この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気グルメYouTuberの山崎NANAさんが、自身のYouTubeチャンネルで「【しゃぶ葉】しゃぶ葉の鴨しゃぶとイベリコ豚食べ放題が最高に美味しすぎて感動！期間限定の超人気フェアで鴨肉を食べ過ぎて秋を感じた爆食女【大食い】」と題した動画を公開。動画内では、山崎さんが「秋のキノコとカモシャブフェア」の魅力を余すところなくレポートし、豪快な食べっぷりとグルメなコメントが光った。



冒頭で「焼き鳥にハマりすぎて、ついには自作し始めた女、山崎ナナです」と語る山崎さん。今回はしゃぶ葉の期間限定フェアに訪れ、カモ肉やイベリコ豚、たっぷりの秋野菜と6種のキノコ、そして多彩な自家製ダレを前にしてテンション最高潮。「全部取ってきた。いつもの香味野菜たっぷりと、秋のキノコフェアのキノコ。全部持ってきた」と、まずは圧巻の大盛りスタートとなった。



しゃぶしゃぶとすき焼き、それぞれの期間限定お出汁で味わうカモ肉は「柔らか。カモのいい味してる。おだしも超美味しい」と大絶賛。「ジューシーなカモ肉、ハマりません。カモ大好きなんだよね」と独自のカモ愛を炸裂させ、「これ見た瞬間に行くことを決めた」とフェアへの並々ならぬ情熱を明かした。



さらにイベリコ豚についても「豚はポン酢でさっぱりと、香味野菜といただきます」と食べ方のコツを紹介し、「赤身と脂身の絶妙なバランスが幸せです」と豚肉の美味しさをアピール。カモとネギの相性については「ネギの香りで、カモの旨味が限界突破。本フェアのベストパートナー賞受賞。これが優勝カモ。カモにネギ。カモネギ」と一気に畳みかけ、「めちゃくちゃ合う。やば」と興奮を隠せない様子も伝えた。



フェア限定の芳醇キノコダレについては「数あるタレの中でも、異彩を放つ、フェア限定の芳醇キノコダレです。うん、美味しい。濃厚」と感想を述べる一方、ラストには「鴨コースだけ頼める、蕎麦があるんです」と、しめの鴨南蛮そばに挑戦。「蕎麦が、旨出汁を吸ってるよ。ネギをつけて、ショッピングに鴨。そして、育てた鴨。旨味マックス。鰹節、野菜、カモ肉、いべりこ豚、おろしの旨味が溶けきったお出汁。たまりません」と満足げに語った。



締めには「しめのその先のデザートも食べ放題です」とソフトクリームにも手を伸ばし、「しゃぶしゃぶ後の甘みは、格別のおいしさです」ととろけるような表情。最後に「期間限定のお出汁もめちゃめちゃおいしかったし、鴨も柔らかくて、いい味してて、とってもおいしかったー。大満足。しゃぶ用鴨しゃぶヘア、ハント完了」とカモ絶賛で秋の味覚を締めくくった。



動画の最後には「この動画が良ければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします」と呼びかけ、「それでは、次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ」と山崎さんらしい明るいエンディングが印象的だった。