2025Ç¯¤Ë¡í¾Ã¤¨¤ë¡í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¤Î¡ÖµðÂç¥¹¥é¥à³¹¡×¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¸½¾õ
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖSHO¡ÚTraveler¡Û¡×¤¬¸ø³«¤·¤¿ºÇ¿·Æ°²è¤Ç¡¢SHO¤µ¤ó¤¬2025Ç¯¤Ë¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Î¡ÖºÇ¸å¤ÎµðÂç¥¹¥é¥à³¹¡×¤òË¬¤ì¡¢¤½¤Î¾×·âÅª¤Ê¸½¾õ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¡¢SHO¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¥½¥¦¥ë¤ËµðÂç¤Ê¥¹¥é¥à³¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£Èà¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ°ì¤Î¹âµé½»Âð³¹¡¦¹¾Æî¡Ê¥«¥ó¥Ê¥à¡Ë¶è¤Î¤¹¤°ÎÙ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡Ö¶åÎ¶Â¼¡Ê¥¯¥ê¥ç¥ó¥Þ¥¦¥ë¡Ë¡×¡£¹âÁØ¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·²¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢º£¤â¤Ê¤ª¥Ð¥é¥Ã¥¯·ú¤Æ¤Î²È¡¹¤¬Ì©½¸¤¹¤ë°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥¹¥é¥à³¹¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SHO¤µ¤ó¤Ï¡Ö1988Ç¯¤Ë¥½¥¦¥ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÅÔ»ÔÈþ²½·×²è¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¹¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤ÇÇÑºà¤È¤«¤ò½¸¤á¤Æ²È¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Ë½»¤ß»Ï¤á¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¡£µÞÂ®¤Ê·ÐºÑÈ¯Å¸¤Î±Æ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Îò»ËÅªÇØ·Ê¤òÃúÇ«¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇÀ¹´ü¤Ë¤Ï8,000¿Í°Ê¾å¤¬Êë¤é¤·¤¿¤³¤ÎÂ¼¤â¡¢ºÆ³«È¯·×²è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ©¤ÁÂà¤¤¬¿Ê¤ß¡¢¸½ºß¤ÏÌó600¿Í¤Û¤É¤¬À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Â¼¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤¬ºÆ³«È¯¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë²£ÃÇËë¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Î¤¿¤á¤Î³«È¯¤Ê¤ó¤À¡©¡×¡ÖÅÚÃÏ¤ò»ä¤¿¤Á¤ËÇäµÑ¤·¤í¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SHO¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÑÔÒ¤È²½¤·¤¿²È¡¹¤¬¥´¥ß¤ËËä¤â¤ì¤ë°ìÊý¡¢º£¤âÀöÂõÊª¤¬´³¤µ¤ì¡¢½»Ì±¤¬±Ä¤à¿©Æ²¤«¤éÀ¸³è¤ÎÆ÷¤¤¤¬Éº¤¦Â¼¤ÎÆâÉô¤òÊâ¤¡¢¡Öº£¤Ç¤â½½Ê¬Â¿¤¤¤·¡¢¤Þ¤À¤¢¤ë¤·¡×¡Ö¿Í¤ÎÀ¸³è¤¬ËÜÅö¤Ë¤³¤³¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¡¢¤½¤³¤ËÂ©¤Å¤¯¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼Â´¶¡£ÂçÅÔ²ñ¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÈóÆü¾ïÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ë¡¢¡ÖÌ¤¤À¤Ë¤³¤ì¤¬¥½¥¦¥ë¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Þ¥¸¤Ç¾×·âÅª¤¹¤®¤ë¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤È¸À¤ï¤ì¤ë¶åÎ¶Â¼¡£Æ°²è¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÂçÅÔ»Ô¥½¥¦¥ë¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ìÌÌ¤È¡¢¤½¤³¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤ÎºÇ¸å¤Î»Ñ¤òµÏ¿¤·¤¿µ®½Å¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
