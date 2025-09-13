この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTuberのネコ山が自身のチャンネルで、「一撃35000円ﾀﾞｧｧｧ WAONチャージで12%還元狙え ポケットカードキャンペーン攻略」と題し、ポケットカードのリボキャンペーンを徹底解説した。動画の冒頭、ネコ山は「しょぼいキャンペーンはもういいっすよー。一撃で大量のポイントが欲しいっす。できれば現金で」と独自の視点から、現金級のポイントを一気に狙う“ガチ勢”の本音を語った。



今回ネコ山が解説したのは、ポケットカードの「ショッピングリボ払いご利用で最大3万5000円お買い物ポイントプレゼント」キャンペーン攻略法。「リボは絶対やっちゃダメとかって言われるじゃないっすか。だからこんなにポイントももらえるんすよ。僕らポイカツとして攻略するんすよ。最小限の支出で最大限のポイントもらうんすよ」と、定石を覆す視点でポイ活の極意を明かした。



キャンペーンの肝は、期間中にエントリーし、“ショッピングリボ宣言”を利用して50万円以上決済した際に3万5000円分のポイントが還元されるというもの。ネコ山は「50万円チャージしてください。和音チャージでもいいしジャルペイチャージでもいいっすよ」と具体的な方法を解説。WAON（和音）チャージから楽天ギフトカードの複数購入、さらには「楽天ギフトカード買うと5%還元じゃないっすか。12%還元できるんすよ」と、二重・三重のポイント取りルートも惜しげなく披露した。



一方、「ポケットカードの嫌なとこはね、リボンがね、なんか種類が多いっすよ」と注意点も取り上げ、「手数料最小に抑えるには、ショッピングリボ宣言。これでやってください」と実践に基づいたアドバイスを強調。自身が過去に手数料で「3000近く取れちゃいましたよ」と失敗談も包み隠さず共有した上で、「電話繋がらないでしょっていう人いると思いますけど、僕ポケットカードね今までね一発で全部繋がりました」と独自検証報告も添えた。



動画の締めくくりでは「今日はポケットカードのリボキャンペーン3万5千円でした。2回目の攻略動画っすよ。特典作って嬉しいですよ。3万5千ポーシュシュシュシュシュシュ」と高揚感たっぷりにアピール。「このチャンネルはお金を貯めることについて発信してます。将来向けて一緒にポイカツ頑張りましょう」と、視聴者とともに資産形成を目指す意思を示しつつ動画を締めた。