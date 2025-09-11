モデルさん「昔お母さんに迷惑かけた」→月収66万円の21歳が明かす“母への感謝”とボクシング世界チャンプの夢
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「マッチョなモデルへのインタビュー」と題した動画に登場したのは、21歳の現役モデル。モデルさんは自身の収入事情や、どのような思いでモデル業を続けているのか、さらに将来の夢について率直に語った。
モデルさんは「専門学校卒業してモデルに」と自身の経歴を明かし、「高校3年生の時にフリーで登録できるような事務所に、勝手にお母さんが登録した」ことがきっかけだったという。「やっていくうちに楽しいなってなって広げていった感じです」と当時の心境を振り返った。
気になる収入については、「先月は手取りで66万です。自分もこんな高すぎると思ってなかったですね」と意外な高収入を明かし、周囲を驚かせた。モデルとしては「最近はアンダーアーマーなどの仕事が多い」とし、「腹筋割れてますか？」の質問には「まぁ少しだけ」と控えめに言いつつも、実際には鍛え抜かれた腹筋を披露。実はボクシングにも打ち込んでいるといい、「どこの派？」には「日本とナイジェリア」とルーツも語った。
また、「お金はお母さんに使うことが多いです。昔お母さんすごい迷惑かけちゃったんで」と、母親への感謝をはっきり吐露。「嘘ついてる？母ちゃん」「嘘ついてないです。お母さんに電話しますね今」とユーモアを交えて語った。
貯金額については「200万いかないぐらい」とし、堅実な一面ものぞかせた。学生時代のエピソードでは「先生と殴り合いの喧嘩とか」とやんちゃだった過去も明かしている。
最後に、将来の夢について問われると「世界チャンピオンです、ボクシングで」と力強く即答。「モデルをやりながら世界チャンピオン取るみたいな。本気で？」の問いにも「はい」と真剣な表情で語り、動画を締めくくった。
モデルさんは「専門学校卒業してモデルに」と自身の経歴を明かし、「高校3年生の時にフリーで登録できるような事務所に、勝手にお母さんが登録した」ことがきっかけだったという。「やっていくうちに楽しいなってなって広げていった感じです」と当時の心境を振り返った。
気になる収入については、「先月は手取りで66万です。自分もこんな高すぎると思ってなかったですね」と意外な高収入を明かし、周囲を驚かせた。モデルとしては「最近はアンダーアーマーなどの仕事が多い」とし、「腹筋割れてますか？」の質問には「まぁ少しだけ」と控えめに言いつつも、実際には鍛え抜かれた腹筋を披露。実はボクシングにも打ち込んでいるといい、「どこの派？」には「日本とナイジェリア」とルーツも語った。
また、「お金はお母さんに使うことが多いです。昔お母さんすごい迷惑かけちゃったんで」と、母親への感謝をはっきり吐露。「嘘ついてる？母ちゃん」「嘘ついてないです。お母さんに電話しますね今」とユーモアを交えて語った。
貯金額については「200万いかないぐらい」とし、堅実な一面ものぞかせた。学生時代のエピソードでは「先生と殴り合いの喧嘩とか」とやんちゃだった過去も明かしている。
最後に、将来の夢について問われると「世界チャンピオンです、ボクシングで」と力強く即答。「モデルをやりながら世界チャンピオン取るみたいな。本気で？」の問いにも「はい」と真剣な表情で語り、動画を締めくくった。
関連記事
車屋経営者・経営者さん「ベンツが何台も買える貯金」“最初は5万円スタートだった”
23歳美容師が明かす「貯金1000万」「海外セレブ担当」野望とリアルな収入事情
学生お姉さん・お兄さんが語る「お年玉貯金が70万円に」東京グルメ満喫ライフ＆将来の夢も明かす
チャンネル情報
街中でお金事情を調査していくエンタメチャンネルです。