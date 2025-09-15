主審の目の前で後方からのタックル。マリノスDFの一発レッドに中澤佑二が私見「イメージが悪かったですね。ただ…」
横浜F・マリノスは９月13日、J１第29節で川崎フロンターレとホームで対戦。０−３で敗れた。
注目の神奈川ダービーで敗れた横浜FMは、後半途中から数的不利の戦いを強いられた。０−１で迎えた56分、相手のカウンターを阻もうとしたDF鈴木冬一がボックス内で川崎のMF山本悠樹を後方からのタックルで倒してしまう。VARが介入し、オンフィールドレビューを経て、鈴木にはレッドカードが提示された。
この退場について、現役時代は横浜FMなどで活躍した元日本代表DFの中澤佑二氏が、TBS系列で放送されたサッカー専門番組「KICK OFF! J」で言及。「イメージが悪かったですね。レフェリーの目の前でしたし」とコメント。「ただ、マリノスの選手、２人しか戻っていないから。もっと戻んなきゃダメよ」と続けた。
レッドカードはやむなしと、見解を述べたうえで、鈴木以外の選手の対応には思うところがあったようだ。
なお、敗れた横浜FMはこれで連敗。３戦未勝利で順位は17位。降格圏の18位・湘南ベルマーレとは同じ勝点25だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
