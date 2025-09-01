この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「速度を守りさえすれば、事故はしない⁉️ドライブレコーダー 事故の瞬間から学ぶ」と題した最新動画で、交通事故防止コンサルタントの上西一美氏が、単に制限速度を守るだけでは十分ではないという独自の見解を披露した。動画内では実際のドライブレコーダー映像を交えながら、速度遵守や車間距離確保が当たり前の運転マナーであっても、それ以上に「緊張感」や「危険を察知する力」が不可欠だと強調している。



上西氏は「車間距離を確保すれば事故があるわけがない。こんなことは絶対考えないでほしい」と前回の動画を振り返りつつ、今回は「速度」に焦点を当てた。時速40km制限の道路で40kmで走行していたにもかかわらず発生した事故を紹介し、「この事故に関しては相手の一時不停止によるもので、速度を守っていても事故は起きる」と指摘。「速度も守っておけば事故にならない、という考えは絶対にない。運転には『安全速度』という選択が必要だ」と動画視聴者に呼びかけた。



さらに、「『かもしれない運転』とよく言われるが、思っただけで止まらなければ意味がない。かもしれないと思った時点でブレーキを踏むという運転行動に落とし込まないと事故は防げない」と強調。未経験のドライバーにも「僕の動画で事故の疑似体験を積み重ねて、短期間で経験値を上げて欲しい」とアドバイスを送った。



また、上西氏は路面表示や標識の重要性に触れ、「道路は安全だというメッセージは絶対に出しておらず、全てが注意喚起」と語る。例えば、菱形マークの路面表示については「一つ目はアクセルオフマーク、二つ目は減速マーク。必ずアクションを変えるサイン」と説明し、「路面表示や警戒標識を見逃さず、必ずブレーキを踏むというアクションを取ってほしい」と改めて強調した。



最後に、「制限速度を守れば事故が防げるなんてことはありません。その中でいかに安全速度を考え、ブレーキの踏みどころを見極めるかが大切。ベテランドライバーも初心者も、道路が発信する『危険のサイン』を見逃さず、アクションを起こすことを習慣にしてほしい」と訴え、動画を締めくくった。