9月10日、俳優・坂口健太郎をめぐる “三角関係” が報じられた。

「『文春オンライン』によると、坂口さんは4年ほど前から、年上の一般女性と同棲していると伝えられました。さらに、3年前から一時期、女優・永野芽郁さんと親密な関係になっていたと報じられ、世間に衝撃が走っています。

永野さんといえば、今年4月に俳優・田中圭さんとの不倫疑惑が報じられたため、まさかここでも名前があがるとは、という驚きの声も多く聞こえてきます」（芸能記者）

永野の所属事務所は、坂口との関係について「週刊文春」の取材に『過去にお付き合いしていたことは事実ですが、当時、別の方とも交際されていたことは存じ上げておりませんでした』と答えている。“二股疑惑” が浮上した永野だが、仲のよさ自体はファンの間で知られていたようだ。

坂口と永野は、映画『俺物語!!』、映画『仮面病棟』で共演。互いを「兄妹みたい」な存在だと語り、永野が坂口を「健兄」と呼ぶ姿も。ファンからは “めいたろう” の愛称で呼ばれる仲よしぶりだった。

今回の報道で、2人の距離感が再注目されるなか、話題を集めたのが “お揃いアイテム” の話だった。

2020年公開の『仮面病棟』宣伝のインタビューで、坂口が永野から「タンブラーをもらいました」と告白。アイスコーヒーが好きで、撮影中に何度も飲んでいたところ、永野からプレゼントされたという。永野も、「おそろいにしました！」と色違いのアイテムを購入したと明かしていた。

「ただ、当時の坂口さんは、2016年に熱愛が報じられた高畑充希さんとの交際を続けていた時期のはずです。高畑さんとは結婚も視野に入れているとみられていましたが、2021年1月に破局が報じられました。

2人の破局は2020年秋頃だったそうで、ちょうど直前には、永野さんと坂口さんの距離感を気にした高畑さんが、永野さんを “共演NG” にしたという話も報じられていましたね」（芸能記者）

Xでは、当時の永野の行動に、戦慄する声が寄せられている。

《同棲してる女がいるのにオソロの色違いのタンブラープレゼントする永野やばすぎる》

《彼氏持ちの男にお揃いのタンブラーあげる永野芽郁やばい》

さらに坂口は、2024年に受けた『SPUR』のインタビューで、仕事のマストアイテムを聞かれ『タンブラーです。昔もらってからずっと使っている』と語っている。もちろん、これが永野からのプレゼントとは限らないが、はたして……。