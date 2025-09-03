USJ「ハミクマ」グッズ撮りおろし！ 「ハミクマキャンディ」のマスコットキーチェーンが新登場
【USJ：「ハミクマ」オリジナルグッズ】 9月3日より販売開始
TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、オリジナルキャラクター「ハミクマ」のグッズを本日9月3日より販売している。
2025年の「ハミクマ」グッズは、ハミクマ、ハミクマソウル、ハミクマパンクに加えて、新登場のハミクマキャンディを加えた商品を展開。「ストラップ付きマスコットキーチェーン」のほか、Tシャツ、キャップ、ニットベスト、ベレー帽などがラインナップされている。本稿では、各商品を撮りおろしで紹介する。
ストラップ付きマスコットキーチェーン（価格：各2,800円）
ハミクマ・ポップコーンバケツ（価格：5,500円）
ニットベスト（価格：6,700円）
Tシャツ（価格：4,700円）
キャップ（価格：4,600円）
ベレー帽（価格：4,600円）
