大手キャリアで「月7800円」をスマホに払っています。相場と比べて高すぎますか？「格安スマホ」にすれば、いくら節約できるのでしょうか？

大手キャリアから格安スマホで月の支払いはどれくらい違う？

使えるギガ数の制限など状況により金額は異なりますが、docomo、au、SoftBankといった大手キャリアと呼ばれる通信会社と契約すると、月々7500円～1万円ほどの料金が発生する場合が多く、大手キャリアで7800円であれば、そこまで高くはないでしょう。

各会社、家族割引やセットプランなど割引がありお得にスマホを利用することができますが、指定のサービスを契約しなければならないなど条件があることがほとんどです。

総務省の「令和4年 通信利用動向調査報告書（世帯編）」によると、大手キャリアを利用している人の月額の通信料金は、「分からない」に次いで、「6000円～7999 円」が多い結果となっています。

一方、格安スマホと呼ばれる通信会社の場合、月々の支払いは3500円～5200円ほどであることが多いです。

総務省の「令和4年 通信利用動向調査報告書（世帯編）」でも、格安スマホを利用している人が月にかかる通信料金は「2000円～2999 円」が 24.3％と最も多く、「3000円～3999 円」「1000円～1999円」と回答している人が続いています。

つまり、大手キャリアから格安スマホに通信会社を乗り換えることにより、月3000円～5000円ほどの節約効果があると言えるでしょう。



格安スマホのデメリットは？

大手キャリアから格安スマホに通信会社を乗り換えると、月の固定費を抑えられることが考えられます。しかし、格安スマホはメリットだけでなくデメリットもあるので注意が必要です。ここからは格安スマホのデメリットの一部を紹介します。



通信が不安定なことがある

格安スマホと呼ばれる通信会社の多くは、大手キャリアから通信回線を借りることで費用を抑えています。そのため、ネット利用が集中する時間帯は通信速度が少し遅く感じたり、混雑している場所や地下にいるときなど、状況によって通信が不安定になったりすることがあります。



店舗が少ない

格安スマホは店舗を削減して人件費を抑えている場合が多いため、緊急時に充分なサポートが受けられないことがあります。オンライン契約がメインで初期設定を自分でおこなうタイプの格安スマホ会社もあるので注意が必要です。



キャリアの独自サービスが使えない

格安スマホにすると、docomoやau、SoftBankのキャリアメールは使用することができません。メールのほかにも、キャリア決済や災害伝言板など、大手キャリア独自のサービスが使えなくなることがあります。



大手キャリアのほうがお得な場合もあるので注意！

大手キャリアには、家族割やセットプランなど条件によりさまざまな割引があります。そのため、大手キャリアでも月々の支払いが5000円ほどという人もいるのではないでしょうか。大手キャリアでも各ポイントの還元やキャンペーンなども合わせると月の支払いを大幅に抑えることができます。

人によっては、格安スマホのほうが大手キャリアよりも料金が高くなることもあります。格安スマホは家族割やセットプランがない場合も多いため、既に割引があり通信料金がお得になっている人が大手キャリアから見直しをしても、あまり節約にならないことがあるのです。



料金やデメリットを確認してから乗り換えよう

大手キャリアから格安スマホに通信会社を乗り換えると月3000円ほど節約できる可能性があることが分かりました。スマホは日常生活に欠かせないアイテムですので、固定費が削減できるのはうれしいですよね。

しかし、格安スマホはメリットだけでなくデメリットもあります。大手キャリアで割引を受けている人は格安スマホにしてもあまり節約にならないこともあるので、通信会社の乗り換えを考えている場合は、事前に料金やデメリットを確認するのがよいでしょう。



