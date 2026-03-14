家族のスマートフォン料金を見て、「少し高いのでは」と感じることもあるかもしれません。特に高齢の親世代では、長年同じ契約を続けているケースもあり、毎月の通信費が想定より高くなっていることがあります。では、実際に高齢者はスマートフォンや携帯電話にどの程度の費用を支払っているのでしょうか。 本記事では、統計データを基に、高齢者の通信費の実態を整理します。 高齢者のスマ