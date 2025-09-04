カルビー「ピザポテト」から初の派生ブランドが誕生『クリスピーピザポテト チーズチーズチーズ』9月8日発売

カルビーは「ピザポテト」初の派生ブランドとして、『クリスピーピザポテト チーズチーズチーズ』を9月8日に発売する。全国のコンビニエンスストアで期間限定で発売され、2025年10月中旬に終売する予定。価格はオープン価格で210円前後(税込)になる見込み。

「ピザポテト」は1992年に発売開始されたロングセラー商品。これまでも新味は数多く作られていたが、初の派生ブランドとして「クリスピーピザポテト」が誕生する。波型カットによる“パリッサクッ”とした食感と、ライン状にかけたチーズクリームが特徴。

ピザポテト チーズチーズチーズ

消費者から寄せられた「ピザポテトは食べ応えがあるが少し重い」という声にこたえる形で、ピザポテトの良さを残しつつ、軽やかな食感を楽しめるように約2年半かけて開発された。

〈『クリスピーピザポテト チーズチーズチーズ』の特徴〉

◆チーズクリームをかけた濃厚な味わい。チーズ量は「ピザポテト」の2倍。

◆クリスピーピザのようなパリサク食感

◆食べ応えがありながらも軽やかな食感

ピザポテト チーズチーズチーズ

カルビーは、「『クリスピーピザポテト』は、最近『ピザポテト』を食べていない方や新商品好きのスナックユーザーにも食べていただきたい」としている。

また、noteのカルビー公式アカウントでは、「ピザポテト」開発秘話が公開されている。1990年に発売され、「ピザポテト」の前身となったポテトチップス「イタリアンピザ」から2021年にリニューアルされた14代目「ピザポテト」まで、30年以上の開発の歴史が語られている。

■カルビー公式note「チーズは手作業で振りかけていた!?生みの親が語る「ピザポテト」誕生までの道のり」

■カルビー「ピザポテト」公式サイト