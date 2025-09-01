この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『【食べ放題】コスパ最高のココスの朝食バイキングが美味しすぎて朝から食べまくったら満腹すぎて幸せを感じた爆食女の最強モーニング【大食い】』と題し、人気グルメYouTuberの山崎NANAさんがココスの朝食バイキングを食レポした。動画冒頭で山崎さんは「毎日シェイクチャレンジの達成がこの夏の目標」と意気込みを語りつつ、バイキングの豊富なメニューを次々と紹介。「定番のポテト、ソーセージ、卵と種類豊富でした」とそのバリエーションに驚きを隠さない様子だった。



山崎さんは「クロワッサンが一番好きかも。美味しい。バター味が強い」「ビュッフェ行ったらクロワッサン結構ある。だから食べるんだけど、ココスの方が一番好きかも」とココスのクロワッサンを絶賛。さらに、新メニューの大きな鮭やクリーミーなコロッケ、そして「焼きそば。王道ど真ん中の味付けが、やみつきになるうまさです」と王道メニューも惜しみなく堪能した。自分なりの楽しみ方として、「メジパワーで栄養を補給しつつ、カロリーリセットを狙う頭脳プレーです」「ギュッフェのいいところ。こういうことが出来る」とトッピングを工夫するユニークな目線も披露。



2巡目も安定の“全茶色”と語りながらも、「老若男女楽しめるカレーです」「専門店と遜色のない、濃厚カフェラテです」とココスのクオリティの高さを堪能し、リピートする様子をリアルに伝えた。最後はデザートで「まさか、大学芋があると思わなかった。柔らかいお芋で焼き芋みたい」とサプライズ感もレポート。



動画の締めくくりでは「バター底なし沼にはまること必至だから、食べる際は要注意です」とユーモアを交えながら忠告し、「こんないろんな種類食べれて、1000円はお得すぎる。最高の朝食です」とコスパも絶賛。山崎さんは、視聴者に「この動画が良ければ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします」と呼びかけ、次の動画への期待をふくらませて幕を閉じた。