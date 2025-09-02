アーセナルに所属するFWリース・ネルソン（25）はブレントフォードへ1年間のレンタル移籍が決まった。



ミケル・アルテタのチームで定位置を確保するまでには至らなかったネルソンは昨夏、フラムへのレンタル移籍を決断。しかし、 怪我で長期離脱を強いられ、フラムでは公式戦13試合で1ゴール1アシスト、プレイタイムも574分に留まった。



そんなネルソンは今夏様々なクラブとの関係が噂されていたが、最終日にブレントフォードへの移籍が決定。同選手はブレントフォードを選んだ理由と意気込みを語った。





「スタートするのが待ちきれないよ。私にとっては自分を表現するための大きな舞台だ。今まさに必要なのはそういうものなんだ。定期的に出場できるクラブに行きたかった。ポジション争いがあるのは分かっているが、一生懸命練習して、自分にふさわしい出場時間を得られることを証明するつもりだ」「私は自分を表現するタイプの選手だ。ファンには、私のゴールやアシスト、あるいは何かワクワクするようなプレイを思い出して帰ってもらいたい」「私はとても情熱的だ。レンタル移籍かもしれないが、自分のクラブのように大切にするつもりだ。ファンの前に立つのが楽しみだよ」（英『Evening Standard』より）昨シーズンは怪我で満足いくパフォーマンスを発揮できなかったネルソンだが、ブレントフォードでの新たな挑戦に燃えているようだ。