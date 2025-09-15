この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

天気YouTubeチャンネル「マニアック天気」から、気象予報士・松浦悠真氏が最新の週間予報解説動画（タイトル：【週間解説】度々の大雨 週前半は体温並みの猛暑 週末には秋の気配）を公開した。松浦氏は動画の冒頭で「週の前半を中心に非常に厳しい残暑が続く予想」「週の後半になればようやく秋の入り口が見えてきそう」と今週の注目ポイントを紹介した。



今週は前線や低気圧が北日本を中心に何度も通過し、「日によっては大雨となりそう」という。特に16～17日にかけて北海道を通過するショートトラックや、18日に深めのトラックが来ることから、「そのタイミングで秋雨前線の活動が活発になる」と懸念する松浦氏。「東北や北陸、山陰など日本海側でも不安定になりやすい」「土曜日にはさらに深いトラックの影響で上空の寒気も入り、警報級の大雨となる恐れも」と指摘した。



気温についても警戒を呼びかけている。名古屋では週前半「37度、35度ということで非常に厳しい暑さが予想」「週の前半までは暑さに対して警戒が必要」だとし、週末の雨が「季節を進める雨となりまして、その体現」と述べ、週後半以降は30度を下回る地点も増えてくると展望した。



雨雲の予想については「東北の日本海側が雨の降る時間が長くなりそう」で大雨注意、西日本も「地上の気温の上昇による不安定による雨雲」との見立て。関東地方は木曜日（18日）に「大規模な雷雨になる恐れも高い」と警鐘を鳴らした。さらに、週末の20日土曜日は「日本海を低気圧が発達しながら東へ進む。場合によっては警報級の大雨、風も強まるので海上では暴風レベルの恐れも」と警告している。



松浦氏は動画の締めくくりで「北日本、それから東日本から西日本も、日本海側の地域を中心に雨雲が停滞して大雨となる恐れがあります」「広範囲で警報級の大雨となる場合は別の動画で詳しく解説します」とし、最新の解説情報を引き続き発信していくことを予告。また、「来週は台風の発生にも注意が必要」とし、チャンネル登録やメンバーシップへの参加も呼びかけた。