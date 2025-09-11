この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

マッチョモデルへのインタビュー」と題した動画に登場したのは、21歳の現役モデルモデルさんは自身の収入事情や、どのような思いでモデル業を続けているのか、さらに将来の夢について率直に語った。

モデルさんは「専門学校卒業してモデルに」と自身の経歴を明かし、「高校3年生の時にフリーで登録できるような事務所に、勝手にお母さんが登録した」ことがきっかけだったという。「やっていくうちに楽しいなってなって広げていった感じです」と当時の心境を振り返った。

気になる収入については、「先月は手取りで66万です。自分もこんな高すぎると思ってなかったですね」と意外な高収入を明かし、周囲を驚かせた。モデルとしては「最近はアンダーアーマーなどの仕事が多い」とし、「腹筋割れてますか？」の質問には「まぁ少しだけ」と控えめに言いつつも、実際には鍛え抜かれた腹筋を披露。実はボクシングにも打ち込んでいるといい、「どこの派？」には「日本とナイジェリア」とルーツも語った。

また、「お金はお母さんに使うことが多いです。昔お母さんすごい迷惑かけちゃったんで」と、母親への感謝をはっきり吐露。「嘘ついてる？母ちゃん」「嘘ついてないです。お母さんに電話しますね今」とユーモアを交えて語った。

貯金額については「200万いかないぐらい」とし、堅実な一面ものぞかせた。学生時代のエピソードでは「先生と殴り合いの喧嘩とか」とやんちゃだった過去も明かしている。

最後に、将来の夢について問われると「世界チャンピオンです、ボクシングで」と力強く即答。「モデルをやりながら世界チャンピオン取るみたいな。本気で？」の問いにも「はい」と真剣な表情で語り、動画を締めくくった。

関連記事

車屋経営者・経営者さん「ベンツが何台も買える貯金」“最初は5万円スタートだった”

車屋経営者・経営者さん「ベンツが何台も買える貯金」“最初は5万円スタートだった”

 23歳美容師が明かす「貯金1000万」「海外セレブ担当」野望とリアルな収入事情

23歳美容師が明かす「貯金1000万」「海外セレブ担当」野望とリアルな収入事情

 学生お姉さん・お兄さんが語る「お年玉貯金が70万円に」東京グルメ満喫ライフ＆将来の夢も明かす

学生お姉さん・お兄さんが語る「お年玉貯金が70万円に」東京グルメ満喫ライフ＆将来の夢も明かす
もっと見る

チャンネル情報

街角給与明細_icon

街角給与明細

YouTube チャンネル登録者数 8.20万人 634 本の動画
街中でお金事情を調査していくエンタメチャンネルです。
youtube.com/channel/UCCtJy-XjbvoBI0Fx2sVIglw YouTube