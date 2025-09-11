10月16日よりテレビ朝日系で放送がスタートする天海祐希主演の木曜ドラマ『緊急取調室』第5シーズンのメインビジュアルが公開された。

参考：『緊急取調室』天海祐希ら“キントリ”メンバーがクランクイン 初回放送日は10月16日に

天海演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班」（通称・キントリ）のメンバーとともに、 数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる『緊急取調室』。井上由美子が手がける完全オリジナル脚本をベースに、「取調室」という名の“密室の戦場”で行われる“銃も武器も持たない生身の人間同士の死闘”を描いた本作は、2014年1月期に放送されるや大きな話題に。これまで連続ドラマ4作品（2014年1月期、2017年4月期、2019年4月期、2021年7月期）に加え、ドラマスペシャル2作品（2015年9月、2022年1月）を世に送り出し、人気シリーズとして不動の地位を確立してきた。

そんな『緊急取調室』が12年の時を経てついに完結へ。 連続ドラマ第5シーズンでは、有希子ら鉄壁の取調べチーム＝“キントリ”が久々にして待望の再結成。12月26日公開のシリーズ完結編『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』とも連動するエピソードも交えながら、“シリーズ史上最強の被疑者たち”に立ち向かっていく。

公開されたのは、固い絆で結ばれたキントリメンバーが意気揚々と大集合したメインビジュアル。「面白くなってきたじゃない」という主人公・有希子（天海祐希）が劇中で毎度発する“頼もしいセリフ”が添えられたメインビジュアルには、天海を中心に、長年にわたって『緊急取調室』を支えてきた梶山勝利役の田中哲司、渡辺鉄次役の速水もこみち、監物大二郎役の鈴木浩介、磐城和久役の大倉孝二、玉垣松夫役の塚地武雅、菱本進役のでんでん、小石川春夫役の小日向文世が勢揃い。第5シーズンの開幕に向け、それぞれ“らしい”表情を浮かべながら、まっすぐ前を見据えている。

さらに、9月11日21時からの木曜ドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）の放送内では、『緊急取調室』第5シーズンの本編映像と過去作の映像を使用した30秒予告映像も初公開。『キントリ』シリーズを象徴する“うぇ～ぃ”や取調べシーンなど、名場面が凝縮されている。さらに、キントリメンバーたちと数々の事件に立ち向かった中田善次郎（大杉漣）の姿も映し出され、シリーズの歴史と12年間の絆も感じられる仕上がりになっている。

なお、初回のあらすじとゲスト出演者は近日発表される。

（文＝リアルサウンド編集部）