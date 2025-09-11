9月1日午後1時半頃、世田谷区野沢で衣料品販売業の韓国人女性が殺害される事件が発生した。その10日後の9月10日の午後0時過ぎ、事件現場近くで再びパトカーや警察官が出動する事件が起きた。

【写真】最強ちゃん宅に不法侵入か、警察官に確保された迷惑系男性配信者

最強ちゃんの元マンション前に警察官が10人出動

「事件現場の目の前でビジュアル系バンドのメンバーのような風貌の男性が、警察官に確保されていたんです。殺人事件と関係があるのかな？ と思い、念のためその様子を撮影したのですが……」（近所に住む出版関係者、以下同）

この日、国道246号と環七が交差する世田谷区の上馬交差点周辺には、不審な人物が大量に押し寄せていたという。

「汚部屋ティックトッカーの最強ちゃんという方が、家賃を滞納して8月20日に強制退去させられたんです。この日は住んでいたマンションに残していた荷物を運び出す強制執行の日だったみたいですね。警察官に確保されていた男性は、最強ちゃんの部屋の前で待ち構えていたようで、不法侵入者として通報されたみたいでした。警察官から“人の家に無断で入ったらダメでしょ！”と注意されていましたよ」

警察官3人から職務質問などを受けていた男性配信者。その後、解放されたようで、自身のTikTokアカウントで再び最強ちゃんのマンション周りで配信を続けていたという。

「遠くからしか確認しませんでしたが、配信者と思われる男女が5〜6人はいたと思います。マンション前だけでなく、近くのコンビニやスーパー前でも生配信を行なっている人がいて、すごく迷惑でした」

強制退去日から最強ちゃんに張りついている配信者の動画によると、一時は10人の警察官がマンション前に出動。迷惑行為を行う配信者へ注意などを行なっていたようだ。

「ただでさえ汚部屋にして大家に迷惑をかけているのに、迷惑配信者を多数集めるようなことをして本当に迷惑です。強制執行後は、2度とこのエリアに立ち寄って欲しくないですね」

配信サービスの普及で誰でもスマホ1つで簡単に生配信を行える時代だが、平穏に過ごしている住民に迷惑をかけるのは止めてほしい。