¼¥ë¡§¹ÃÈåÅÄÍµ»Ò

¥ë¥µ¡¼¥ë¥«¡§Çòº½º»ÈÁ

¥¨¥ë¥é¥ó¥É¡§Ï²ÀîÂçÊå

¥Ø¥Õ¥¡¥¤¥¹¥È¥¹¡§ºØÆ£»ÖÏº

¥ô¥¡¥Ï¥°¥ó¡§Ãæ°æÏÂºÈ

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@tonsuki_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥­¥ë #tondemo_skill

OP¡§CENT(¥»¥ó¥È¥Á¥Ò¥í¡¦¥Á¥Ã¥Á)¡Öyummy goodday¡×

ED¡§chelmico¡ÖSALT AND PEPPER¡×

¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥­¥ë¤Ç°ÛÀ¤³¦ÊüÏ²¥á¥·2¡ÙËÜPV / Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill Season2 - Main Teaser

¢¡Ç¦¼Ô¤È¶ËÆ»



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡§10/7(²Ð) 26:05¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï25:59¡Á)

BSÆü¥Æ¥ì¡§10/8(¿å) 24:00¡Á

Amazon Prime Video¡§10/7(²Ð) 26:30¡Á¡ÚÆÈÀê¡Û

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

±¢¤ËÇ¦¤ó¤Ç°­¤·¤­°Ç¤òÆ¤¤¿¤ó¤È¤¹¤ë¡¢¡ÈÇ¦¼Ô¡É¡£

¸ÉÎ©¤·¤¿¼Ô¤Îµï¾ì½ê¤È¤Ê¤ê°­»ö¤ò½Å¤Í¤ë¡¢¡È¶ËÆ»¡É¡£

¹¾¸Í»þÂå¡¢ÌÀÎñ¤ÎÂç²Ð¤ÎÎ¢¤Ç¹ï¤Þ¤ì¤¿Ç¦¼Ô¤È¶ËÆ»¤Î°ø±ï(¥«¥ë¥Þ)¤¬¡¢¸½Âå¤ËºÆ¤ÓÇ³¤¨À¹¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£

¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤è¤ê¾Ð´é¤ò¼º¤Ã¤¿Ç¦¼Ô¡¦Â¿ÃçÇ¦¼Ô(¤¿¤Ê¤« ¤·¤Î¤Ï)¤È¡¢É½¸þ¤­¤Ï¥¨¥ê¡¼¥È²ñ¼Ò°÷¤Ê¤¬¤éÎ¢¼Ò²ñ(¥¦¥é)¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¶ËÆ»¡¦µ±Â¼¶ËÆ»(¤­¤à¤é ¤­¤ï¤ß)¡£

½÷»ù¸þ¤±¥¢¥Ë¥á¤ÎÏÃÂê¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ÎÀµÂÎ¤òÃÎ¤é¤Ì¤Þ¤ÞÍ§¾ð¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£

Ç¦¼Ô¤È¶ËÆ»¡¢Î¾¼Ô¤ÎÀïÁè¤¬·ã²½¤¹¤ëÃæ¡¢¤½¤Î¡È±¿Ì¿¡É¤¬¸òºø¤¹¤ë¡£

·è¤á¤è¤¦¤«¡¢Ç¦¼Ô¤È¶ËÆ»¡¢²¿Êý¤¬À¸Â¸(¤¤¤­)¤ë¤«»àÌÇ(¤¯¤¿¤Ð)¤ë¤«!!!


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¶áÆ£¿®Êå

´ÆÆÄ¡§ÅÏÉô²º´²

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÂçÃÎ·Ä°ìÏº

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾¾ÃÝÆÁ¹¬

À©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ç¥£¡¼¥ó

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¶áÆ£¿®Êå¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡ÖÇ¦¼Ô¤È¶ËÆ»¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

Â¿ÃçÇ¦¼Ô¡§¾®ÎÓÀé¹¸

µ±Â¼¶ËÆ»¡§¾®À¾¹î¹¬

¥¬¥à¥Æ¡§¾åºä¤¹¤ß¤ì

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@ningoku_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Ç¦¼Ô¤È¶ËÆ»

OP¡§MIYAVI¡ÖSweet Disaster¡×

¡ØÇ¦¼Ô¤È¶ËÆ»¡ÙPVÂè1ÃÆ | 2025Ç¯10·î¤«¤éTV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷³«»Ï!!!

¢¡¥ï¥ó¥À¥ó¥¹



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡§10/8(¿å) 23:45¡Á(¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯)

AT-X¡§10/10(¶â) 23:00¡Á

BSÄ«Æü¡§10/11(ÅÚ) 25:00¡Á

Disney+¡§10/8(¿å) 24:15¡Á¡Ú¸«ÊüÂêÆÈÀê¡Û

Â¾ÇÛ¿®¡§10/9(ÌÚ) 24:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¾å¼ê¤¯É½¸½¤Ç¤­¤Ê¤¤¡¢µÉ²»¾É¤Î¹â¹»À¸¡¦¾®Ã«²ÖÌÚ¡£

¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¥À¥ó¥¹¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ëÆ±µéÀ¸¡¦ÏÑÅÄ¸÷è½¡£

¡È¤Ê¤ó¤«¡¢¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡½¡É²»³Ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤­½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢´¶¾ð¡¢À¸¤¤Î©¤Á¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡½

¸ÀÍÕ¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¡È¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ÊÉ½¸½¤òµá¤á¤Æ¡¢Ì¤·Ð¸³¤Î¥À¥ó¥¹¤ÎÀ¤³¦¤ËÄ©¤à¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§àÝàê

´ÆÆÄ¡§²ÃÆ£Æ»ºÈ

Áíºî²è´ÆÆÄ¡¦¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÄùõÁï¡¢º£Â¼Âç¼ù

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÅÏî´ÍÎ°ì

Èþ½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§º´Æ£±Ñ¼ù

¿§ºÌÀß·×¡§ºû°¦Èþ

±ÇÁü±é½Ð¡§ÈÓÅÄ´ÅÆà

»£±Æ´ÆÆÄ¡§°æ´ØÂçÃÒ

3DCG´ÆÆÄ¡§½©»³ÐÒµ±¡¢Àß³ÚÍ§µ×

¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥­¥ã¥×¥Á¥ã¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§¿ùËÜÎè

ÊÔ½¸¡§ÌÚÂ¼²Â»Ë»Ò

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤Ï¤¿¤·¤ç¤¦Æó

²»¶Á¸ú²Ì¡§½Ð±ÀÈÏ»Ò

¥À¥ó¥¹¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§RIEHATA

·àÈ¼²»³Ú¡§ÀéÍÕ "naotyu-" Ä¾¼ù

²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÀéÅÄ¹ÌÊ¿¡¢¶âÌîº»Ìð¹á

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Þ¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹¡ß¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©àÝàê¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¥ï¥ó¥À¥ó¥¹À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¾®Ã«²ÖÌÚ¡§Æâ»³¹·µ±(¥À¥ó¥µ¡¼¡§KAITA)

ÏÑÅÄ¸÷è½¡§ÍÓµÜÈÞÆá(¥À¥ó¥µ¡¼¡§KANATA)

µÜÈø²¸¡§¿ÛË¬ºÌ²Ö(¥À¥ó¥µ¡¼¡§ReiNa)

¸·Åç°ËÀÞ¡§ÁýÅÄ½Ó¼ù(¥À¥ó¥µ¡¼¡§YOUTEE)

ÊÉÃ«³Ú¡§ÆâÅÄÍºÇÏ(¥À¥ó¥¹¡§YU-KI)

¹ª±§Àé¡§ÎÓÍ¦

¥¢¥Ã¥»¥¤¡§¾®ÎÓ¿Æ¹°

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@wandance_info

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥ï¥ó¥À¥ó¥¹

OP¡§BE:FIRST¡ÖStare In Wonder¡×

ED¡§ELSEE¡ÖWondrous¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡Ù¡¡PVÂè2ÃÆ¡Ã2025Ç¯10·î8Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡ª

¢¡Å¾À¸°­½÷¤Î¹õÎò»Ë



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡§10/8(¿å) 24:00¡Á

¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡§10/8(¿å) 25:35¡Á

AT-X¡§10/9(ÌÚ) 22:00¡Á

BS11¡§10/9(ÌÚ) 23:30¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§10/8(¿å) 24:30¡Á

Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡Ö»à¤Ë¤¿¤¤¤Û¤ÉÄË¤¤ ¹õÎò»Ë¤òÀ¸¤­±ä¤Ó¤í¡×

¼«Ê¬¤ÎÌ¾¤ò¤Ä¤±¤¿¼ç¿Í¸ø¡Ø¥³¥Î¥Ï¡Ù¤¬²ÄÎù¤Ë³èÌö¤¹¤ë¡¢Îø¤ÈËâË¡¤ÎËÁ¸±¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£

¼«¤é¤¬¼¹É®¤·¤¿Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÅ¾À¸¤·¤¿º´Æ£¥³¥Î¥Ï¤Ï¡¢¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡Ø¥³¥Î¥Ï¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ©Âå¤Î°­½÷¡Ø¥¤¥¢¥Ê¡¦¥Þ¥°¥Î¥ê¥¢¡Ù¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¡Ú¹õÎò»Ë¡Ê¼«Ê¬¤ÎÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡Ë¡Û¤Î¡¢¤è¤ê¤Ë¤â¤è¤Ã¤Æ°­Ìò¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥¢¥Ê¤Î±¿Ì¿¤Ï¡ª¡©

¡Ø¥³¥Î¥Ï¡Ù¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¡ª¡©

¿·´¶³Ð¡ª»àË´¥Õ¥é¥°²óÈò¥é¥Ö¥³¥á¡ª¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§Åß²Æ¥¢¥­¥Ï¥ë

´ÆÆÄ¡§ºù°æ¹°ÌÀ

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¹­ÅÄ¸÷µ£

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ß·ÅÄÃÎÀ¤

¿§ºÌÀß·×¡§°Â½»Í£

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Âã¾»¼ù

»£±Æ´ÆÆÄ¡§²¼ºê¾¼

3D´ÆÆÄ¡§ÂçÅè¿µ²ð

ÊÔ½¸¡§¾®Ìî»û·Ë»Ò

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤¨¤Ó¤Ê¤ä¤¹¤Î¤ê

²»³Ú¡§üâÅÄÎ¶°ì(MONACA)

²»³ÚÀ©ºî¡§HIKE

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ç¥£¡¼¥ó

À½ºî¡§¡ÖÅ¾À¸°­½÷¤Î¹õÎò»Ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©Åß²Æ¥¢¥­¥Ï¥ë¡¦ÇòÀô¼Ò¡¿¡ÖÅ¾À¸°­½÷¤Î¹õÎò»Ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥¤¥¢¥Ê¡¦¥Þ¥°¥Î¥ê¥¢¡§ÀÄ»³µÈÇ½

¥³¥Î¥Ï¡¦¥Þ¥°¥Î¥ê¥¢¡§MAO

¥½¥ë¡¦¥Í¥â¥Õ¥£¥é¡§¾®¾¾¾»Ê¿

¥®¥Î¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥À¥ó¥Ç¥é¥¤¥ª¥ó¡§¸ÅÀî¿µ

¥è¥ß¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ì¥Ê¡§ÅÚ´ôÈ»°ì

¥·¥ã¥Î¥¦¡¦¥¯¥ì¥Þ¥Á¥¹¡§¥é¥ó¥º¥Ù¥ê¡¼¡¦¥¢¡¼¥µ¡¼

¥ß¥«¡§ÅÄ´ÝÆÆ»Ö

¥ä¥Þ¥È¡¦¥Ï¥¤¥É¥é¥ó¥¸¥¢¡§Á°ÌîÃÒ¾¼

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@tenkuro_PR

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Å¾À¸°­½÷¤Î¹õÎò»Ë

OP¡§KID PHENOMENON from EXILE TRIBE¡ÖBlack Flame¡×

ED¡§Zerofrom¡Ö¥ê¥¸¥§¥Í¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅ¾À¸°­½÷¤Î¹õÎò»Ë¡ÙPVÂè3ÃÆ¡Ã2025Ç¯10·î8Æü(¿å)¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢BS11 ¤Û¤«¤Ë¤Æ½ç¼¡ÊüÁ÷³«»Ï¡ª

¢¡Î¶Â²­¶-The Mourner's Eyes-



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/8(¿å) 24:30¡Á

BS11¡§10/8(¿å) 24:30¡Á

¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§10/8(¿å) 24:30¡Á

·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡§10/8(¿å) 24:30¡Á

ÇÛ¿®¡§10/8(¿å) 25:00°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

ÀÄÆ¼¤È±ê¤ÎÎ¶²¦Æ¤È²¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥ë¡¼¡¦¥ß¥ó¥Õ¥§¥¤¤Ï¡¢¼¡¤Ê¤ë»ÍÂç·¯¼ç¡¢ÂçÃÏ¤È»³Ì®¤ÎÎ¶²¦¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¯¡½¡½

¥ë¡¼¡¦¥ß¥ó¥Õ¥§¥¤¤¬¥«¥Ã¥»¥ë³Ø±¡¤ËÆþ³Ø¤·¤ÆÁá¤¯¤â1Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ç¤Ï³Ø±¡ºÇ¶¯¤ÎÎ¶»¦¤·¤Î°ì¿Í¡¢¥Á¥å¡¼¡¦¥º¡¼¥Ï¥ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¡£

¿®¹ñ¤Ç¤ÎÇ¤Ì³¤ò½ª¤¨¥«¥Ã¥»¥ë³Ø±¡¤Ø¤ÈÌá¤ëÆ»Ãæ¡¢Æó¿Í¤Ï³Ø±¡¤Î¿·ÆþÀ¸¤ÇAµé·ìÅý¤ò»ý¤Ä¾¯½÷¥·¥ã¡¼¡¦¥ß¡¼¤È½Ð²ñ¤¤Ãç´Ö¤È¤Ê¤ë¡£

¿·¤¿¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤À»°¿Í¤ÏÁÉ¤ëÂçÃÏ¤È»³Ì®¤ÎÎ¶²¦Æ¤È²¤Î¤¿¤á¤ËÁÔÀä¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¹¾Æî

´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§²¦úµ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§²¦úµ¡¢ÂçÊë°Ý¿Í

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÄÀðÂ¡¢À¾°Ìµ±¼Â¡¢Íû»þ旼¡¢ÈÏÊ¸ÉË¡¢ÅÄÃæ¹§¹°

²»³Ú´ÆÆÄ¡§¸à婷

BGM¡§ºíÁã»íÏº¡¢¤Û¤«

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡§HANABARA Animation

ÆüËÜÈÇÀ½ºî¡§¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©2025 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

Ï©ÌÀÈó(¥ë¡¼¡¦¥ß¥ó¥Õ¥§¥¤)¡§»³²¼Âçµ±

Á¿»Ò¹Ò(¥Á¥å¡¼¡¦¥º¡¼¥Ï¥ó)¡§¾®Ìî¸­¾Ï

Ï©ÌÄÂô(¥ë¡¼¡¦¥ß¥ó¥¼¥¤)¡§Â¼À¥Êâ

²ÆÌï(¥·¥ã¡¼¡¦¥ß¡¼)¡§¶áÆ£ÎèÆà

Á¿Å·ñá(¥Á¥å¡¼¡¦¥Æ¥£¥¨¥ó¥¸¥ã¥ª)¡§ºÙÃ«²ÂÀµ

¥ê¥ó¡§Å·¾ë¥µ¥ê¡¼

¥¢¥ó¥¸¥§¡§Â®¿å¾©

ÂúÂú(¥Î¥Î)¡§ËÜÅÏÉö

¥·¡¼¥¶¡¼¡¦¥¬¥Ã¥È¥¥¡¼¥¾¡§ÂçÄÍ¹ä±û

¥Õ¥£¥ó¥²¥ë¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ó¥°¥¹¡§µÌÎ¶´Ý

¥Î¥ë¥Þ¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡§ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á

¼òÆÁËã°á¡§ÅçÂÞÈþÍ³Íø

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@ryuzoku_jp

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥Ë¥áÎ¶Â²

OP¡§ºíÁã»íÏº¡ÖWE ARE MADE¡×

ED¡§ASCA¡ÖGiver¡×

¥¢¥Ë¥á¡ØÎ¶Â²­¶ -The Mourner's Eyes-¡Ù¥á¥¤¥óPV¡Ã2025Ç¯10·î8Æü(¿å) 24»þ30Ê¬ÊüÁ÷³«»Ï

¢¡¥°¥Î¡¼¥·¥¢



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/11(ÅÚ) 24:00¡Á

BS11¡§10/11(ÅÚ) 24:00¡Á

¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§10/11(ÅÚ) 24:00¡Á

·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡§10/11(ÅÚ) 24:00¡Á

¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§10/11(ÅÚ) 25:45¡Á

MBS¡§10/11(ÅÚ) 26:08¡Á

AT-X¡§10/13(·î) 23:30¡Á

ABEMA¡§10/11(ÅÚ) 24:00¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§10/11(ÅÚ) 24:00¡Á

Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤ÏÉºÎ®¤¹¤ë±§ÃèÁ¥¡£

¡È¿Í´Ö¤Ë²½¤±¤Æ¿Í´Ö¤ò½±¤¦Ì¤ÃÎ¤ÎÅ¨¡É¨¡¨¡¨¡ ¡Ö¥°¥Î¡¼¥·¥¢¡×¤¬Á¥Æâ¤ËÊ¶¤ì¤³¤ó¤À¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¾è°÷¤¿¤Á¤Ïµ¿¿´°Åµ´¤ÎÃæ¡¢ËèÆü1¿Í¤º¤Äµ¿¤ï¤·¤¤¼Ô¤òÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ó¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¡£

¥°¥Î¡¼¥·¥¢¤òÁ´¤Æ¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ì¤Ð¿Í´Ö¤Î¾¡Íø¡£

µÕ¤Ë¥°¥Î¡¼¥·¥¢¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾è°÷¤¿¤Á¤Ï½±¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

Àµ¤·¤¤ÁªÂò¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¤Ê¤ó¤È¼ç¿Í¸ø¡¦¥æ¡¼¥ê¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ½é¤Î1ÆüÌÜ¤Ë¥ë¡¼¥×¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¡£

¤Ï¤¿¤·¤Æ¾è°÷¤¿¤Á¤ÏÀµ¤·¤¤ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¡©

¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¤È¤Ï¡©

¤½¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡¢¾è°÷¤¿¤Á¤Î±£¤µ¤ì¤¿ÁÇ´é¤È¤Ï¨¡¨¡¡©

¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤ò·«¤ê¤«¤¨¤¹¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ±Ê±ó¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤¬¡¢¤¤¤Þ¡¢Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£

¨¡¨¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÎÉ¤¤Î¹¤ò¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§petit depotto

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¤³¤È¤ê(¥×¥Á¥Ç¥Ý¥Ã¥È)

´ÆÆÄ¡§»ÔÀîÎÌÌé

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§²ÖÅÄ½½µ±

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾¾±ºÍ­¼Ó

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§³ùÅÄËãÍ§Èþ¡¦¹âÅÄ¿¿Íý

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÌîÂ¼Ã£ºÈ

²»³Ú¡§¿¼ß·½¨¹Ô

²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ç¼Ã«Î½²ð

²»¶Á¸ú²Ì¡§ÀîÅÄÀ¶µ®

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Þ¥¦¥¹

¿ÍÏµ´Æ½¤¡§¾¾ºê»ËÌé

¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§Àî¾¡Å°(¥×¥Á¥Ç¥Ý¥Ã¥È)¡¢ÌÚÂ¼µÈÎ´(¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹)

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§domerica

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©Petit Depotto¡¿Project D.Q.O.

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥æ¡¼¥ê¡§°ÂºÑÃÎ²Â

¥»¥Ä¡§Ä¹Ã«Àî°éÈþ

SQ¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤

¥é¥­¥ª¡§¼·³¤¤Ò¤í¤­

¥¸¥Ê¡§À¥¸ÍËãº»Èþ

¤·¤²¤ß¤Á¡§´ØÃÒ°ì

¥¹¥Æ¥é¡§Áá¸«º»¿¥

Í¼Î¤»Ò¡§ÍªÌÚÊË

¥³¥á¥Ã¥È¡§º´ÁÒ°½²»

¥·¥Ô¡§ÃæÂ¼Íª°ì

¥¸¥ç¥Ê¥¹¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº

¥¯¥¯¥ë¥·¥«¡§¨¡¨¡¨¡

¥ª¥È¥á¡§²Öß·¹áºÚ

¥ì¥à¥Ê¥ó¡§ÂçÄÍ¹ä±û

º»ÌÀ¡§¹¾¸ýÂóÌé

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@gnosia_off

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥°¥Î¡¼¥·¥¢

OP¡§MAISONdes¡Ö²½¤±¤ÎÈé feat. ¤³¤Ü¡¦¤«¤Ê¤¨¤ë, ½Å²»¥Æ¥È, Giga & TeddyLoid¡×

ED¡§ÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¡ÖLoo¡ó Who¡ó¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥°¥Î¡¼¥·¥¢¡ÙËÜPV¡Ã2025Ç¯10·î11Æü(ÅÚ)24:00¡ÁÊüÁ÷³«»Ï

¢¡ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« »Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡¿±Ê±ó¤ÎÊª¸ì TV Edition



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

MBS/TBS·ÏÎóÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¡§10/12(Æü) 17:00¡Á

TVer

MBSÆ°²è¥¤¥º¥à

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

Âç¹¥¤­¤Ê²ÈÂ²¤¬¤¤¤Æ¡¢¿ÆÍ§¤¬¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¡¢»þ¤Ë¤Ïµã¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ëÆü¾ï¡£

¸«Âì¸¶Ãæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¡¢ÉáÄÌ¤ÎÃæ³ØÆóÇ¯À¸¡¦¼¯ÌÜ¤Þ¤É¤«¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÊë¤é¤¹°ì¿Í¡£

¤¢¤ëÆü¡¢Èà½÷¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£

¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¶öÁ³¤Ê¤Î¤«¡¢É¬Á³¤Ê¤Î¤«¡¢Èà½÷¤Ï¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£

¤½¤ì¤Ï¡¢Èà½÷¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤è¤¦¤Ê½Ð²ñ¤¤¡½¡½

¤½¤ì¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¤ëËâË¡¾¯½÷Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¡½¡½


2012Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« [Á°ÊÔ] »Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡×¡Ö·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« [¸åÊÔ] ±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡×¤òÁ´11ÏÃ¤ËºÆÊÔ¤·¤¿ºîÉÊ¡£¤Ê¤ª¡¢Åö³º·à¾ìÈÇ¤Ï2011Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡×¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤ÇÊÑ¹¹¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§Magica Quartet

Áí´ÆÆÄ¡§¿·Ë¼¾¼Ç·

µÓËÜ¡§µõÊ¥¸¼(¥Ë¥È¥í¥×¥é¥¹)

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§Áó¼ù¤¦¤á

´ÆÆÄ¡§µÜËÜ¹¬Íµ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§´ßÅÄÎ´¹¨¡¢Ã«¸ý½ß°ìÏº

°Û¶õ´ÖÀß·×¡§·àÃÄ¥¤¥Ì¥«¥ì¡¼

²»¶Á´ÆÆÄ¡§Äá²¬ÍÛÂÀ

²»³Ú¡§³á±ºÍ³µ­

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥·¥ã¥Õ¥È

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¼¯ÌÜ¤Þ¤É¤«¡§ÍªÌÚÊË

¶ÇÈþ¤Û¤à¤é¡§ºØÆ£ÀéÏÂ

ÇÃ¥Þ¥ß¡§¿å¶¶¤«¤ª¤ê

Èþ¼ù¤µ¤ä¤«¡§´îÂ¿Â¼±ÑÍü

º´ÁÒ°É»Ò¡§ÌîÃæÍõ

¥­¥å¥¥¤Ù¤¨¡§²ÃÆ£±ÑÈþÎ¤

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@madoka_magica

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¥Þ¥®¥«

OP¡§ClariS¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¡×

ED¡§Kalafina¡ÖMagia¡×

¡Ø¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« »Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡¿±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡×TV Edition¡ÙÈÖÀëCM¡Ê30ÉÃVer.¡Ë|10·î12Æü¤è¤ê"Æü5"ÏÈ¤Ë¤ÆÊüÁ÷

¢¡¤Á¤ã¤ó¤ÈµÛ¤¨¤Ê¤¤µÛ·ìµ´¤Á¤ã¤ó



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

AT-X¡§10/12(Æü) 22:30¡Á

BSÄ«Æü¡§10/12(Æü) 23:30¡Á

TOKYO MX¡§10/12(Æü) 24:00¡Á

´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡§10/12(Æü) 25:54¡Á

U-NEXT¡§10/12(Æü) 24:00¡Á

¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§10/12(Æü) 24:00¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§10/12(Æü) 24:00¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§10/17(¶â) 24:00°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

Å¾¹»À¸¤ÎÀÐÀî·îºÚ¤ÏµÛ·ìµ´¡£

¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄÈà½÷¤Ï¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¼Ô¡£

¥â¥ÖÅªÂ¸ºß¤ÎÂçÄ»¤Ï¡¢·îºÚ¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢Èà½÷¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£

ÊÙ¶¯¤â±¿Æ°¤â¤Ç¤­¤ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤µÛ·ìµ´¤Î·îºÚ¤Ï¡¢¼Â¤Ï·ì¤òµÛ¤¦¤Î¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã²¼¼ê¡ª¡©

¤¢¤Ê¤¿¤â¤­¤Ã¤È¡¢¡È¥Þ¥Þ¡É¤Ë¤Ê¤ë¡½¡½¿·´¶³Ð´Å¤ä¤«¤·±ÂÉÕ¤±¥³¥á¥Ç¥£¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§Æó¼°¶³²ð

´ÆÆÄ¡§»³°æ¼ÓÌé¹á

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§°½Æà¤æ¤Ë¤³

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ã«ÂóÌé

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÍÌÂôÃ¤

¿§ºÌÀß·×¡§´ä°æÅÄÍÎ

»£±Æ´ÆÆÄ¡§¾®ÃÓÎ¤·Ã»Ò

ÊÔ½¸¡§´Ý»³Î®Èþ

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Þ¥¦¥¹

²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ç¼Ã«Î½²ð

²»³Ú¡§µÆÃ«ÃÎ¼ù

²»³ÚÀ©ºî¡§¥é¥ó¥Æ¥£¥¹

À©ºî¶¨ÎÏ¡§World Anime Networks

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§feel.

À½ºî¡§¤Á¤ã¤ó¤ÈµÛ¤¨¤Ê¤¤À½ºî°Ñ°÷²ñ¤Á¤ã¤ó

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©2025 Æó¼°¶³²ð/KADOKAWA/¤Á¤ã¤ó¤ÈµÛ¤¨¤Ê¤¤À½ºî°Ñ°÷²ñ¤Á¤ã¤ó

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÀÐÀî·îºÚ¡§ÅÄÃæÈþ³¤

ÂçÄ»Ã¤ÂÀ¡§¾®Ìî¸­¾Ï

º´µ×´Ö±Í»Ò¡§M¡¦A¡¦O

ÆïÌÚÈþ¼Ó¡§Ä¹Ã«Àî°éÈþ

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@kyuketsukichan_

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥Ë¥áµÛ·ìµ´¤Á¤ã¤ó #¤Á¤ã¤ó¤ÈµÛ¤¨¤Ê¤¤µÛ·ìµ´¤Á¤ã¤ó

OP¡§H¢¤G¡ÖÀÄ½Õ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×

ED¡§H¢¤G, ÀÐÀî·îºÚ¡ÊCV.ÅÄÃæÈþ³¤¡Ë¡ÖÀþ¹á²Ö²Ð¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈµÛ¤¨¤Ê¤¤µÛ·ìµ´¤Á¤ã¤ó¡×PVÂè1ÃÆ

¢¡¥­¥ß¤È±Û¤¨¤ÆÎø¤Ë¤Ê¤ë



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/14(²Ð) 23:30¡Á

´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡§10/14(²Ð) 25:19¡Á

AT-X¡§10/15(¿å) 22:00¡Á

BS11¡§10/15(¿å) 24:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

20XXÇ¯¡¢¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Ë¤Û¤ó¤Î¾¯¤·º®¤¸¤ë½Ã¿Í¤È¤¤¤¦À¸¤­Êª¡£

¤½¤ó¤Ê½Ã¿Í¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÄ®¤Ë½»¤à¹â¹»À¸¡¦ËüÍý¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë¡¢½Ã¿Í¤ÎÆÃÎãÀ¸¡¦·Ò¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£

½é¤á¤ÆÀÜ¤¹¤ë½Ã¿Í¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤¦¤Á¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ½ã¿è¤Ê·Ò¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯ËüÍý¡£

·Ò¤âËüÍý¤ÎÈ¯¤¹¤ë¡Ö´Å¤¤¥Ë¥ª¥¤¡×¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¶¯¤µ¤Ë¿´Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£

¤Ç¤â¡¢½Ã¿Í¤¬ÊÉ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë³Ö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È½Ã¿Í¤¬¿Æ¤·¤¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¹¥´ñ¤ÎÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤·¤Æ¤äÎø°¦¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä

¿Í´Ö¤È½Ã¿Í¡£¼ïÂ²¤ò±Û¤¨¤¿¤Õ¤¿¤ê¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡½¡½¡©


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§Í®¼ù¤Á¤Ò¤í

´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§ÈÄ³À¿­

´ÆÆÄ¡¦¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÌÚÂ¼ÇîÈþ

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§»°Âð¾»ÏÂ

¿§ºÌÀß·×¡§ÌÚÈ¨ÈþÀã

»£±Æ´ÆÆÄ¡§Âç¸«Í­Àµ

ÊÔ½¸¡§ÉÛÀîÍÚ¹á

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÈÄ³À¿­¡¢Ç¼Ã«Î½²ð

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Þ¥¦¥¹

²»³Ú¡§Akiyoshi Yasuda

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥ß¥ë¥Ñ¥ó¥»

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©Í®¼ù¤Á¤Ò¤í¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥­¥ß±Û¤¨À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

Ä«²âËüÍý¡§ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á

Èô¹â·Ò¡§¹¾¸ýÂóÌé

ÁêÅÄÀã¹É¡§À¾»³¹¨ÂÀÏ¯

¥­¥µ¥é¡§²Ã·¨°¡°á

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@kimikoe_news

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥­¥ß±Û¤¨ #¥­¥ß±Û¤¨¥¢¥Ë¥á

OP¡§CHiCO with HoneyWorks¡Ö¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤¤¡£¡×

ED¡§¿À»³ÍÓ¡Ö¤­¤ß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×

¡Ø¥­¥ß¤È±Û¤¨¤ÆÎø¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¥á¥¤¥óPV Âè2ÃÆ

¢¡¤¦¤´¤¯¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

YouTube¡§10/15(¿å)¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡Ö¤â¤·¤â¡¢¤Í¤³¤¬¤¢¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤é¡Ä¡©¡×

Í­Ì¾¤ÊÀÎÏÃ¤äÆ¸ÏÃ¤Ë¤Í¤³¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢Ìþ¤·¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¿·Å¸³«¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡ª¡©

¥­¥¸¥È¥é¡¢¥Á¥ã¥È¥é¡¢¥ß¥±¤Ë¥·¥í¥Í¥³¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¤Í¤³¡ßÀÎÏÃ¤ÇÁ´¿ÍÎàÌþ¤µ¤ìÉ¬»ê¡ª

²Ä°¦¤¤¤Í¤³¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¤Ñ¤ó¤À¤Ë¤¢

´ÆÆÄ¡§¤Î¤Ê¤«¤«¤º¤ß

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§»³²¼·û°ì

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²¼ÃÏ¤Ê¤ë¤ß

À©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥³¥á¥Ã¥È

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¤Ñ¤ó¤À¤Ë¤¢/KADOKAWA/¤Í¤³¤Ñ¡¼¤È¤Ê¡¼¤º

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥­¥¸¥È¥é¡§ÀÄ»³µÈÇ½

¥Á¥ã¥È¥é¡§²¼Ìî¹É

¥·¥í¥Í¥³¡§¿¢ÅÄ²ÂÆà

¥ß¥±¥Í¥³¡§µÜËÜ²ÂÆá»Ò

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@neko_mukashi_PR

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·

WEB¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¦¤´¤¯¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡ÙPVÂè1ÃÆ¡Ã10·î15Æü¤è¤êËè½µ¿åÍËÇÛ¿®³«»Ï¡ª

¢¡¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¯ ¥Ç¥Ã¥É¥Ð¡¼¥¹¥ê¥í¡¼¥Ç¥Ã¥É



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/21(²Ð) 23:00¡Á

BS11¡§10/21(²Ð) 23:00¡Á

¥Á¥Ð¥Æ¥ì¡§10/21(²Ð) 23:30¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï23:00¡Á)

¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¡§10/21(²Ð) 23:30¡Á

¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§10/21(²Ð) 23:30¡Á

¤¢¤¤¥Æ¥ì¥Ó¡§10/21(²Ð) 23:56¡Á

KBSµþÅÔ¡§10/21(²Ð) 24:00¡Á

¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§10/21(²Ð) 24:00¡Á

»°½Å¥Æ¥ì¥Ó¡§10/21(²Ð) 24:20¡Á

¥Æ¥ì¥Óºë¶Ì¡§10/21(²Ð) 24:30¡Á

´ôÉìÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 24:30¡Á

¤Ó¤ï¸ÐÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 24:30¡Á

ÆàÎÉ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 24:30¡Á

¥Æ¥ì¥Ó¹âÃÎ¡§10/21(²Ð) 24:30¡Á

TSK¤µ¤ó¤¤¤óÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡§10/21(²Ð) 24:45¡Á

·§ËÜÄ«ÆüÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 24:50¡Á

¥µ¥¬¥Æ¥ì¥Ó¡§10/21(²Ð) 24:55¡Á

Ê¡°æÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 24:59¡Á

»Í¹ñÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 24:59¡Á

·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡§10/21(²Ð) 25:00¡Á

ÀÄ¿¹Ä«ÆüÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 25:10¡Á

´ä¼êÄ«Æü¥Æ¥ì¥Ó¡§10/21(²Ð) 25:20¡Á

Ê¡ÅçÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 25:20¡Á

½©ÅÄÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 25:24¡Á

»³¸ýÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 25:24¡Á

ÂçÊ¬ÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 25:25¡Á

µÜºêÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 25:26¡Á

Ä¹ºê¹ñºÝ¥Æ¥ì¥Ó¡§10/21(²Ð) 25:29¡Á

¿·³ãÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 25:30¡Á

¿®±ÛÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 25:30¡Á

¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§10/21(²Ð) 25:30¡Á

¼¯»ùÅç¥Æ¥ì¥Ó¡§10/21(²Ð) 25:30¡Á

ÅìÆüËÜÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 25:31¡Á

¥Æ¥ì¥Ó¶âÂô¡§10/21(²Ð) 25:35¡Á

¥Æ¥ì¥ÓÏÂ²Î»³¡§10/21(²Ð) 25:35¡Á

¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡§10/21(²Ð) 25:35¡Á

¥Æ¥ì¥Ó¥æ¡¼»³·Á¡§10/21(²Ð) 25:45¡Á

Ãæ¹ñÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 25:55¡Á

ËÌÆüËÜÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 25:59¡Á

¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡§10/21(²Ð) 26:00¡Á

ÀÅ²¬ÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 26:00¡Á

TVQ¶å½£ÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 26:00¡Á

Î°µåÄ«ÆüÊüÁ÷¡§10/21(²Ð) 26:20¡Á

¥Æ¥ì¥Ó»³Íü¡§10/21(²Ð) 26:30¡Á

AT-X¡§10/22(¿å) 20:30¡Á

ABC¡§10/22(¿å) 26:15¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

À¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï½Ð²ñ¤Ã¤¿¡½¡½


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

À½ºî¡§MIXI

¸¶ºî¡§¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¯

´ÆÆÄ¡§Âçµ×ÊÝÀ¯Íº

½õ´ÆÆÄ¡§ÃæÂ¼·ûÍ³

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§É÷Ç¸È»¿Í¡¢¹Ý²°¥¸¥ó

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°ðÎ±ÏÂÈþ

¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§´Øºê¹âÌÀ

¿§ºÌÀß·×¡§»³¾å°¦»Ò(T.D.I.)

Èþ½ÑÀßÄê¡§À®ÅÄ°ÎÊÝ(ÁðÆå)

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¶â°æâÃ¸ç(ÁðÆå)

3DCG´ÆÆÄ¡§ÂôÂ¼ÉðÇÏ(FelixFilm)

»£±Æ´ÆÆÄ¡§²®¸¶ÌÔÉ×(¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«)

ÊÔ½¸¡§¶áÆ£Í¦Æó(¥ê¥¢¥ë¡¦¥Æ¥£)

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤¨¤Ó¤Ê¤ä¤¹¤Î¤ê

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë

²»³Ú¡§²£»³¹î¡¢¶¶¸ý²ÂÆà¡¢ßÀÅÄºÚ·î

²»³ÚÀ©ºî¡§¥ß¥é¥¯¥ë¡¦¥Ð¥¹

¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§ARCH

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¤æ¤áÂÀ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©MIXI

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@monst_animation

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥â¥ó¥¹¥È #¥â¥ó¥¹¥È¥¢¥Ë¥á #¥Ç¥É¥ê¥í

¡ÚÆÃÊó¡Û¥¢¥Ë¥á¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¿·¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ºî·èÄê¡ª

¢¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É ¥¶ ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó ¥·¡¼¥º¥ó1¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É ¥ª¥Ö ¥Ï¡¼¥Ä¥é¥Ó¥å¥ë¡×



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

Disney+¡§10/29(¿å)¡Á¡ÚÆÈÀê¡Û

Á´8ÏÃ¡¦½µ1ÏÃ¤º¤ÄÇÛ¿®

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡ã¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡ä¡¢¤½¤³¤ÏËâË¡¤¬Â¸ºß¤¹¤ëÀ¤³¦¡£

¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤«¤Ä¤Æ¼Âºß¤·¡¢¡ÈÅÁÀâ¡É¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë°ÎÂç¤Ê¤ëÂ¸ºß¤¬¡ã¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥»¥Ö¥ó¡ä¡£

¥Ï¡¼¥È¤Î½÷²¦¡¢É´½Ã¤Î²¦¡¢³¤¤ÎËâ½÷¡¢º½Çù¤ÎËâ½Ñ»Õ¡¢Èþ¤·¤­½÷²¦¡¢»à¼Ô¤Î¹ñ¤Î²¦¡¢°ñ¤ÎËâ½÷¡¢7¤Ä¤Î¡ÈÅÁÀâ¡É¤Ïº£¤â¤Ê¤ªÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ó¤Ê¡ã¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ ¡Ö¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥»¥Ö¥ó¡×¤ËÊï¤Ã¤¿7¤Ä¤ÎÎÀ¤òÍÊ¤¹¤ëÌ¾ÌçËâË¡»ÎÍÜÀ®³Ø¹»¤¬¡Ö¥Ê¥¤¥È¥ì¥¤¥Ö¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤Ç¤¢¤ë¡£³ÆÎÀ¤òÂ«¤Í¤ë7ÎÀÄ¹¤Î°ì¿Í¤¬¡ã¥Ï¡¼¥È¤Î½÷²¦¡ä¤Î¸·³Ê¤ÊÀº¿À¤Ë´ð¤Å¤¯¥Ï¡¼¥Ä¥é¥Ó¥å¥ëÎÀ¤ÎÎÀÄ¹¡¦¥ê¥É¥ë¡¦¥í¡¼¥º¥Ï¡¼¥È¡£¡È¿¿¹È¤ÎË½·¯¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥ê¥É¥ë¤Ï¡¢ÎÀÀ¸¤¿¤Á¤ò¡È¥Ï¡¼¥È¤Î½÷²¦¤ÎË¡Î§¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸·³Ê¤Ë»ÙÇÛ¤·¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æþ³Ø¼°¤ò·Þ¤¨¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤ËÊë¤é¤¹ÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦±ßËþÍº·õ¤¬¡ã¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡ä¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢ËâË¡»Î¤ËÆ´¤ì¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥à¤¬Æþ³Ø¼°¤ËÍðÆþ¡£»öÂÖ¤ò¼ý½¦¤¹¤Ù¤¯¡¢³Ø±àÄ¹¥¯¥í¥¦¥ê¡¼¤Î²¼¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê·×¤é¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Íº·õ¤Ï¥°¥ê¥à¤Î´ÆÆÄÀ¸¤È¤·¤Æ³Ø±àÆâ¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¡£³Ø±àÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¸µ¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤ë¼êÎ©¤Æ¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Íº·õ¤À¤¬¡¢¿·1Ç¯À¸¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ë¥¨¡¼¥¹¤ä¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Íº·õ¤Ï¸µ¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¡£

¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¥É¥ë¤Ï¤Ê¤¼¡ÈË½·¯¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Èà¤¬¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡½¡½¡½


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

Áí´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Ì¾¼è¹§¹À

´ÆÆÄ¡§ÊÒ³­¿µ

¥á¥¤¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡§²ÃÆ£ÍÛ°ì

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃæÌî²Ö¹á¡¢º´Æ£°«

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤Ä¤Ê¤­¤¢¤­

¿§ºÌÀß·×¡§°ÂÉô¤Ê¤®¤µ

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¾¾ËÜ¹À¼ù

3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÂçÌðÏÂÌé

»£±Æ´ÆÆÄ¡§¥µ¥¤¥È¥¦¥¿¥«¥ª

ÊÔ½¸¡§ÂíÀî»°ÃÒ

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¿û¸¶»°Êæ

²»³Ú¡§Èøß·Âó¼Â

²»³ÚÀ©ºî¡§¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¤æ¤áÂÀ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡ß¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©2025 DISNEY ENTERPRISE, INC.

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥ê¥É¥ë¡¦¥í¡¼¥º¥Ï¡¼¥È¡§²Ö¹¾²Æ¼ù

¥¨¡¼¥¹¡¦¥È¥é¥Ã¥Ý¥é¡§⼭²¼À¿⼀Ïº

¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦¥¹¥Ú¡¼¥É¡§⼩ÎÓÀé¹¸

¥È¥ì¥¤¡¦¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡§Îë⽊ÖÅÂÁ

¥±¥¤¥È¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡§⼩ÎÓ⻯Ç·

¥ì¥ª¥Ê¡¦¥­¥ó¥°¥¹¥«¥é¡¼¡§Çß¸¶Íµ⼀Ïº

¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¦¥ë¡§ºäÂÙ⽃

¥é¥®¡¼¡¦¥Ö¥Ã¥Á¡§»ÔÀîÁó

¥¢¥º¡¼¥ë¡¦¥¢¡¼¥·¥§¥ó¥°¥í¥Ã¥È¡§⽥´ÝÆÆ»Ö

¥¸¥§¥¤¥É¡¦¥ê¡¼¥Á¡§¶ð⽥¹Ò

¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥ê¡¼¥Á¡§²¬ËÜ¿®É§

¥«¥ê¥à¡¦¥¢¥ë¥¢¥¸¡¼¥à¡§¸Å⽥⼀µª

¥¸¥ã¥ß¥ë¡¦¥Ð¥¤¥Ñ¡¼¡§⼆ÍÕÍ×

¥ô¥£¥ë¡¦¥·¥§¡¼¥ó¥Ï¥¤¥È¡§ÁêÍÕÍµ¼ù

¥¨¥Ú¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥ß¥¨¡§⼟²°¿ÀÍÕ

¥ë¡¼¥¯¡¦¥Ï¥ó¥È¡§⽷ÀîÍÔ⼠Ïº

¥¤¥Ç¥¢¡¦¥·¥å¥é¥¦¥É¡§Æâ⼭¹·µ±

¥ª¥ë¥È¡¦¥·¥å¥é¥¦¥É¡§Áó°ææÆÂÀ

¥Þ¥ì¥¦¥¹¡¦¥É¥é¥³¥Ë¥¢¡§²ÃÆ£ÏÂ¼ù

¥ê¥ê¥¢¡¦¥ô¥¡¥ó¥ë¡¼¥¸¥å¡§ÎÐÀî¸÷

¥·¥ë¥Ð¡¼¡§Åçùõ¿®⻑

¥»¥Ù¥¯¡¦¥¸¥°¥Ü¥ë¥È¡§⽯⾕½Õµ®

±ßËþÍº·õ¡§°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿

¥°¥ê¥à¡§¿ù⼭µª¾´

¥Ç¥£¥¢¡¦¥¯¥í¥¦¥ê¡¼¡§µÜËÜ½¼

¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¡¦¥¯¥ë¡¼¥¦¥§¥ë¡§°ËÅì·ò⼈

¥â¡¼¥¼¥º¡¦¥È¥ì¥¤¥ó¡§⼩⼭⼒Ìé

¥¢¥·¥å¥È¥ó¡¦¥Ð¥ë¥¬¥¹¡§⽵ÆâÎÉÂÀ

¥µ¥à¡§⽊Â¼Úå

°Ç¤Î¶À¡§ËÙÆâ¸­Íº

¥Á¥§¡¼¥Ë¥ã¡§ßÀ·ò⼈

OP¡§Night Ravens¡ÖPiece of my world¡×

¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É ¥¶ ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó£±¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É ¥ª¥Ö ¥Ï¡¼¥Ä¥é¥Ó¥å¥ë¡×¡Ã¥Æ¥£¥¶¡¼PV¡ÃDisney+ (¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë

¢¡Ã²¤­¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤ Âè2¥¯¡¼¥ë



¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¼

ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¡¢À¤³¦ºÇ¶¯¤Î±ÑÍº¤À

¤«¤Ä¤Æ¤½¤ó¤ÊÀÀ¤¤¤ò¸ò¤ï¤·¤¿Ï»¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤ê¤À¤±°µÅÝÅª¤ËºÍÇ½¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤¬¤¤¤¿¡£

¤¢¤ëÆüºÃÀÞ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿Èà¤Ë¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£

¡Ö¥¯¥é¥¤¡¢¤ªÁ°¡¢ÆÃ¤ËÌò³ä¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¥ê¡¼¥À¡¼¤ä¤ì¤è¡×

ºÍÇ½¤¬¤¢¤ê²á¤®¤ë²øÊªÃ£¡Ê=ÍÄÆëÀ÷Ã£¡Ë¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡ÔÃ²¤­¤ÎË´Îî¡Ê¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡¦¥°¥ê¡¼¥Õ¡Ë¡Õ¤Ï¿ôÇ¯¤Ë¤·¤Æ¤½¤ÎÌ¾¤òÄëÅÔÃæ¤Ë¹ì¤«¤»¡¢¤½¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤¿Èà¤Ï¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¤¤¤¦´Ö¤ËºÇ¶¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æº×¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£

Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¼þ°Ï¤«¤é¤Î´üÂÔ¤Ë¤è¤êÈà¤Î¸ÀÆ°¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ´ª°ã¤¤¤µ¤ì¡¢»öÂÖ¤ÏÍ½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¡Ä¡£

¤³¤ì¤Ï¡¢ºÇ¶¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤·¤ÆºÇ¶¯¤Î¥¯¥é¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¥¯¥é¥¤¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥Ò¤Î±É¸÷¤È¶ìÇº¤ËËþ¤Á¤¿±ÑÍºëý¤Ç¤¢¤ë¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÄÐ±Æ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¥Á¡¼¥³

´ÆÆÄ¡§¤¿¤«¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Çòº¬½¨¼ù

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸Þ½½ÆâÍµÊå¡¢Æ£ºê¿¿¸ã

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¼¥í¥¸¡¼

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©ÄÐ±Æ¡¦¥Á¡¼¥³¡¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡¿¡ÖÃ²¤­¤ÎË´Îî¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥¯¥é¥¤¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥Ò¡§¾®Ìî¸­¾Ï

¥Æ¥£¥Î¡¦¥·¥§¥¤¥É¡§µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´

¥ê¥£¥º¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤

¥·¥È¥ê¡¼¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¡§¾®¸¶¹¥Èþ

¥ë¡¼¥¯¡¦¥µ¥¤¥³¥ë¡§Å·ùõÞæÊ¿

¥¢¥ó¥»¥à¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ

¥ë¥·¥¢¡¦¥í¥¸¥§¡§¸Å²ì°ª

¥¨¥ô¥¡¡¦¥ì¥ó¥Õ¥£¡¼¥É¡§ÂçÃÏÍÕ

¥ë¡¼¥À¡¦¥ë¥ó¥Ù¥Ã¥¯¡§´Øº¬ÌÀÎÉ

¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥¶¥ó¥®¥Õ¡§´Ø¹¬»Ê

¥®¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¡§Á°ÅÄÀ¿Æó

¥¢¡¼¥¯¡¦¥í¥À¥ó¡§Ê¡»³½á

¥¬¡¼¥¯¡¦¥ô¥§¥ë¥¿¡¼¡§ÂçÄÍÌÀÉ×

¥«¥¤¥Ê¡¦¥Î¥¹¡§Æ»°æÍª

¥¹¥ô¥§¥ó¡¦¥¢¥ó¥¬¡¼¡§ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿

¥Î¥È¡¦¥³¥¯¥ì¥¢¡§¾¾»³Âë»Ö

¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡§¾åÅÄÎïÆà

¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¦¥Ø¥¤¥ë¡§°ðÅÄÅ°

¥é¥Ô¥¹¡¦¥Õ¥ë¥´¥ë¡§ÇòÀÐÀ²¹á

¥¯¥ê¥å¥¹¡¦¥¢¥ë¥²¥ó¡§¶Üß·Í¥

¥¯¥í¥¨¡¦¥ô¥§¥ë¥¿¡¼¡§Å·ÌîÁïÈþ

¥¨¥¯¥ì¡¼¥ë¡¦¥°¥é¥Ç¥£¥¹¡§É©Àî²ÖºÚ

¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@nageki_official

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Ã²¤­¤ÎË´Îî

¡ØÃ²¤­¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë Ä¶¡¦¥Æ¥£¥¶¡¼PV¡Ú¸¶»£¡Û

¢¡°ÛÀ¤³¦¥Þ¥ó¥Á¥­¥ó ¡¼HP1¤Î¤Þ¤Þ¤ÇºÇ¶¯ºÇÂ®¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¹¶Î¬¡¼



¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¥Þ¥ó¥Á¥­¥ó¡½¡½¤½¤ì¤Ï¥ë¡¼¥ë¤ò¶î»È¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï¤½¤Î·ê¤ò¤â°Õ¿ÞÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ËÍ­Íø¤Ê¥×¥ì¥¤¤ò¤¹¤ëTRPG(¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥È¡¼¥¯RPG)¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡£

TRPG¹¥¤­¤Î¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¹â¹»À¸¡Ö¶Í¸¶¹Ô¿Í(¥æ¥­¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢ºÇ°¦¤ÎËå¡Öº´Æà¡×¤ÈTRPG¤Ë¶½¤¸¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢ÆÍÁ³°ÛÀ¤³¦¤è¤ê¸½¤ì¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë½±·â¤µ¤ì¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê»à¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

°ÛÀ¤³¦¡Ò¥¨¥Ð¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¡Ó¤Î½÷¿À¡Ö¥Í¥Õ¥£¥ê¥¢¡×¤«¤éÅ¾À¸¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥æ¥­¥È¤Ï¡¢¶öÁ³¤Ë¤â¥Í¥Õ¥£¥ê¥¢¤Î½êÍ­¤¹¤ë¡ÒÀ¤³¦½ñ¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥¬¥¤¥É¡Ë¡Ó¤Ëº´Æà¤Îµ­½Ò¤òÈ¯¸«¡£ÂçÀÚ¤ÊËå¤ò°ÛÀ¤³¦¤ÇÃµ¤¹¤¿¤á¤Ë¡ÒÀ¤³¦½ñ¡Ó¤òÃ¥¤Ã¤ÆÅ¾À¸¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£

¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥­¥ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÀ¸¤­»Ä¤ì¤Ê¤¤¡×

¥Þ¥ó¥Á¥­¥ó¡½¡½¤½¤ì¤Ï²á¹ó¤Ê°ÛÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤­»Ä¤ë¤¿¤á¤Î½Ñ¡£¶¯ð×¤Ê°Õ»Ö¤È¡Ò¥À¥¤¥¹¡Ó¤¬±¿Ì¿¤ò·è¤á¤ëTRPGËÁ¸±ëý¡¢³«Ëë¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§»Ö¿ðÍ´

Ì¡²è¡§ÀÄ¶ÍÎÉ

Áí´ÆÆÄ¡§²£ÅÄ¼é

´ÆÆÄ¡§Í³¿å·Ë¡¢Ê¡»ÎÄ¾Ìé

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ºÙÀîÇî»Ê

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²£ÅÄ¼é¡¢²ÃÆ£Í¥°Í

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ç÷Í³Î¤¹á

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§²ÃÆ£Í¥°Í

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Å·¶é¹©Ë¼

¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Å·¶é¹©Ë¼

¿§ºÌÀß·×:ºØÆ£ËãÍ³

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§»°Âð¾»ÏÂ

ÇØ·Ê¡§¥¯¥ê¡¼¥×

CG´ÆÆÄ¡§ËÙÆâÍ³°Î¡¢ÊÒ»³°¾´î

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÀõÀîÌÐµ±

ÊÔ½¸¡§ËÒ¿®¸ø¡Ê¥¿¥Ð¥Ã¥¯¡Ë

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤¨¤Ó¤Ê¤ä¤¹¤Î¤ê

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥½¥Ë¥ë¡¼¥É

²»³Ú¡§µÌËãÈþ

²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¥é¥ó¥Æ¥£¥¹

À©ºî¶¨ÎÏ¡§Å·¶é¹©Ë¼

¶¨ÎÏ¡§¥¦¥£¥¶¡¼¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥³¡¼¥¹¥È

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ë

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©»Ö¿ðÍ´¡¦ÀÄ¶ÍÎÉ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿°ÛÀ¤³¦¥Þ¥ó¥Á¥­¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¶Í¸¶¥æ¥­¥È¡§±ºÏÂ´õ

¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥Æ¡¦R¡¦¥Ö¥é¥¦¥Ë¥¢¡§Í¥ÌÚ¤«¤Ê

¥ë¥ß¥ê¥¢¡¦¥·¥ã¡¼¥¦¥Ã¥É¡§ÀÐÀîÍ³°Í

¥ê¥ô¥§¥ë¥Ê¡¦¥À¡¼¥¯¡§Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤

¶Í¸¶º´Æà¡§·î¾ëÆü²Ö

¥í¥·¥Ê¥ó¥Æ¡§Íî¹çÊ¡»Ì

¥Þ¡¼¥Ê¥¬¥ë¥à¡§°ËÆ£ºÌº»

¥Í¥Õ¥£¥ê¥¢¡¦¥«¡¼¥¹¡§Æü³ÞÍÛ»Ò

À¤³¦½ñ¡¿¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§¾¡°ÉÎ¤

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@isekai_munchkin

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#°ÛÀ¤³¦¥Þ¥ó¥Á¥­¥ó #

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø°ÛÀ¤³¦¥Þ¥ó¥Á¥­¥ó ¡¼HP1¤Î¤Þ¤Þ¤ÇºÇ¶¯ºÇÂ®¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¹¶Î¬¡¼¡ÙPVÂè1ÃÆ¨¢2025Ç¯10·îÊüÁ÷!!

¢¡Íå¾®¹õÀïµ­



¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¹õÇ­¤ÎÍÅÀº¡¦¥·¥ã¥ª¥Ø¥¤¤Ï¡¢½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢ Ï©Æ¬¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¥í¥·¥ã¥ª¥Ð¥¤(Íå¾®Çò)¤È¤¤¤¦¾¯½÷¤Ë½¦¤ï¤ì¤ë¡£

¾¯½÷¤ÎÀ«¤ò¤È¤ê¡Ö¥í¥·¥ã¥ª¥Ø¥¤(Íå¾®¹õ)¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¶¦¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¡£

¾¯½÷¤È¹õÇ­¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÈÉÔ»×µÄ¡É¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯--¡£


2019Ç¯¤Ë»úËëÈÇ¡¢2020Ç¯¤Ë¿áÂØÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÍå¾®¹õÀïµ­ ¤Ü¤¯¤¬Áª¤ÖÌ¤Íè¡Ù¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤¿¤ëWeb¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤òÆüËÜ¸ì¿áÂØ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ËÜºî¤ÎÁ°Æüëý¤¬±Ç²è¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢±Ç²è¤Î2Ç¯¸å¤òÉÁ¤¯Â³ÊÔ¡ØÍå¾®¹õÀïµ­2 ¤Ü¤¯¤é¤¬Ë¾¤àÌ¤Íè¡Ù¤¬2025Ç¯11·î7Æü¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

´ÆÆÄ¡§ÌÚÆ¬

µÓËÜ¡§ÌÚÆ¬

Éû´ÆÆÄ¡§¸Ü·æ¡¢°¤º¬¡¢·ª»Ò¡¢ÊòÈø¡¢¾®Ü×

ºî²è´ÆÆÄ¡§ÂçÁÖ

Èþ½Ñ¡§ÌÕ´ã

¡ãÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¡ä

²»¶Á´ÆÆÄ¡§´äÏ²ÈþÏÂ

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥°¥í¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©Beijing HMCH Anime Co.,Ltd

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥·¥ã¥ª¥Ø¥¤¡§²Öß·¹áºÚ

¥·¥ã¥ª¥Ð¥¤¡§º´ÁÒ°½²»

¥¢¥²¥ó¡§ß¯¤á¤°¤ß

¥·¥ã¥ó¥·¥ó¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤

¥à¥²¥ó¡§µÜÌî¿¿¼é

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@heicat_movie_jp

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥í¥·¥ã¥ª¥Ø¥¤¥»¥ó¥­ #Íå¾®¹õÀïµ­

TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍå¾®¹õÀïµ­¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼PV¨¢2025Ç¯10·îÊüÁ÷³«»Ï

