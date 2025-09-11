【ポケモン】タイムシークレット初コラボ☆フェイスパウダー＆化粧下地にポケモン登場！
ミネラルコスメブランド「タイムシークレット」から、ポケモンがデザインされたフェイスパウダーと化粧下地が新登場する。
☆可愛いデザインパッケージなど商品イメージをチェック！（写真10点）＞＞＞
タイムシークレット初となるポケモンのデザインは、やさしいくすみカラーを基調とした手に取りやすい上品な仕上がり。ポケモンたちの魅力はそのままに、落ち着いた雰囲気で日常使いしやすいパッケージに仕上げられている。
ファンデ級のカバー力が特長の「ミネラル 薬用プレストパウダー」には、ピカチュウ、カラーレスで肌色問わずに使える「ミネラル 薬用プレストクリアベール」にはカビゴンが登場。
コンパクトを取り出すたびに愛らしいポケモンに出会えちゃう♪
そして有効成分ナイアシンアミド配合で美白※・シワ改善・肌あれ防止効果のある「ミネラル 薬用プライマーベース」には、カラーごとにプリン、ミミッキュ、ニャオハが登場。
グリセリンフリーでべたつきにくく、石鹸で落とせる優秀下地！ 可愛いパッケでメイクタイムが楽しくなりそう。
PLAZA、ロフト、HANDS、アインズ＆トルペ、エピソード、ドン・キホーテなど全国のバラエティーショップにて、2025年9月18日（木）から数量限定でのお取り扱いがスタート。
スキンケア成分たっぷりのメイクアイテム、ポケモンデザインで揃えてみてね。
※有効成分ナイアシンアミドによる美白効果（メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ）。
（C）Pokémon. （C）Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
