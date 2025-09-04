携帯電話サービス「Y!mobile」にて5G対応スマホ「Google Pixel 9a」が9月12日に発売！価格などは未定。次期iPhone 17の投入も示唆
|Googleスマホ「Pixel 9a」がワイモバイルから9月12日に発売！
ソフトバンクは4日、都内およびオンラインにて「“ワイモバイル”の新料金プランに関する説明会」を開催し、携帯電話サービス「Y!mobile（ワイモバイル）」における新商品として5G対応スマートフォン（スマホ）「Pixel 9a」（Google製）を2025年9月12日（金）に発売すると発表しています。
さらに説明会では登壇した同社 専務執行役員の寺尾 洋幸氏より「9月からもう1機種、新たな端末を入れる」と紹介があり、恐らくすでに紹介している日本時間（JST）の2025年9月10日（水）2：00から行われるAppleの新製品発表会「Apple Event - Awe dropping.」にて発表されると見られている次期スマホ「iPhone 17」シリーズがワイモバイルから発売されるのではないかと予想されます。
Pixel 9aはGoogleが展開するPixelブランドにおけるスマホのうちのフラッグシップモデルに対する廉価モデル“a”シリーズの最新機種で、昨年発売されたフラッグシップモデル「Pixel 9」および「Pixel 9 Pro」、「Pixel 9 Pro XL」、「Pixel 9 Pro Fold」に搭載されている独自開発のチップセット（SoC）である「Tensor」シリーズの第4世代となるTensor G4を搭載し、高い性能を備えながらも価格を抑えた製品となっています。
また前機種「Pixel 8a」からカメラ機能が強化されたほか、新たに外観が刷新され、Pixel 9シリーズのような背面や側面がフラットと四隅が丸みを帯びた角の洗練されたデザインとなり、また防水・防塵はこれまでのIP67からIP68に強化され、画面はPixel 8aの6.1インチから6.3インチに大型化されながらも引き続いて最大120Hzリフレッシュレートに対応しつつ、さらに“a”シリーズの中で最も明るく、Pixel 8aよりも35％も明るい最大1800nits（ピーク時2700nits）の画面となるなどしています。
主な仕様は約6.3インチFHD+（1080×2424ドット）有機ELディスプレイおよび8GB内蔵メモリー（RAM）、5100mAhバッテリー、USB Type-C端子（USB 3.2）、急速充電（最大18W）、ワイヤレス充電（Qi）、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3、NFC Type A／B、、位置情報取得（デュアルバンドA-GNSS）、近接センサー、環境光センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、磁力センサー、気圧センサー、ステレオスピーカー、マイク×2など。OSはAndroid 15をプリインストールし、7年間のOSバージョンアップやセキュリティーアップデートを保証。カメラは以下の構成に。
＜フロントカメラ＞
・約1300万画素CMOS（1画素1.12μm）＋広角レンズ（画角96.1°、F2.2）
＜リアカメラ＞
・約4800万画素CMOS（1画素0.8μm、1／2型、4in1、PDAF）＋広角レンズ（画角82°、F1.7、OIS、CLAF、超解像ズーム最大8倍）
・約1300万画素CMOS（1画素1.12μm、1／3.1型、PDAF）＋超広角レンズ（画角120°、F2.2）
他にもPixel 9aはPixel 9シリーズと同じ最高評価のセキュリティー機能が搭載されており、追加料金なしで「Google VPN」も使え、セキュリティーチップ「Titan M2」と連携して保護を強化してくれます。日本向けモデルとなるG3Y12はSIMがnanoSIMカード（4FF）スロットが1つとeSIMのデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）に対応しており、携帯電話ネットワークは対応周波数帯が以下の通り。付属品は1m USB-C - USB-C ケーブル（USB 2.0）およびSIM取り出しツール。その他の詳細な製品情報は以下の記事をご覧ください。
・Google、Tensor G4搭載の新スマホ「Pixel 9a」を発表！日本でも4月発売で後日予約開始。価格はアメリカでは499ドル（約7万5千円）から - S-MAX
・新スマホ「Google Pixel 9a」が日本で4月16日に発売！予約受付中で価格は7万9900円から。NTTドコモやau、SoftBankでも販売 - S-MAX
・新スマホ「Google Pixel 9a」を店頭で見てきた！外観などを写真で紹介。新色Irisは3aのPurple-ishのオマージュに【レポート】 - S-MAX
・Googleの新スマホ「Pixel 9a」を開封して外観や同梱品、基本機能、カメラ、ベンチマークなどを写真や動画で紹介【レビュー】 - S-MAX
5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 66, 75
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Google Pixel 9a 関連記事一覧 - S-MAX
・「Google Pixel 9a」を9月12日に“ワイモバイル”で発売 / 2025/9/4｜新着情報｜お知らせ｜Y!mobile - 格安SIM・スマホはワイモバイルで
・Google Pixel 9a｜スマートフォン｜製品｜Y!mobile - 格安SIM・スマホはワイモバイルで