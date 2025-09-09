¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡ÛÀÐÀîÍ´´õ¤ÏÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ò¸·¤·¤¯É¾²Á¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À¶¯¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡ÀÐÀîÍ´´õ¡Ê29ºÐ¡¿¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡Ë¤Ï¡¢¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ò¡¢¥Á¡¼¥à¤ò´Å¤ä¤«¤µ¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¤¢¤È£±ÅÀ¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¡¢Èà¤¬¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ç¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤Ë¿È¤ò¾Ç¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£30ÆÀÅÀ°Ê¾å¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿Èà¤¬"ÀïÈÈ"¤Î¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾¡Éé¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬ÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¥»¥ê¥¨£Á¤Ç¤âÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤·¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£Èà¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Ï¡¢À¤³¦¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤â¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À¶¯¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£²°Ì¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤ËÏ¢ÇÔ¤·¤¿¤¢¤È¡¢ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ç¤â¤¢¤ëÀÐÀî¤¬¤½¤¦±Ì¤é¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£Ç¯8·î¡¢ÅÔÆâ¡£¶¯²½¹ç½É¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÀî¤¬¼«¤é¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ò¤ÈËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÞÕ¿È¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ö¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ë¤«¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ý¤È¤ê¤ÈÅ¨¥³¡¼¥È¤ËÍî¤Á¤¿¤È¤¤À¡£Èà¤Ï¡Ö¤·¤ã¡¼¡×¤ÈÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¡¢¤³¤Ö¤·¤ò°®¤ê¡¢Î¾ÏÓ¤ÎÎÏ¤³¤Ö¤òºî¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Îý½¬¤Î°ì´Ä¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤£±ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ÇÇ¼ÆÀ¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î´¶³Ð¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤³¤½¡¢ÎÏ¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎý½¬¡¢»î¹ç¤Ç²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¡¢Èà¤Ï¤½¤³¤Ë100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£¹·î£²Æü¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¡¢ÀÐÀî¤ÏÍî¤ÁÃå¤Ê§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î½à¡¹·è¾¡ÇÔÂà¤«¤éÌó£±¥«·î¸å¤Î¡Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Î»î¹ç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¸å¤Ë¡¢¡Ê¼¯»ùÅç¸©¤Î¡Ë»§ËàÀîÆâ¤Ç¤Î¹ç½É¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÀ®²Ì¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¡¼¥Ö¤â¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥ß¥¹¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ÑÂ³¤·¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸ýÄ´¤ÏÌµ¹ü¤À¤¬¡¢¤è¤É¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ú¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼¤«¤é¤â¡ÖÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¡Û
¡Ö¥µ¡¼¥Ö¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢60¡¢70¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¥Ù¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡£¹·î£¶Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹çÂè£±Àï¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤·¤¿Áê¼ê¡£º£²ó¤âÅö»þ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¶¯Îõ¤Ê¥µ¡¼¥Ö¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯Àï½Ñ¤òÀû²ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥®¥ê¥®¥ê¤òÁÀ¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ö¤Ç¡¢£±¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Ï£·ËÜ¤â¥µ¡¼¥Ö¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬£²¥»¥Ã¥ÈÌÜ°Ê¹ß¤Ï·è¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¶¯¤µ¤âÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¿¤Î¤À¤¬......¡£
¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ°ÊÍè¤ÎºÆÀï¤Ç¡¢¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Þ¤¿Éé¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ´°÷¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢¶¯²½»î¹ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÀï¤¦À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤ÈÂç²ñ¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡££´¡¢£µ¥»¥Ã¥È¤ÏÁ´°÷¤¬¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÀÐÀî¤Ï"¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á"¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤â¤Ä¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹â¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢¾ï¤ËÆüËÜ¤¬¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤³¤ÏËÍ¼«¿È¤è¤ê¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¥ß¥¹¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÀÐÀî¤Ï¤½¤Î»î¹ç¡¢£´¡¢£µ¥»¥Ã¥È¤Ï¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î16ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î´Ö¤ò¤·¤¿¤¿¤«¤ËÂÇ¤ÁÈ´¤¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤òÁÀ¤¤¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¤â¼è¤Ã¤Æ¸«¤»¤¿¡£¥Ñ¥¤¥×¤ò»È¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤â¶¯Îõ¤Ç¡¢°ú¤½Ð¤·¤ÎÂ¿¤µ¤Ï½Ð¿§¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤â¤ä¤Ï¤êºÇÂ¿¤Î25²ó¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ö¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¼«¿È¤Î¥µ¡¼¥Ö¤Ï3ËÜ¤¬¥ß¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¹¶¤á¤ë»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£Æü¤â¡ÊÀÐÀî¡ËÍ´´õ¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡¢¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¥·¥â¡¼¥Í¡¦¥¸¥ã¥Í¥Ã¥ê¤Ë¤½¤¦¸À¤ï¤·¤á¤¿¡£¡ÚÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤ÇÌÜÉ¸¤ÎÉ½¾´Âæ¤Ø¡Û
¡¡ÀÐÀî¤Ï¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¥»¥ê¥¨£Á¤Ç·ã¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢µÙÍÜ¤·¤Ê¤¬¤éºÆ¤ÓÂÎ¤òµ¯¤³¤·¡¢Î×ÀïÂÖÀª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ï±¦¸ª¤ÎÄË¤ß¤ò²¡¤·¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ï¸Ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½ù¡¹¤Ë½Ð¾ì»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ÇÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤òÇØÉé¤¦¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÂ÷¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦½Ö´Ö¤ÏÈÝ±þ¤Ê¤¯Ë¬¤ì¤ë¡£
¡¡£¹·î£·Æü¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤Î£²ÀïÌÜ¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È£±¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££´¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Î32¡Ý34¤È¤¤¤¦·ãÆ®¤Ï¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ì»þ¤Ï19¡Ý15¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¤Ï¾¡Íø¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤ò¼è¤êÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÉ½¾´Âæ¤ÏÆñ¤·¤¤¡×
¡¡»î¹ç¸å¡¢20ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿ÀÐÀî¤ÏºÆ¤Ó¥Á¡¼¥à¤ò¼¸Ó£¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£²¤½£²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃË¤Î¸ÀÍÕ¤Ï½Å¤¯¡¢¸·¤·¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ²¿¤«¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¿¤á¤Î²ü¤á¤À¡£
¡¡9·î12Æü¡¢À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Þ¥Ë¥é¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£13Æü¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°15°Ì¤Î¥È¥ë¥³¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥«¥Ê¥À¡Ê15Æü¡Ë¡¢¥ê¥Ó¥¢¡Ê17Æü¡Ë¤ÈÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤òÀï¤¤¡¢¤½¤ÎÀè¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
