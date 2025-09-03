この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「なるべく会陰切開しなくていいように・・・会陰のお話」と題された動画で、12人産んだ助産師HISAKOさん（助産院ばぶばぶ）が、出産時に避けては通れない「会陰」の役割や、会陰切開について自身の経験と専門的な知見を語った。

HISAKOさんは冒頭、「エイン（会陰）は、膣と肛門の間にある大切な筋肉の塊」と説明し、その役割の大切さを強調。「赤ちゃんが産道を通るとき、会陰の筋肉が赤ちゃんの頭を“はい、こっち！”と誘導し、分娩ではママの胸の方へ半円を描くように生まれてくる」と話す。さらに、「神様が私たちの体を切らないと生まれないように作るはずがない」と独自の見解も披露。

会陰切開については「お産の際、いきみのコントロールが上手にできれば会陰は必ず伸びます。“ゆっくり待ってあげれば大丈夫”」と断言。その一方で、「急激な力が加わってしまうと、破れて会陰裂傷になることも」と注意点も語った。切開と裂傷の違いについても「切開はきれいな傷だが、裂傷はギザギザになり縫合が大変」と現場ならではの解説を行った。

「特に初産の方は会陰の伸びも未経験。マニュアル的に病院で切開が行われることも。でも経産婦さんは切らずに無傷で出産することも多い。やはり傷がなければ、産後はすぐ歩けて授乳も快適」とポジティブな実体験もシェア。

また、会陰を柔らかくする方法について「日々温めるのがおすすめ。ぬるめのお湯を入れたペットボトルや湯たんぽで温め、妊娠中も分娩の待機中も循環を良くすることで伸展性が増す」と具体的なアドバイスも。「いきみのときは“全身の力を抜いてワカメになったつもりで”がコツ。歯を食いしばらず、深呼吸でリラックスすることで、縁はよく伸びる」と、実演を交えて熱弁した。

最後には「会陰はないと困る大切な器官。できれば切開せずにお産できたらいいと私は思う」と結び、「自分の体と会陰について一度向き合ってみては」と呼びかけた。また動画の締めで「どうでもいい話なんですけど髪の毛伸びすぎて…」とユーモラスに締めくくったHISAKOさん。実体験に基づくリアルな助産トークが多くの妊婦さんに勇気を与えている。

