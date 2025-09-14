注文住宅マイスターの杉浦一広氏が断言！中古物件リノベ成功は“基礎の改修”がカギ―「見た目だけじゃ健康と安全は守れない」
YouTube動画『【中古物件】も高断熱高気密にできる！成功のポイントと中古物件の選び方』にて、注文住宅マイスターの杉浦一広氏が、中古物件のフルリノベーションについて詳細に語った。動画では「この家が30年ずっと基礎に不安がある」「見た目が古民家で、中はちゃんと手を入れれば全然いける」といった、視聴者の興味に即した現場知見からトークが展開。特に、築30～40年の中古物件をリノベーションする際の注意点について、耐震性能や高断熱・高気密への改修ノウハウなどを徹底解説した。
杉浦氏はまず、「できるところとできないところがある」と断言。そのうえで、建物の耐震性能に大きな影響を与える2000年の基準改定について言及し、「建物が2000年以前だったら、基礎をやり直す必要がある」とアドバイス。さらに「やり直せるけど、めっちゃお金かかるけど」とも述べ、基礎改修には多大な費用と工期がかかることを明かした。また「古民家リフォームしましたって言っても、基礎が昔のままだと、まず寒いんですよ」と、断熱性能にも基礎が直結する点を指摘する。
一方で断熱や気密については、「どうにでもなる」と話し、「基礎がちゃんとしてたら、あとは全部剥がして主要構造部だけにすれば何とでもなる」と柔軟な対応余地も示す。ただし「基礎ができてないと上がどんなにやっても意味ない」という厳しい現実も。「安全に住もうと思ったら基礎が大事なんですよ」と基礎改修の重要性を重ねて強調した。
さらに杉浦氏は、「世の中でできない人の方が圧倒的に多いんだよ」と現場技術者の重要さにも言及。「技術力がある工務店さんだったらできる話ですけど、相当探さないとダメ」と、リノベを依頼する建築会社選びの大切さを訴える。また「“おしゃれで寒い家は絶対ダメ”、健康はベーシックな基礎的要素」とも言い、「安全性と健康を確保したうえでかっこよさや暮らしやすさを求めるべき」と本質的視点を提供した。
動画終盤では、「建てたい時が建て時。今が一番安い」「中古買ってリノベもすごくいい。ただ気をつけなきゃいけないところは色々ある」としたうえで、「耐震や断熱、本当に暖かいのかはよく確認を。業者さん選別して、いい人を見つけるしかない」と締めくくられた。中古物件リノベを考えている人は、基礎の年代と状態を必ずチェックし、本質的な安全・快適性を重視する“杉浦流”を参考にしたい。
