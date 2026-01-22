オプテージは、27年下期にau回線を使った音声フルMVNO事業を開始するケータイ Watch

mineoが音声フルMVNOに参入へ au回線を使った音声網まで手掛ける

  • オプテージが手がけるmineoが、2027年下期に音声フルMVNOに参入する
  • KDDIから回線を借り、かつ音声網まで手掛けるフルMVNOmineoが初
  • ドコモ回線では、老舗MVNO日本通信が26年11月にサービスを開始する予定
