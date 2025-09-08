この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「片付けオンライン」が公開した動画「ゴミ屋敷に住んでいた事を隠して生きてきた女性の苦悩と葛藤。全てを片付けます。」で、ゴミ屋敷となった実家の片付けを依頼した女性が、その背景にある家族との複雑な関係と自身の壮絶な過去を涙ながらに語った。



動画は、依頼者の女性がゴミで埋め尽くされた実家を前に、幼少期の記憶を辿る場面から始まる。当初は「誰にも知られちゃいけない」「隠さなきゃいけないんだとか、そういう風に毎日思ってました」と、ゴミ屋敷で暮らすことへの恥ずかしさや苦悩を吐露。友人が家に迎えに来ても中を見られないように必死だったといい、「なるべく普通の家のふりをしなきゃいけないのが辛かった」と当時の心境を明かした。



ゴミ屋敷の原因となった母親に対しては、当初は「なんでちゃんとしてくれないんだろう」と責める気持ちがあったという。しかし、自身が大人になり子育てを経験する中で、「母も、何かがきっかけでそういう精神疾患というか、色々な事が出来なくなっちゃったんじゃないかなってわかるようになってきて」と心境に変化が生まれたことを告白。母が精神的な問題を抱えていた可能性に触れ、「お母さんは本当にかわいそうだったんだなって」と、かつて憎んだ母への同情と理解を示した。



片付けが進み、思い出の品々が発見されると、女性の目からは涙が溢れた。忘れていた父や母との楽しい記憶が蘇り、「（母が亡くなってから）悲しいって気持ちよりも、本当にこの家どうしようとか、母を責める様な気持ちの方が強かったんですけど…（片付けを通して）いい思い出がすごい沢山浮かんできて、本当に母が亡くなっちゃったんだなって思いが込み上げてきました」と語る。



そして、「もっと話を聞いてあげたりとか出来たらよかったなあと思います」と、母への後悔の念を口にした。最終的に、女性は「家の、ゴミ屋敷を片付けただけじゃなくて、自分のモヤモヤとか、嫌な気持ちも一緒に片付けてもらった様な、そういう感じがしました」と、心の整理がついたことを晴れやかな表情で語った。