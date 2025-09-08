2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）の最終順位が決定した。

8月22日（金）に開幕した女子の世界バレー。7日（日）に決勝戦が行われ、女子イタリア代表が女子トルコ代表を下して2度目の優勝を果たした。

3位はFIVB世界ランキング2位の女子ブラジル代表、そして3位決定戦でブラジルにあと一歩のところで敗れた女子日本代表は4位という結果だった。

なお、2大会連続優勝中だった女子セルビア代表は10位。開催国の女子タイ代表は13位という結果に終わっている。

■2025バレーボール女子世界選手権 最終順位1位： イタリア代表2位： トルコ代表3位： ブラジル代表4位： 日本代表5位： アメリカ代表6位： オランダ代表7位： ポーランド代表8位： フランス代表9位： 中国代表10位：セルビア代表11位：ベルギー代表12位：ドイツ代表13位：タイ代表14位：ドミニカ共和国代表15位：カナダ代表16位：スロベニア代表17位：ウクライナ代表18位：スペイン代表19位：スウェーデン代表20位：ケニア代表21位：ギリシャ代表22位：アルゼンチン代表23位：キューバ代表24位：メキシコ代表25位：チェコ代表26位：コロンビア代表27位：ブルガリア代表28位：プエルトリコ代表29位：エジプト代表30位：スロバキア代表31位：ベトナム代表32位：カメルーン代表