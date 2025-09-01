この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」が公開した動画で、竹田恒泰氏が、歌舞伎界を題材にした大人気映画『国宝』がなぜ業界を仕切る松竹ではなく、東宝の配給で公開されたのか、その知られざる理由について解説している。

動画冒頭、竹田氏は「これね、なんで東宝なんだって問題があるんですよ」と切り出し、歌舞伎＝松竹という常識から外れた配給体制に疑問を呈した。この疑問を解消するため、竹田氏は実際に松竹の関係者に取材。すると、「松竹ではこの映画は作れないって言ってました」という驚きの答えが返ってきたという。

なぜ“本家”であるはずの松竹が作れないのか。その理由は、歌舞伎界特有の構造にあった。竹田氏によると、松竹関係者はその背景を「歌舞伎役者はみんな松竹に所属しているわけですよ。そうすると、じゃあ誰がこの役やるかとか、もうしがらみがありすぎちゃって」と説明したという。キャスティングを巡る複雑な人間関係から、「松竹ではもう100%作れない」と断言された裏話を明かした。

このため、映画『国宝』は「松竹と全く関係ないチームで作っている」という異例の体制が取られた。竹田氏は「東宝は配給しているだけなんです」と補足し、製作そのものには深く関与していないと解説。松竹の全面的な協力を得られなかったことで、歌舞伎座の客席シーンが合成になるなど製作費が高騰した側面も指摘しており、作品完成までの道のりが平坦ではなかったことをうかがわせた。

最後に竹田氏は、李相日監督の出自と、作中のテーマである「血」や「よそ者」といった概念が深く結びついている点にも言及。業界の“しがらみ”を乗り越えたからこそ生まれた傑作の背景を、多角的に紐解いている。

YouTubeの動画内容

00:13

「松竹では100%作れない」その理由
02:39

興収100億円超え！日本実写映画“歴代4作”の偉業
07:35

ヒットの法則「普段映画を観ない人」が劇場へ向かったワケ

