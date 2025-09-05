「内容よりも結果が求められる一戦」室屋成が9/15東京V戦に向けファン・サポーターに呼びかけ。同日は「JAL Day」開催!!
2025年９月15日、FC東京がJ１リーグ第29節・東京ヴェルディ戦（19時キックオフ／味の素スタジアム）で、クラブのオフィシャルパートナー「日本航空株式会社（以下「JAL」）」の協賛で「JAL Day」を開催する。
本イベントでは、来場者先着２万5000名に「JAL×FC東京 オリジナルフライトタグ」をプレゼント。キャリーケースや旅行バッグにはもちろん、様々なお手回り品に取り付けられる“青赤”のアイテムになっている。
また、「JAL Day」特設ブースでは選手サイン入りグッズが当たる抽選会などを実施。さらに、JALオリジナル商品も販売される。機内で生まれた大人気のカップ麺『ですかい』シリーズや『JAL Agriport』オリジナル商品など、「JAL DAY」ならではのイベントだ。
同日は「JAL Dayハーフタイム抽選会」も開催。当日、入場ゲートで配布される抽選券の番号がハーフタイムにスタジアム内で発表される（当選された５名様に「選手サイン入りレプリカユニフォーム」をプレゼント）。
「JAL Day」開催の東京V戦について、室屋成はファン・サポーターに以下のように呼びかけている。
「9月15日は、味の素スタジアムで東京ヴェルディ戦です。この日は『JAL Day』開催を記念して、ご来場の先着２万5000名様に『JAL×FC東京 オリジナルフライトタグ』をプレゼントします。ぜひ”青赤”のフライトタグをホーム・アウェイに関係なくカバンに付けて移動して、青赤を街中でアピールしてください。
東京ヴェルディ戦は内容よりも結果が求められる一戦で、特別な緊張感に包まれる試合になると思います。ファン・サポーターのみなさんもこの試合に懸ける想いはとても強いと思うので、青赤に染まったスタンドを味方に、楽しんでプレーしたいと思います。ともに熱く戦いましょう!」
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
