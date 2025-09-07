この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

注文住宅マイスターの杉浦一広氏が出演するYouTube動画「【百年の家®︎】睡眠の質は枕より住環境が重要！改善したい3つの条件」が公開された。杉浦氏は動画内で、「安眠できる家」をテーマに、“夏も冬も健康的に安眠できる理由”についてその持論を展開した。



冒頭、杉浦氏は「安眠を左右する要素は3つ」とし、「光・音・体温」を挙げた。「これを健康的に維持できるようにすれば、夏でも冬でも安眠でき、冷え性やリウマチなども改善してくる」と語る。杉浦氏は「安眠は枕よりも住環境の方がはるかに重要」「お金かけるところは違う」と独自の見解を強調し、「安眠にこだわるなら家自体に投資すべきだ」とアドバイスした。



まず「光」について、「日本の家は明るすぎる」と指摘。「寝る瞬間にパチッと電気を消しただけでは眠れない。帰宅してから眠るまで、家が明るすぎることで脳が刺激を受けている」と現代の照明環境にもの申す。照明プランは“半分以下”でよく、「寝室には天井のシーリングライトやダウンライトは絶対つけず、間接照明を使うべき」と断言。「カーテンは遮光カーテン一択」とし、外の光からも眠りを守る工夫を語った。



2つ目の「音」では、「うるさいと眠れない」「外からの音は住宅の断熱・気密性能を高めることで遮断できる」と力説。「家族の生活サイクルが違う場合は、寝室を別にして防音仕様にするのが理想」とし、「特に夜勤のある家庭は“寝れる部屋を作る”ことが大切」と熱弁した。



3つ目の「体温」については、「体の外を温めてもダメ。内臓も温める空気が必要」とし、家全体を快適な温度（25～26℃）で保つことが健康と安眠のカギだと説いた。杉浦氏曰く「寝室だけ温めても、トイレや廊下が寒ければ意味がない。家全体の断熱・気密性能を上げて全室を一定の温度に」という。「高性能住宅なら月8000円で家全体が温かくなるが、性能が低いと光熱費が月20万円になることも」と、経済面での違いも具体的に説明した。



杉浦氏は最後に「安眠を追求すれば、家への投資が健康につながる」と再度強調。「家作りにお金をかけてください。やっぱり枕じゃないんです」と語り、動画を締めくくった。