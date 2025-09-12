¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Ã¤Æ¤â¤¦¸Å¤¤¡© ULTRA JAPAN¡¢8Ç¯Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤Ç¥Ý¡¼¥º·¹¸þ¤òAIÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤¿
ºÇ¶á¡¢¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¸ÍÏÇ¤¦¡£
¡Ö¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Ã¤Æº£¡¢¤ß¤ó¤Ê¤·¤Æ¤ë¤Ã¤±¡©¡×
ÆÃ¤Ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ê¤ó¤«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇÍ§¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤Î»þ¤¤¤Ä¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Çº¤à¡£
¥Ô¡¼¥¹¤·¤¿¤é¡Ö¸Å¤¤¡×¤È¤«»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¡© ¤È¤«¡£¤Ç¤âÎ®¹Ô¤Î¥Ý¡¼¥º¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Î©¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤À¤ÈÊÑ¤À¤è¤Í¡© ¤È¤«¡£ÊÌ¤Ë¿¼¤¯Çº¤à¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢Ëè²ó¤Û¤ó¤Î°ì½Ö¤À¤±Æ¬¤Ë¤è¤®¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤¦¤Ã¤È¤¦¤·¤¤¡£
¤¤¤Þ¡¢½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¤Ü¤ó¤ä¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤ÎULTRA JAPAN MAGAZINE¤Î»Å»ö¤Ç¡¢²áµî¤Î³«ºÅ»þ¤Ë»£¤é¤ì¤¿¸ø¼°¼Ì¿¿¤ò°·¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖULTRA JAPAN¡×¤ÏÅìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÔ»Ô·¿¤Î¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤À¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤òAI¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤é¥Ý¡¼¥º¤ÎÎ®¹Ô¤äÊÑÁ«¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤Õ¤È»×¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
Ëç¿ô¤Ï60ËçÄøÅÙ¡£¤ªÍ·¤ÓÄøÅÙ¤ÎÊ¬ÀÏ¤À¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Àµ³Î¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢Ê¬ÀÏ¤Ë¤ÏChat GPT 5 pro¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Î»Å»ö¤Ç¤â¤Û¤È¤ó¤É»È¤ï¤Ê¤¤¡¢°ìÈÖ¿·¤·¤¯¤ÆÀÇ½¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤À¡£
ÂÐ¾Ý¤ÎÅÔ»Ô¤Ï2015〜2024Ç¯¡£¤¿¤À¤·¡¢20Ç¯¤È21Ç¯¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤ÇULTRA JAPAN¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤·¡£
60Ëç¤ò°ìµ¤¤ËChat GPT¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê°ìÅÙ¤ËºÇÂç10Ëç¡Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ä¡¼¥ë¤Ç³ÆÇ¯Ëè¤Î°ìÍ÷¤òºî¤ë¡£
°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢AI¤¬ÆÉ¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç½ÐÎÏ¤·¤¿¡£¤³¤Î·×8Ëç¤Î°ìÍ÷²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¡£¥×¥í¥ó¥×¥È¡Ê»Ø¼¨¡Ë¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÆþÎÏ¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
ÂÔ¤Ä¤³¤È15Ê¬6ÉÃ¡Ê·ë¹½¤«¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ë¡¢Chat GPT5 Pro¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
²óÅú¤ÎËÁÆ¬¤Ï¡¢²òÀÏÊýË¡¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£AI¤¬ÌÜ»ë¤È¤Ï¡Ä¡© ¤È»×¤¦¤¬¡¢·ë²Ì¤¬¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤»¤Æ¤ë¤Ê¤é¤½¤³¤Ï¥¹¥ë¡¼¤·¤è¤¦¡£¿Í¿ô¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¥Ý¡¼¥ºÊ¬ÀÏ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢´Î¿´¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é¡£¤Þ¤º¤Ï2010Ç¯Âå¤«¤é¡£
2015
¡¦Î¾¼ê¤ò¾å¤²¤ë¡ÊY/V·¿¡Ë ¤¬Â¿¿ô¡£Á°Îó¤Î¥Ð¥ê¥±¡¼¥É¤Ç´é¤È¼ê¤¬²èÌÌ¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¹½¿Þ¡£
¡¦¥Ï¡¼¥È¥Ï¥ó¥É¡ÊµÕ¸÷¡¦Ìë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÇØ·Ê¤Ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡Ë¤¢¤ê¡£
¡¦U·Ï¥Ï¥ó¥É¥µ¥¤¥ó¡ÊÎ¾¼ê¤Ç·Á¤òºî¤ë¡Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤Î²£°ìÎó¡¢´ú¤ò·Ç¤²¤ë¡¿±©¿¥¤ë¤¬º®ºß¡£
¡¦¡Ö¥Ð¥ê¥±¡¼¥ÉÀµÌÌ¤Ç¥«¥á¥éÌÜÀþ¡×¤Î¡È»£¤é¤ì¤Ë¹Ô¤¯¡É¥Ý¡¼¥º¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
2016
¡¦¸ª¼Ö¡ÜÊÒ¼êÆÍ¤¾å¤²¤¬¾ÝÄ§Åª¡£
¡¦¼ê¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡ÊµÕ¸÷¤Ç¼ê¤À¤±¤òÈ´¤¯¡¿³«¤¤¤¿Î¾¾¸¡Ë¤Ê¤É¡¢¡È¼ê¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤»¤ë¡Éµ¹æÅª¥Ý¡¼¥º¤¬Áý¤¨¤ë¡£
¡¦¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥«¥á¥éÌÜÀþ¤â»ÄÂ¸¡£
2017
¡¦ÇØÃæ¥·¥ç¥Ã¥È¡ßÎ¾¼ê¾å¤²¡Ê»°¤ÄÊÔ¤ß¤Ê¤É¥Ø¥¢¤ò´Þ¤á¸å¤í»Ñ¤¬¼çÌò¡Ë¡£
¡¦´ú¡¿¥ì¥¤¥ó¥Ý¥ó¥Á¥ç¤òÇØÉé¤¦¡¦·Ç¤²¤ë¡£
¡¦U»ú¡¿¥Ï¡¼¥È¤Î¼ê¥µ¥¤¥ó¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¡¢ÊÒ¼êÆÍ¤¾å¤²¤È¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¡£
¢ª ¡ÈÃç´Ö¤È¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤Î°Õ¼±¤¬¶¯¤Þ¤ë¡£
2018
¡¦¥Ð¥ê¥±¡¼¥ÉÁ°¤Ç¤ÎÎ¾¼ê¾å¤²¤¬·ÑÂ³¡£
¡¦¥Ï¡¼¥È¥Ï¥ó¥É¡Ê¥Ê¥¤¥È¥«¥é¡¼¡Ë¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¡¿¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò¿¶¤ë¡£
¢ª 2015〜2017¤ÎÍ×ÁÇ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¡ÈÄêÈÖ²½¡É¡£
2019
¡¦¸ª¼Ö¤¬¼çÌò¡£¾åÂÎ¤ò¹â¤¯¤·¤ÆÊÒ¼ê¡¿Î¾¼ê¤ò¹â¡¹¤È¡£
¡Ö¸ø¼°¤Î¹½¿Þ¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥Õ¥§¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÎ¾¼ê¤¢¤²¡×¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ¯¤Ï¥¼¥í¡£Âå¤ï¤ê¤ËU¡¢¥Ï¡¼¥È¤Î¥Ï¥ó¥É¥µ¥¤¥ó¤¬Â¿¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬³«¤±¤¿2020Ç¯Âå¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡£
2022
¡¦ÇØÃæ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý²Ã¡£ULTRA¥í¥´¤Î¥¿¥ª¥ë¡¿¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò±©¿¥¤ë¡Ê¥±¡¼¥×¡Ë¡¢ÇØÃæ¤ÇÎ¾¼ê¾å¤²¡£
¡¦Ê£¿ô¿Í¤Î²£ÊÂ¤Ó¤Ç¥·¥ó¥¯¥í¡Ê4〜5¿Í¡Ë¡£
¡¦¤ª¤ó¤Ö¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÂ¤ÓÎ©¤Á¤Ê¤É¡ÈÍ§¤À¤Á¤ò¸«¤»¤ë¡É¥Ý¡¼¥º¤¬Ãæ¿´¡£
¢ª ¥í¥´Ïª½Ð¡ßÃç´Ö´¶¡á¡Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ULTRA¡É¤Î¥à¡¼¥É¡£
2023
¡¦U¥µ¥¤¥ó¤ÎÀÜ¼Ì¡¢ÊÒ¼ê¾å¤²¡¦»Øº¹¤·¤Ê¤É·Ú¤¤¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤¬Áý¤¨¤ë¡£
¡¦ÇØÃæ¡ßÎ¾¼ê¾å¤²¤Ï·ÑÂ³¡£
¡¦¥¹¥Þ¥Û¡¿¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¼ê¤Ë¡Ê¡Èº£»£¤Ã¤Æ¤ë¡¦º£´¥ÇÕ¤·¤Æ¤ë¡É¡Ë¤Î¼«Á³ÂÎ¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¡£
¡¦¥Ê¥¤¥È¤Î´ú¡ßµÕ¸÷¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤â²óµ¢¡£
2024
¡¦¥¹¥Þ¥Û¤ò·Ç¤²¤Æ¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¡ÊÆ¬¾å¤Ç¹½¤¨¤ë¡¿²èÌÌ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤ë¡Ë¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
¡¦ÇØÃæ¡ßULTRA¥¿¥ª¥ë¡Ê¥Õ¡¼¥ÉÉÕ¤´Þ¤à¡Ë¤ÎÅý°ì¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡£
¡¦U·Ï¥Ï¥ó¥É¥µ¥¤¥ó¤ÎºÆÉâ¾å¡¢T»ú¡ÊÂç¤Î»ú¡Ë¡¢¥Ð¥ê¥±¡¼¥É¤Ç´¿´î¡£
¢ª ¡È¾®Êª¡ß¼ê¥µ¥¤¥ó¡ßÂâÎó¡É¤Ç¾ðÊóÎÌ¤òºî¤ëÊý¸þ¤Ø¡£
¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÎ¾¼ê¾å¤²¡×¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Ç¤ï¤«¤ë¤·¡¢²¿¤è¤ê¥Õ¥§¥¹¤Ã¤Ý¤¤¡£¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Æ¡Ê2023Ç¯¤ËW·¿¤Î¥Ô¡¼¥¹¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ä¤±¤¿»þ¤Ï¤Ê¤¼¤«´ò¤·¤«¤Ã¤¿¾Ð¡Ë¡¢Âå¤ï¤ê¤ËULTRA JAPAN¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤òÉ½¤¹U»ú¥µ¥¤¥ó¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¡£
¡Ö´ú¡¦¥¿¥ª¥ë¡ßµÕ¸÷¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Î¥Õ¥§¥¹¤é¤·¤¤²èºî¤ê¤â¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë10Ç¯Âå¤È20Ç¯Âå¤Î°ã¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£
¼Ì¿¿¥Á¥ç¥¤¥¹¤Î±Æ¶Á¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¥Ï¡¼¥È¥Ï¥ó¥É¤Ê¤ó¤«¤Ï³Î¤«¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¶á¸º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ä¤È»×¤¦¡£
¤³¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö2025Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ý¡¼¥º¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡©¡×¤ÈAI¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤ó¤È12°Æ¤â½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
1¡¢U¥¦¥£¥ó¥°
¤ä¤êÊý¡§2–3¿Í¤ÇULTRA¥¿¥ª¥ë¤òº¸±¦¤Ë¹¤²¡¢ÇØÃæ¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ª¾å¤ËÎ¾¼ê¡£1¿Í¤À¤±¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆU¥µ¥¤¥ó¡£
2¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼U¡Ê¸ª¼Ö¡ßU¡Ë
¤ä¤êÊý¡§¸ª¼Ö¤Î¿Í¤¬U¤òÆ¬¾å¤Çºî¤ë¡¿´ú¤ÎÃ¼¤òÊÒ¼ê¤ÇËÝ¤¹¡£
3¡¢¥¹¥Þ¥Û¥Õ¥ì¡¼¥à¡¦¥Ñ¥¹
¤ä¤êÊý¡§¥¹¥Þ¥Û¤òÆ¬¾å¤Ë·Ç¤²¤Æ²èÌÌ¤ÎÃæ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¤â¤¦1¿Í¤¬²èÌÌ¤Î³°¤ÇU¥µ¥¤¥ó¡£2024¤ÎÎ®¤ì¤òÆ§¤à¡Èº£¤Ã¤Ý¤µ¡É¡£½ÄÆ°²è¤â¶¯¤¤¡£
4¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á
¤ä¤êÊý¡§2¿Í¤¬ÇØÃæ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÆ¬¾å¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡Ê¥Ï¡¼¥È¤äU¤Ë¸«¤¨¤ë³ÑÅÙ¤Ç¡Ë¡£
5¡¢»°³Ñ¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¤ä¤êÊý¡§3¿Í¤ÇV»ú¤ËÊÂ¤Ó¡¢Á°¤Î2¿Í¤¬Î¾¼ê¾å¤²¡¢¸å¤í¤Î1¿Í¤¬´ú¡¿¥¿¥ª¥ë¤ò¹â¤¯¡£°ú¤¤Î¼Ì¿¿¤ËºÇÅ¬¡£
6¡¢¥Ð¥ê¥±¡¼¥É¡¦¥¹¥ë¡¼
¤ä¤êÊý¡§ºÇÁ°Îó¤Î2¿Í¤¬¼êÁ°¤Ë³«¤¤¤¿¾¸¡Ê´é¶á¤¯¡Ë¡¢¸åÎó¤¬»Øº¹¤·¡£
7¡¢²óÅ¾¥¦¥£¥ó¥°
¤ä¤êÊý¡§¥¿¥ª¥ë¤òÊÒ¼ê»ÙÅÀ¤Ç±ß¸Ì¤Ë¿¶¤ë¡Ê¥Ö¥é¡¼¤ÇÆ°´¶¡Ë¡£¤â¤¦1¿Í¤ÏÊÒ¼êÆÍ¤¾å¤²¡£1ÉÃÆ°²è¤Ë¤â¡ý¡£
8¡¢»°³Ñ¢ª¥Ï¡¼¥È¢ªU¡Ê3¥«¥Ã¥È¡¦¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë
¤ä¤êÊý¡§Ï¢¼Ì¡¿Ã»¼ÜÆ°²è¤Ç»°³Ñ¢ª¥Ï¡¼¥È¢ªU¤È¼ê¤À¤±ÊÑ²½¡£¥ê¡¼¥ëÁÇºà¸þ¤±¡£
9¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¥Ô¡¼¥¹ to U
¤ä¤êÊý¡§ÇØÃæ3¿ÍÊÂ¤Ó¢ª¹ç¿Þ¤ÇÃæ±û¤À¤±¿¶¤êÊÖ¤êU¡¢Î¾Ã¼¤Ï¥Ô¡¼¥¹¡£¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ü¸ÄÀ¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£
10¡¢¡ÈÂç¡É¤Î»ú¥³¡¼¥é¥¹
¤ä¤êÊý¡§¥½¥í¤ÇÂç¤Î»ú¡ÊT¥Ý¡¼¥º¡Ë¡¢´é¤Ï¾å¤Ë¡£ÇØ·Ê¤Ï¸÷Â«¤ä²Ð²Ö¤ò½¦¤¦¡£
11¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¡¦¥È¥ó¥Í¥ë
¤ä¤êÊý¡§2¿Í¤Ç´ú¤ÎÎ¾Ã¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¢¡¼¥Á¡¢Ãæ¤Ë1¿Í¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¡£
12¡¢¸ª´ó¤»U¡Ê¥Ð¥Ç¥£¡Ë
¤ä¤êÊý¡§¸ª¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ÆÎ¾¼ê¤ÇU¡£´é¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸Êý¸þ¡ÊÈ¾ÇØÃæ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ë¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Î»£±Æ¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢ULTRA JAPAN¤Ê¤É¤ÎÈóÆü¾ï¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¡¢¤È»×¤ï¤»¤ë°Æ¤â¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÊ¬ÀÏ¤ÎÃæ¤Ë¥Ô¡¼¥¹¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢9°ÆÌÜ¤Ë¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¥Ô¡¼¥¹¡×¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£AI¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤À¡£
º£²ó¡¢ÁÇºà¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿ULTRA JAPAN¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï9·î13〜14Æü¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£É®¼Ô¤Ï½é¤á¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤¬¡¢¾å¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¤ÆU»ú¥µ¥¤¥ó¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤È»×¤¦¡£
¡Ö¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Ã¤Æº£¡¢¤ß¤ó¤Ê¤·¤Æ¤ë¤Ã¤±¡©¡×
ÆÃ¤Ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ê¤ó¤«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇÍ§¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤Î»þ¤¤¤Ä¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Çº¤à¡£
¥Ô¡¼¥¹¤·¤¿¤é¡Ö¸Å¤¤¡×¤È¤«»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¡© ¤È¤«¡£¤Ç¤âÎ®¹Ô¤Î¥Ý¡¼¥º¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Î©¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤À¤ÈÊÑ¤À¤è¤Í¡© ¤È¤«¡£ÊÌ¤Ë¿¼¤¯Çº¤à¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢Ëè²ó¤Û¤ó¤Î°ì½Ö¤À¤±Æ¬¤Ë¤è¤®¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤¦¤Ã¤È¤¦¤·¤¤¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È&¥Ô¡¼¥¹¡ª ¤³¤¦¤¤¤¦·¹¸þ¤òAI¤ÏÇ§¼±¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡©¡Ê¼Ì¿¿¤ÏULTRA JAPAN2023¡Ë
¡ÖULTRA JAPAN¡×¤ÏÅìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÔ»Ô·¿¤Î¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤À¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤òAI¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤é¥Ý¡¼¥º¤ÎÎ®¹Ô¤äÊÑÁ«¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤Õ¤È»×¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
2015〜2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥§¥¹¼Ì¿¿60Ëç¤Ç·¹¸þ¤òÊ¬ÀÏ
Ëç¿ô¤Ï60ËçÄøÅÙ¡£¤ªÍ·¤ÓÄøÅÙ¤ÎÊ¬ÀÏ¤À¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Àµ³Î¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢Ê¬ÀÏ¤Ë¤ÏChat GPT 5 pro¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Î»Å»ö¤Ç¤â¤Û¤È¤ó¤É»È¤ï¤Ê¤¤¡¢°ìÈÖ¿·¤·¤¯¤ÆÀÇ½¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤À¡£
ÂÐ¾Ý¤ÎÅÔ»Ô¤Ï2015〜2024Ç¯¡£¤¿¤À¤·¡¢20Ç¯¤È21Ç¯¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤ÇULTRA JAPAN¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤·¡£
60Ëç¤ò°ìµ¤¤ËChat GPT¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê°ìÅÙ¤ËºÇÂç10Ëç¡Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ä¡¼¥ë¤Ç³ÆÇ¯Ëè¤Î°ìÍ÷¤òºî¤ë¡£
Ç¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ¾ÝËç¿ô¤Ë·ë¹½º¹¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡Ä
°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢AI¤¬ÆÉ¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç½ÐÎÏ¤·¤¿¡£¤³¤Î·×8Ëç¤Î°ìÍ÷²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¡£¥×¥í¥ó¥×¥È¡Ê»Ø¼¨¡Ë¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÆþÎÏ¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
ÂÔ¤Ä¤³¤È15Ê¬6ÉÃ¡Ê·ë¹½¤«¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ë¡¢Chat GPT5 Pro¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤Ï¡Ä¡©
²óÅú¤ÎËÁÆ¬¤Ï¡¢²òÀÏÊýË¡¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£AI¤¬ÌÜ»ë¤È¤Ï¡Ä¡© ¤È»×¤¦¤¬¡¢·ë²Ì¤¬¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤»¤Æ¤ë¤Ê¤é¤½¤³¤Ï¥¹¥ë¡¼¤·¤è¤¦¡£¿Í¿ô¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¥Ý¡¼¥ºÊ¬ÀÏ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢´Î¿´¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é¡£¤Þ¤º¤Ï2010Ç¯Âå¤«¤é¡£
2015
¡¦Î¾¼ê¤ò¾å¤²¤ë¡ÊY/V·¿¡Ë ¤¬Â¿¿ô¡£Á°Îó¤Î¥Ð¥ê¥±¡¼¥É¤Ç´é¤È¼ê¤¬²èÌÌ¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¹½¿Þ¡£
¡¦¥Ï¡¼¥È¥Ï¥ó¥É¡ÊµÕ¸÷¡¦Ìë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÇØ·Ê¤Ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡Ë¤¢¤ê¡£
¡¦U·Ï¥Ï¥ó¥É¥µ¥¤¥ó¡ÊÎ¾¼ê¤Ç·Á¤òºî¤ë¡Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤Î²£°ìÎó¡¢´ú¤ò·Ç¤²¤ë¡¿±©¿¥¤ë¤¬º®ºß¡£
¡¦¡Ö¥Ð¥ê¥±¡¼¥ÉÀµÌÌ¤Ç¥«¥á¥éÌÜÀþ¡×¤Î¡È»£¤é¤ì¤Ë¹Ô¤¯¡É¥Ý¡¼¥º¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
2016
¡¦¸ª¼Ö¡ÜÊÒ¼êÆÍ¤¾å¤²¤¬¾ÝÄ§Åª¡£
¡¦¼ê¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡ÊµÕ¸÷¤Ç¼ê¤À¤±¤òÈ´¤¯¡¿³«¤¤¤¿Î¾¾¸¡Ë¤Ê¤É¡¢¡È¼ê¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤»¤ë¡Éµ¹æÅª¥Ý¡¼¥º¤¬Áý¤¨¤ë¡£
¡¦¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥«¥á¥éÌÜÀþ¤â»ÄÂ¸¡£
2017
¡¦ÇØÃæ¥·¥ç¥Ã¥È¡ßÎ¾¼ê¾å¤²¡Ê»°¤ÄÊÔ¤ß¤Ê¤É¥Ø¥¢¤ò´Þ¤á¸å¤í»Ñ¤¬¼çÌò¡Ë¡£
¡¦´ú¡¿¥ì¥¤¥ó¥Ý¥ó¥Á¥ç¤òÇØÉé¤¦¡¦·Ç¤²¤ë¡£
¡¦U»ú¡¿¥Ï¡¼¥È¤Î¼ê¥µ¥¤¥ó¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¡¢ÊÒ¼êÆÍ¤¾å¤²¤È¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¡£
¢ª ¡ÈÃç´Ö¤È¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤Î°Õ¼±¤¬¶¯¤Þ¤ë¡£
2018
¡¦¥Ð¥ê¥±¡¼¥ÉÁ°¤Ç¤ÎÎ¾¼ê¾å¤²¤¬·ÑÂ³¡£
¡¦¥Ï¡¼¥È¥Ï¥ó¥É¡Ê¥Ê¥¤¥È¥«¥é¡¼¡Ë¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¡¿¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò¿¶¤ë¡£
¢ª 2015〜2017¤ÎÍ×ÁÇ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¡ÈÄêÈÖ²½¡É¡£
2019
¡¦¸ª¼Ö¤¬¼çÌò¡£¾åÂÎ¤ò¹â¤¯¤·¤ÆÊÒ¼ê¡¿Î¾¼ê¤ò¹â¡¹¤È¡£
¡Ö¸ø¼°¤Î¹½¿Þ¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥Õ¥§¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÎ¾¼ê¤¢¤²¡×¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ¯¤Ï¥¼¥í¡£Âå¤ï¤ê¤ËU¡¢¥Ï¡¼¥È¤Î¥Ï¥ó¥É¥µ¥¤¥ó¤¬Â¿¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬³«¤±¤¿2020Ç¯Âå¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡£
2022
¡¦ÇØÃæ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý²Ã¡£ULTRA¥í¥´¤Î¥¿¥ª¥ë¡¿¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò±©¿¥¤ë¡Ê¥±¡¼¥×¡Ë¡¢ÇØÃæ¤ÇÎ¾¼ê¾å¤²¡£
¡¦Ê£¿ô¿Í¤Î²£ÊÂ¤Ó¤Ç¥·¥ó¥¯¥í¡Ê4〜5¿Í¡Ë¡£
¡¦¤ª¤ó¤Ö¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÂ¤ÓÎ©¤Á¤Ê¤É¡ÈÍ§¤À¤Á¤ò¸«¤»¤ë¡É¥Ý¡¼¥º¤¬Ãæ¿´¡£
¢ª ¥í¥´Ïª½Ð¡ßÃç´Ö´¶¡á¡Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ULTRA¡É¤Î¥à¡¼¥É¡£
2023
¡¦U¥µ¥¤¥ó¤ÎÀÜ¼Ì¡¢ÊÒ¼ê¾å¤²¡¦»Øº¹¤·¤Ê¤É·Ú¤¤¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤¬Áý¤¨¤ë¡£
¡¦ÇØÃæ¡ßÎ¾¼ê¾å¤²¤Ï·ÑÂ³¡£
¡¦¥¹¥Þ¥Û¡¿¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¼ê¤Ë¡Ê¡Èº£»£¤Ã¤Æ¤ë¡¦º£´¥ÇÕ¤·¤Æ¤ë¡É¡Ë¤Î¼«Á³ÂÎ¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¡£
¡¦¥Ê¥¤¥È¤Î´ú¡ßµÕ¸÷¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤â²óµ¢¡£
2024
¡¦¥¹¥Þ¥Û¤ò·Ç¤²¤Æ¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¡ÊÆ¬¾å¤Ç¹½¤¨¤ë¡¿²èÌÌ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤ë¡Ë¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
¡¦ÇØÃæ¡ßULTRA¥¿¥ª¥ë¡Ê¥Õ¡¼¥ÉÉÕ¤´Þ¤à¡Ë¤ÎÅý°ì¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡£
¡¦U·Ï¥Ï¥ó¥É¥µ¥¤¥ó¤ÎºÆÉâ¾å¡¢T»ú¡ÊÂç¤Î»ú¡Ë¡¢¥Ð¥ê¥±¡¼¥É¤Ç´¿´î¡£
¢ª ¡È¾®Êª¡ß¼ê¥µ¥¤¥ó¡ßÂâÎó¡É¤Ç¾ðÊóÎÌ¤òºî¤ëÊý¸þ¤Ø¡£
¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÎ¾¼ê¾å¤²¡×¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Ç¤ï¤«¤ë¤·¡¢²¿¤è¤ê¥Õ¥§¥¹¤Ã¤Ý¤¤¡£¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Æ¡Ê2023Ç¯¤ËW·¿¤Î¥Ô¡¼¥¹¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ä¤±¤¿»þ¤Ï¤Ê¤¼¤«´ò¤·¤«¤Ã¤¿¾Ð¡Ë¡¢Âå¤ï¤ê¤ËULTRA JAPAN¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤òÉ½¤¹U»ú¥µ¥¤¥ó¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¡£
¡Ö´ú¡¦¥¿¥ª¥ë¡ßµÕ¸÷¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Î¥Õ¥§¥¹¤é¤·¤¤²èºî¤ê¤â¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë10Ç¯Âå¤È20Ç¯Âå¤Î°ã¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£
¼Ì¿¿¥Á¥ç¥¤¥¹¤Î±Æ¶Á¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¥Ï¡¼¥È¥Ï¥ó¥É¤Ê¤ó¤«¤Ï³Î¤«¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¶á¸º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ä¤È»×¤¦¡£
ULTRA JAPAN2025¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ï¡©
¤³¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö2025Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ý¡¼¥º¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡©¡×¤ÈAI¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤ó¤È12°Æ¤â½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
1¡¢U¥¦¥£¥ó¥°
¤ä¤êÊý¡§2–3¿Í¤ÇULTRA¥¿¥ª¥ë¤òº¸±¦¤Ë¹¤²¡¢ÇØÃæ¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ª¾å¤ËÎ¾¼ê¡£1¿Í¤À¤±¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆU¥µ¥¤¥ó¡£
2¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼U¡Ê¸ª¼Ö¡ßU¡Ë
¤ä¤êÊý¡§¸ª¼Ö¤Î¿Í¤¬U¤òÆ¬¾å¤Çºî¤ë¡¿´ú¤ÎÃ¼¤òÊÒ¼ê¤ÇËÝ¤¹¡£
3¡¢¥¹¥Þ¥Û¥Õ¥ì¡¼¥à¡¦¥Ñ¥¹
¤ä¤êÊý¡§¥¹¥Þ¥Û¤òÆ¬¾å¤Ë·Ç¤²¤Æ²èÌÌ¤ÎÃæ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¤â¤¦1¿Í¤¬²èÌÌ¤Î³°¤ÇU¥µ¥¤¥ó¡£2024¤ÎÎ®¤ì¤òÆ§¤à¡Èº£¤Ã¤Ý¤µ¡É¡£½ÄÆ°²è¤â¶¯¤¤¡£
4¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á
¤ä¤êÊý¡§2¿Í¤¬ÇØÃæ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÆ¬¾å¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡Ê¥Ï¡¼¥È¤äU¤Ë¸«¤¨¤ë³ÑÅÙ¤Ç¡Ë¡£
5¡¢»°³Ñ¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¤ä¤êÊý¡§3¿Í¤ÇV»ú¤ËÊÂ¤Ó¡¢Á°¤Î2¿Í¤¬Î¾¼ê¾å¤²¡¢¸å¤í¤Î1¿Í¤¬´ú¡¿¥¿¥ª¥ë¤ò¹â¤¯¡£°ú¤¤Î¼Ì¿¿¤ËºÇÅ¬¡£
6¡¢¥Ð¥ê¥±¡¼¥É¡¦¥¹¥ë¡¼
¤ä¤êÊý¡§ºÇÁ°Îó¤Î2¿Í¤¬¼êÁ°¤Ë³«¤¤¤¿¾¸¡Ê´é¶á¤¯¡Ë¡¢¸åÎó¤¬»Øº¹¤·¡£
7¡¢²óÅ¾¥¦¥£¥ó¥°
¤ä¤êÊý¡§¥¿¥ª¥ë¤òÊÒ¼ê»ÙÅÀ¤Ç±ß¸Ì¤Ë¿¶¤ë¡Ê¥Ö¥é¡¼¤ÇÆ°´¶¡Ë¡£¤â¤¦1¿Í¤ÏÊÒ¼êÆÍ¤¾å¤²¡£1ÉÃÆ°²è¤Ë¤â¡ý¡£
8¡¢»°³Ñ¢ª¥Ï¡¼¥È¢ªU¡Ê3¥«¥Ã¥È¡¦¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë
¤ä¤êÊý¡§Ï¢¼Ì¡¿Ã»¼ÜÆ°²è¤Ç»°³Ñ¢ª¥Ï¡¼¥È¢ªU¤È¼ê¤À¤±ÊÑ²½¡£¥ê¡¼¥ëÁÇºà¸þ¤±¡£
9¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¥Ô¡¼¥¹ to U
¤ä¤êÊý¡§ÇØÃæ3¿ÍÊÂ¤Ó¢ª¹ç¿Þ¤ÇÃæ±û¤À¤±¿¶¤êÊÖ¤êU¡¢Î¾Ã¼¤Ï¥Ô¡¼¥¹¡£¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ü¸ÄÀ¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£
10¡¢¡ÈÂç¡É¤Î»ú¥³¡¼¥é¥¹
¤ä¤êÊý¡§¥½¥í¤ÇÂç¤Î»ú¡ÊT¥Ý¡¼¥º¡Ë¡¢´é¤Ï¾å¤Ë¡£ÇØ·Ê¤Ï¸÷Â«¤ä²Ð²Ö¤ò½¦¤¦¡£
11¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¡¦¥È¥ó¥Í¥ë
¤ä¤êÊý¡§2¿Í¤Ç´ú¤ÎÎ¾Ã¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¢¡¼¥Á¡¢Ãæ¤Ë1¿Í¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¡£
12¡¢¸ª´ó¤»U¡Ê¥Ð¥Ç¥£¡Ë
¤ä¤êÊý¡§¸ª¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ÆÎ¾¼ê¤ÇU¡£´é¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸Êý¸þ¡ÊÈ¾ÇØÃæ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ë¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Î»£±Æ¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢ULTRA JAPAN¤Ê¤É¤ÎÈóÆü¾ï¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¡¢¤È»×¤ï¤»¤ë°Æ¤â¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÊ¬ÀÏ¤ÎÃæ¤Ë¥Ô¡¼¥¹¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢9°ÆÌÜ¤Ë¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¥Ô¡¼¥¹¡×¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£AI¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤À¡£
º£²ó¡¢ÁÇºà¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿ULTRA JAPAN¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï9·î13〜14Æü¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£É®¼Ô¤Ï½é¤á¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤¬¡¢¾å¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¤ÆU»ú¥µ¥¤¥ó¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤È»×¤¦¡£
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¤¨¡¢¤³¤Î¶Ê¤âEDM¡© ¼Â¤ÏÆü¾ï¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ´°Á´¥¬¥¤¥É
¡¦¡Ö°ÂÁ´¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¡×¡Ö½÷À¤â°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë¡×°ìÅÙ¹Ô¤Ã¤¿¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡ª »²²Ã¼Ô¤¬¸ì¤ë¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎULTRA JAPAN¡×
¡¦¡Ö¥Õ¥§¥¹¤Ç¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¡×¡© Àº¿À²Ê°å¡¦±óÇ÷·û±Ñ¤¬¸ì¤ë¡¢¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î°Õ³°¤Ê¸úÇ½
¡¦¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥§¥¹¡ØULTRA JAPAN¡Ù¡¢10Ç¯¤ÎÇ®¶¸¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿
¡¦BTS¤Ë±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¼çÂê²Î¤â ULTRA JAPAN¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡Ö°Õ³°¤ÊÁª¶Ê¡×
¡¦¤¨¡¢¤³¤Î¶Ê¤âEDM¡© ¼Â¤ÏÆü¾ï¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ´°Á´¥¬¥¤¥É
¡¦¡Ö°ÂÁ´¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¡×¡Ö½÷À¤â°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë¡×°ìÅÙ¹Ô¤Ã¤¿¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡ª »²²Ã¼Ô¤¬¸ì¤ë¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎULTRA JAPAN¡×
¡¦¡Ö¥Õ¥§¥¹¤Ç¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¡×¡© Àº¿À²Ê°å¡¦±óÇ÷·û±Ñ¤¬¸ì¤ë¡¢¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î°Õ³°¤Ê¸úÇ½
¡¦¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥§¥¹¡ØULTRA JAPAN¡Ù¡¢10Ç¯¤ÎÇ®¶¸¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿
¡¦BTS¤Ë±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¼çÂê²Î¤â ULTRA JAPAN¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡Ö°Õ³°¤ÊÁª¶Ê¡×