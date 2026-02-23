今回のお悩み「別居中の家族分もまとめて通信費用を安くするには？」両親と離れて暮らしていますが、両親は携帯会社の料金比較、契約内容の検討などが得意ではないので私が取りまとめています。別居中の家族の分もまるっと通信費を安く抑える手段はありますか？（30代／医療サービス）別居している家族の通信費をまとめて安く抑える方法として、代表的なのが「家族割」や「光セット割」といった複数回線向けの割引制度です。実家の