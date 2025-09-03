12人産んだ助産師HISAKO「縁は必ず伸びる！会陰切開はできれば避けたい」熱弁
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「なるべく会陰切開しなくていいように・・・会陰のお話」と題された動画で、12人産んだ助産師HISAKOさん（助産院ばぶばぶ）が、出産時に避けては通れない「会陰」の役割や、会陰切開について自身の経験と専門的な知見を語った。
HISAKOさんは冒頭、「エイン（会陰）は、膣と肛門の間にある大切な筋肉の塊」と説明し、その役割の大切さを強調。「赤ちゃんが産道を通るとき、会陰の筋肉が赤ちゃんの頭を“はい、こっち！”と誘導し、分娩ではママの胸の方へ半円を描くように生まれてくる」と話す。さらに、「神様が私たちの体を切らないと生まれないように作るはずがない」と独自の見解も披露。
会陰切開については「お産の際、いきみのコントロールが上手にできれば会陰は必ず伸びます。“ゆっくり待ってあげれば大丈夫”」と断言。その一方で、「急激な力が加わってしまうと、破れて会陰裂傷になることも」と注意点も語った。切開と裂傷の違いについても「切開はきれいな傷だが、裂傷はギザギザになり縫合が大変」と現場ならではの解説を行った。
「特に初産の方は会陰の伸びも未経験。マニュアル的に病院で切開が行われることも。でも経産婦さんは切らずに無傷で出産することも多い。やはり傷がなければ、産後はすぐ歩けて授乳も快適」とポジティブな実体験もシェア。
また、会陰を柔らかくする方法について「日々温めるのがおすすめ。ぬるめのお湯を入れたペットボトルや湯たんぽで温め、妊娠中も分娩の待機中も循環を良くすることで伸展性が増す」と具体的なアドバイスも。「いきみのときは“全身の力を抜いてワカメになったつもりで”がコツ。歯を食いしばらず、深呼吸でリラックスすることで、縁はよく伸びる」と、実演を交えて熱弁した。
最後には「会陰はないと困る大切な器官。できれば切開せずにお産できたらいいと私は思う」と結び、「自分の体と会陰について一度向き合ってみては」と呼びかけた。また動画の締めで「どうでもいい話なんですけど髪の毛伸びすぎて…」とユーモラスに締めくくったHISAKOさん。実体験に基づくリアルな助産トークが多くの妊婦さんに勇気を与えている。
HISAKOさんは冒頭、「エイン（会陰）は、膣と肛門の間にある大切な筋肉の塊」と説明し、その役割の大切さを強調。「赤ちゃんが産道を通るとき、会陰の筋肉が赤ちゃんの頭を“はい、こっち！”と誘導し、分娩ではママの胸の方へ半円を描くように生まれてくる」と話す。さらに、「神様が私たちの体を切らないと生まれないように作るはずがない」と独自の見解も披露。
会陰切開については「お産の際、いきみのコントロールが上手にできれば会陰は必ず伸びます。“ゆっくり待ってあげれば大丈夫”」と断言。その一方で、「急激な力が加わってしまうと、破れて会陰裂傷になることも」と注意点も語った。切開と裂傷の違いについても「切開はきれいな傷だが、裂傷はギザギザになり縫合が大変」と現場ならではの解説を行った。
「特に初産の方は会陰の伸びも未経験。マニュアル的に病院で切開が行われることも。でも経産婦さんは切らずに無傷で出産することも多い。やはり傷がなければ、産後はすぐ歩けて授乳も快適」とポジティブな実体験もシェア。
また、会陰を柔らかくする方法について「日々温めるのがおすすめ。ぬるめのお湯を入れたペットボトルや湯たんぽで温め、妊娠中も分娩の待機中も循環を良くすることで伸展性が増す」と具体的なアドバイスも。「いきみのときは“全身の力を抜いてワカメになったつもりで”がコツ。歯を食いしばらず、深呼吸でリラックスすることで、縁はよく伸びる」と、実演を交えて熱弁した。
最後には「会陰はないと困る大切な器官。できれば切開せずにお産できたらいいと私は思う」と結び、「自分の体と会陰について一度向き合ってみては」と呼びかけた。また動画の締めで「どうでもいい話なんですけど髪の毛伸びすぎて…」とユーモラスに締めくくったHISAKOさん。実体験に基づくリアルな助産トークが多くの妊婦さんに勇気を与えている。
YouTubeの動画内容
関連記事
12人産んだ助産師HISAKO「妊娠中のセックスで赤ちゃんはしんどくない！」持論を熱弁
12人産んだ助産師HISAKO「中絶は決して悪ではない」寄り添う言葉の重要性を訴え
12人産んだ助産師HISAKO「コードブルー、命の現場で感じた“生と死の交差”」
チャンネル情報
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数約60万人