ディズニーアニメーションや映画、テーマパークの名曲の数々を、オーケストラとニューヨークで活躍するヴォーカリストの生演奏でお贈りする、日本最大規模のオーケストラ・ツアー「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会」
今回は、そんな「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2025」のコンサートグッズを紹介！
メイン演目『ライオン・キング』や『魔法にかけられて』、『ベイマックス』などにくわえ、描き起こしのミッキーマウス＆ミニーマウスのデザインも登場します。
ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2025〜 コンサートグッズ
オンライン販売期間：2025年9月16日(火)12:00 〜 2026年1月9日(金)23:59まで ※9月16日(火)以降随時発送となります。到着日は商品ページをご確認ください。
販売店舗：HMV&BOOKS online、各会場
※商品がなくなり次第、販売終了となります
ディズニー音楽ファン待望の「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2025〜」ツアーグッズが登場！
記念パンフレットからファッションアイテム、日常使いできる雑貨まで、幅広いラインナップ。
プログラム作品に登場するキャラクターや、描き起こしアートなどがデザインされたグッズが各会場とオンラインで販売されます。
パンフレット
価格：2,800円
サイズ：B5縦／全60ページ
表紙はライオンの足跡とシンバを抱き上げるラフィキのビジュアル、裏表紙には力強いタイポグラフィがあしらわれた豪華仕様。
『ディズニー・オン・クラシック』の世界を存分に楽しめる保存版パンフレットです。
Tシャツ（M/L）
価格：3,600円
サイズ：M 身丈70 / 身巾52 / 肩巾47 / 袖丈20cm
L 身丈74 / 身巾55 / 肩巾50 / 袖丈22cm
ミッキーマウス＆ミニーマウスが仲良く寄り添う姿が描かれたメインビジュアル柄のTシャツ。
カラフルな背景と立体感のあるロゴがコンサートの特別感を盛り上げます。
サイズはM・L展開。
ビッグTシャツ（スカー）
価格：4,000円
サイズ：身丈74 / 身巾61 / 肩巾58 / 袖丈22cm
『ライオン・キング』のヴィラン「スカー」が全面にデザインされたインパクト抜群のビッグシルエットTシャツ。
バックプリントには「Be Prepared」の文字も。
ダークでクールなスタイルにぴったり。
キルティングトートバッグ
価格：4,200円
サイズ：約W46x H32x D16cm
深いグリーンにトライバル調の刺繍風デザインが映えるトートバッグ。
シンバのシルエットや足跡などが隠れていて、さりげなく『ライオン・キング』の世界観を演出。
裏地もカラフルでリバーシブルで活躍！
機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムです。
ポストカードセット（7枚入り）
価格：1,500円
サイズ：約W15×H10.5cm／7枚入り
「スカー」「ティモン＆プンバァ」「シンバ＆ナラ」「ミッキーマウス＆ミニーマウス」などが登場するアートが描かれたポストカード7枚セット。
ケースにいれれば額装のような雰囲気に！
裏面にはキャラクターのワンポイントイラスト入り。
キーホルダー
価格：2,000円
サイズ：約W7×H6.7cm
仲良く座るミッキーマウス＆ミニーマウスを、立体感のあるメタルで表現したキーホルダー。
ゴールド調の装飾と背景の草花がクラシカルな雰囲気を演出します。
ハンドタオル
価格：1,200円
サイズ：約25x25cm
アースカラーでまとめられた『ライオン・キング』のデザインに、「Disney on CLASSIC」のロゴが入ったおしゃれなハンドタオル。
日常使いにもぴったり。
デニムポーチ
価格：2,500円
サイズ：約W19×H14×D5cm
ティモン・プンバァ・シンバのデザインがかわいい、音符が散りばめられたデニム生地のポーチ。
裏地にも「Disney on CLASSIC」のロゴや音符があしらわれ、使うたびにワクワクするデザインです。
ぬいぐるみバッジ（ミッキーマウス／ミニーマウス）
価格：各2,600円
サイズ：約15cm
かわいいコスチュームに身を包んだミッキーマウスとミニーマウスのぬいぐるみバッジ。
チェック柄のシャツとハット姿のミッキーマウス、淡いピンクのコートに花の髪飾りが映えるミニーマウスは、どちらも愛らしさ満点。
バッグなどに付けて一緒にお出かけしたくなるアイテムです。
チョコレートクランチ ※会場限定
価格：1,800円
サイズ：約W9.5×H10×D9.5cm
『ライオン・キング』のキャラクターたちが描かれた缶に入ったチョコレートクランチ。
缶のデザインは全4面すべて違い、コレクションとしても魅力的なアイテムです。
ファンシーカラー★ダイヤモンド・ライト
価格：3,600円
サイズ：約W5.5×H15cm
コンサートの定番グッズ「ファンシーカラー★ダイヤモンド・ライト」
ゴールドに輝くダイヤ型トップが特徴で、ミッキーマークや音符モチーフが散りばめられた持ち手も魅力。
手に持って振れば、会場の一体感が高まります。
【ステージ写真入り】ライブ音源ダウンロードカード
価格：2,800円
コンサートの感動がいつでもよみがえる、ステージ写真付きのスペシャルなダウンロードカード。
美麗なビジュアルとライブ音源を楽しめる嬉しいアイテムです。
カプセルトイ（ピンバッジ） ※会場限定
価格：1回500円
ミッキーマウス＆ミニーマウスやシンバ、スカー、ティモン＆プンバァなど、さまざまなディズニーキャラクターが描かれたかわいいピンバッジ。
どれが出るかはお楽しみ！
全9種です。
『ライオン・キング』など演目モチーフのコンサートグッズ。
会場で実物をチェックしてみてくださいね！
｢ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2025｣コンサートグッズの紹介でした。
Presentation licensed by Disney Concerts. ©︎Disney
