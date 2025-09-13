ミスチル、back number、ビートルズ、大塚愛、SOPHIA、BUMP OF CHICKEN…「“黒”ソング」TOP10を発表
ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00〜16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。
9月7日（日）の放送では、「カラーシリーズ第9弾！『黒』ソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。
パーソナリティをつとめるももいろクローバーZ
＜今週のTOP10＞
「カラーシリーズ第9弾！『黒』ソングTOP10」
・1位：ももいろクローバーZ「黒い週末 -ZZ ver.-」
・2位：Mr.Children「GIFT」
・3位：The Rolling Stones「Paint It Black」
・4位：皆川おさむ「黒ネコのタンゴ」
・5位：back number「黒い猫の歌」
・6位：The Beatles「Blackbird」
・7位：大塚愛「黒毛和牛上塩タン焼680円」
・8位：SOPHIA「黒いブーツ 〜oh my friend〜」
・9位：BUMP OF CHICKEN「K」
・10位：BiSH「PAiNT it BLACK」
＜チャート総評＞
イントロマエストロ・藤田太郎さん
今回の「カラーシリーズ第9弾！『黒』ソングTOP10」は、イントロで咳込む声が登場し、魂を揺さぶるハードロックサウンドが駆け抜けていく、ももいろクローバーZの「黒い週末 -ZZ ver.-」が、2位以下を大きく引き離しナンバーワン！という結果となりました。
「黒」は、色彩心理学で悲しみを象徴する色と言われる反面、重厚感や高級感、エレガンスといった、クールでモダンなイメージを持つ色とも言われています。
まさにそのイメージ通り、つらい経験を乗り越えていく力強さや、黒猫をモチーフにするといった可愛らしさのなかに、神秘的でミステリアスな雰囲気を想像させてくれる曲が揃っていたのではないでしょうか。魂を揺さぶる、揺るぎない信念を持った曲がそろったTOP10となりました。
次回9月14日（日）の放送テーマは、「海を越えていってみたい！アメリカの地名ソングTOP10」です。
