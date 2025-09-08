日本は4位 世界バレー女子の最終順位が確定
2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）の最終順位が決定した。
8月22日（金）に開幕した女子の世界バレー。7日（日）に決勝戦が行われ、女子イタリア代表が女子トルコ代表を下して2度目の優勝を果たした。
3位はFIVB世界ランキング2位の女子ブラジル代表、そして3位決定戦でブラジルにあと一歩のところで敗れた女子日本代表は4位という結果だった。
なお、2大会連続優勝中だった女子セルビア代表は10位。開催国の女子タイ代表は13位という結果に終わっている。■2025バレーボール女子世界選手権 最終順位
1位： イタリア代表
2位： トルコ代表
3位： ブラジル代表
4位： 日本代表
5位： アメリカ代表
6位： オランダ代表
7位： ポーランド代表
8位： フランス代表
9位： 中国代表
10位：セルビア代表
11位：ベルギー代表
12位：ドイツ代表
13位：タイ代表
14位：ドミニカ共和国代表
15位：カナダ代表
16位：スロベニア代表
17位：ウクライナ代表
18位：スペイン代表
19位：スウェーデン代表
20位：ケニア代表
21位：ギリシャ代表
22位：アルゼンチン代表
23位：キューバ代表
24位：メキシコ代表
25位：チェコ代表
26位：コロンビア代表
27位：ブルガリア代表
28位：プエルトリコ代表
29位：エジプト代表
30位：スロバキア代表
31位：ベトナム代表
32位：カメルーン代表